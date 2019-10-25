Соболева - Идентичность Российского государства
В настоящее время в отечественной исторической науке происходят значительные изменения как в плане новаций, касающихся тематики исследований, так и в плане многофакторности методов осмысления явлений и процессов, многие из которых ранее не представляли общественного и научного интереса. Можно согласиться с современными оценками направленности исторического исследования, учитывающего состояние и характер развития нашего общества. В историческое знание, в частности, включаются принципы и методы изучения социума, которые до недавнего времени являлись прерогативой других гуманитарных наук — философии, социологии, политологии. В связи с этим «чистые» историки используют наработки данных наук, помогающие наилучшему выявлению исторической истины, что снимает в значительной степени вопрос о «кризисе современной российской исторической науки».
Среди подобных парадигм идея идентичности — одна из ключевых проблем XXI в. «Толковый словарь русского языка» определяет идентичность как «полное совпадение или точное соответствие чему-либо, тождественность». И все же содержание самой категории идентичности остается непроясненным. В трудах политологов подчеркивается, что идентичность имеет множество проявлений, выделяется множество разных подходов к ее определению. Формирование и изменение идентичностей связано с территорией, экологией, психологией, культурой, экономикой — отсюда и обилие понятий. В выпущенном недавно основополагающем труде отечественных политологов «Идентичность как категория политической науки» зафиксировано не менее четырех десятков определений идентичностей, и эти определения связаны с территорией, экологией, психологией, культурой, экономикой и т. д. Отмечая неоднозначность идентичностей, авторы пишут: «За многомерностью ее (идентичности. — Н. С.) понимания часто кроются совершенно разные смыслы и значения, которыми наделяется идентичность в повседневности и в научном анализе. Даже само понятие “идентичность”, означающее “инаковость” (“я не такой, как другие, у меня своя/моя идентичность”), “самость” (“я такой, как я есть”) и тождественность (соотнесенность “с чем-то вне меня”) выглядит как противоречие по существу… Идентичность отражает “текучую современность”… и в буквальном смысле… постоянно находится в процессе переопределения… Необходимо употреблять прилагательные, каждый раз уточнять, какая идентичность имеется в виду…»
В цитируемом «Словаре терминов и понятий» наиболее соотносимыми с контекстом нашего исследования являются разделы «Российская идентичность», «Этническая идентичность», «Национально-цивилизационная идентичность». Среди историков в настоящее время одно из этих направлений становится особенно популярным у этнологов, которые выпустили в издательстве «Наука» большой труд «Феномен идентичности в современном гуманитарном знании: к 70-летию академика В. А. Тишкова» . В книге представлены новые образы идентичности России, в обосновании и разъяснении которых сыграл огромную роль юбиляр — академик В. А. Тишков, более двух десятилетий возглавляющий Институт этнологии и антропологии РАН. В. А. Тишков и сам написал много работ по вопросам национальной идентичности, дав ей на страницах одного из учебных пособий емкую характеристику: «Солидарность и повседневная лояльность, т. е. чувство принадлежности к одному народу и признание государства своим, составляют основу так называемой национальной идентичности». Кстати, В. А. Тишков — один из первых отечественных историков, кто, сославшись на автора данной работы, подчеркнул значимость предметов символики для формирования национально-исторической идентичности, важность осмысления российского гимна, герба и флага (история их возникновения — это предмет научного исследования в данном проекте) в обязательном триединстве, характеризующем государство в целом и его историческую идентичность. В. А. Тишков пишет: «Гимн… составляет вместе с гербом и флагом триединство символов государственной власти. И здесь есть некоторая историческая преемственность главных эпох государства, что очень важно. Гербовой эмблемой является символическое обозначение единства страны 500-летней давности, трехполосный флаг относится к петровскому времени вступления в число морских держав, музыке гимна Советского Союза около 70 лет»
Надежда Александровна Соболева - Идентичность Российского государства языком знаков и символов: эмблематики, геральдики, сфрагистики, вексиллологии
М.: Издательский Дом ЯСК, 2018. — 656 с., ил.
ISBN 978-5-907117-15-0
Надежда Александровна Соболева - Идентичность Российского государства языком знаков и символов: эмблематики, геральдики, сфрагистики, вексиллологии - Содержание
Раздел I. Идентичность - выявление истины
- Идентичность — выявление истины
- Мифология и практика использования средневековых эмблем в современном источниковедении
- Российская государственная символика в контексте проблем реконструкции национальной идентичности
- Отражение имперского мышления в атрибутах власти русских государей (ХI—ХVI вв.)
Раздел II. Эмблемы и знаки власти древнерусского государства, московии и раннего нового времени
- Исторические корни украинского трезубца
- Имперская идея и российская символика власти (ХI—ХVI вв.)
- Феномен двуглавого орла: реальность и семантика
- Образ святого Георгия в атрибутике Российского государства
- Символика российских городских гербов XVI—XVIII вв.
Раздел III. Геральдика и Россйское общество
- Геральдическое художество в России
- История московского герба
- Феномен казанского герба: история, семантика, реальность
Раздел IV. Российский социум и сфрагистика
- К вопросу об удостоверении русских актов в контексте восточноримского права
- Развитие отечественной сфрагистики и проблемы изучения печатей ХIV—ХV вв.
- О праве печати
- «Итальянский след» в становлении атрибутов власти Московской Руси
- К вопросу о политике русского правительства в отношении присоединенного в XVI в. Казанского края (по материалам казанской эмблематики)
Раздел V. Вексиллология: истоки одного из государственных символов
- Русские знамена и флаг корабля «Орел»
- Российский триколор: мифы и историческая реальность
- Историческое прошлое российского триколора: факты и мифы
Раздел VI. Политическая символика в современном мире
- К вопросу о символике России в первой четверти XX столетия: новые подходы к исследованию
- Создание государственных гимнов Российской империи и Советского Союза
- Из истории советской политической символики
- Символика России 90-х гг. XX — начала XXI в. в государственной политике и общественном дискурсе .....
Надежда Александровна Соболева - Идентичность Российского государства языком знаков и символов: эмблематики, геральдики, сфрагистики, вексиллологии - Идентичность — выявление истины
В. В. Путин в последнее время неоднократно демонстрировал особую заинтересованность в государственной символике. Так, 21 июня 2017 г. на встрече с учителями в Кремле он поднимал вопрос об идентичности, важности ее в жизни общества, необходимости обращать самое серьезное внимание на эту социальную категорию. Показательным является также его высокая оценка только что появившегося правительственного труда «Государственная символика современной России» (М.: Совет Федерации, 2017). Это издание Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, курируемое Председателем Совета Федерации В. И. Матвиенко, вышедшее под ее редакцией. В предисловии она пишет: «В книге представлены федеральные и региональные символы России — самой большой федерации современного мира. Они несут в себе и легенды уходящей в глубину тысячелетий седой древности, и свидетельства о непростых, но славных страницах истории, и современные демократические реалии» (с. 7).
Президент Российской Федерации В. В. Путин также написал приветствие создателям и читателям названной книги: «Вы держите в руках книгу, посвященную чрезвычайно значимой теме — истории государственной и региональной символики страны. Считаю этот издательский творческий проект, реализуемый Советом Федерации, важной и своевременной инициативой, значимым вкладом в дело общественного просвещения, патриотического воспитания молодежи» (с. 6).
Исследователи исторической идентичности, а также политологи, использующие в современной политической практике знаки и символы прежних эпох, должны досконально знать историю их появления и функционирования, опираясь на их научный потенциал. Только в этом случае историческая традиция достигнет своей агитационной значимости и патриотических ассоциаций.
Вместе с тем включение артефактов, символов, визуальных и вербальных знаков в политическую жизнь социума предъявляет к последним определенные требования. Большинство из них составляет предмет изучения специальных исторических дисциплин, не все имеют богатую историографическую традицию и «выходят за рамки» собственного предмета изучения (описаний, составления каталогов, формальных определений), т. е. действий, которые обычно производятся с предметами этих дисциплин в музейных и архивных собраниях. Привлечение символов и знаков (гербов, монет, флагов, марок и т. д.) для подтверждения или оспаривания идентичности выводит их из узких «самодеятельных» рамок, повышает их исторический потенциал, включая в цивилизационный контекст развития общества.
Упомянутые в названии данной книги специальные исторические дисциплины имеют каждая собственную методику исследования, историографию, разные области применения и т. д. Однако они «служат» одному делу — более глубокому познанию истории и культуры России, воссозданию духовных скреп российского общества
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