В настоящее время в отечественной исторической науке происходят значительные изменения как в плане новаций, касающихся тематики исследований, так и в плане многофакторности методов осмысления явлений и процессов, многие из которых ранее не представляли общественного и научного интереса. Можно согласиться с современными оценками направленности исторического исследования, учитывающего состояние и характер развития нашего общества. В историческое знание, в частности, включаются принципы и методы изучения социума, которые до недавнего времени являлись прерогативой других гуманитарных наук — философии, социологии, политологии. В связи с этим «чистые» историки используют наработки данных наук, помогающие наилучшему выявлению исторической истины, что снимает в значительной степени вопрос о «кризисе современной российской исторической науки».

Среди подобных парадигм идея идентичности — одна из ключевых проблем XXI в. «Толковый словарь русского языка» определяет идентичность как «полное совпадение или точное соответствие чему-либо, тождественность». И все же содержание самой категории идентичности остается непроясненным. В трудах политологов подчеркивается, что идентичность имеет множество проявлений, выделяется множество разных подходов к ее определению. Формирование и изменение идентичностей связано с территорией, экологией, психологией, культурой, экономикой — отсюда и обилие понятий. В выпущенном недавно основополагающем труде отечественных политологов «Идентичность как категория политической науки» зафиксировано не менее четырех десятков определений идентичностей, и эти определения связаны с территорией, экологией, психологией, культурой, экономикой и т. д. Отмечая неоднозначность идентичностей, авторы пишут: «За многомерностью ее (идентичности. — Н. С.) понимания часто кроются совершенно разные смыслы и значения, которыми наделяется идентичность в повседневности и в научном анализе. Даже само понятие “идентичность”, означающее “инаковость” (“я не такой, как другие, у меня своя/моя идентичность”), “самость” (“я такой, как я есть”) и тождественность (соотнесенность “с чем-то вне меня”) выглядит как противоречие по существу… Идентичность отражает “текучую современность”… и в буквальном смысле… постоянно находится в процессе переопределения… Необходимо употреблять прилагательные, каждый раз уточнять, какая идентичность имеется в виду…»

В цитируемом «Словаре терминов и понятий» наиболее соотносимыми с контекстом нашего исследования являются разделы «Российская идентичность», «Этническая идентичность», «Национально-цивилизационная идентичность». Среди историков в настоящее время одно из этих направлений становится особенно популярным у этнологов, которые выпустили в издательстве «Наука» большой труд «Феномен идентичности в современном гуманитарном знании: к 70-летию академика В. А. Тишкова» . В книге представлены новые образы идентичности России, в обосновании и разъяснении которых сыграл огромную роль юбиляр — академик В. А. Тишков, более двух десятилетий возглавляющий Институт этнологии и антропологии РАН. В. А. Тишков и сам написал много работ по вопросам национальной идентичности, дав ей на страницах одного из учебных пособий емкую характеристику: «Солидарность и повседневная лояльность, т. е. чувство принадлежности к одному народу и признание государства своим, составляют основу так называемой национальной идентичности». Кстати, В. А. Тишков — один из первых отечественных историков, кто, сославшись на автора данной работы, подчеркнул значимость предметов символики для формирования национально-исторической идентичности, важность осмысления российского гимна, герба и флага (история их возникновения — это предмет научного исследования в данном проекте) в обязательном триединстве, характеризующем государство в целом и его историческую идентичность. В. А. Тишков пишет: «Гимн… составляет вместе с гербом и флагом триединство символов государственной власти. И здесь есть некоторая историческая преемственность главных эпох государства, что очень важно. Гербовой эмблемой является символическое обозначение единства страны 500-летней давности, трехполосный флаг относится к петровскому времени вступления в число морских держав, музыке гимна Советского Союза около 70 лет»