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Социально-политическое измерение христианства

Социально-политическое измерение христианства
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, Cultural Studies Art, Sociology Political Science
Социально-политические аспекты христианской мысли. Работы зарубежных теологов, наиболее значительных писателей XX века. В этих работах отражены политические аспекты важнейших теологических учений нашего времени.
В книгу вошли тексты, позволяющие читателю составить представление о развитии социально-политических аспектов современной христианской мысли в период от конца первой мировой войны и до 90-х годов XX в. включительно.

Социально-политическое измерение христианства - Избранные теологические тексты XX века

(Переводы).
Сост. С.В. Лёзова и О.В. Боровой.
Введ. С.В. Лёзова
М.: Наука. Издательская фирма «Восточная литература», 1994. - 406 с.
ISBN 5-02-17725-3

Социально-политическое измерение христианства - Избранные теологические тексты XX века

Введение. С. В. Лёзов
Часть первая КРИЗИС ТЕОЛОГИИ И ТЕОЛОГИЯ КРИЗИСА
  • Карл Барт. Христианин в обществе. Пер. Г. В. Вдовиной
  • Карл Барт. Познаваемость Бога. Пер. Г. М. Дашевского
  • Карл Барт. Барменская декларация. Пер. Г. М. Дашевского
  • Эмиль Бруннер. О христологическом обосновании государства. Пер. Ю. А. Кимелева
  • Дитрих Бонхёффер. О последнем и предпоследнем. Пер. С. В. Тищенко
  • Пауль Тиллих. Мужество быть. Пер. Т. И. Вевюрко
Часть вторая ТЕОЛОГИЯ ПОЛИТИКИ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОЛОГИЯ
  • Райнхольд Нибур. Почему Церковь не стоит на позициях пацифизма? Пер. О. В. Боровой
  • Харви Кокс. К теологии социальных перемен. Пер. К. Н. Гуровской
  • Карл Ранер. Марксистская утопия и христианское будущее человека. Пер. В. А. Янкова
  • Иоганн Баптист Мец. К диалогу между христианами и марксистами. Пер. Г. В. Вдовиной
  • Мартин Лютер Кинг. «Я был на вершине горы» (из речей, проповедей и статей). Пер. О. В. Боровой
  • Густаво Гутьеррес. Теология освобождения. Пер. О. В. Боровой
  • Хуан Сегундо. Освобождение теологии. Пер. О. В. Боровой
  • Юрген Мольтман. Христианские мученики современности. Пер. О. В. Боровой
  • Элизабет Шюсслер Фьоренца. Принять или отвергнуть Пер. К. Н. Гуровской
  • Чунг Хён-Кёнг. «Приди, Святой Дух, обнови все творение». Пер. Т. И. Вевюрко
Часть третья ХРИСТИАНЕ И ЕВРЕИ ПОСЛЕ ОСВЕНЦИМА
  • Эмиль Л.Факенхайм. Еврейская вера и Голокауст. Пер. О. В. Боровой
  • Эмиль Л.Факенхайм. О христианстве после Голокауста. Пер. О. В. Боровой
  • Грегори Баум. Голокауст и политическая теология. Пер. О. В. Боровой
  • Марк Эллис. К еврейской теологии освобождения. Пер. С. В. Лёзова
Часть четвертая СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ КАК ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
  • Рудольф Бультман. Новый Завет и мифология. Пер. Г. В. Вдовиной
  • Харви Кокс. Стиль мирского града. Пер. К. Н. Гуровской
  • Труц Рендпюрф. Власть свободы. Отношение протестантизма к государству и демократии. Пер. Г. В. Вдовиной
  • Харви Кокс. Религия в мирском граде. Пер. О. В. Боровой
Сведения об авторах и публикуемых текстах (О. В. Боровая, С. В. Лёзов )
Указатель имен
Указатель ссылок на Библию

Социально-политическое измерение христианства - Избранные теологические тексты XX века - Юрген Мольтман - Апокалиптический аспект мученичества

Если мы рассмотрим три описанных здесь случая, то увидим, что только П. Шнайдер соответствует классическому определению мученика, страдающего во имя Христа, хотя и он сознательно на­ рушил приказ властей и потому был убит. В случае Бонхёффера
перед нами мученичество из-за "добрых политических дел в духе Христа". Повинуясь воле Христа, он занял позицию активного со­противления. Но вместе с ним казнили адмирала Канариса и пол­ковника Остера. Были ли они тоже мучениками во имя Христа?
Мы ничего не знаем о религиозных мотивировках их действий. Но фактически они, как и Бонхёффер, приняли мученичество за дело справедливости, а это - Божье дело. Здесь границы христианского мученичества размыкаются. Открытость границ мученичества, обусловленного соблюдением требований веры в политической жизни, позволяет нам понять особую тайну: чтимые Церковью христианские мученики находятся в более широком сообществе.
Они сами вошли в него вместе с другими свидетелями истины и справедливости и приобщают к нему Церковь. Этих нехристиан­ских свидетелей истины и справедливости Леонардо Бофф называ­ет "мучениками Царства Божьего и Божьей политики". Однако пример архиепископа Ромеро выводит нас за пределы этого сообщества христианских мучеников и свидетелей истины и справедливости. Его мученичество указывает на страдания нищего, угнетенного, обездоленного народа. Когда идет борьба за власть, страдают в основном самые слабые, приносятся в жертву бедные и умирают прежде всего дети. Их-то Иисус и назвал блаженными, ибо им принадлежит Царство Божье. Именно через них божест­венная справедливость приходит в этот мир насилия и беззакония.
Нищий, угнетенный и умирающий народ становится свидетелем справедливости и Царства Божьего в этом мире. Весть нищих за­ключается в их немом, анонимном, коллективном мученичестве. Теологическое понятие мученичества имеет не только известный христологический аспект, который выражается в том, что му­ченики особым образом соединяются с Христом. Существует также и менее известный, апокалиптический аспект, который выража­ется в том, что мученики собственным страданием предваряют страдание, уготованное в конце времен всему творению, и, умирая, свидетельствуют о новом творении. Кто участвует в страданиях Христа, тот участвует и в страданиях, которые наступят в кон­це мира.
Мученики предваряют этот конец и таким образом становятся апокалиптическими свидетелями грядущей истины против царства лжи, грядущей справедливости против власти беззакония, грядущей жизни против торжества смерти.
Views 1 954
Rating 4.7 / 5
Added 28.02.2019
Author esxatos
Rate this publication:
4.7/5 (13)

Comments (7 comments)

P
patlan_yu 7 years ago

Перезалейте, пожалуйста!
P
patlan_yu 7 years ago

Перезалейте, пожалуйста!
P
patlan_yu 7 years ago

Перезалейте, пожалуйста!
P
patlan_yu 7 years ago

Перезалейте, пожалуйста!
A
andrua 10 years ago

Очень пригодиласть для работы по политической теологии, особенно интересовал Бруннер.
Спасибо.
V
volodyanikolaev 13 years ago
Спасибо 
P
pikalov 13 years ago
Спасибо!Хорошая книга!

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