Социально-политические аспекты христианской мысли. Работы зарубежных теологов, наиболее значительных писателей XX века. В этих работах отражены политические аспекты важнейших теологических учений нашего времени.

В книгу вошли тексты, позволяющие читателю составить представление о развитии социально-политических аспектов современной христианской мысли в период от конца первой мировой войны и до 90-х годов XX в. включительно.

(Переводы).

Сост. С.В. Лёзова и О.В. Боровой.

Введ. С.В. Лёзова

М.: Наука. Издательская фирма «Восточная литература», 1994. - 406 с.

ISBN 5-02-17725-3

Социально-политическое измерение христианства - Избранные теологические тексты XX века

Введение. С. В. Лёзов

Часть первая КРИЗИС ТЕОЛОГИИ И ТЕОЛОГИЯ КРИЗИСА

Часть вторая ТЕОЛОГИЯ ПОЛИТИКИ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОЛОГИЯ

Часть третья ХРИСТИАНЕ И ЕВРЕИ ПОСЛЕ ОСВЕНЦИМА

Часть четвертая СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ КАК ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Сведения об авторах и публикуемых текстах (О. В. Боровая, С. В. Лёзов )

Указатель имен

Указатель ссылок на Библию

Если мы рассмотрим три описанных здесь случая, то увидим, что только П. Шнайдер соответствует классическому определению мученика, страдающего во имя Христа, хотя и он сознательно на­ рушил приказ властей и потому был убит. В случае Бонхёффера

перед нами мученичество из-за "добрых политических дел в духе Христа". Повинуясь воле Христа, он занял позицию активного со­противления. Но вместе с ним казнили адмирала Канариса и пол­ковника Остера. Были ли они тоже мучениками во имя Христа?

Мы ничего не знаем о религиозных мотивировках их действий. Но фактически они, как и Бонхёффер, приняли мученичество за дело справедливости, а это - Божье дело. Здесь границы христианского мученичества размыкаются. Открытость границ мученичества, обусловленного соблюдением требований веры в политической жизни, позволяет нам понять особую тайну: чтимые Церковью христианские мученики находятся в более широком сообществе.

Они сами вошли в него вместе с другими свидетелями истины и справедливости и приобщают к нему Церковь. Этих нехристиан­ских свидетелей истины и справедливости Леонардо Бофф называ­ет "мучениками Царства Божьего и Божьей политики". Однако пример архиепископа Ромеро выводит нас за пределы этого сообщества христианских мучеников и свидетелей истины и справедливости. Его мученичество указывает на страдания нищего, угнетенного, обездоленного народа. Когда идет борьба за власть, страдают в основном самые слабые, приносятся в жертву бедные и умирают прежде всего дети. Их-то Иисус и назвал блаженными, ибо им принадлежит Царство Божье. Именно через них божест­венная справедливость приходит в этот мир насилия и беззакония.

Нищий, угнетенный и умирающий народ становится свидетелем справедливости и Царства Божьего в этом мире. Весть нищих за­ключается в их немом, анонимном, коллективном мученичестве. Теологическое понятие мученичества имеет не только известный христологический аспект, который выражается в том, что му­ченики особым образом соединяются с Христом. Существует также и менее известный, апокалиптический аспект, который выража­ется в том, что мученики собственным страданием предваряют страдание, уготованное в конце времен всему творению, и, умирая, свидетельствуют о новом творении. Кто участвует в страданиях Христа, тот участвует и в страданиях, которые наступят в кон­це мира.

Мученики предваряют этот конец и таким образом становятся апокалиптическими свидетелями грядущей истины против царства лжи, грядущей справедливости против власти беззакония, грядущей жизни против торжества смерти.