Социально-политическое измерение христианства
Социально-политические аспекты христианской мысли. Работы зарубежных теологов, наиболее значительных писателей XX века. В этих работах отражены политические аспекты важнейших теологических учений нашего времени.
В книгу вошли тексты, позволяющие читателю составить представление о развитии социально-политических аспектов современной христианской мысли в период от конца первой мировой войны и до 90-х годов XX в. включительно.
Социально-политическое измерение христианства - Избранные теологические тексты XX века
(Переводы).
Сост. С.В. Лёзова и О.В. Боровой.
Введ. С.В. Лёзова
М.: Наука. Издательская фирма «Восточная литература», 1994. - 406 с.
ISBN 5-02-17725-3
ISBN 5-02-17725-3
Социально-политическое измерение христианства - Избранные теологические тексты XX века
Введение. С. В. Лёзов
Часть первая КРИЗИС ТЕОЛОГИИ И ТЕОЛОГИЯ КРИЗИСА
- Карл Барт. Христианин в обществе. Пер. Г. В. Вдовиной
- Карл Барт. Познаваемость Бога. Пер. Г. М. Дашевского
- Карл Барт. Барменская декларация. Пер. Г. М. Дашевского
- Эмиль Бруннер. О христологическом обосновании государства. Пер. Ю. А. Кимелева
- Дитрих Бонхёффер. О последнем и предпоследнем. Пер. С. В. Тищенко
- Пауль Тиллих. Мужество быть. Пер. Т. И. Вевюрко
Часть вторая ТЕОЛОГИЯ ПОЛИТИКИ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОЛОГИЯ
- Райнхольд Нибур. Почему Церковь не стоит на позициях пацифизма? Пер. О. В. Боровой
- Харви Кокс. К теологии социальных перемен. Пер. К. Н. Гуровской
- Карл Ранер. Марксистская утопия и христианское будущее человека. Пер. В. А. Янкова
- Иоганн Баптист Мец. К диалогу между христианами и марксистами. Пер. Г. В. Вдовиной
- Мартин Лютер Кинг. «Я был на вершине горы» (из речей, проповедей и статей). Пер. О. В. Боровой
- Густаво Гутьеррес. Теология освобождения. Пер. О. В. Боровой
- Хуан Сегундо. Освобождение теологии. Пер. О. В. Боровой
- Юрген Мольтман. Христианские мученики современности. Пер. О. В. Боровой
- Элизабет Шюсслер Фьоренца. Принять или отвергнуть Пер. К. Н. Гуровской
- Чунг Хён-Кёнг. «Приди, Святой Дух, обнови все творение». Пер. Т. И. Вевюрко
Часть третья ХРИСТИАНЕ И ЕВРЕИ ПОСЛЕ ОСВЕНЦИМА
- Эмиль Л.Факенхайм. Еврейская вера и Голокауст. Пер. О. В. Боровой
- Эмиль Л.Факенхайм. О христианстве после Голокауста. Пер. О. В. Боровой
- Грегори Баум. Голокауст и политическая теология. Пер. О. В. Боровой
- Марк Эллис. К еврейской теологии освобождения. Пер. С. В. Лёзова
Часть четвертая СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ КАК ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
- Рудольф Бультман. Новый Завет и мифология. Пер. Г. В. Вдовиной
- Харви Кокс. Стиль мирского града. Пер. К. Н. Гуровской
- Труц Рендпюрф. Власть свободы. Отношение протестантизма к государству и демократии. Пер. Г. В. Вдовиной
- Харви Кокс. Религия в мирском граде. Пер. О. В. Боровой
Сведения об авторах и публикуемых текстах (О. В. Боровая, С. В. Лёзов )
Указатель имен
Указатель ссылок на Библию
Социально-политическое измерение христианства - Избранные теологические тексты XX века - Юрген Мольтман - Апокалиптический аспект мученичества
Если мы рассмотрим три описанных здесь случая, то увидим, что только П. Шнайдер соответствует классическому определению мученика, страдающего во имя Христа, хотя и он сознательно на рушил приказ властей и потому был убит. В случае Бонхёффера
перед нами мученичество из-за "добрых политических дел в духе Христа". Повинуясь воле Христа, он занял позицию активного сопротивления. Но вместе с ним казнили адмирала Канариса и полковника Остера. Были ли они тоже мучениками во имя Христа?
Мы ничего не знаем о религиозных мотивировках их действий. Но фактически они, как и Бонхёффер, приняли мученичество за дело справедливости, а это - Божье дело. Здесь границы христианского мученичества размыкаются. Открытость границ мученичества, обусловленного соблюдением требований веры в политической жизни, позволяет нам понять особую тайну: чтимые Церковью христианские мученики находятся в более широком сообществе.
Они сами вошли в него вместе с другими свидетелями истины и справедливости и приобщают к нему Церковь. Этих нехристианских свидетелей истины и справедливости Леонардо Бофф называет "мучениками Царства Божьего и Божьей политики". Однако пример архиепископа Ромеро выводит нас за пределы этого сообщества христианских мучеников и свидетелей истины и справедливости. Его мученичество указывает на страдания нищего, угнетенного, обездоленного народа. Когда идет борьба за власть, страдают в основном самые слабые, приносятся в жертву бедные и умирают прежде всего дети. Их-то Иисус и назвал блаженными, ибо им принадлежит Царство Божье. Именно через них божественная справедливость приходит в этот мир насилия и беззакония.
Нищий, угнетенный и умирающий народ становится свидетелем справедливости и Царства Божьего в этом мире. Весть нищих заключается в их немом, анонимном, коллективном мученичестве. Теологическое понятие мученичества имеет не только известный христологический аспект, который выражается в том, что мученики особым образом соединяются с Христом. Существует также и менее известный, апокалиптический аспект, который выражается в том, что мученики собственным страданием предваряют страдание, уготованное в конце времен всему творению, и, умирая, свидетельствуют о новом творении. Кто участвует в страданиях Христа, тот участвует и в страданиях, которые наступят в конце мира.
Мученики предваряют этот конец и таким образом становятся апокалиптическими свидетелями грядущей истины против царства лжи, грядущей справедливости против власти беззакония, грядущей жизни против торжества смерти.
Перезалейте, пожалуйста!
Перезалейте, пожалуйста!
Перезалейте, пожалуйста!
Перезалейте, пожалуйста!
Очень пригодиласть для работы по политической теологии, особенно интересовал Бруннер.
Спасибо.