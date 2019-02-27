IV-V столетия вошли в историю мировой литературы и просвещения как классическое время и «золотой век» христианского богословия. Литературное богословское наследие того времени сопряжено с титанической работой мысли великих отцов христианской Церкви, по праву причисленных к лику святых. Может ли затмить золотое слово святителя Иоанна Златоуста какой-нибудь оратор или поэт? То же самое нужно сказать о святителе Григории Богослове и других церковных писателях.

Где та сила, откуда черпали истину принявшие христианство в зрелом возрасте маститые писатели раннего средневековья? Эта сила заключается в их убежденности в истинности христианства как мировой религии. Вот почему творения святых отцов отличаются глубиной мысли, тонкостью богословского анализа, логикой веры, высокой художественностью мудрого церковного слова. В это время в творениях святых отцов и вероучительных символах Вселенских Соборов вырабатывается богословская терминология, определяются основные догматические формулировки. Магистральное направление развития богословской мысли формируется в этот период на греческом Востоке, издревле более склонном к философскому умозрению, нежели римский Запад, скорее практичный, чем философствующий.

Если наследием Востока были древнегреческие философские школы и, прежде всего, Платоновская Академия и Аристотелевский лицей, еще доживавшие в это время свой век в Афинах, то собственное наследие Запада по существу ограничивалось римским правом. Однако в IV-V веках немалый вклад в общецерковную сокровищницу богословской мысли внесли и святые отцы латинского Запада – блаженный Августин (христианская историософия, проблемы свободы воли и благодати), святитель Амвросий Медиоланский (Миланский) (проповедничество), блаженный Иероним (библейская текстология).

Протоиерей Серафим Соколов - История восточного и западного христианства (IV–XX века)

Учебное пособие

М.: Издательство Московского института духовной культуры, 2007

Протоиерей Серафим Соколов - История восточного и западного христианства (IV–XX века) - Оглавление

Предисловие

РА3ДЕЛ I. ВТОРОЙ ПЕРИОД ИСТОРИИ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ (313-1054 годы)

Глава I. ДУХОВНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И БОГОСЛОВСКАЯ НАУКА В IV-V ВЕКАХ

Глава II. ДУХОВНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НА ВОСТОКЕ И ЗАПАДЕ В VI-ХI ВЕКАХ. ПРИЧИНЫ УПАДКА ПРОСВЕЩЕНИЯ

Глава III. ЦЕРКОВНОЕ УСТРОЙСТВО.

Глава IV. БОГОСЛУЖЕБНЫЙ ГОДИЧНЫЙ И СУТОЧНЫЙ КРУГ. ПРАЗДНИКИ И ПОСТЫ

Глава V. ОБЩИЙ ОБЗОР ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ В IV-XI ВЕКАХ

Глава VI. ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗДЕЛЕНИЯ ЦЕРКВЕЙ

Глава VII. ИСТОРИЯ РАСКОЛА ЦЕРКВЕЙ.

РА3ДЕЛ II. ТРЕТИЙ ПЕРИОД ИСТОРИИ ХРИСТИАНСТВА (1054-1453 ГОДЫ)

ГЛАВА I. ПАПСТВО

ГЛАВА II. УНИАТСКАЯ ПОЛИТИКА ВИЗАНТИИ

ГЛАВА III. ДУХОВНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ЕРЕСИ

Глава IV. БОГОСЛУЖНИЕ И ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

Глава V. ИЕРАРХИЯ И ЦЕРКОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ III ЧЕТВЕРТЫЙ ПЕРИОД ХРИСТИАНСКОЙ ИСТОРИИ (1453 ГОД – ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ)

Глава I. ВОСТОЧНАЯ ЦЕРКОВЬ ПОД ОСМАНСКИМ ВЛАДЫЧЕСТВОМ. ПАДЕНИЕ КОНСТАНТИНОПОЛЯ…

Глава II. ИЕРАРХИЯ И ЦЕРКОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. ВЫДАЮЩИЕСЯ ПАТРИАРХИ В XV-XIXВВ.

Глава III. ДУХОВНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В ЭПОХУ ОСМАНСКОГО СУЛТАНАТА…..

Глава IV. БОГОСЛУЖЕНИЕ И ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

Глава V. ОТНОШЕНИЯ РУССКОЙ ЦЕРКОВНОЙ ВЛАСТИ С ВОСТОЧНЫМИ ИЕРАРХАМИ ПО ВОПРОСАМ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ В XVI-ХХ вв.

Глава VI. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДРЕВНИХ ВОСТОЧНЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ПАТРИАРХАТОВ.

Глава VII. ДРЕВНИЕ ВОСТОЧНЫЕ ЦЕРКВИ. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ…

Глава VIII. РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ В XVI-ХХI ВЕКАХ

Глава IX. ПРОТЕСТАНТСКИЕ ЦЕРКВИ

Приложение 1. Поместные Православные Церкви

Приложение 2. Древние Восточные Церкви

Приложение 3. Предстоятели древних восточных православных авто кефальных церквей второй половины XIX-ХХI веков

Приложение 4. Начальники возрожденной Русской духовной миссии в Иерусалиме XIX-ХХI веков

Приложение 5. Римские папы второй половины XIX-XXI веков

Библиография

Протоиерей Серафим Соколов - История восточного и западного христианства (IV–XX века) - Предисловие

Настоящая работа является продолжением и дополнением книги «История Христианской Церкви до 1054 года» (под редакцией М.В.Бахтина). В связи с этим в нашем сочинении опущено освещение вопросов внешней истории, а также состояния вероучения в эпоху единой неразделенной Церкви и ересей этого периода, что довольно обстоятельно представлено в вышеуказанной книге. Мы также не затрагивали историю Русской Православной Церкви, что является предметом специального исследования. В представленном на суд читателя учебном пособии рассматривается история восточного и западного христианства с IV по XX века на фоне событий социально-политической жизни государств и народов. В данном труде приводятся хронологические и статистические данные, касающиеся изучаемого предмета, даны общие сведения об отношениях Русской Православной Церкви с некоторыми другими христианскими конфессиями. При этом учитывались новые исследования в области экклесиологии и всеобщей истории.

Данное пособие нацелено прежде всего на систематизацию исторического материала и полную доступность его изложения для учащихся, изучающих многовековую историю Церкви Божией, основанной Христом Спасителем для духовно-нравственного совершенствования и спасения рода человеческого. В основу данного издания положен материал исторических трудов П.И.Малицкого и Е.И. Смирнова, переработанный с учетом стилистики современного русского языка. При изложении состояния православия в современном мире автор опирался на труды заслуженного профессора К.Е.Скурата, профессора Д.П. Огицкого и другие источники. Следует отметить, что настоящая книга не претендует на фундаментальное исследование всех аспектов истории Православия и инославия. Данный опыт изложения материала призван дать читателю возможность составить общее представление об основных этапах истории христианства как крупнейшей мировой религии. В борьбе с ересями за чистоту православного вероучения по вопросам триадологии и христологии во всей своей силе и глубине раскрылась богословская мысль святых отцов и учителей единой до XI века Христианской Церкви – верных хранителей и защитников апостольского предания. Они внесли неоценимый вклад в основание церковного канонического устройства и раскрытия православного вероучения на Востоке и Западе.

По словам русского духовного писателя и богослова М.А.Новоселова, «святые отцы – это стержень Церкви, за который должны крепко держаться чада ее, если хотят сохранить верность Телу Истины и не выпасть из спасительного русла Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви», которая под водительством Святого Духа (Ин. 16, 13) есть «столп и утверждение Истины» (1 Тим. 3, 15). В связи с этим представляется целесообразным начать наше сочинение с краткого изложения их жития и анализа святоотеческих богословских трудов. Автор выражает глубокую благодарность заслуженному профессору Московской православной духовной академии Б.А. Нелюбову, высказавшему ряд ценных замечаний по содержанию нашего сочинения, а также выпускнику Московской православной духовной академии, кандидату философских наук, ректору Московского института духовной культуры М.В. Бахтину, оказавшему большую помощь в редактировании рукописи настоящего пособия и его публикации.