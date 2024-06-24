В первые десятилетия XXI в. Арабский мир стал свидетелем череды социально-экономических потрясений и военных конфликтов. Одним из важнейших изменений, которые на этом фоне переживают страны Ближнего Востока и Северной Африки, оказалась трансформация региональных и национальных идентичностей.

Ключевой составляющей идентичности является концепт другого, образ которого имеет как синхроническое, так и диахроническое измерения. Применительно к Арабскому миру второе представляет особый интерес для изучения, так как в арабской культуре, начиная с доисламского периода, была велика роль прошлого, и эта тенденция сохраняется до сих пор [Khalidi, 1996. P. 232–234]. В свете этого представляется важным поиск ответа на вопрос, как история помогает жителям арабских стран обрести себя и как они на основании исторических примеров конструируют образы своих врагов и союзников.

Проблема самосознания и самоопределения, стоящая перед арабскими интеллектуалами XXI в., была не менее актуальна и для их предшественников, арабских общественных и политических деятелей XIX–XX вв. Одним из важнейших вызовов, с которым они столкнулись, стал выбор стратегии взаимодействия Арабского Вос-тока с Западной Европой. С одной стороны, этот вопрос был актуален в контексте определения путей общественного и политического развития: следует ли жителям Арабского Востока обратиться к возрождению собственного наследия или же заимствовать европейский опыт, распространив его на различные сферы общественной жизни. С другой стороны, остро стояла проблема отношения к присутствию западноевропейцев на Востоке: следует ли воспринимать их как противников или как партнеров и потенциальных освободителей от османского господства [Hourani, 1983. P. 43–46].

Обращаясь в поисках ответов на эти и другие вопросы к богатому историческому прошлому Арабского мира, арабские интеллектуалы регулярно приводили в своих заявлениях и публикациях примеры из эпохи Крестовых походов. Основной причиной подобных отсылок послужило, вероятнее всего, то, что именно этот период истории Ближнего Востока и Северной Африки впервые ознаменовался прямым европейским вторжением, и если до этого европейцы лишь контратаковали мусульман в Андалусии и на Сицилии, то во время Крестовых походов они в общей сложности более чем на сто лет овладели третьим по значимости священным городом ислама — Иерусалимом (1099–1187, 1229–1244), а в 1182–1183 гг. под угрозой вторжения находились Мекка и Медина. Таким образом, можно без преувеличения сказать, что из всех исторических периодов и событий, оставивших след в коллективной памяти арабов, Крестовые походы стали одним из наиболее травмирующих. С другой стороны, эта историческая эпоха представляет собой уникальный пример долгого военного противостояния Европы и мусульманского/арабского Востока в прошлом, в ходе которого мусульмане вначале терпели поражения и уступали европейским завоевателям территории, однако в конце концов смогли полностью изгнать захватчиков. Этот сюжет о тяжелом противостоянии, в котором Западная Европа в итоге все же потерпела военное поражение, делает период Крестовых походов крайне выгодным для проведения аналогий с современностью.

Соколов О. А. - Крестовые походы в арабской культуре (вторая половина XIX — первая половина XX в.) - Идеи и образы

СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2023. — 150 с.

ISBN 978-5-288-06360-2

Соколов О. А. - Крестовые походы в арабской культуре – Содержание

Предисловие

Введение

Глава 1. Крестовые походы в арабской традиции. XIII — середина XIX в.

Сохранение памяти о Крестовых походах в Арабском мире с 1291 г. до середины XIX в.

Примеры обращений к теме Крестовых походов в арабском интеллектуальном пространстве до середины XIX в.

Глава 2. Тема Крестовых походов в арабской общественной мысли и политике с середины XIX в. до Первой мировой войны

Крестовые походы в идеологии панисламизма

Крестовые походы в идеологии паносманизма

Крестовые походы в идеологии панарабизма

Глава 3. Образ Крестовых походов в арабском искусстве с середины XIX в. до Первой мировой войны

Крестовые походы в арабской поэзии 1859–1913 гг.

Крестовые походы в арабской прозе 1859–1913 гг.

Крестовые походы в арабском театре 1859–1913 гг.

Глава 4. Тема Крестовых походов в арабской общественной мысли и политике от начала Первой мировой войны до 1948 г.

Крестовые походы в арабской общественной мысли и политике в период и по окончании Первой мировой войны

Крестовые походы в общественной мысли и политике Сирии и Ливана 1914–1948 гг.

Крестовые походы в общественной мысли и политике Палестины 1914–1948 гг.

Крестовые походы в общественной мысли и политике Египта 1914–1948 гг.

Крестовые походы в общественной мысли и политике стран Магриба 1914–1948 гг.

Глава 5. Образ Крестовых походов в арабском искусстве от начала Первой мировой войны до 1948 г

Крестовые походы в арабской поэзии 1914–1948 гг.

Крестовые походы в арабском кинематографе 1914–1948 гг

Крестовые походы в арабском театре 1914–1948 гг.

Заключение

Источники

Литература

Приложение. Таблица транслитерации арабской графики

Указатель имен

Источники иллюстраций