Соколов - Занимательная история Древней Церкви - На пути к расколу
Раздавались и голоса здравого смысла, но к ним мало кто прислушивался. Например, патриарх Петр Антиохийский в ответ на письмо Кирулария, где тот громил латинян, писал, что христиане должны «всячески склоняться к миру и братской любви», особенно там, где это не грозит опасностью для основ веры. Латинян надо признавать своими братьями, даже если они в чем-то ошибаются, ведь в главном они мыслят так же, как и мы. Петр считал, что многое из того, что перечислял Кируларий, маловажно, а во многом (например, в поедании удавленины) восточные христиане повинны не меньше западных: так как же мы можем осуждать у других то, что терпим у себя?
Единственно важный вопрос, о котором, по его мнению, стоило спорить, это филиокве, остальное несущественно или безразлично. В конце концов, христиане должны объединяться не по обычаям, которые могут быть различны, а по духу. В заключение Петр предупреждал, что не стоит обращаться с Западной церковью слишком жестко, это может привести к еще большему разрыву. «Увещаю и твое боголепное блаженство принять мою мысль, чтобы, всего требуя, не потерять всего».
Соколов Владимир - Занимательная история Древней Церкви. На пути к расколу
М. : Ломоносовъ. 2016. 304 с.
История. География. Этнография
ISBN 978-5-91678-315-5
Соколов Владимир - Занимательная история Древней Церкви. На пути к расколу - Содержание
- Предисловие
Часть І.Церковь земная и Церковь небесная
- Глава первая. Внутреннее устройство Церкви
- Глава вторая. Дела административные
- Глава третья. Церковь и государство
Часть II. Духовные атлеты
- Глава первая. Монашество на Востоке
- Глава вторая. Монашеский кодекс
- Глава третья. Монашество на Западе
Часть III. Монофизиты
- Глава первая. Схизма монофизитов
- Глава вторая. После Халкидона
- Глава третья. Три главы и V Вселенский собор
Часть IV. Торжество православия
- Глава первая. Ираклий и монофелитство
- Глава вторая. Иконоборство
- Глава третья. Положение на Западе
Часть V. Как произошел раскол Церквей
- Глава первая. Римский вопрос
- Глава вторая. Между двумя расколами
- Глава третья. Окончательный разрыв
Заключение
Приложение
Владимир Соколов – Занимательная история Церкви – В X книгах с приложениями
«ЛитРес: Самиздат», 2013. – 345 с.
ISBN 978-5-532-06455-3
Владимир Соколов – Занимательная история Церкви - Содержание
Предисловие для всех
Предисловие для христиан
Книга I. Как и почему возникла Церковь
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Глава первая. Новая коллегия
- Рим - Новая коллегия - Кипящий котел - Первая община - Язычники
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Глава вторая. Четыре путешествия Павла
- Немного биографии - Савл и Павел - Римский гражданин - Фарисей - Омовение рук у иудеев - Портрет Павла - Как путешествовали в Римской империи - Евреи и язычники - Путешествия - Трудности в первых общинах - Римское письмо - Смута в Иудее - В Риме - До края земли
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Глава третья. Жизнь ранних христиан
- Апостолы, пророки и учителя - Наследники апостолов - Католики и православные - Пресвитеры, диаконы, диаконисы и вдовицы - Где собирались христиане - Богослужения и молитвы - Крестное знамение - За едой - Одежда и внешний вид - Прически - Походка и поведение - О браке и брачных отношениях - Евангелия - Чудеса - Кесареву кесарево - Армия - Покаяние
Книга II. Кровь мучеников – семена Церкви
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Глава первая. Империя против Церкви
- Недозволенная религия - Подонки общества - Апологеты - Критика язычества - Гонения - Свидетели
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Глава вторая. Мученики и императоры
- Начало гонений - Траян - Игнатий Богоносец - Послания Игнатия - Поликарп - Лионская бойня - Коммод и Север - Перпетуя
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Глава третья. Императоры и мученики
- Цезари добрые и злые - Деций - Справка о жертвоприношении - Валериан - Галлиен - Аврелиан - Диоклетиан и другие - Перед рассветом
Книга III. Рождение богословия и первые ереси
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Глава первая. Мыслящее христианство
- Языческая мудрость - Как появились церковные догматы - Откуда брались ереси - Ранние ереси - Симон Волхв - Вопросы об Иисусе - Павел Самосатский - Модалисты и савеллиане - Тертуллиан - Ориген - Монтанизм
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Глава вторая. Гностицизм
- Тень христианства - Разнообразие гностицизма - Валентин - Борбориты - Маркион - Манихеи
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Глава третья. Центробежная церковь
- Каллист против Ипполита - Киприан и Новациан: проблема отступников - Спор о перекрещивании еретиков - Менсурий и Цецилиан - Донатисты - Циркумцеллионы - Донатисты при Юлинане и после Юлиана - Раскол Мелетия - Раскол о праздновании Пасхи
Книга IV. Как императоры стали христианами, или Церковь торжествующая
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Глава первая. Константин
- Митра или Христос - Знамение - На перепутье - Александрийцы и антиохийцы - Рождение ереси - Смысл арианства
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Глав вторая. Первый Вселенский собор
- Расстановка сил - Начало собора - Омусиос и омиусиос - Продолжение споров - Тирский собор - Случай в лодке - Ариане близки к победе - Больше соборов и больше формул
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Глава третья. Констанций и Юлиан
- Характеристика Констанция - Император-арианин и продолжение смуты - Урсакий и Валент - Юлиан Отступник - Язычник-реформатор - Антихристианин - Закат арианства - Пророчество Афанасия
Книга V. Пшеницы и плевелы
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Глава первая. Расцвет богословия и новые ереси
- Великие каппадокийцы - Василий Великий - Борьба на всех фронтах - Григорий Богослов - Григорий в Константинополе - Второй Вселенский собор - Снова смуты - Феофил против монахов - Златоуст - Как судили Златоуста - Обмен любезностями
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Глава вторая. Несторианский раскол
- Аполлинарий - Несторий и Кирилл - Дяди и племянники - Расстановка сил - Третий Вселенский собор - Примирение - Конец Нестория
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Глава третья. Запад в V–VI веках
- Амвросий - Августин - Рим и Медиолан - Обращение - Пелагиане - Варвары в Италии - Последние огоньки - Григорий Великий (Двоеслов) - Из «Диалогов» Григория
Книга VI. Духовные атлеты
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Глава первая. Монашество на Востоке
- Причины - Начало монашества - Антоний Великий - Отшельники и киновиты - Пахомий и его устав
-
Глава вторая. Монашеский кодекс
- Кто такие монахи - Борьба с едой и сном - Борьба с чувственностью - Тысячи искушений - Приглашение на обед - Уединение и молчание - Неосуждение - Смирение - Продавец - Чудеса - Разнообразие монахов - Монахи и епископы - Темные стороны монашества - Распространение монашества - Студийский монастырь - Столпничество - Переход к киновиям
-
Глава третья. Монашество на Западе
- Первые монастыри - Бенедиктинцы - Из монашеских правил - Распорядок дня - Огненная постель - Болезнь, смерть и добрые дела - Книги - Образование - Ноты - Остров монахов - Примеры наказаний по Колумбану - Ученые и путешественники - И снова обмирщение
Книга VII. Монофизиты
-
Глава первая. Схизма монофизитов
- Причины нового раскола - Против Феодора - Борьба продолжается - Разбойничий собор - Смена власти - Четвертый Вселенский собор - Орос - Завершение собора
-
Глава вторая. После Халкидона
- Неискоренимые монофизиты - Восстания и бунты - Продолжение смут - Энотикон - Течения монофизитства - Примирение с Римом
-
Глава третья. Три главы и V Вселенский собор
- Юстиниан и монофизиты - Три главы - Схватка с Вигилием - Пятый Вселенский собор - Итоги собора - После Юстиниана
Книга VIII. Церковь земная и Церковь небесная
-
Глава первая. Внутренне устройство Церкви
- Клирики и миряне - Младший клир - Диаконы - Пресвитеры - Епископы - Угольщик-патриарх - Фактор цезаря - Обучение духовенства - Безбрачие и двубрачие - О епископах и свободе Церкви - Синисакты и субинтродукты - Критика духовенства
-
Глава вторая. Дела административные
- Структура - Правило - Пентархия - Рим - Сотый камень - Соборы - Имущество Церкви - Плата за рукоположение
-
Глава третья. Церковь и государство
- Свобода и совесть - На рубеже - Конец язычества - От веротерпимости к насилию - Симфония - Нехристианские христиане - Положение Церкви в государстве - Двоеженство
Книга IX. Торжество православия
-
Глава 1. Ираклий и монофелиты
- Маврикий и Фока - Война с Персией - Погромы - Еретические церкви - Зарождение монофелиства - Монофелиты торжествуют - Распад империи - Максим Исповедник и папа Мартин - Погонат - Шестой Вселенский собор - Второй Юстиниан и Пятошестой собор - Фундамент православия - Безносый басилевс - Реванш монофелитства
-
Глава вторая. Иконоброство
- Иконодулы и иконокласты - Павликиане и евхиты - Упрямый исаврянин - Константин Дерьмовый - Гонения на иконолатров - Седьмой Вселенский собор - После собора - Письмо к папе - Торжество православия - Феофил
-
Глава третья. Положение на Западе
- Франки - Бонифаций - Карл Великий - Новая Европа
Книга X. Как произошел раскол церквей
-
Глав первая. Римский вопрос
- Петр и камень - Все больше папы - Первые конфликты - Лев Великий - Схизма Акакия - Вселенские патриархи и императоры-иконоборцы - Кто такие вселенские патриархи - Михаил Пьяница и Варда - Игнатий и Фотий - Первовторой собор - Переписка Николая с Фотием и Михаилом - Болгары и филиокве - Вопросы болгарского царя Бориса римскому папе - Василий Македонянин, друг Рима - Рим доволен - «Римский» собор в Константинополе - Эпитимия - Ссора с Римом - Возвращение Фотия - Восьмой Вселенский
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Глава вторая. Между двумя расколами
-
Часть 1. На Западе
- Плохие папы - Германия на троне - Суеверия - Церковные различия - Монахи - Божий мир и Божье перемирие - Паломничество
-
Часть 2. На Востоке
- Как жили византийцы – Варварство - Ученость
-
Часть 3. Императоры
- Василий Первый - Лев Шестой Мудрый - Александр - Роман Лакапин и Константин Седьмой - Роман Второй и Никифор Фока - Иоанн Цимисхий - Болгаробойца и святой Владимир - Зоя и ее мужья
- Часть 1. На Западе
-
Глава третья. Окончательный разрыв
- Церкви перед расколом - Накануне - Кируларий и его переписка с папой - Об обычаях латинян - Восточная папесса - Гумберт в Константинополе - Заключение 318
Приложение
-
К Книге I
- Глава первая, «Новая коллегия». Иудейский храм
-
К Книге II
- Глава первая, «Критика язычества». Аполлоний Тианский, маг и чудотворец
-
К Книге III
- Глава первая, «Ориген». Учение Оригена - Глава вторая, «Манихеи». Системы гностиков - Система Юстина - Система Василида - Система Валентина - Система манихеев - Глава третья, «Спор о перекрещивании еретиков». Теория перекрещивания - Глава третья, «Донатисты при Юлинане и после Юлиана». Догматическая сторона раскола Доната - Глава третья, «Раскол о праздновании Пасхи». Летоисчиление в Церкви
-
К Книге IV
- Глава первая, «Смысл арианства». О лицах Св. Троицы. Александр и Арий - Глава вторая, «Больше соборов и больше формул». Течения арианства
-
К Книге V
- Глава первая, «Василий Великий». О лицах Св. Троицы. Василий Великий - Глава вторая, «Аполлинарий». Александрийцы и антиохийцы: борьба продолжается - Глава вторая, «Расстановка сил». Кирилл и Несторий - Глава третья, «Пелагиане». Богословие Августина
-
К Книге VI
- Глава первая, «Ученые и путешественники». Миссия на север, или как крестили англов
-
К Книге VII
- Глава вторая, «Течения монофизитства». Монофизитские диспуты
-
К Книге IX
- Глава первая, «Максим Исповедник и папа Мартин». Диспут Максима с Пирром - Глава вторая, «Константин Дерьмовый». Психология иконоборчества
-
К Книге X
- Глава первая, «Первовторой собор». Дело Лотаря - Глава третья, «Кируларий и его переписка с папой». Подделка тысячелетия – «Дар Константина» - Глава третья, «Гумберт в Константинополе». Грамота отлучения
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