Раздавались и голоса здравого смысла, но к ним мало кто прислушивался. Например, патриарх Петр Антиохийский в ответ на письмо Кирулария, где тот громил латинян, писал, что христиане должны «всячески склоняться к миру и братской любви», особенно там, где это не грозит опасностью для основ веры. Латинян надо признавать своими братьями, даже если они в чем-то ошибаются, ведь в главном они мыслят так же, как и мы. Петр считал, что многое из того, что перечислял Кируларий, маловажно, а во многом (например, в поедании удавленины) восточные христиане повинны не меньше западных: так как же мы можем осуждать у других то, что терпим у себя?

Единственно важный вопрос, о котором, по его мнению, стоило спорить, это филиокве, остальное несущественно или безразлично. В конце концов, христиане должны объединяться не по обычаям, которые могут быть различны, а по духу. В заключение Петр предупреждал, что не стоит обращаться с Западной церковью слишком жестко, это может привести к еще большему разрыву. «Увещаю и твое боголепное блаженство принять мою мысль, чтобы, всего требуя, не потерять всего».

Соколов Владимир - Занимательная история Древней Церкви. На пути к расколу

М. : Ломоносовъ. 2016. 304 с.

История. География. Этнография

ISBN 978-5-91678-315-5

Соколов Владимир - Занимательная история Древней Церкви. На пути к расколу - Содержание

Предисловие

Часть І.Церковь земная и Церковь небесная

Глава первая. Внутреннее устройство Церкви

Глава вторая. Дела административные

Глава третья. Церковь и государство

Часть II. Духовные атлеты

Глава первая. Монашество на Востоке

Глава вторая. Монашеский кодекс

Глава третья. Монашество на Западе

Часть III. Монофизиты

Глава первая. Схизма монофизитов

Глава вторая. После Халкидона

Глава третья. Три главы и V Вселенский собор

Часть IV. Торжество православия

Глава первая. Ираклий и монофелитство

Глава вторая. Иконоборство

Глава третья. Положение на Западе

Часть V. Как произошел раскол Церквей

Глава первая. Римский вопрос

Глава вторая. Между двумя расколами

Глава третья. Окончательный разрыв

Заключение

Приложение