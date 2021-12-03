Подходил к концу 1880 год, улицы Сергиева Посада были белы от снега, проходящие по улицам горожане едва виднелись из-за подросших сугробов, приближалось Рождество. 16 декабря к одиннадцати часам пополудни актовый зал Московской духовной академии был уже полон.

Собравшиеся ждали начала диспута, на котором Е.Е. Голубинский - тогда ещё экстраординарный профессор академии - защищал только что вышедшую первую часть первого тома «Истории русской церкви» в качестве диссертации на степень доктора богословия. Съехалось так много народу, что обычных мест в актовом зале стало недостаточно. Среди приглашенных были наместник Троице-Сергиевой лавры известный церковный историк и археолог архимандрит Леонид (Кавелин), этнограф и историк А.В. Барсов.

Присутствовали редакторы таких популярных духовных журналов, как «Православное обозрение» - П. А. Преображенский и «Душеполезное чтение» - протоиерей В.П. Нечаев. При- были известные церковные историки граф М.В. Толстой и А.Е. Винокуров, приват-доцент духовной академии по кафедре византийской ис- тории И.И. Соколов. Оппонентами диссертанта выступали ординарные профессора академии Н.И. Субботин и В.О. Ключевский.

Диспут выдался жарким: впервые на защиту выносились положения, коренным образом пересматривающие концептуальные основы русской церковной истории. Общественный резонанс, вызванный публикацией сочинения Е.Е. Голубинского, наглядно показывал те глубокие социальные и духовные изменения, которые произошли в пореформенной России к концу семидесятых годов.

Не случайно в ходе острой полемики между диссертантом и протоиереем Нечаевым вспыхнул спор о возможности совмещения монашеского звания и архиерейского служения. Этот вопрос, прямо не относящийся к теме диспута, был для современников весьма актуальным. Идеи обновления духовной жизни русского общества, новых взглядов на роль церкви и её историю были весьма популярны в кругах русской интеллигенции.

Именно поэтому защищаемая работа не стала сугубо академическим событием, а вызвала массу споров, надолго определивших последующее к ней отношение и её сложную судьбу. Симпатии большинства собравшихся были на стороне диссертанта. Публика награждала его ответы в прениях «шумными и сердечными овациями, которым не было конца». Продолжавшийся более четырех часов диспут был прекращен только ввиду наступающих сумерек.

Короткий зимний день подошел к концу и смирил желания спорящих изложить свои возражения докторанту. Высокий накал дискуссии не был случайностью. Русская церковно-историческая школа к тому времени обладала уже значительной историографической базой и сложившимися традициями. Публикация выдающейся по своему объему и полноте «Истории русской церкви» митрополита Московского Макария (Булгакова), казалось, надолго сделала не актуальной широкомасштабные произведения, посвященные церковной истории.

Николай Солнцев - «История русской церкви» Е.Е. Голубинского: теоретические основы и историографическое значение - Монография

Издательство — Нижегородского госуниверситета — 195 с.

Нижний Новгород — 2010 г.

ISBN 978-5-91326-133-5

Николай Солнцев - «История русской церкви» Е.Е. Голубинского: теоретические основы и историографическое значение – Монография - Содержание

Введение

Глава I. Академик Е.Е. Голубинский и его научная деятельность

Глава II. Теоретические основы исторических взглядов Е.Е. Голубинского

Глава III. Е.Е. Голубинский о начале христианства на Руси

Глава IV. Крещение Руси и возникновение русской церкви в концепции Е.Е. Голубинского

Глава V. Особенности исторической методологии Е.Е. Голубинского

Глава VI. Историографическое значение работы

Список источников и литературы

Николай Солнцев - «История русской церкви» Е.Е. Голубинского: теоретические основы и историографическое значение – Монография - Е.Е. Голубинский о начале христианства на Руси

«История русской церкви» Е.Е. Голубинского, как и многие повествования, посвященные древнейшей истории русской церкви, открывается известиями о начальной христианизации Руси и изложением легенды о путешествии в славянских пределах ученика Христа, апостола Андрея. В основу легенды, обосновывающей апостольскую христианиза- цию Руси, был положен эпизод «Повести временных лет», описывающий путешествие апостола Андрея из Византии в Рим. Согласно легенде, апостол поднимается по Днепру, пророчит славу будущему городу, достигает Новгорода, а далее, следуя через Балтику вокруг Европы, попадает в Рим. Отдавая должное этой легенде, русские историки относились к ней с большой долей научного скептицизма.

Уже в XVIII веке, с самого начала систематического изложения русской истории, легенда о визите Андрея Первозванного на Русь подвергалась серьезной критике. Начиная с Татищева ученые высказывали серьезные сомнения в правдивости приведенных данных. Ещё более категорично по этому поводу высказался А.Л. Шлецер: «Сказание Нестора о хождении апостола Андрея не что иное, как благочестивая сказка, которая в будущем будет повторяться теми, для кого история Церкви - тайна за семью печатями». Достаточно критично отнесся к легенде и автор первой «Истории русской церкви» митрополит Платон (Левшин). Продолжатель дела митрополита Платона, архиепископ Черниговский Филарет (Гумилевский), при всей апологетичности своей «Истории...» высказывается по поводу апостольского крещения Руси весьма сдержанно. ««Страна русская, - говорит пр. Нестор, - пребывала в идольской прелести (когда греки и римляне уже веровали во Христа).

Она не слыхала ни от кого слова о Господе нашем Иисусе Христе: не ходили к ним (к руссам) апостолы; никем не проповедано для них слово Божие». Так пишет Нестор в житии князей Бориса и Глеба. В другом сочинении, которое писано позже, он передает известие, дошедшее к нему, как вероятно, из Корсуня, о посещении ап. Андреем гор киевских, но передает это известие как частное мнение». Характерен тот факт, что приведенная выше информация, полностью исчерпывает данные, изложенные Филаретом, по поводу святительской миссии апостола Андрея. Следовательно, можно с уверенностью говорить, что тема апостольской деятельности Андрея Первозванного как провозвестника христианства на Руси на первый план историками не выводилась.

Ситуация кардинально меняется после публикации в 1846 году, тогда ещё архимандритом Макарием (Булгаковым) работы «История христианства в России до равноапостольного князя Владимира, как введение в историю русской церкви». Это была первая часть большой работы, предпринятой Булгаковым, составившая впоследствии первый том беспрецедентной по объему «Истории русской церкви». Впервые в русской церковной истории был собран богатейший материал, характеризующий состояние христианского вероучения в Северном Причерноморье и у восточных славян во времена, предшествующие крещению Руси. Значительная часть произведения была посвящена апостольской деятельности Андрея Первозванного.