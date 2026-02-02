Владимир Сергеевич Соловьев родился 16 января 1853 года в высококультурной семье знаменитого русского историка Сергея Михайловича Соловьева. Среднее образование Соловьев получил в 5-й московской гимназии, высшее — в Московском университете. Сначала Соловьев учился на физико-математическом факультете. Пробыв на нем три года и восемь месяцев, Соловьев оставил университет, но уже через несколько месяцев (7 июня 1873 года) сдал кандидатский экзамен за полный университетский курс историко-филологического факультета. Одновременно с подготовкой к кандидатскому экзамену Соловьев посещал — в качестве вольнослушателя — лекции в Московской духовной академии по богословским и философским предметам.

Утратив в годы ранней юности религиозную веру и пережив увлечение материализмом и материалистическим естествознанием, Соловьев уже ко времени окончания философского курса не только возвращается к религиозным верованиям, но сосредоточивает свои интересы главным образом на вопросах религиозной философии. Влиянию мистики на Соловьева, помимо известного личного предрасположения, обусловленного повышенной, доходившей до галлюцинации экзальтированностью, содействовали идейные влияния Московской духовной академии. Университет и, в частности, университетская философия никогда не имели на Соловьева большого влияния. По наблюдению гимназического и университетского товарища Соловьева, известного впоследствии историка Н. И. Кареева, «Соловьева, как студента, не существовало, и товарищей по университету у него не было». Какой-то, по выражению С. М. Лукьянова, «диссидент» университетского круга, Соловьев резко отзывался об университете как об «абсолютной пустоте». Только в период подготовки к кандидатскому экзамену Соловьев сблизился с самым крупным философским дарованием Московского университета — известным антагонистом Чернышевского, профессором П. Д. Юркевичем. Более благоприятными были впечатления Соловьева от духовной академии, которая, как он находил, «во всяком случае, не представляет такой абсолютной пустоты, как университет».

Эта разница в отношении Соловьева к духовной академии и к университету только отчасти может быть объяснена мистическим уклоном интересов и мысли Соловьева. Немалую роль в этих отношениях играло плачевное, даже сравнительно с духовными академиями, положение философии в русских университетах семидесятых годов.

Владимир Сергеевич Соловьев - Сочинения в двух томах. Том 1. Философская публицистика

Приложение к журналу "Вопросы философии"

Иниститут философии АН СССР

Философское общество СССР

М. : Издательство "Правда", 1989. - 688 с.

Владимир Сергеевич Соловьев - Сочинения в двух томах. Том1. Философская публицистика - Содержание

В. Ф. Асмус. Владимир Сергеевич Соловьев

Философская публицистика

Несколько слов о настоящей задаче философии

Три силы

В редакцию журнала «Мысль»

Смысл современных событий. Содержание речи, произнесенной на Высших женских курсах профессором В. С Соловьевым 13-го марта 1881 года

< Публичная лекция, читанная профессором Соловьевым в Кредитном обществе >

О духовной власти в России (По поводу последнего пастырского воззвания Св<ятейшего> Синода)

Великий спор и христианская политика

Несколько объяснительных слов по поводу «Великого спора», в ответ на примечания о. прот. А. М. Иванцова-Платонова

Соглашение с Римом и московские газеты

О русском народном расколе

Еврейство и христианский вопрос

Национальный вопрос в России. Выпуск первый

К третьему изданию

Предисловие ко второму изданию

I. Нравственность и политика. Исторические обязанности России 264 И. О народности и народных делах России

III. Любовь к народу и русский народный идеал (Открытое письмо к И. С. Аксакову)

IV. Славянский вопрос

V. Что требуется от русской партии?

VI. Россия и Европа

Приложение

Предисловие < к первому изданию >

Письмо в редакцию <журнала «Известия Спб. Славянского благотворительного общества» >

Письмо в редакцию <журнала «Православное обозрение» >

Письмо в редакцию < журнала «Известия Спб. Славянского благотворительного общества» >

Национальный вопрос в России. Выпуск второй

Предисловие

I. Несколько слов в защиту Петра Великого

II. Славянофильство и его вырождение

III. Новая защита старого славянофильства (Ответ Д. Ф. Самарину)

IV. О грехах и болезнях

V. Мнимая борьба с Западом

VI. Счастливые мысли Н. Н. Страхова

VII. Немецкий подлинник и русский список

VIII. Самосознание или самодовольство?

IX. Идолы и идеалы

Приложение

Письмо в редакцию < журнала «Вестник Европы» >

Примечания (Я. В. Котрелев; Е. Б. Рашковский)

Владимир Сергеевич Соловьев - Сочинения в двух томах. Том 2. Чтения о Богочеловечестве. Философская публицистика

Приложение к журналу "Вопросы философии"

Иниститут философии АН СССР

Философское общество СССР

М. : Издательство "Правда", 1989. - 737 с.

Владимир Сергеевич Соловьев - Сочинения в двух томах. Том 2. Чтения о Богочеловечестве. Философская публицистика - Содержание

Чтения о Богочеловечестве

Приложение. Программа чтений В. С. Соловьева

Философская публицистика

Государственная философия в программе Министерства народного просвещения

Как пробудить наши церковные силы? Открытое письмо к С. А. Рачинскому

Новозаветный Израиль

Письмо в редакцию < газеты «Новое время» >

В разъяснение недоразумения (письмо в редакцию журнала «Церковный вестник»)

Грехи России .

Письмо к г. К. по поводу запрещения духовною цензурой книги «История и будущность теократии»

Русская идея. Пер. с франц. Г. А. Рачинского

Владимир Святой и христианское государство. Пер. с франц. Г. А. Рачинского

Ответ на корреспонденцию из Кракова. Пер. с франц. Г. А. Рачинского

Письмо в редакцию журнала «Przegląd Polski». Пер. с франц. Е. Б. Рашковского

Письмо в редакцию < газеты «Новое время» >

Ответ на публичные чтения о. иеромонаха Антония о «Превосходстве православия над учением папизма в его изложении Вл. Соловьевым»

< Протест против антисемитического движения в печати >

Письмо императору Александру III

Русский национальный идеал (По поводу статьи Н. Я. Грота в «Вопросах философии и психологии»)

Письмо В. С. Соловьева к автору (Вместо предисловия) <к книге Ф. Б. Геца «Слово подсудимому!» >

О подделках

Запоздалая вылазка из одного литературного лагеря (Письмо в редакцию журнала «Вестник Европы»)

Из философии истории

О причинах упадка средневекового миросозерцания

Приложение

1. Положения к чтению Владимира Соловьева «О причинах упадка средневекового миросозерцания»

2. Прения по реферату

Письмо в редакцию < газеты «Московские ведомости» >

Письмо в редакцию < газеты «Московские ведомости» >

Народная беда и общественная помощь

Наш грех и наша обязанность

Письмо к издателю < газеты «Московские ведомости» >

Тяжкое дело и легкие слова

Руководящие мысли «Исторического обозрения»

Решенный вопрос

Ответ А. С. Павлову

Письмо К. П. Победоносцеву

Отрицательный идеал нравственности

Кто прозрел? (Письмо в редакцию < журнала «Русская мысль» >)

Враг с Востока

<Социальный вопрос в Европе. Ответ на анкету Ж. Юре>

Мнимые и действительные меры к подъему народного благосостояния

Личная нравственность и общее дело

Вопрос о «самочинном умствовании»

Из вопросов культуры

<1> Ю. Ф. Самарин в письме к баронессе Э. Ф. Раден

<2> Исторический сфинкс

Замечания на лекцию П. Н. Милюкова

Порфирий Головлев о свободе и вере. Заметка

Спор о справедливости

Конец спора

Значение государства

Византизм и Россия

Мир Востока и Запада

Памяти императора Николая I

Идея сверхчеловека

Тайна прогресса

Письмо в редакцию < газеты «Новое время» >

Из Московской губернии. Письмо в редакцию <журнала «Вестник Европы»>

Несколько личных воспоминаний о Каткове

Письмо в редакцию < газеты «Новое время» >

Письмо о восточном вопросе

Из литературных воспоминаний. Н. Г. Чернышевский

Иосиф Давидович Рабинович. 5 мая 1899 г.

Из воспоминаний. Аксаковы

Примечания (Н. В. Котрелев, Е. Б. Рашковский)

Указатель имен