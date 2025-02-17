Щипков Василий - Генеалогия секулярного дискурса

Щипков - Генеалогия секулярного дискурса
Цель этой книги — сделать ещё один шаг на пути лишения секулярного языка монопольного права выполнять нормирующую и объективирующую функцию в культуре. Настоящее исследование показывает, как секулярный образ мышления возник в контексте западнохристианской теологии, почему он фундаментально отличается от христианства и борется с ним, сохраняя при этом с ним связь. Представленная книга последовательно разворачивает культурологическую и богословскую панораму этого процесса в исторической ретроспективе, показывая логику развития западной культуры и демонстрируя сущностные отличия от неё культуры православной России.
Секулярное мировоззрение является ядром современного глобального мироустройства, западоцентричного мирового порядка, основан- ного на формах капиталистического и либерального принуждения в культуре, экономике и политике. Эта мировая система была основана на комплексе гетеродоксальных идей первого тысячелетия после Р.Х., приобрела постоянные черты в европейском Средневековье, укрепилась в эпоху Возрождения, достигла своего идеологического расцвета в конце XIX века, а институционального — во второй половине XX века. Доходя до пиков развития, эта система испытывала сбои, разрушая ради собственного выживания традиционные институты, подвергая страданиям страны и народы. Теперь она находится на поздней, «постмодернистской» стадии своего развития, признаки её угасания проявляются уже более столетия.
На этом этапе образующая глобалистскую систему культура, занимаясь агрессивным самоутверждением, замыкается в себе, перемалывая в бесконечную вторичность актуальные концепты и образы, сокращает их количество и энергию, окончательно теряет содержательный вектор своего развития. Это состояние культуры ощущается людьми как отсутствие воодушевления и надежды. Мы не знаем сроков и времён и поэтому с трудом можем пред- положить, когда стагнация этого культурного процесса достигнет финала. Можно лишь с уверенностью констатировать, что его завершение неизбежно. Культурологи подмечают, что сломы эпох издавна сопровождались несколькими признаками: пандемиями, природными катаклизмами, войнами и голодом. Все эти образы из прошлого на наших глазах снова превратились в явь.
Щипков Василий - Генеалогия секулярного дискурса
монография
Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, Кафедра международной журналистики
Москва: МГИМО-Университет, 2024, 755 с.
ISBN 978-5-9228-2809-3
Щипков Василий - Генеалогия секулярного дискурса - Оглавение
Предисловие
Введение
СЕКУЛЯРНЫЙ ДИСКУРС КАК ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
- Глава 1. Этимология понятия «секулярное»
- Глава 2. Обоснование дискурс-подхода в философско-культурологическом исследовании секулярной проблематики
- Глава 3. Воспроизведение секулярного дискурса в общественных науках XX века на основе веберовского диалектического рационализма
- Глава 4. Итоги развития секулярных концепций в общественных науках в XX–XXI веках
- Глава 5. Итоги развития трактовок секуляризации в западной политической и постмодернистской теологии в XX–XXI веках
- Глава 6. Критика секулярного дискурса как научная проблематика
ЗАПАДНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ В ПОИСКАХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ СЕКУЛЯРНОГО ДИСКУРСА
- Глава 7. Обоснование необходимости генеалогии секулярного дискурса
- Глава 8. Западные общественно-научные подходы к генеалогии секулярного дискурса
- Глава 9. Западные теологические трактовки генеалогии секулярного дискурса
РУССКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ XIX–XX ВЕКОВ В ПОИСКАХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ СЕКУЛЯРНОГО ДИСКУРСА
- Глава 10. Достоевский и границы дискуссий о религиозном и светском в русской мысли XIX–XX веков
- Глава 11. Отношение к категориям религиозного и светского у основоположников славянофильства (Киреевский, Хомяков, Самарин)
- Глава 12. Вл. Соловьёв и участники Религиозно-философских собраний в поисках теологического синтеза религиозного и секулярного
- Глава 13. Веховская традиция понимания секулярного
- Глава 14. Осмысление секулярного в русской религиозной философии в период после Октябрьской революции (Булгаков, Флоренский, Флоровский, Лосский, Шмеман, Тростников, Мень, Сорокин)
ГЕНЕАЛОГИЯ СЕКУЛЯРНОГО ДИСКУРСА
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Часть I. Раннее христианство и Вселенские Соборы
- Глава 15. Методология генеалогии секулярного дискурса
- Глава 16. Докеты и абстрагирование религиозной мистики
- Глава 17. Гностики: ограничения в понимании истины
- Глава 18. Объяснение природы ереси Тертуллианом
- Глава 19. Ориген: аллегорическое богословие
- Глава 20. Арианство и его оппоненты
- Глава 21. Христологические споры в контексте екулярного дискурса
ГЕНЕАЛОГИЯ СЕКУЛЯРНОГО ДИСКУРСА
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Часть II. Западнохристианская мысль
- Глава 22. Признаки секулярного дискурса в богословии Августина
- Глава 23. Признаки секулярного дискурса в проблемах папства и Великой схизмы
- Глава 24. Активизация секулярного дискурса во время схоластики. Проблема filioque
- Глава 25. Признаки секулярного дискурса в учении Фомы Аквинского
- Глава 26. Укрепление секулярного дискурса после номинализма (в трактовке Милбанка и Джиллеспи)
- Глава 27. Представление о времени в новоевропейской илософии: изобретение «современности»
- Глава 28. Возрождение и гуманизм как этапы формирования секулярного сознания
- Глава 29. Секулярный дискурс в ходе Реформации и протестантизации
- Глава 30. Окончательное оформление секулярного дискурса в политэкономическую и эпистемологическую систему в эпоху рационализма и Просвещения
- Глава 31. Движение от идеализма к романтизму и консерватизму в контексте секулярного дискурса
- Глава 32. Движение от материализма и позитивизма к ремифологизации и постмодернизму в контексте секулярного дискурса
- Глава 33. Доказательства бытия Бога как элемент секулярного дискурса
- Дополнение. Промежуточные выводы: особенности развития секулярного дискурса в Новое время
ГЕНЕАЛОГИЯ СЕКУЛЯРНОГО ДИСКУРСА
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Часть III. Реакция русской истории на действие секулярного дискурса
- Глава 34. «Слово о законе и благодати» святителя Илариона Киевского
- Глава 35. Флорентийская уния 1439 года
- Глава 36. Эпоха Ивана III: партия жидовствующих, попытка отъёма церковных земель и Собор 1503 года
- Глава 37. Эпоха Ивана IV: отличия православного Стоглавого собора 1551 года от католического Тридентского собора
- Глава 38. Брестская уния 1596 года
- Глава 39. Отношения Церкви и государства при Алексее Михайловиче: Монастырский приказ и обрядовая реформа
- Глава 40. Секулярная протестантизация государственно-церковных отношений при Петре I
- Глава 41. Характер секуляризации церковной жизни в двухвековом синодальном периоде
- Глава 42. Секуляризационные процессы накануне и после революции 1917 года
ГЕНЕАЛОГИЯ СЕКУЛЯРНОГО ДИСКУРСА: ИТОГ
- Глава 43. Системное соотношение «теологического» и «политического» в секулярном дискурсе (центр — периферия)
- Глава 44. Внутренний смысл («означаемое») секулярного дискурса
ТЕКУЩИЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ СЕКУЛЯРНОГО ДИСКУРСА: ПОСТСЕКУЛЯРНАЯ ЭПОХА
- Глава 45. Происхождение слова «постсекулярное»
- Глава 46. Методология классификации существующих моделей трактовок постсекулярного
- Глава 47. «Социологические» подходы к пониманию постсекулярного (сохраняющие статус-кво секулярного модерна)
- Глава 48. «Теологические» подходы к пониманию постсекулярного (предлагающие фундаментальный пересмотр секулярного модерна): «Радикальная ортодоксия» и другие
- Глава 49. Дискуссии о постсекулярном в русском интеллектуальном пространстве
- Глава 50. Системный подход к пониманию постсекулярного
- Глава 51. Перспективы постсекулярной эпистемологии
Краткое содержание книги. Вместо заключения
Список литературы
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