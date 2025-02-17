Щипков Василий - Генеалогия секулярного дискурса

Цель этой книги — сделать ещё один шаг на пути лишения секулярного языка монопольного права выполнять нормирующую и объективирующую функцию в культуре. Настоящее исследование показывает, как секулярный образ мышления возник в контексте западнохристианской теологии, почему он фундаментально отличается от христианства и борется с ним, сохраняя при этом с ним связь. Представленная книга последовательно разворачивает культурологическую и богословскую панораму этого процесса в исторической ретроспективе, показывая логику развития западной культуры и демонстрируя сущностные отличия от неё культуры православной России.

Секулярное мировоззрение является ядром современного глобального мироустройства, западоцентричного мирового порядка, основан- ного на формах капиталистического и либерального принуждения в культуре, экономике и политике. Эта мировая система была основана на комплексе гетеродоксальных идей первого тысячелетия после Р.Х., приобрела постоянные черты в европейском Средневековье, укрепилась в эпоху Возрождения, достигла своего идеологического расцвета в конце XIX века, а институционального — во второй половине XX века. Доходя до пиков развития, эта система испытывала сбои, разрушая ради собственного выживания традиционные институты, подвергая страданиям страны и народы. Теперь она находится на поздней, «постмодернистской» стадии своего развития, признаки её угасания проявляются уже более столетия.

На этом этапе образующая глобалистскую систему культура, занимаясь агрессивным самоутверждением, замыкается в себе, перемалывая в бесконечную вторичность актуальные концепты и образы, сокращает их количество и энергию, окончательно теряет содержательный вектор своего развития. Это состояние культуры ощущается людьми как отсутствие воодушевления и надежды. Мы не знаем сроков и времён и поэтому с трудом можем пред- положить, когда стагнация этого культурного процесса достигнет финала. Можно лишь с уверенностью констатировать, что его завершение неизбежно. Культурологи подмечают, что сломы эпох издавна сопровождались несколькими признаками: пандемиями, природными катаклизмами, войнами и голодом. Все эти образы из прошлого на наших глазах снова превратились в явь.

Щипков Василий - Генеалогия секулярного дискурса

монография

Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, Кафедра международной журналистики

Москва: МГИМО-Университет, 2024, 755 с.

ISBN 978-5-9228-2809-3

Щипков Василий - Генеалогия секулярного дискурса - Оглавение

Предисловие

Введение

СЕКУЛЯРНЫЙ ДИСКУРС КАК ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

Глава 1. Этимология понятия «секулярное»

Глава 2. Обоснование дискурс-подхода в философско-культурологическом исследовании секулярной проблематики

Глава 3. Воспроизведение секулярного дискурса в общественных науках XX века на основе веберовского диалектического рационализма

Глава 4. Итоги развития секулярных концепций в общественных науках в XX–XXI веках

Глава 5. Итоги развития трактовок секуляризации в западной политической и постмодернистской теологии в XX–XXI веках

Глава 6. Критика секулярного дискурса как научная проблематика

ЗАПАДНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ В ПОИСКАХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ СЕКУЛЯРНОГО ДИСКУРСА

Глава 7. Обоснование необходимости генеалогии секулярного дискурса

Глава 8. Западные общественно-научные подходы к генеалогии секулярного дискурса

Глава 9. Западные теологические трактовки генеалогии секулярного дискурса

РУССКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ XIX–XX ВЕКОВ В ПОИСКАХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ СЕКУЛЯРНОГО ДИСКУРСА

Глава 10. Достоевский и границы дискуссий о религиозном и светском в русской мысли XIX–XX веков

Глава 11. Отношение к категориям религиозного и светского у основоположников славянофильства (Киреевский, Хомяков, Самарин)

Глава 12. Вл. Соловьёв и участники Религиозно-философских собраний в поисках теологического синтеза религиозного и секулярного

Глава 13. Веховская традиция понимания секулярного

Глава 14. Осмысление секулярного в русской религиозной философии в период после Октябрьской революции (Булгаков, Флоренский, Флоровский, Лосский, Шмеман, Тростников, Мень, Сорокин)

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Часть I. Раннее христианство и Вселенские Соборы Глава 15. Методология генеалогии секулярного дискурса Глава 16. Докеты и абстрагирование религиозной мистики Глава 17. Гностики: ограничения в понимании истины Глава 18. Объяснение природы ереси Тертуллианом Глава 19. Ориген: аллегорическое богословие Глава 20. Арианство и его оппоненты Глава 21. Христологические споры в контексте екулярного дискурса



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Часть II. Западнохристианская мысль Глава 22. Признаки секулярного дискурса в богословии Августина Глава 23. Признаки секулярного дискурса в проблемах папства и Великой схизмы Глава 24. Активизация секулярного дискурса во время схоластики. Проблема filioque Глава 25. Признаки секулярного дискурса в учении Фомы Аквинского Глава 26. Укрепление секулярного дискурса после номинализма (в трактовке Милбанка и Джиллеспи) Глава 27. Представление о времени в новоевропейской илософии: изобретение «современности» Глава 28. Возрождение и гуманизм как этапы формирования секулярного сознания Глава 29. Секулярный дискурс в ходе Реформации и протестантизации Глава 30. Окончательное оформление секулярного дискурса в политэкономическую и эпистемологическую систему в эпоху рационализма и Просвещения Глава 31. Движение от идеализма к романтизму и консерватизму в контексте секулярного дискурса Глава 32. Движение от материализма и позитивизма к ремифологизации и постмодернизму в контексте секулярного дискурса Глава 33. Доказательства бытия Бога как элемент секулярного дискурса Дополнение. Промежуточные выводы: особенности развития секулярного дискурса в Новое время



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Часть III. Реакция русской истории на действие секулярного дискурса Глава 34. «Слово о законе и благодати» святителя Илариона Киевского Глава 35. Флорентийская уния 1439 года Глава 36. Эпоха Ивана III: партия жидовствующих, попытка отъёма церковных земель и Собор 1503 года Глава 37. Эпоха Ивана IV: отличия православного Стоглавого собора 1551 года от католического Тридентского собора Глава 38. Брестская уния 1596 года Глава 39. Отношения Церкви и государства при Алексее Михайловиче: Монастырский приказ и обрядовая реформа Глава 40. Секулярная протестантизация государственно-церковных отношений при Петре I Глава 41. Характер секуляризации церковной жизни в двухвековом синодальном периоде Глава 42. Секуляризационные процессы накануне и после революции 1917 года



ГЕНЕАЛОГИЯ СЕКУЛЯРНОГО ДИСКУРСА: ИТОГ

Глава 43. Системное соотношение «теологического» и «политического» в секулярном дискурсе (центр — периферия)

Глава 44. Внутренний смысл («означаемое») секулярного дискурса

ТЕКУЩИЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ СЕКУЛЯРНОГО ДИСКУРСА: ПОСТСЕКУЛЯРНАЯ ЭПОХА

Глава 45. Происхождение слова «постсекулярное»

Глава 46. Методология классификации существующих моделей трактовок постсекулярного

Глава 47. «Социологические» подходы к пониманию постсекулярного (сохраняющие статус-кво секулярного модерна)

Глава 48. «Теологические» подходы к пониманию постсекулярного (предлагающие фундаментальный пересмотр секулярного модерна): «Радикальная ортодоксия» и другие

Глава 49. Дискуссии о постсекулярном в русском интеллектуальном пространстве

Глава 50. Системный подход к пониманию постсекулярного

Глава 51. Перспективы постсекулярной эпистемологии

Краткое содержание книги. Вместо заключения

Список литературы