Сьорл - Черенков - Будущность и надежда

У книги интересная судьба, сложная траектория. Задуманная в 2012 году в ходе рабочих дискуссий о будущем Донецкого христианского университета, она дописывалась на фоне трагических украинских событий. Книга вышла в свет в декабре 2014 года в американском издательстве и лишь теперь становится доступной для своего русскоязычного читателя.

Книга связывает две эпохи - до событий Майдана (и немедленно последовавшей российско-украинской войны) и после. Тогда, в 2012 году, мы решились думать о будущем с надеждой, хотя очень робкой и осторожной. Сейчас мы видим, что мечтать нужно смелее и действовать решительнее, иначе будущее может не наступить.

Нас связало совместное служение в Донецком христианском университете. Сегодня он захвачен боевиками, студенты и преподаватели рассеяны. Понятно, что назад вернуться нельзя и нужно двигаться дальше, в будущее. Поэтому за время, прошедшее от начала работы до выхода книги, тема будущего стала донельзя актуальной.

Джошуа Сьорл - Михаил Черенков - Будущность и надежда - Миссия, богословское образование и преобразование постсоветского общества

Пер. с англ. Л. Горной

Черкассы: Коллоквиум, 2015. - 296 стр.

ISBN 978-966-8957-51-2

Джошуа Сьорл - Михаил Черенков - Будущность и надежда - Миссия, богословское образование и преобразование постсоветского общества - Содержание

Введение

1. Новая парадигма миссии

2. Проблемы миссии и богословского образования

3. Преодоление постсоветского наследия

4. Церковь без стен

5. Церковь после Майдана

6. Задачи богословского образования

7. Концепция богословского образования как миссии

Заключение

Послесловие

Библиография

Джошуа Сьорл - Михаил Черенков - Будущность и надежда - Миссия, богословское образование и преобразование постсоветского общества - Предисловие

Цель этой книги - представить обзор некоторых проблем и возможностей, с которыми сталкиваются евангельское богословское образование и проповедь в бывшем Советском Союзе (далее б. СССР). Церковь на этом огромном пространстве достигла сейчас критической фазы своего исторического развития. Пасторы и богословы сейчас в поисках планов развития, которые помогут им проложить новый курс в будущее, несущее с собой как большие надежды, так и большие тревоги. Эти размышления - плод собственного опыта авторов, их служения бок о бок с теми, кто трудится над созиданияем царства Божьего, участвуя в христианской миссии и внося новые идеи для преобразования богословского образования в 6. СССР. Однако главная наша цель - сделать свой, пусть и небольшой, вклад в воспитание нового поколения христианских лидеров, которые будут строить царство Божье в этой прекрасной, хоть и омраченной многими скорбями, части света.

В интересах краткости, ясности и связности мы в своем анализе в основном ограничимся Украиной. Однако проблемы и возможности, описанные в этой книге, касаются не только Украины, но и других стран б. СССР. Хотя вопросы миссии всегда обусловлены местными условиями, осмысленное обсуждение их возможно лишь в свете библейских принципов, не ограниченных временем и пространством, таких как сострадание, справедливость, примирение. Разумеется, нужен деликатный и творческий подход, чтобы правильно применять эти принципы в том или ином контексте. Однако мы надеемся, что поднятые здесь вопросы будут полезны для любой церкви или богословского учебного заведения, особенно в б. СССР, где особенно остро стоит вопрос о том, как готовить следующее поколение христианских лидеров к служению Церкви и обществу.

Эта книга - плод тесной дружбы двух авторов, одному из которых за 20 лет, а другому уже за 30, чьи жизни и призвания оказались тесно переплетены. Размышления, составляющие эту книгу, выросли из глубокой преданности Великому поручению, из верности благовестию надежды и пламенного желания, чтобы Церковь вновь открыла в себе пророческий голос и начала играть важнейшую роль в преображении постсоветского общества к лучшему. Идея этой книги родилась осенью 2012 года, когда мы, работая в Донецком христианском университете, ощутили необходимость очертить контуры того будущего, которое может ожидать Церковь и царство Божье в этом регионе. К этому времени мы понимали неприемлемость устарелых противопоставлений (например, академия и церковь, миряне и клирики, консерваторы и либералы, вера и очевидность, божественное откровение и человеческий опыт и так далее), заимствованных из западного богословия.

Эти противопоставления чужды естественному складу восточнославянского ума, более склонного искать в различных явлениях нечто общее, чем рассекать их на части и жестко противопоставлять эти части друг другу. Мы видели сложности с использованием многих моделей богословского образования, заимствованных из других контекстов, и приходили к заключению, что они обескровливают жизнь и свидетельство евангелических общин в б. СССР, связывая руки пасторам в их служении и проповеди.

Покинув Донецк, мы не прекратили свой диалог, в котором находилось место и согласию, и конструктивной критике. Этот в полном смысле слова общий труд и общий опыт обогатил жизнь обоих авторов, расширил горизонты и, надеемся, усилил глубину и значимость наших размышлений.

Презентация книги на Эсхатосе - Предисловие