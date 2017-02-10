Сравнительное богословие - Книга 1-6

Для Запада все живущие на территории России-СССР — русские, хотя в самой России русскими считаются только славяне. В действительности слово «русский» не этноним (название народа), но обычно исторически считается, что первыми русскими стали некоторые славянские племена. В наши дни многие этнические русские-славяне — всего лишь русскоязычные, но многие этнические не-славяне — татары, башкиры, якуты, евреи, чуваши, буряты, калмыки, даже подчас едва владеющие русским-славянским языком — по качествам своим, по образу своего духа, по алгоритмике коллективного и личностного поведения — русские, разноплеменные русские. По этой причине Запад, по крайней мере, в исторической перспективе, не ошибается, называя всех представителей региональной цивилизации России — русскими. Вопреки тому, что многие великоросские расисты настаивают на том, что русские — чистокровны и обладают антропологическим своеобразием их черепов, однозначно отличающим их от других народов на протяжении всей археологически известной истории, Э.Р. Мулдашев пишет: «Кто же они русские? Я изучал глаза русских и по офтальмогеометрическим признакам2 могу сказать, что русские, скорее всего, являются продуктом смешения динарской расы с лапенианской и балтийской расами (татарами, коми, финнами, эстонцами и т.п.)». Это один из многих показателей того, что на протяжении истории Русские вбирают в себя всех, формируя тем самым Всечеловечность будущего Земли. Но точно также в России есть и жиды4 различного “племенного” происхождения: еврейского, татарского, чеченского, славянского, “этнически-русского” и иного. Соответственно, после того как в России отменили в паспорте графу «национальность», многие “этнически-русские”, безупречные по своему происхождению от многих поколений этнически славянских предков, не смогут доказать окружающим, что они не жиды; выходцы же из иных этнических групп будут восприниматься окружающими в качестве истинно-русских, чтобы они сами не думали о своей национальной принадлежности; с другой стороны и многие русские-славяне в силу особенностей проявлений образа русского духа будут восприниматься представителями других народов в качестве своих соплеменников, а их уверения в том, что они по своему происхождению — русские и потому не владеют иными языками, будут вызывать обиду, в основе которой лежит предположение, что люди столкнулись не с настоящим русским, а с “элитарным” превознесением над простонародьем своих же соплеменников, отрекшихся от своего народа, ради приобщения к региональной “имперской элите” либо трансрегиональной “международной элите”.

Сравнительное богословие. Книга 1. Учебное пособие

Прогнозно-аналитический центр Академии Управления. — М.: НОУ «Академия Управления», 2010 г.

Содержание настоящего учебного пособия в целом соответствует учебным программам и стандартам Российской Федерации. При составлении курса авторский коллектив старался как можно шире и в то же время наиболее кратко осветить все необходимые учащимся аспекты религиоведения и истории религий (по опыту уже имеющихся в системе образования РФ учебных курсов). В настоящее учебное пособие вошли обширные примеры сравнительного анализа и наиболее общего подхода к вопросам религии в разных вероучениях, необходимого и достаточного для дальнейшего самостоятельного осмысления роли религии в жизни каждого человека, государств и цивилизаций. Последнее позволяет назвать настоящее учебное пособие учебным пособием по сравнительному богословию, поскольку содержательно оно выходит за пределы имеющихся учебников по религиоведению и истории религий, к которым многие уже привыклив ВУЗах РФ. В то же время многие фрагменты настоящего учебного пособия основаны на материалах существующих курсов и учебников по религиоведению, истории религий а также заимствованы из других материалов: всемирной истории, энциклопедических словарей, научных работ, статей, многочисленных материалов сети Интернет. Общий перечень использованных работ приведён в конце настоящего учебного пособия (в конце шестой книги). Широко известные и мало известные материалы были нами переосмыслены с целью целостного описания вопросов религии для начала формирования хронологической и фактологической базы в развитие курса сравнительного богословия.

Сравнительное богословие. Книга 2. Учебное пособие

Прогнозно-аналитический центр Академии Управления. — М.: НОУ «Академия Управления», 2010 г.

Вторая книга Сравнительного богословия открывает третий раздел курса «Религиозные и идеологические системы», который начинается обзором содержания ранних форм религиозных систем в аспекте культуры общинной магии. Следующие главы посвящены анализу содержания ранних национальногосударственных религиозных систем (ведически-знахарская культура) с некоторым уклоном в исторические аспекты их становления. Заканчивается вторая книга анализом древнерусской веры. Всё повествование базируется на тех нравственно-мировоззренческих позициях, которые были изложены в первой книге. Книга адресована всем, кто желает разобраться в вопросах религии и богословия. Книга будет полезна учителям и преподавателям истории, психологии, основам безопасности жизнедеятельности и обществознания, а также специалистам всех видов и уровней государственной службы и интересующимся вопросами религиоведения,

Сравнительное богословие. Книга 3. Учебное пособие

Прогнозно-аналитический центр Академии Управления. — М.: НОУ «Академия Управления», 2010 г.

Настоящее издание представляет собой третью книгу учебного пособия Прогнозноаналитического центра Академии Управления для изучения курса «Сравнительное богословие». В третью книгу вошло продолжение части III «Религиозные и идеологические системы», состоящее из разделов 3.3.1 «Религиозная система иудаизма» и 3.3.2 «Религиозная система библейского христианства». Учитывая особую важность этих тем для людей русской цивилизации, обе составляющих православной Библии разобраны достаточно полно, а изложение тем заняло всю третью книгу курса. В результате получилась отдельная (третья) книга, полностью посвящённая библейской теме. Книга адресована всем, кто желает разобраться в вопросах религии и богословия. Книга будет полезна учителям и преподавателям истории, психологии, основам безопасности жизнедеятельности и обществознания, а также специалистам всех видов и уровней государственной службы и интересующимся вопросами религиоведения,

Сравнительное богословие. Книга 4. Учебное пособие

Прогнозно-аналитический центр Академии Управления. — М.: НОУ «Академия Управления», 2010 г.

Настоящее издание представляет собой вторую редакцию четвёртой книги учебного пособия Прогнозно-аналитического центра Академии Управления, предназначенную для изучения курса «Сравнительное богословие». В книгу вошло продолжение части III «Религиозные и идеологические системы», состоящее из разделов 3.3.3 Религиозная система исторического ислама и культура Корана» и 3.3.4 «Масонство и марксизм». Завершает четвёртую книгу отдельный раздел «Богословие Русской цивилизации». Главой о религиозной системе исторического ислама заканчивается цикл рассмотрения трёх главных «мировых» религиозных систем (иудаизма, библейского христианства и исторического ислама), считающихся «авраамическими», и их взаимосвязей. Следующая глава «Масонство и марксизм»  продолжает тему библейской концепции с позиции целесообразности глобального сценария. И, наконец, последняя глава четвёртой книги представляет собой взгляд на некоторые основные аспекты Русского богословия.

Сравнительное богословие. Книга 5. Учебное пособие

Прогнозно-аналитический центр Академии Управления. — М.: НОУ «Академия Управления», 2010 г.

Пятая книга учебного пособия Прогнозно-аналитического центра Академии Управления по курсу «Сравнительное богословие» начинается с главы «Религиозная система древнего Ирана», которая открывает раздел о религиозных системах ведического Востока. Эта глава заполняет пробел, остававшийся после автономного (от ведического Востока) рассмотрения в предыдущих книгах учебного курса основных «мировых» религиозных систем. В ней даётся изложение религиозных истоков и основных заблуждений, которые вошли по меньшей мере в три основные «авраамические» религиозные системы, а также стали мировоззренческой основой идеологии советского периода. Материалы главы расставляют по своим местам хронологически последовательные источники и следствия крупнейших религиозных иллюзий. Вторая глава посвящена религиям Индии. Религиозный опыт индуизма хорош тем, что на нём можно проследить развитие восточных религиозных иллюзий: тех, которые не были рассмотрены при анализе зороастризма. И в первую очередь, конечно, речь идёт о восточных психотехниках. Психотехнические религиозные приложения являются первым весьма интересным аспектом индуизма. Другим весьма интересным аспектом религиозной системы индуизма является социальная организация индийской цивилизации, которая тесно связана с религиозной доктриной и обе являются единым комплексом, на котором держится сословнокастовый индийский порядок. Сравнительное богословие. Книга 6. Учебное пособие Прогнозно-аналитический центр Академии Управления. — М.: НОУ «Академия Управления», 2010 г.

Шестая книга учебного пособия Прогнозно-аналитического центра Академии Управления по курсу «Сравнительное богословие» состоит из двух глав. Первая глава представляет собой описание мировой религиозной системы буддизма. Вторая глава посвящена религиозной и политической системам Китая. Шестая книга является завершающим описанием религий Востока и всего курса. В конце книги приведён список источников по всему курсу. Сравнительное богословие. Книга 1 — Содержание

Часть I Общие вопросы: религия, религиоведение, сравнительное богословие

1.1 Основные определения и поняти

1.2 Версии происхождения религии

1.3 Функции религии

1.4 Тематические разделы богословия

1.5 Классификация религиозных систем

Часть II Духовная культура: основы живучести религиозных и идеологических систем

2.1 Религиозное мировоззрение

2.2 Две основы двух разных мировоззрений

Основа «привычного» мировоззрения

Пояснение: «мозаики» и «калейдоскопы» мировоззрения

О “мировоззрении” употребляющих алкоголь, табак и наркотики

Основа правильного мировоззрения

Содержание мозаичной картины мира

2.3 Психологические основы религиозного мировоззрения

Структура психики личности

Типы психики

Духовная культура как основа религиозных систем

Духовные возможности людей и их выбор

Естественная духовная иерархия и свобода выбора

2.4 Динамика духовной культуры

“Генетика” духовного наследия и выбор людей

О генетике вида «Человек Разумный» вообще

Генетика и естественная духовная динамика

Пояснение: Русскость — что это такое Генетика, нравственность и общественная ответственность

2.5 Механизм естественной духовной динамики

Промыслительная целесообразность и генетика

Древний глобальный культурный проект

Промыслительная целесообразность и технический прогресс

Закон времени

Последняя иллюзия толпо-«элитаризма»: искусственно остановить

общественно-политическое развитие

Сравнительное богословие. Книга 2 — Содержание

Часть III

Религиозные и идеологические системы

3.1 Ранние формы религиозных систем: культура общинной магии

3.1.1 Возникновение и особенности ранних форм религиозных систем

3.1.2 Глобальная эволюция и периодизация

3.1.3 Тотемизм

3.1.4 Анимизм

3.1.5 Фетишизм

3.1.6 Древняя магия, система сдержек и запретов

3.1.7 Шаманизм

3.1.8 Заключение

3.2 Древние национально-государственные религиозные системы:

ведически-знахарская культура

3.2.1 Ведически-знахарская культура

3.2.2 Религиозная система Древнего Междуречья

3.2.3 Религиозная система Древнего Египта

О тандемном принципе управления

Запретная археология

Религиозная реформа Эхнатона Крах Египта

3.2.4 Религиозная система Древних Сирии и Финикии

3.2.5 Религиозная система Древней Греции

Античная культура и Европа

Античная религиозная картина

Политтехнологии в Греции и не только

Содержание античной мифологии

Отражение античных мифов в современности

Происхождение античной мифологии

Роль Санкт-Петербурга

Античность и западная культура

Античная философия

3.2.6 Религиозная система Древнего Рима

Римский миф

Религиозная трансформация в республиканский период

Имперский период и греческое влияние

3.2.7 Религиозная система древних кельтов

3.2.8 Религиозная система древних германцев

Древняя мантика

Германский миф и пантеон

3.2.9 Религиозная система древних русов

Древние истоки Руси

Древнерусская вера

Бог и древнерусский пантеон

Русская врождённая вера и теперь остаётся самой совестливой

Сравнительное богословие. Книга 3 — Содержание

Часть III (продолжение)

Религиозные и идеологические системы

3.3 «Мировые» религиозные системы (ведически-знахарская культура)

3.3.1 Религиозная система иудаизма

Библейский миф о происхождении

Доегипетская история

Египетский плен и исход

Поход по Синайской пустыне

Переход к «холодной войне» от имени Бога

Психотехника синайского эксперимента

Некоторые вопросы идеологии иудаизма

Письменные источники иудаизма

Основные исторические этапы

Заключение

3.3.2 Религиозная система библейского христианства

Предыстория появления Христа

Рим накануне прихода Иисуса Христа

Идейные первоосновы библейского христианства

Библейский рассказ про Иисуса Христа

Подготовка и кризис первоначального сценария

Истинно свершилось не по Исаии

Пророчество Соломона

Раннее “христианство”

Раннее “христианство” и деятельность Павла

Деяния агента посвящения

Новый Завет и окончательное становление канонов

Эволюция библейского христианства

Особенности католицизма

Реформация, протестантизм

Вера Иисуса Христа и Русская вера

Православие и Русь

Церковный «Дух» и политика

Покорность и политика

Некоторые канонические новозаветные основы покорности “христиан”

Древняя программа искоренения праведности на Земле

Душа и судьба

Церковные таинства

Церковное планирование семьи

Таинство крещения

О монашестве

Таинство миропомазания

Таинство покаяния

Таинство причастия

Таинство соборования

Таинство венчания

Таинство священства

Сравнительное богословие. Книга 4 — Содержание

Часть III (продолжение)

Религиозные и идеологические системы

3.3 «Мировые» религиозные системы: ведически-знахарская культура (продолжение)

3.3.3 Религиозная система исторического ислама и культура Корана

Аравия и её ближайшие соседи во времена пророка

Религиозная обстановка в Аравии во времена пророка

Особенности рождения пророка и его возможности

Начало проповеди

Первые мусульманские общины

Начало «мусульманской эры»

Укрепление позиций ислама при жизни пророка

Ислам исторический: предназначение и кризис

Окончание проповеди

Первые халифы

Проблемы халифата и проблема канонизации откровений

Составление текста Корана

Относительность «чистоты» Корана

О необходимости «Священного писания» вообще

О некоторых несообразностях, вошедших в Коран

Коран о людях и душах

«Исламская» теократия

О некоторых сторонах вероучения

О главных «столпах» исторического ислама

3.3.4 Масонство и марксизм

Предыстория масонства

Общая структура масонства

Первые рыцарские церковные ордена

Роль и средства орденских структур

Идейно-религиозная основа первых орденов

Краткий обзор некоторых известных орденов

Кризис библейского христианства и появление масонства

О роли США в глобальной политике

Масонство в период капитализации Европы

Схема управления масонством

Марксизм как идеология псевдосоциализма

Марксизм и проект «социализм»

Светская социалистическая мировая цивилизация

Сбой сценария социалистической глобализации

Роль масонов в современном мире и кризис библейской концепции

«Код да Винчи»

Заключение: кризис духовности светского масонства

Богословие Русской цивилизации

Русская региональная цивилизация

Культурные памятники русского богословия

Русское богословие и вопросы Истины

Русское богословие и вопросы посмертного воздаяния

Сравнительное богословие. Книга 5 — Содержание

Часть III (продолжение)

Религиозные и идеологические системы

3.4 Религиозные системы «ведического» Востока (ведически-магическая культура)

3.4.1 Религиозная система древнего Ирана.

Религия древних «индоиранцев» до Заратуштры

Возникновение зороастризма

Авеста

Общие рассуждения о зороастризме

«Космогония» зороастризма

Древнейшие истоки восточного дуализма

Восточный дуализм: что это такое

Справедливость восточного дуализма

Образ зороастрийского Бога

Важные исторические этапы

Восток  дело тонкое

Эпоха Сасанидов и Рим после Христа

Религиозный подкоп под Запад

Митра и библейско-церковный Христос

Отступление от темы Зороастризм  иудаизм  кумранизм  христианство

Зороастризм в христианских обрядах

Зороастризм в канонах христианства, иудаизме и исламе

Восточные иллюзии в светском мировоззрении

Эхо восточных иллюзий в современном мире

3.4.2 Религиозная система древней и современной Индии

Этапы становления индуизма

Религиозная организация

Социальная организация

Космогония индуизма

Высший пантеон и дуализм

«Образ» высшего божества

Письменные источники

Ритуальная практика

Основы мировоззрения индуизма

Религиозная мистика и философия

Психологические практики

Джайнизм

Сикхизм

Сравнительное богословие. Книга 6 — Содержание

Часть III (продолжение)

Религиозные и идеологические системы

3.4 Религиозные системы «ведического» Востока: ведически-магическая культура

3.4.3 Буддизм

История возникновения буддизма

Основные этапы развития

Важные особенности распространения буддизма

Каноны и направления буддизма

Тхеравада

Махаяна

Ваджраяна

Сфера людской магии

Тибетский буддизм

Чань-буддизм, дзэн-буддизм

Космогоническая философия буддизма

Космогоническая психология

Теория всеобщей изменяемости

Античеловечность буддизма

Антидиалектичность буддизма.

Восьмеричный путь

От шаманизма до психотехник ведического Востока

Психотехники буддизма

Буддизм и саентология

Психотехники и Язык Жизни

Приложение Библейский «Остров» благородия в море народного невезения (отзыв о фильме «Остров»)

Рождественский подарок народу.

Библейское христианство и буддизм: много общего

Храмовое благородие

Нравоучение «островного» архипелага

Задачи и мораль для сочувствующих мирян

Взгляд на сюжет без рецидивов благородной одержимости

Милость Божия открыта всем, в первую очередь заблудшим

Убежище для трусов

Церковное послушничество  не служба народу

Иерархия духовности «островного » Антихриста

Спасательный круг воцерковленных киношников

Трогательное слияние существа храмовых религий

Причины для раздумья имеются, одержимость мешает

3.4.4 Даосизм и конфуцианство

Даосизм

Основные этапы развития

Космогония и мифология даосизма

Символика и философия

Культы и психотехники

Конфуцианство

Учение Конфуция

Учение Конфуция и даосизм

Сравнительное богословие. Книга 1 — Русскость - что это такое

Объективно носительницей объемлющей альтернативы глобализации на принципах толпо“элитаризма” является Россия, точнее — Русская региональная цивилизация многих народов и многих диаспор.

На протяжении последних нескольких веков эта региональная цивилизация от всех прочих региональных цивилизаций отличается тем, что развивается в исторически подвижных границах общего для её народов и диаспор государства.

Подвижность её государственных границ носит пульсирующе-расширяющийся характер:

это исторически долговременная тенденция. В периоды кризисов цивилизационного строительства, государственность нашей цивилизации тоже испытывает кризис. И в такие кризисные периоды относительно молодая периферия Русской многонациональной цивилизации государственно обособляется, как это имело место в период государственного краха СССР. Но по мере того, как исторически очередной кризис цивилизационного строительства преодолевается, происходит становление новой государственности. Когда новая государственность обретает дееспособность, адекватную потребностям эпохи и перспективам общественного развития, недавно отколовшаяся относительно молодая периферия, не сумев разрешить своих проблем в одиночку, возвращается в границы Русской многонациональной цивилизации, а на последующих этапах в её состав начинают вступать народы, до этого жившие обособленно или в составе иных региональных цивилизаций, поскольку качество жизни в пределах Руси в каких-то аспектах, значимых для народов и их перспектив, оказывалось лучшим, нежели в обособлении или в культурах иных государств и региональных цивилизаций. И именно вследствие того, что этот процесс пульсирующего расширения границ государственности Русской многонациональной цивилизации — не выдумка, к началу ХХ века в границах России была 1/6 часть суши.

Упования на то, что всё это русское своеобразие осталось в историческом прошлом в действительности не обосновано ничем, кроме казалось бы успешного осуществления библейского проекта глобализации на протяжении многих веков — в то историческое время, когда в культуре большинства народов и человечества в целом были нравственнопсихические предпосылки к более или менее успешному их втягиванию в библейскую цивилизацию расового рабовладения либо к безнаказанному уничтожению их самих или их культуры более высоко цивилизованными “элитными” библеистами.

В настоящей реальности Россия не «вливается» в «семью народов» самой передовой (в деле самоубийства человечества) региональной цивилизации Запада, освободившись от своих многовековых «заблуждений» в поиске некоего своего собственного пути исторического развития.

Россия как государственность Русской многонациональной цивилизации входит в процесс глобализации в качестве субъекта глобальной политики, а не объекта в процессе осуществления чуждой ей глобальной политики; входит осмысленно, выражая политическую волю её народов, продолжая своё глобальное цивилизационное строительство, которое было начато ещё до агрессивного внедрения извне в её культуру библейского проекта (при пособничестве верхушки знахарской корпорации и правящей “элиты” самой древней Руси).

Поясним термины «глобальная политика», «внешняя политика» «внутренняя политика».

глобальная политика это — деятельность по осуществлению целей в отношении всего человечества и планеты Земля. По своему существу это большей частью — управление спектром долговременных тенденций, что исключает во многих случаях соответствие текущей политики уже сложившимся тенденциям. внешняя политика это — деятельность по осуществлению целей правящего класса государства вне пределов его территории и юрисдикции; внутренняя политика это — деятельность по осуществлению целей правящего класса государства на его территории в пределах его юрисдикции.

Сравнительное богословие. Книга 1 — О роли США в глобальной политике

Если юридически строго, то история США начинается с оглашения Декларации независимости северо-американских колоний от Великобритании 4 июля 1776 г. Потом в ходе своего государственного становления к началу ХХ века в границы США вошли земли, на которых колонизаторскую деятельность в прошлом начали испанцы, голландцы, французы и русские. И далеко не во всех случаях территориальные приобретения США носили мирный характер. В результате с начала ХХ века политическая карта Северо-Американского континента неизменна. Если говорить о предъистории США, то отсчитывать её от открытия Америки Колумбом в 1492 г.  культурологически неправомерно, поскольку США, хотя и являются «плавильным котлом» народов и принесённых ими элементов национальных культур, образовались на основе доминирования англоязычной ветви колонизации Америки европейцами. Поэтому в аспекте культурологии предъисторию США следует начинать с начала государственной политики колонизации американских земель Британией.

Видеть в экспансии европейцев в Западное полушарие следствие исключительно жажды наживы и бесцельной игры политических страстей в великих державах начала эпохи великих географических открытий  было бы исторически недостоверно. Представлять дело так, что глобальная концептуальная власть, своими историческими корнями уходящая в «допотопную цивилизацию», не знала о существовании Американского материка неверно: в частности, от

эпохи средневековью дошли карты, на которых изображены обе Америки и Антарктида, свободная от ледяного панциря, с точностью, который развитие математики, картографии, астрономии и хронометрии в нашей цивилизации могли обеспечить только с конца XVIII века. Т.е. Колумб отправился в плавание, имея некую «наводку», о чём в общем-то открыто говорят некоторые масонствующие авторы.

Поскольку возможности экспансии библейского проекта из региона Европы в направлении на юг, и восток были заблокированы социальными факторами, о чём сказано выше, направление на Север было закрыто географическими факторами, то для заправил проекта оставалось открытым только одно направление ― на Запад. Совокупность этих обстоятельств и определила географическую локализацию перезагрузки библейского проекта. Поэтому представляет особый интерес взглянуть на историю и предъисторию США с этих позиций.

Сочетание протестантизма (плода реформации) и буржуазного либерализма в аспекте предпосылок к преодолению кризиса библейского проекта как проекта глобально-политического принесло наибольшие плоды в Великобритании:

• Во-первых, существовал объективный фактор отдания заправилами проекта предпочтения Великобритании как потенциальному генератору перезагрузки библейского проекта  островная локализация государства, которая фактически до середины ХХ века давала достаточно надёжную гарантию от вторжения какого-либо противника и тем более  от оккупации страны, обеспечивала безопасность управления.

• Возникла «самостийная» англиканская церковь во главе с местным королём. В ходе английской буржуазной революции 1640  1689 гг. происходит смена династии, и монархия становится конституционной, а англиканская церковь обретает положение безальтернативно господствующей и окончательно рвёт отношения с Римом. К этому времени вероучение англиканства уже в основном сформировалось.

• Ограниченность возможностей сельскохозяйственного производства на островах и стремление к обогащению, поддерживаемое вероучением англиканско-кальвинистской церкви, становятся предпосылками к промышленному развитию страны с целью извлечения прибыли из внешней торговли и эта прибыль, в свою очередь, могла быть инвестирована в дальнейшее продвижение проекта.

• С 1656 г., благодаря устным гарантиям Кромвеля и с одобрения Государственного совета, евреи в Англии получили право открыто исповедовать иудаизм.

• В 1717 г. в Великобритании публично легализовалось масонство и, в конце концов, один из членов королевской семьи стал его возглавлять, по крайней мере публично-номинально.

В ходе предъистории США в британских колониях в Северной Америке отчасти управляемо сложились в общем-то уникальные условия, которые обеспечивали объективные возможности реализации идей переустройства и унификации жизни многонационального общества, которые выразил П.И.Пестель в программно-масонском документе, названном им «Русская правда»:

1. Все племена должны быть слиты в один народ.

2. Народы везде бывают таковыми, каковыми их соделывают правление и законы, под коими они живут.

История США от истории всех других государств и обществ отличается своей противоестественностью:

• США  это единственное общество и государственное образование, искусственно выращенное под прессом определённого законодательства, выражающего определённую концепцию управления обществом, и эта концепция  библейский толпо-элитаризм;

• Во всех других обществах законодательство в своей основе имеет пусть даже и забытую ныне древнюю самобытность и представляет собой продукт её исторического развития, с более (в Европе, Америке (вне США), Австралии, Африке, России) или менее (в регионе мусульманской цивилизации и в остальной Азии) ярко выраженным влиянием политики заправил библейского проекта на культуру и на её юридическую составляющую.