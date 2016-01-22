Человек по В. Франклу «единство вопреки многообразию» сложное существо, которое состоит из высших и низших измерений. Каждое измерение причастно целому, которое являет ценность само по себе.

Ноологический (духовный) уровень является высшим измерением человеческого бытия, в котором присутствуют и психологический и биологический уровни.

При чём, хотя невозможно отрицать зависимость человека от физиологии, все проблемы из низших измерений (фрустрация сексуальной энергии, властных притязаний) снимаются на духовном уровне .

Логотерапия заявляет, что опыт концентрационных лагерей наглядно продемонстрировал, что в любых условиях люди способны реализовать себя, если сохраняли «волю к жизни», «волю к смыслу» и «силу духа» .

От того насколько хорошо функционирует психофизический организм зависит, сможет ли личность проявлять себя в мире.

С другой же стороны, даже при нарушении инструментальной функции организма, духовная его часть сможет функционировать. Ведь психическим заболеваниям подвергается не личность, не дух, а психофизическое измерение в человеке.

Отсюда, по Франклу, следует, что страдание, боль, как таковые, хотя и приводят человека к состоянию кризиса, но являются в то же время и вопрошанием, решением, потенциальным вызовом к «упрямству духа», чтобы активизировать внутреннюю психическую энергию личности в осознании своей самости (как своей роли) в этой конкретной, уникальной ситуации, в предоставленной возможности (Настасья Юрьевна Миронович).

Становление классического зарубежного теоретического религиоведения в XIX - первой половине XX века

Сборник материалов научной конференции с международным участием - 8-9 октября 2015 года

Ред. В. В. Барашков, Д. С. Дамте, С. А. Панин. – М.: Эдитус, 2015. – 167 с.

ISBN 978-5-00058-277-0

Становление классического зарубежного теоретического религиоведения в XIX - первой половине XX века - Содержание

ПСИХОЛОГИЯ РЕЛИГИИ

ПСИХОАНАЛИЗ ЛАКАНА И ТЕОЛОГИЯ ПОТЕРА – Юлия Олеговна Aaзapовa

ПРОБЛЕМА РЕЛИГИОЗНОГО ЧУВСТВА В ФИЛОСОФИИ Р. ЭЙКЕНА И Г. ГЕФФДИНГА - Давид Соломонович Дамте.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА В РЕЛИГИОВЕДЕНИИ - Андрей Павлович Забияко

В ПОИСКАХ ЧЕЛОВЕКА ДУХОВНОГО - Ксения Алексанорсена Колкунова

ПРЕОДОЛЕНИЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО КРИЗИСА В ЛОГОТЕРАЛИИ ВИКТОРА ФРАНКЛА - Настасья Юрьевна Миронович

ПСИХОЛОГИЯ РЕЛИГИИ В РАБОТАХ ЗРНОТА ХАРМСА - Татьяна Александровна Фолиева

АНТРОПОЛОГИЯ РЕЛИГИИ

СТАНОВЛЕНИЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ИЗУЧЕНИЮ РЕЛИГИИ Виктор Владимерови Барашков

ТЕОРИИ РЕЛИГИЙ РОССИЙСКИХ ЭТНОГРАФОВ В КСНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО И ЗАПАДНОГО РЕЛИГИОВЕДЕННЯ: ПЕРВАЯ ТРЕТЬ XX ВЕКА – Дмитрий Александрович Горевой

К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОЙ РЕЦЕПЦИИ МЕТОДОЛОГИИ БРИТАНСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ НЕОТОМИСТСКСЙ ФИЛОСОФИЕЙ РЕЛИГИИ XX ВЕКА - Иван Павлович Давыдов

АМБИВАЛЕНТНОСТЬ САКРАЛЬНОГО: КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ЗАБВЕНИЯ КОНЦЕПТА Алексей Игоревич Зыгмот

ФИЛОСОФИЯ, ФЕНОМЕНОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ

ТИПОЛОГИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В РАБОТЕ И. ВАХА «СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ» - Елена Николаевна Васильева

ТЕОРИЯ РЕЛИГИИ Г. ЗИММЕЛЯ - Ангелина Евгеньевна Ефимова

ТЕОРИЯ ДОГМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАРДИНАЛА НЬЮМЕНА - Дмитрий Владимирович Канаков

О ДИХОТОМИЧЕСКИХ КЛАССИФИКАЦИЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ РЕЛИГИИ (ПОДХОДЫ П. БЕРГЕРА И М. СПИРО) - Алексей Юрьевич Рахманин

МИР ПРОЯВЛЕНИЯ РЕЛИГИИ В ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИХ ТЕОРИЯХ ФРИДРИХА ХАЙЛЕРА И МИРЧА ЭЛИАДЕ - Татьяна Сергеевна Самарина

К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ РЕЛИГИИ И РЕЛИГИОЗНОСТИ - - Наталия Сергеевна Сидоренко

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ РЕЛИГИИ - Игорь Николаевич Яблоков

ИЗУЧЕНИЕ ВОСТОЧНЫХ РЕЛИГИЙ В ЗАПАДНОМ РЕЛИГИОВЕДЕНИИ

РОЛЬ АНГЛИЙСКИХ УЧЕНЫХ-МИССИОНЕРОВ XIX ВЕКА В СТАНОВЛЕНИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ТАМИЛИСТИКИ И ФОРМИРОВАНИИ НОВОЙ ТАМИЛЬСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ - Ольга Павловна Вечерина

РАБОТЫ ПО ИНДИЙСКИМ РЕЛИГИЯМ В НАУЧНОМ НАСЛЕДИИ ПОЛЬСКИХ ИНДОЛОГОВ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА - Игорь Юрьевич Котин

А. М. МЕРВАРТ – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ИНДИЙСКИХ РЕЛИГИЙ - Игорь Юрьевич Котин, Ольга Игоревна Котина

ИЗУЧЕНИЕ КАШМИРСКОГО ШИВАИЗМА ЗАПАДНЫМИ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ - Сергей Владимирович Лобанов

К ВОПРОСУ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ ДАОССКОГО КАНОНА «ДАО ДЭ ЦЗИН» - Егор Викторович Лобусов

КОНЦЕПТ МИТРА-ВАРУНА И ПЕРВАЯ ФУНКЦИЯ ТРЕХЧАСТНОЙ СТРУКТУРЫ ЖОРЖА ДЮМЕЗИЛЯ - Иван Олегович Негреев

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ Г. ОБЕРХАММЕРОМ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОГО УЧЕНИЯ ВИШИШТАДВАЙТЫ

(НА МАТЕРИАЛЕ СТАТЬИ «МЕСТО, ГДЕ СВЕРШАЕТСЯ БОГ») - Рузана Владимировна Псху

АКАДЕМИЧЕСКАЯ И ПОПУЛЯРНАЯ БУДДОЛОГИЯ XIX-XX ВЕКОВ И ФЕНОМЕН «БУДДИЙСКОГО МОДЕРНИЗМА» - Екатерина Николаевна Середа

ЮЖНОИНДИЙСКАЯ РЕЛИГИОЗНОСТЬ В ТРУДАХ ЗАПАДНЫХ И РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ - Полина Викторовна Хрущева

ИЗУЧЕНИЕ ЭЗОТЕРИЗМА В ЗАПАДНОМ РЕЛИГИОВЕДЕНИИ

К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ АЛХИМИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ ЗОСИМЫ ПАНОПОЛИТА - Сергей Олегович Зотов

ВКЛАД РЕНЕ ГЕНОНА В ИЗУЧЕНИЕ ЗАПАДНОГО ЭЗОТЕРИЗМА - Павел Георгиевич Носачев

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЗОТЕРИЗМА В ТРУДАХ ЕВРОПЕЙСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ ПСИХОЛОГОВ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА - Станислав Александрович Панин

Становление классического зарубежного теоретического религиоведения в XIX - первой половине XX века - ПСИХОАНАЛИЗ ЛАКАНА И ТЕОЛОГИЯ ЛЮТЕРА

Французский мыслитель Жак Лакан (1901-1981) хорошо известен как представитель постфрейдизма. Лакан внес большой вклад не только в развитие теории и практики психоанализа, но и разработал новый подход к проблемам философии. Также Лакан создал оригинальную этиче­скую концепцию.

В «Этике психоанализа» (1959-1960) Лакан рассматривает две ключевых темы: «желание как сущность человека» и «зло как источник страдания». Обе топики Лакан заимствует из христианской традиции. Первую тему Лакан чер­пает из философии Бенедикта Спинозы (1632-1677); вторую - из теологии Мартина Лютера (1483-1546).

Лютер - пишет Лакан - не только «обновил основы христианского вероу­чения» (1. с. 122]. но и предложил современный взгляд на источник этических и психологических конфликтов. Поэтому для решения сложных душевных драм психоанализ часто привлекает «традиции нравственного богословия» [1. с. 107].

Лютер, подобно философу-психоаналитику, ставит главный вопрос: как жить человеку в ситуации кризиса - падения нравов, крушения надежд, из­вращения идеалов? Мысль Лютера - это «мысль, не боящаяся крайних вы­водов из того факта, что по отношению к любому благу, какое есть в мире, человек чувствует себя лишенцем, изгоем» [1, с. 122].