Старец Иеросхимонах Сампсон - Жизнеописание - Воспоминания современников

Старец иеросхимонах Сампсон (1898-1979) - одно из ярчайших светил на духовном небосводе второй половины XX века, исповедник нового времени. Он был непоколебимым столпом исповедания веры Христовой, который не могли поколебать многочисленные житейские испытания.

Жизнь отца Сампсона была полна величайших подвигов: трижды умирая, он воскресал; будучи расстрелян, выжил; тонул в Ферганском канале и чудесным образом спасся от смерти; отдавали на съедение крысам - голодные твари его не тронули. Старец Сампсон прошел Соловки, лагеря Сибири и Дальнего Востока, претерпел гонения, истязания, пытки, мытарства, клевету... Каждый год он претерпевал неисчислимое множество болезней и страданий. Его жизнь - это и урок для современных людей, как можно жить духовной жизнью и спасать свою душу в наше трудное время.

Проповеди старца Сампсона - яркие, поистине огненные слова, исполненные глубокой и несомненной веры и, вместе с тем, отеческой заботы и ласки. Любовь к Богу его была безмерной.

У старца тысячи духовных чад, и число новых его почитателей увеличивается с каждым днем.

Наставления отца Сампсона, его письма и дневники являются богатейшей сокровищницей Православия. Новые издания наследия старца, распространяемые в России и за рубежом, позволяют многим и многим искренне желающим спасения и пользы своей душе приобщиться к этому кладезю духовной мудрости.

Батюшка писал: «Почему аскеты так ненавистны безбожникам?.. А ведь христианство Православное - это и есть религия аскетов! Человечество, близкое к дрессированному животному, нами не может быть ценимо, но систематически из нас должно быть вытесняемо. <...> Нам надо быть пленниками Христа!»

А как отец Сампсон умел восстанавливать угасшую ревность! Когда некоторые из его чад впадали в уныние, Батюшка любыми способами стремился восстановить их духовный мир: «Как надо беречь каждый день! Как надо выжигать из себя гордыню! Как надо следить за своими ревностью и совестью! Как надо себя прибрать, себя подобрать, чтобы быть готовыми для вечности: знать, что малейшая гордыня - и нас задержат! Какое должно быть тщание и как нельзя отставать, иначе бесы прибьют. Пример - военнопленные. Когда их гонят, они проходят до 100 км в день, а если кто отстает, его убивают: "убит за попытку бежать". Так точно и бесы поступают».

Старец Иеросхимонах Сампсон - Воспоминания современников

М., Библиотека "Держава". 2000. - 160 стр.

Старец Иеросхимонах Сампсон - Воспоминания современников – Содержание

Предисловие

Старец иеросхимонах Сампсон

Воспоминания священников

Архимандрит Давид

Протоиерей Леонид

Протоиерей Валерий

Иерей Алексий

Архимандрит Агафангел

Протоиерей Владимир Агриков

Архимандрит Ермоген

Протоиерей Владимир Воробьёв

Протоиерей Владимир Тимаков

Игумен Порфирий

Воспоминания духовных чад

Первая встреча с духовником

Свидетельства

Отзывы о книгах

Из духовного наследия Старца

Таинство покаяния

К исповеди

Письма

Поздравления

Старец иеросхимонах Сампсон - Жизнеописание, беседы и поучения, письма

М., Библиотека журнала “Держава”. 2002. - 904 стр.

ISBN 5-270-01467

Старец иеросхимонах Сампсон – Жизнеописание – Содержание

Предисловие ко второму изданию

Жизнеописание

Детские годы отца Сампсона

В обители Саввы Крыпецкого

Расстрел

В госпитале

Александра—Невская Лавра

Пострижение в монахи

Начало старчества

Соловки

Тюрьма

Побег

Годы скитаний.Ставрополь

Снова Борисоглебск

Мордовия

Полтава

Волгоград

Псково-Печерская обитель

Письма Батюшки из Печор

Москва

Молитва после Святого Причащения

Молитва вхраме

Лествица в Небесное Царство

Письма, поздравления, телеграммы

О монашестве

Последний год в Москве

Из воспоминаний о Батюшке

Беседы и поучения

О молитве

Беседа о праздности

О молитве во время Богослужения, о ночной молитве

Работа над формой молитвы

Вера просящего, девство, услышание

Об Иисусовой молитве

О мирности, послушании

Условия молитвенного делания

Почитание Ангела Хранителя

Память смертная ..

О богопознании и оправдании

О молитве вхраме

Христианское сердце

Еще о христианском сердце

Слово на Прощеное Воскресенье

Праведность и благочестие

Исповедовать Христа

Поведение с окружающими

Простота и простость

Об исповедании веры

Еще раз о простости

Общая исповедь Батюшки

Об общей исповеди в церквах

Когда грех прощается

Записывание грехов

О покаянии и плаче

Любознательность и покаяние

О борьбе с грехом, милостыне

О совести, о слезах

Пуши к совершенству

Методы исправленияязыка

Спасение мирских и монахов

Беречь здоровье как дар для покаяния

Как выйти из состояния нерадения

Беседа с духовником

Гордость, чревобесие, дух ревности

Пристрастие и любовь

Клиросное послушание

Три фазы жизни

Не осуди меня по деяниям моим

Об аккуратности и точности

Страсть стяжания

Любить неопрятных

Виды молчания

О смирении, вере и наитии

О милости

Мужество

Ревность о Господе

О любви христианской, целомудрии, причастии ..

О милостыне .

Жить пред лицем Божиим

Борьба со страстями

Закон кротости

Нерадивость, селение тартар

Воспитание сердца

О различии чтения молитв

Да святится Имя Твое

Монашество и монастыри

Суть и смысл монашества

Любовь и смирение

Исповедь за послушание

Беседа о жизни в монастыре

О Почаевской Лавре

О добродетелях

О совершении

Литургии

О совершении Литургии детьми

О совершении Литургии на Небе

Получение Благодати

О католичестве

Папа Николай!

О Святом Причащении

Искупительная Жертва

Митрополит. Вениамин

Сколько раз причащаться

Исповедь и старчество

О духовничестве

Пастырские скорби

О православном браке

О воскресении мертвых

О Вечной Вечности

Связь потустороннего мира с нами

Явление покойницы

Кончина соседа

О бесах

О вечности, о дарах Святого Духа

Кончина и возвращение из потустороннего мира

Свидетельство об Апостоле Петре

О митрополите Никодиме

Обновление иконы

Языческие обычаи у христиан

О Крещении

День Торжества Православия

О смущении, тоске

О человеческом достоинстве

О видах плача

О поездке за границу