Старообрядчество в России (XVII-XX вв.) - Сборник научных трудов - Выпуск 1

За три с половиной века своей истории старообрядчеству привелось испытать много несправедливости, притеснений и открытых гонений, и все же мощная духовная, созидательная сила, отличавшая движение приверженцев старой веры, не раз помогала им не только выстоять, но и использовать малейшую возможность для возрожцения своих центров и традиций. Беспощадные «указные статьи» царевны Софьи 1685 г. сменились прагматической позицией Петра I - и тут же выросли крупные старообрядческие обители на окраинах России - Выг, Староцубье.

Ужесточившаяся во второй трети XVIII B. правительственная политика получила видимое послабление при Екатерине II - с возникновением Рогожского и Преображенского кладбищ и Покровской моленной в крупнейший центр всего староверия стала превращаться Москва. Серьезная попытка «искоренить раскол» была предпринята Николаем 1, однако закрытие и разорение ряда центров, опечатание алтарей, насильственное обращение в единоверие и другие подобные меры не дали результага: старообрядчество продолжало жить, и, более того, в начале ХХ в. его ожидал небывалый расцвет. После манифеста 17 октября 1905 г. «Об укреплении начал веротерпимости» поборники древнего благочестия брели равные с другими гражданами империи права и своды.

И сразу же, видимо, обнаружила себя долго скрытая под спудом напряженая духовно-культурная жизнь старообрядчества: ни до, ни после раскола церкви Россия не знала такого размаха храмостроительства (например, только в 1910 г. старообряцами было построено более 100 церквей), возник целый ряд старообрядческих общественных организаций и учреждений, появилась периодика, был открыт Старообрядческий богословско-учительский институт, увидели свет обобщающе-философские работы старообрядческих мыслителей, в которых впервые рассматривались глубинные исторические и национальные корни старообрядчества. В настоящее время старообрядчество начинает занимать все более заметное место в общественной, культурной и научной жизни России: Идет регистрация новых общин, передача церквей, отобранных у старообрядцев после 1917 г., публикуются новые и перепечатываются старые книги старообрядческой тематики, проводятся выставки и конференции, появляются памятники и материалы в средствах массовой информации. Вспоминаются старообрядческие корни известных фамилий, раскрываются конфессиональные аспекты деятельности видных предпринимателей, банкиров, коллекционеров и меценатов начала ХХ в.

Расширяются источниковая база, тематика и хронологические рамки историко-филологических исследований старообрядчества.

Старообрядчество в России (XVII-XX вв.) - Сборник научных трудов - Выпуск 1

Отв. ред. и сост. Е. М. Юхименко

М.: «Языки русской культуры», 1999. - 456 c

ISBN 5-7859-0042-4

Старообрядчество в России (XVII-XX вв.) - Сборник научных трудов - Выпуск 1 - Содержание

От редактора

ИССЛЕДОВАНИЯ

• Сиромаха В. Г. Книжные справщики Печатного двора 2-й половины XVII в.

• Юхименко E. M. Рукописно-книжное собрание Выго-лексинского общежительства

• Гурьянова Н. С. Монарх и общество: к вопросу о народном варианте монархизма

• Рыков Ю. Д. Неизвестный старообрядческий писатель XIX в. Петр Юродивый и его эсхатологические сочинения

• Козлов В. Ф. Московское старообрядчество в первой трети ХХ в. (храмы, молельни, общественные организации и Учреждения)

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

• Сироткин С. В. К биографии протопопа Аввакума

• Сарманова О. Я. Автобиографическая записка соловецкого инока Епифания (к проблеме мотивации текста)

• Сиротник C. B. «Раскольничья прелесть» в Арзамасском уезде в 70-e гг. XVII

• Соколовская М. Л. Крестьянский мир как основа формирования Выговского общежительства

• Мальцев А. И. Московский филипповский собор 1769 г.

• Сироткин С. И. Устный керженскии синодик

• Рыков Ю. Д. Новонайденная Повесть о разорении иргизского Средне-Никольского монастыря в 1837 г.

• Хвальковский А. В., Юхименко E. M. Поморское староверие в Москве

• Сморгунова Е. М. Старообрядческие семейные и родовые захоронения на Преображенском кладбище

• Панухина Н. Б. Дары московских старообрядцев генерал-губернатору В. А. Долгорукову (1870-1890-e гг.)

• Козлов B. Ф. Московский старообрядческий Успенский собор на Апухтинке

• Петрова Л. А.Меднолитой складень 1717 r.: к вопросу о начале меднолитейного производства в Выговской пустыни

• Зотова E. Я. O московских «медных заведениях

• Иткина E. И. Рисованные настенные картинки на тему житий протопопа Аввакума и боярыни Морозовой

• Любартович B. A. Новые данные к биографии владелицы ‹Пустозерского сборника» серпуховской купчихи А. B. Мараевой

• Берестецкая Т. B. B. Г. Дружинин, Ф. А. Калинин, С. Гаврилов

коллекционеры старообрядческих памятников

Список сокращений

Список иллюстраций

Старообрядчество в России (XVII-XX вв.) - Сборник научных трудов - Выпуск 1 - От редактора

Первый выпуск сборника научных трудов «Старообрядчество B России» (М.: Изд-во «Археографический центр», 1994) был посвящен ЗОО-летию основания Выговского поморского общежительства и охватывал преимущественно ранний период истории староверия (XVII-XVIII BB.). Настоящий выпуск включает исследования, материалы и сообщения по истории, литературе и художественному наследию старообрядчества ХVII-ХХ вв. Раздвинуты также географические рамки: в статьях представлены почти все основные центры староверия Выго-Лексинское общежительство, Керженец, Иргиз, Москва. Первый раздел сборника включает исследования, посвященные принципиальным вопросам в истории старообрядчества. Проблемы Никоновской книжной справы рассматриваются в работе В. Г. Сиромахи; выявленный автором новый, значительный по объему материал позволяет не только установить полный круг справщиков, работавших на Печатном дворе во второй половине XVII B., но также прояснить целый ряц спорных вопросов, касающихся участия в этой работе видных деятелей старообрядческого движения и выходцев из Юго-Западной Руси.

Анализируя документы приказа книгопечатного дела и кавычные экземпляры книг, идентифицируя почерки и личности справщиков, исследователь прихоцит к выводу о единстве нормализационных языковых процессов в книжной справе середины и второй половины XVII B.; изменились лишь условия работы справщиков, усилился контроль и стала более жесткой регламентация их деятельности общеизвестна роль старообрядчества в сохранении культурного наследия Древней Руси. В этой связи, как правило, упоминается о легендарной Выговской библиотеке, 194 рукописи из которой описал в середине прошлого столетия Е. B. Бapсов. До пор местонахождение собрания оставалось неизвестным, по сути дела, библиотека считалась утраченной. В настоящее время удалось разыскать 70 рукописей XV- XVIII BB., хранившихся в Выговской библиотеке. Результаты этого поиска представлены в работе Е. М. Юхименко «Рукописно-книжное собрание Выго-Лексинского общежительства». Исторический очерк библиотеки и основанную на изучении конкретных рукописей общую характеристику собрания дополняют подробное археографическое описание найденных рукописей и перечень еще не разысканных (по всей видимости, утраченных) книг.





Важной для понимания старообрядческого движения проблеме посвящена статья Н. С. Гурьяновой «монарх и общество: к вопросу с народном варианте монархизма». На основе многочисленных эсхатологических сочинений XVIII-XIX BB. автор дает подробную характеристику сложному комплексу монархических представлений, существовавшему в старообрядческой среде. Эти взгляды сочетали идеализацию царской власти и критическое отношение к правителю, находившемуся в данный момент на российском престоле. Старообрядцы были не только собирателями древних книг и икон, но и прямыми продолжателями древнерусских культурных традиций. Ярким подтверждением этому служат написанные в середине XIX B. «книги» Петра Юродивого. Автор этой счастливой находки Ю. Д. Рыков в своей работе дает подробный анализ личности и эсхатологических сочинений неизвестного ранее писателя, особый интерес к творчеству которого связан с его принадлежностью к среде юродивых, где литературная деятельность была явлением исключительно редким.

Богатый фактический материал по истории старообрядчества первой трети ХХ в., почерпнутый из старообрядческой периодики и архивных документов, составляет основу статьи В. Ф. Козлова «Московское старообрядчество в первой трети ХХ в. (храмы, молельни, общественные организации и учреждения)». Эта работа по праву может рассматриваться как подготовительный материал к общей истории старообрядчества начала ХХ в.: здесь дана летопись основных событий за 1907-1917 гг., приведены сведения по регистрации 17 московских общин и краткие исторические справки по 31 храму и целому ряду организаций и учреждений.