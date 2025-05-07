Старшенбаум – Аддиктология - психология зависимого поведения
Трансактный анализ курения, по Макарову, выглядит следующим образом. Для Внутреннего ребенка сигарета — атрибут взрослости и мужественности, владение запретным плодом, магическое обладание огнем и дымом. Запреты Внутреннего родителя лишь укрепляют порочный круг. Когда Взрослый решает бросить курить, Ребенок заговорщически нашептывает: все курят, ради чего отказываться от удовольствия, брошу с понедельника, с Нового года, «кто не курит и не пьет…». Когда Взрослый прекращает курить, Ребенок провоцирует: давай закурим, ну только одну затяжечку, зачем так мучиться? Когда через несколько недель курить уже почти не хочется, Ребенок предлагает: надо испытать, действительно ли не потянет? Раз не тянет, можно себе позволить разок и покурить и т. д.
Для лечения никотиновой зависимости используются жевательная резинка с блокатором никотина лобелином, а также препараты, содержащие малые дозы никотина, облегчающие явления абстиненции. К ним относятся: жевательные таблетки с никотином, никотиновый ингалятор, интраназальный никотиновый спрей и накожный никотиновый пластырь. Переход на сигареты с меньшим содержанием никотина помогает снизить дозу наркотика. К тому времени, когда аддикт решит отказаться от курения, он окажется менее зависимым от никотина, поскольку употребляемые им сигареты будут содержать очень мало никотина. Уменьшение количества выкуриваемых сигарет. Цель данной стратегии — снизить количество выкуриваемых сигарет на 15–20 % в неделю. Идея заключается в том, чтобы исключить «второстепенные» сигареты и оставить только «излюбленные». Часто помогает такой прием: отсчитать в начале каждого дня запас сигарет на день и оставить в пачке только его. Это облегчает соблюдение лимита и поможет бороться с искушением выкурить больше. Курение через фиксированные промежутки времени. Эта техника предполагает установление минимального интервала между двумя последовательно выкуренными сигаретами.
Промежуток устанавливается в зависимости от среднего числа ежедневно выкуриваемых сигарет. Например, человек, привыкший выкуривать 10 сигарет в день, может начать с 45-минутного интервала. При гипносуггестивной терапии пациентов с никотиновой зависимостью важно выявить, какие запахи и вкусы являются наиболее неприятными для пациента, и затем применять соответствующие формулы внушения. Кофеинизм. Кофеин является легальным наркотиком. Злоупотреблением считается потребление 4–5 чашек кофе в день (0,5 г кофеина) при весе 70 кг. В местах лишения свободы распространено потребление чифиря (заваривается 50-граммовая пачка чая на стакан кипятка). После приема кофеина двигательные проявления быстро наступают и довольно скоро исчезают, психическое возбуждение, напротив, устанавливается медленнее и держится дольше. Кофеин способен вызывать панику, тревогу и усугублять паническое расстройство и агорафобию (навязчивый страх людных улиц и площадей); возможны дереализация и даже нарушения сознания и галлюцинации. Хроническое использование приводит к повышению толерантности и формированию зависимости.
Об опасном увеличении переносимости кофеина говорит то, что одна чашка кофе уже не повышает тонус, не поднимает настроения, не вызывает ощущения прилива тепла в теле, не дает мочегонного эффекта. Для выхода из кофеиновой зависимости следует помочь пациенту найти замену стимулирующему действию кофе и предложить постоянно следить, чтобы доза кофеина не превышала индивидуально переносимую. Рекомендуется заменить несколько приемов кофе другими любимыми напитками без кофеина или кофе без кофеина. В свободные дни необходимо полностью отказаться от кофе, затем выделить один рабочий день без кофе. Кокаинизм. Кокаин — нелегальный наркотик со стимулирующим действием. Порошок кокаина в виде «дорожки» нюхают через трубочку. Соль кокаина в виде хрупких пластинок (крэка) измельчают и курят. Кокаин растормаживает сексуальные и агрессивные влечения, облегчая аддикту контакт с основными слоями своей личности, без чего он не чувствует себя реально живым. Зависимость возникает через 2–3 недели при вдыхании и курении и после первых же внутривенных вливаний, проявляется в сильном желании повторить ощущения.
Геннадий Старшенбаум – Аддиктология - психология зависимого поведения
Серия – «Высший курс»
Издательство – «АСТ»
Москва – 2025 г. / 480 с.
ISBN 978-5-17-173702-3
Геннадий Старшенбаум – Аддиктология: психология зависимого поведения – Содержание
- Введение
Глава 1. Аспекты аддиктивного поведения
- Определение понятий
- Социальный аспект
- Семейный аспект
- Психологический аспект
- Суицидальный аспект
Глава 2. Химические зависимости
- Психогенез химических зависимостей
- Принципы психотерапии химических аддиктов
- Алкогольная зависимость
- Зависимость от стимуляторов
- Зависимость от успокаивающих ПАВ
- Зависимость от отвлекающих ПАВ
Глава 3. Стимулирующее аддиктивное поведение
- Компульсивное переедание и нервная булимия
- Тратоголизм и клептомания
- Сексоголизм
- Любоголизм
Глава 4. Успокаивающее аддиктивное поведение
- Компульсивное голодание
- Конфликт зависимых отношений
- Созависимость
- Работоголизм
Глава 5. Отвлекающее аддиктивное поведение
- Техногенные аддикции
- Гейминг
- Гемблинг
- Аддикция общения
Глава 6. Личностные аспекты аддиктологии
- Типы темперамента и характера
- Личностная основа стимулирующих аддикций
- Личностная основа успокаивающих аддикций
- Личностная основа отвлекающих аддикций
- Заключение
- Приложения
- Диагностические тесты
- Скрининг-диагностика аддиктивного и зависимого поведения
- Мичиганский опросник алкоголизма MAST
- Тест на определение мотивации потребления алкоголя МПА
- Анкета типа курительного поведения RSS
- Опросник пищевых предпочтений-26 ОПП-26
- Индекс ургентной аддикции ИУА
- Бергенская шкала трудоголизма BWAS
- Сиднейская шкала выгорания SBM
- Шкала созависимости SF CDS
- Тест гейминга для подростков
- Канадский показатель проблемного гемблинга СРGI
- Шкала интернет-аддикции CIAS
- Шкала суицидного риска
- Методика изучения суицидального риска
- Опросник способов совладания WCQ
- Большая пятерка личностных качеств
- Учебная программа дисциплины
- Литература по аддиктологии
- Словарь терминов
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