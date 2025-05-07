Трансактный анализ курения, по Макарову, выглядит следующим образом. Для Внутреннего ребенка сигарета — атрибут взрослости и мужественности, владение запрет­ным плодом, магическое обладание огнем и дымом. Запреты Внутреннего родителя лишь укрепляют порочный круг. Когда Взрослый решает бросить курить, Ребенок заговор­щически нашептывает: все курят, ради чего отказываться от удовольствия, брошу с понедельника, с Нового года, «кто не курит и не пьет…». Когда Взрослый прекращает курить, Ребенок провоцирует: давай закурим, ну только одну затяжечку, зачем так мучиться? Когда через несколько недель курить уже почти не хочется, Ребенок предлагает: надо ис­пытать, действительно ли не потянет? Раз не тянет, можно себе позволить разок и покурить и т. д.

Для лечения никотиновой зависимости используются жевательная резинка с блокатором никотина лобелином, а также препараты, содержащие малые дозы никотина, об­легчающие явления абстиненции. К ним относятся: жева­тельные таблетки с никотином, никотиновый ингалятор, интраназальный никотиновый спрей и накожный никоти­новый пластырь. Переход на сигареты с меньшим содержанием никоти­на помогает снизить дозу наркотика. К тому времени, когда аддикт решит отказаться от курения, он окажется менее за­висимым от никотина, поскольку употребляемые им сига­реты будут содержать очень мало никотина. Уменьшение количества выкуриваемых сигарет. Цель данной стратегии — снизить количество выкуриваемых си­гарет на 15–20 % в неделю. Идея заключается в том, чтобы исключить «второстепенные» сигареты и оставить только «излюбленные». Часто помогает такой прием: отсчитать в начале каждого дня запас сигарет на день и оставить в пачке только его. Это облегчает соблюдение лимита и по­может бороться с искушением выкурить больше. Курение через фиксированные промежутки времени. Эта техника предполагает установление минимального ин­тервала между двумя последовательно выкуренными си­гаретами.

Промежуток устанавливается в зависимости от среднего числа ежедневно выкуриваемых сигарет. Напри­мер, человек, привыкший выкуривать 10 сигарет в день, мо­жет начать с 45-минутного интервала. При гипносуггестивной терапии пациентов с никотино­вой зависимостью важно выявить, какие запахи и вкусы яв­ляются наиболее неприятными для пациента, и затем при­менять соответствующие формулы внушения. Кофеинизм. Кофеин является легальным наркотиком. Злоупотреблением считается потребление 4–5 чашек кофе в день (0,5 г кофеина) при весе 70 кг. В местах лишения сво­боды распространено потребление чифиря (заваривается 50-граммовая пачка чая на стакан кипятка). После приема кофеина двигательные проявления быстро наступают и довольно скоро исчезают, психическое возбуждение, на­против, устанавливается медленнее и держится дольше. Кофеин способен вызывать панику, тревогу и усугублять паническое расстройство и агорафобию (навязчивый страх людных улиц и площадей); возможны дереализация и даже нарушения сознания и галлюцинации. Хроническое использование приводит к повышению толерантности и формированию зависимости.

Об опасном увеличении переносимости кофеина говорит то, что одна чашка кофе уже не повышает тонус, не поднимает настро­ения, не вызывает ощущения прилива тепла в теле, не дает мочегонного эффекта. Для выхода из кофеиновой зависимости следует помочь пациенту найти замену стимулирующему действию кофе и предложить постоянно следить, чтобы доза кофеина не превышала индивидуально переносимую. Рекомендуется заменить несколько приемов кофе другими любимыми на­питками без кофеина или кофе без кофеина. В свободные дни необходимо полностью отказаться от кофе, затем выде­лить один рабочий день без кофе. Кокаинизм. Кокаин — нелегальный наркотик со стиму­лирующим действием. Порошок кокаина в виде «дорожки» нюхают через трубочку. Соль кокаина в виде хрупких пла­стинок (крэка) измельчают и курят. Кокаин растормажива­ет сексуальные и агрессивные влечения, облегчая аддикту контакт с основными слоями своей личности, без чего он не чувствует себя реально живым. Зависимость возникает через 2–3 недели при вдыхании и курении и после первых же внутривенных вливаний, проявляется в сильном желании повторить ощущения.

Геннадий Старшенбаум – Аддиктология - психология зависимого поведения

Серия – «Высший курс»

Издательство – «АСТ»

Москва – 2025 г. / 480 с.

ISBN 978-5-17-173702-3

Геннадий Старшенбаум – Аддиктология: психология зависимого поведения – Содержание

Введение

Глава 1. Аспекты аддиктивного поведения

Определение понятий

Социальный аспект

Семейный аспект

Психологический аспект

Суицидальный аспект

Глава 2. Химические зависимости

Психогенез химических зависимостей

Принципы психотерапии химических аддиктов

Алкогольная зависимость

Зависимость от стимуляторов

Зависимость от успокаивающих ПАВ

Зависимость от отвлекающих ПАВ

Глава 3. Стимулирующее аддиктивное поведение

Компульсивное переедание и нервная булимия

Тратоголизм и клептомания

Сексоголизм

Любоголизм

Глава 4. Успокаивающее аддиктивное поведение

Компульсивное голодание

Конфликт зависимых отношений

Созависимость

Работоголизм

Глава 5. Отвлекающее аддиктивное поведение

Техногенные аддикции

Гейминг

Гемблинг

Аддикция общения

Глава 6. Личностные аспекты аддиктологии