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Старшенбаум – Аддиктология - психология зависимого поведения

Геннадий Старшенбаум – Аддиктология: психология зависимого поведения
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy
Трансактный анализ курения, по Макарову, выглядит следующим образом. Для Внутреннего ребенка сигарета — атрибут взрослости и мужественности, владение запрет­ным плодом, магическое обладание огнем и дымом. Запреты Внутреннего родителя лишь укрепляют порочный круг. Когда Взрослый решает бросить курить, Ребенок заговор­щически нашептывает: все курят, ради чего отказываться от удовольствия, брошу с понедельника, с Нового года, «кто не курит и не пьет…». Когда Взрослый прекращает курить, Ребенок провоцирует: давай закурим, ну только одну затяжечку, зачем так мучиться? Когда через несколько недель курить уже почти не хочется, Ребенок предлагает: надо ис­пытать, действительно ли не потянет? Раз не тянет, можно себе позволить разок и покурить и т. д.
Для лечения никотиновой зависимости используются жевательная резинка с блокатором никотина лобелином, а также препараты, содержащие малые дозы никотина, об­легчающие явления абстиненции. К ним относятся: жева­тельные таблетки с никотином, никотиновый ингалятор, интраназальный никотиновый спрей и накожный никоти­новый пластырь. Переход на сигареты с меньшим содержанием никоти­на помогает снизить дозу наркотика. К тому времени, когда аддикт решит отказаться от курения, он окажется менее за­висимым от никотина, поскольку употребляемые им сига­реты будут содержать очень мало никотина. Уменьшение количества выкуриваемых сигарет. Цель данной стратегии — снизить количество выкуриваемых си­гарет на 15–20 % в неделю. Идея заключается в том, чтобы исключить «второстепенные» сигареты и оставить только «излюбленные». Часто помогает такой прием: отсчитать в начале каждого дня запас сигарет на день и оставить в пачке только его. Это облегчает соблюдение лимита и по­может бороться с искушением выкурить больше. Курение через фиксированные промежутки времени. Эта техника предполагает установление минимального ин­тервала между двумя последовательно выкуренными си­гаретами.
Промежуток устанавливается в зависимости от среднего числа ежедневно выкуриваемых сигарет. Напри­мер, человек, привыкший выкуривать 10 сигарет в день, мо­жет начать с 45-минутного интервала. При гипносуггестивной терапии пациентов с никотино­вой зависимостью важно выявить, какие запахи и вкусы яв­ляются наиболее неприятными для пациента, и затем при­менять соответствующие формулы внушения. Кофеинизм. Кофеин является легальным наркотиком. Злоупотреблением считается потребление 4–5 чашек кофе в день (0,5 г кофеина) при весе 70 кг. В местах лишения сво­боды распространено потребление чифиря (заваривается 50-граммовая пачка чая на стакан кипятка). После приема кофеина двигательные проявления быстро наступают и довольно скоро исчезают, психическое возбуждение, на­против, устанавливается медленнее и держится дольше. Кофеин способен вызывать панику, тревогу и усугублять паническое расстройство и агорафобию (навязчивый страх людных улиц и площадей); возможны дереализация и даже нарушения сознания и галлюцинации. Хроническое использование приводит к повышению толерантности и формированию зависимости.
Об опасном увеличении переносимости кофеина говорит то, что одна чашка кофе уже не повышает тонус, не поднимает настро­ения, не вызывает ощущения прилива тепла в теле, не дает мочегонного эффекта. Для выхода из кофеиновой зависимости следует помочь пациенту найти замену стимулирующему действию кофе и предложить постоянно следить, чтобы доза кофеина не превышала индивидуально переносимую. Рекомендуется заменить несколько приемов кофе другими любимыми на­питками без кофеина или кофе без кофеина. В свободные дни необходимо полностью отказаться от кофе, затем выде­лить один рабочий день без кофе. Кокаинизм. Кокаин — нелегальный наркотик со стиму­лирующим действием. Порошок кокаина в виде «дорожки» нюхают через трубочку. Соль кокаина в виде хрупких пла­стинок (крэка) измельчают и курят. Кокаин растормажива­ет сексуальные и агрессивные влечения, облегчая аддикту контакт с основными слоями своей личности, без чего он не чувствует себя реально живым. Зависимость возникает через 2–3 недели при вдыхании и курении и после первых же внутривенных вливаний, проявляется в сильном желании повторить ощущения.

Геннадий Старшенбаум – Аддиктология - психология зависимого поведения

Серия – «Высший курс»
Издательство – «АСТ»
Москва – 2025 г. / 480 с.
ISBN 978-5-17-173702-3

Геннадий Старшенбаум – Аддиктология: психология зависимого поведения – Содержание

  • Введение
Глава 1. Аспекты аддиктивного поведения
  • Определение понятий
  • Социальный аспект
  • Семейный аспект
  • Психологический аспект
  • Суицидальный аспект
Глава 2. Химические зависимости
  • Психогенез химических зависимостей
  • Принципы психотерапии химических аддиктов
  • Алкогольная зависимость
  • Зависимость от стимуляторов
  • Зависимость от успокаивающих ПАВ
  • Зависимость от отвлекающих ПАВ
Глава 3. Стимулирующее аддиктивное поведение
  • Компульсивное переедание и нервная булимия
  • Тратоголизм и клептомания
  • Сексоголизм
  • Любоголизм
Глава 4. Успокаивающее аддиктивное поведение
  • Компульсивное голодание
  • Конфликт зависимых отношений
  • Созависимость
  • Работоголизм
Глава 5. Отвлекающее аддиктивное поведение
  • Техногенные аддикции
  • Гейминг
  • Гемблинг
  • Аддикция общения
Глава 6. Личностные аспекты аддиктологии
  • Типы темперамента и характера
  • Личностная основа стимулирующих аддикций
  • Личностная основа успокаивающих аддикций
  • Личностная основа отвлекающих аддикций
  • Заключение
  • Приложения
  • Диагностические тесты
  • Скрининг-диагностика аддиктивного и зависимого поведения
  • Мичиганский опросник алкоголизма MAST
  • Тест на определение мотивации потребления алкоголя МПА
  • Анкета типа курительного поведения RSS
  • Опросник пищевых предпочтений-26 ОПП-26
  • Индекс ургентной аддикции ИУА
  • Бергенская шкала трудоголизма BWAS
  • Сиднейская шкала выгорания SBM
  • Шкала созависимости SF CDS
  • Тест гейминга для подростков
  • Канадский показатель проблемного гемблинга СРGI
  • Шкала интернет-аддикции CIAS
  • Шкала суицидного риска
  • Методика изучения суицидального риска
  • Опросник способов совладания WCQ
  • Большая пятерка личностных качеств
  • Учебная программа дисциплины
  • Литература по аддиктологии
  • Словарь терминов
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Rating 4.8 / 5
Added 07.05.2025
Author brat librarian
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4.8/5 (3)

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