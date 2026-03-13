Степанов Владимир - Пашковцы
Начнем с названия книги. Если сегодня провести уличный опрос, то большинство людей затруднится дать ответ на вопрос: кто такие пашковцы. Хотя в российском евангельском сообществе ситуация выглядит лучше, но и здесь трудно рассчитывать на стопроцентную осведомленность. Поэтому начнем с определения.
Пашковцы — сообщество евангельских верующих с центром в Санкт-Петербурге, существовавшее с 1874 по 1920 годы и явившееся одним из истоков возникновения евангельского движения в России. Начало движению пашковцев положил лорд Гренвил Редсток. После Редстока дело проповеди продолжил Василий Александрович Пашков, который сделал движение значительно более масшабным, так что под его именем оно и вошло в историю.
Правда, вопрос названия является непростым. Сами пашковцы, по примеру движения открытых братьев в Англии, изначально отказывались от какого бы то ни было самоназвания, предпочитая говорить о себе как просто о братьях и сестрах, верующих в Господа Тем, кто вопрошал об их вероисповедании, они говорили: «Мы — христиане — и только».
Всё-таки этого было недостаточно. По свидетельству участницы движения Софьи Ливен: «Нас вначале называли Редстокистами, затем Пашковцами, в Прибалтике нас считали Баптистами, и затем мы стали называться Евангельскими Христианами»6. По одним данным, название «евангельские христиане» или «евангелисты» было принято пашковцами еще в самом начале движения и закреплено Петербургской общиной в 1888 году; по другим данным, название евангельские христиане, либо верующие евангельской веры, стало использоваться у пашковцев как самоназвание в 1890-е годы. Позднее в 1908 году оно утвердилось официально при регистрации Санкт-Петербургской общины евангельских христиан.
Следует заметить, что хотя название пашковцы было дана внешними наблюдателями9 и не поощрялось в качестве самоназвания, однако для исторических исследований оно является оптимальным и общепринятым, поскольку позволяет легко отличить исследуемое нами движение от других сообществ верующих, существовавших в одно с ними время. Таким образом, названия «пашковцы» и «евангельские христиане» в целом синонимичны, хотя и с некоторыми оговорками, о которых будет говориться по ходу книги.
Владимир Степанов - Пашковцы - Сборник статей и документов по истории и богословию движения (1874-1920)
Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2023. – 800 с., 8 л. ил.
ISBN 978-5-74541782-5־
Владимир Степанов – Пашковцы – Содержание
Предисловие
Введение
Историки — о находке «Летописи пашковцев»
Часть !..Вступительная статья к «Летописи пашковцев»
Общая характеристика источника
Вопрос авторства «Летописи пашковцев»
Другие авторы
Причины написания Летописи
Место, время и процесс работы над Летописью
Судьба русскоязычной «Летописи пашковцев»
Судьба англоязычной «Летописи пашковцев»
Примечательная ошибка Уильяма Стеда
Другие следы «Летописи пашковцев» в англоязычной историографии евангельского движения
Новизна и уникальность «Летописи пашковцев»
Заключение
Часть 2. Летопись пашковцев
Оглавление «Летописи пашковцев»
Введение
Русское общество в [18]60-х годах
Жизнь преступника Смирнова
Статья Попова /студента Духовной Академии/
Письмо Янышева «Религиозные мнения г. Пашкова»
Письмо Янышева «Еще несколько слов о религиозных мнениях г. Пашкова»
Сущность учения г. Пашкова, изложенная им самим
Всепод даннейшая записка Обер-Прокурора Святейшего Синода, представленная Государю Императору в Мае 1880 года
Письмо Пашкова к Александру II
Московская выставка в 1882 г. Раздача трактатов гр[афом] Бобринским
Выписка из конфиденциального отношения Обер-Прокурора Святейшего Синода к Министру Внутренних Дел от 22 Апреля 1882 г. за № 81
Письмо Пашкова к Победоносцеву (неотправленное)
Извозчик Никита и жена его Татьяна
Жизнь г-жи Поповой
Основание «Нашего кружка»
Отчет 1 -го года
Установление преломления хлеба
Письма Уварова
Пункты [вероисповедные]
[Санкт-Петербургская конференция 1884 года]
Конспект Первой Петербургской конференции, составленный одной из присутствовавших
Выписка из записной книжки Тифлисского гражданина Василия Гурьева Павлова
Записка из дел канцелярии Обер-Прокурора Святейшего Синода о вредной для Православной церкви деятельности Общества поощрения духовно-нравственного чтения и учредителя сего Общества, отставного Полковника Пашкова
Выписка из сообщения Епископа Могилевского, от 27 Марта 1884 г. за № 233
Распоряжение о закрытии О[бщест]ва поощр[ения] духовно-нравств[енного] чтения
Письмо В. А. П[ашко]ва Императору Александру III
Письмо [Пашкова] Обер-Прок[урору] Св. Синода К. П. Победоносцеву]
Гильтон [его высылка, переписка по этому делу]
[Письма, полученные Пашковым]
Дело об Орехове
Часть 3. Пашковцы и православие
Остались ли пашковцы православными?
Пашковцы в лоне православия (1874-1879)
Отделение пашковцев от православия (1879-1881)
Принятие Православной церковью мер против Пашковского движения (1880)
Публичные собеседования православных и пашковцев (1887)
Пашковские вопросы Православной церкви (1890-1892)
Василий Александрович Пашков
Граф Модест Модестович Корф
Великосветские дамы
Официальное оставление православия (1905-1912)
Заключение
Часть 4. Богословская эволюция пашковцев и ее последствия
Богословские взгляды Редстока и Пашкова
Всемирный Евангельский Альянс
Богословие «открытых братьев»
Кесвикская конвенция святости
Община без Пашкова (1884-1888)
Избрание пресвитеров (1888)
Отдельное собрание графа А. П. Бобринского (1888-1889)
Община после избрания пресвитеров (1888-1890)
Отделение баптистов (1890-1891)
Разномыслие пашковцев и разделение их на три ветви (1888-1891)
Иностранные учителя веры (1890-е годы)
Доктор Фридрих Бедекер
Пашковцы в поисках самоидентификации (1890-1897)
Имели ли пашковцы символ веры в 1897 году?
Дрейф пашковцев в сторону баптизма (1897-1903)
Установление евхаристического общения между баптистами и пашковцами (1903)
Объявление баптистами достигнутого единства и их новое имя (1904-1906)
Единство и различие евангельских христиан (пашковцев) и баптистов: итоги периода (1897-1906)
Национальная идея И. С. Проханова
Русский Евангельский Союз (1906-1909)
Объединенный съезд евангельских верующих в Петербурге (1907)
Раскол пашковцев и регистрация «С.-Петербургской общины евангельских христиан» (1908)
Союз христианской молодежи
Создание Всероссийского союза евангельских христиан (1909)
Попытка объединения всех евангельских деноминаций на принципах Евангельского Альянса (1909-1910)
Вероучение евангельских христиан (1910)
Необходимость церковных институтов
Церковные институты и жизнь в них Святого Духа
Несовместимые парадигмы единства у евангельских христиан и баптистов
Различия евангельского христианства и баптизма
Критика баптизма видными пашковцами
Почему добровольное объединение евангельских христиан и баптистов не состоялось?
Евангельское христианство как новая модель церковного строительства
Успех реформаторской деятельности Проханова
Заключение
Часть 5. Жизнь и служение пашковцев
Как уверовала Елизавета Ивановна Черткова
Кто пригласил лорда Редстока в Россию?
Достоевский и Лесков как свидетели евангельского пробуждения в Санкт-Петербурге (1874-1884)
Санкт-Петербургский съезд евангельских верующих 1884 года: факты, мифы, уроки
Роль женщин в евангельском движении в Санкт-Петербурге: исторический обзор (1874-1917)
Случаи отступничества от веры в общине пашковцев (1874-1905)
Новые сведения о Каргеле
Каргель в годы веротерпимости (1905-1914)
Герман Фаст, жизнь и вклад в евангельское движение в России (1860-1935)
Александра Пейкер как благовестница для Императорской фамилии
Судьба пашковцев
Послесловие
Приложение
О записке О. М. Бороздиной «Почему отделяемся от православной церкви и в чем расходимся с ней?» [1891-1892]
Записка О. М. Бороздиной «Почему отделяемся от православной церкви и в чем расходимся с ней?»
Словарь ключевых терминов и понятий
Список сокращений
Список использованных источников и литературы
Об авторе
No comments yet. Be the first!