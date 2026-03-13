Степанов Владимир - Пашковцы

Владимир Степанов - Пашковцы - Сборник статей и документов по истории и богословию движения (1874-1920)
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology, History, **Persecution Secret Services

Начнем с названия книги. Если сегодня провести уличный опрос, то большинство людей затруднится дать ответ на вопрос: кто такие пашковцы. Хотя в российском евангельском сообществе ситуация выглядит лучше, но и здесь трудно рассчитывать на стопроцентную осведомленность. Поэтому начнем с определения.

Пашковцы — сообщество евангельских верующих с центром в Санкт-Петербурге, существовавшее с 1874 по 1920 годы и явившееся одним из истоков возникновения евангельского движения в России. Начало движению пашковцев положил лорд Гренвил Редсток. После Редстока дело проповеди продолжил Василий Александрович Пашков, который сделал движение значительно более масшабным, так что под его именем оно и вошло в историю.

Правда, вопрос названия является непростым. Сами пашковцы, по примеру движения открытых братьев в Англии, изначально отказывались от какого бы то ни было самоназвания, предпочитая говорить о себе как просто о братьях и сестрах, верующих в Господа Тем, кто вопрошал об их вероисповедании, они говорили: «Мы — христиане — и только».

Всё-таки этого было недостаточно. По свидетельству участницы движения Софьи Ливен: «Нас вначале называли Редстокистами, затем Пашковцами, в Прибалтике нас считали Баптистами, и затем мы стали называться Евангельскими Христианами»6. По одним данным, название «евангельские христиане» или «евангелисты» было принято пашковцами еще в самом начале движения и закреплено Петербургской общиной в 1888 году; по другим данным, название евангельские христиане, либо верующие евангельской веры, стало использоваться у пашковцев как самоназвание в 1890-е годы. Позднее в 1908 году оно утвердилось официально при регистрации Санкт-Петербургской общины евангельских христиан.

Следует заметить, что хотя название пашковцы было дана внешними наблюдателями9 и не поощрялось в качестве самоназвания, однако для исторических исследований оно является оптимальным и общепринятым, поскольку позволяет легко отличить исследуемое нами движение от других сообществ верующих, существовавших в одно с ними время. Таким образом, названия «пашковцы» и «евангельские христиане» в целом синонимичны, хотя и с некоторыми оговорками, о которых будет говориться по ходу книги.

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2023. – 800 с., 8 л. ил.

ISBN 978-5-74541782-5־

Владимир Степанов – Пашковцы – Содержание

Предисловие

Введение

Историки — о находке «Летописи пашковцев»

Часть !..Вступительная статья к «Летописи пашковцев»

  • Общая характеристика источника

  • Вопрос авторства «Летописи пашковцев»

  • Другие авторы

  • Причины написания Летописи

  • Место, время и процесс работы над Летописью

  • Судьба русскоязычной «Летописи пашковцев»

  • Судьба англоязычной «Летописи пашковцев»

  • Примечательная ошибка Уильяма Стеда

  • Другие следы «Летописи пашковцев» в англоязычной историографии евангельского движения

  • Новизна и уникальность «Летописи пашковцев»

  • Заключение

Часть 2. Летопись пашковцев

  • Оглавление «Летописи пашковцев»

  • Введение

  • Русское общество в [18]60-х годах

  • Жизнь преступника Смирнова

  • Статья Попова /студента Духовной Академии/

  • Письмо Янышева «Религиозные мнения г. Пашкова»

  • Письмо Янышева «Еще несколько слов о религиозных мнениях г. Пашкова»

  • Сущность учения г. Пашкова, изложенная им самим

  • Всепод даннейшая записка Обер-Прокурора Святейшего Синода, представленная Государю Императору в Мае 1880 года

  • Письмо Пашкова к Александру II

  • Московская выставка в 1882 г. Раздача трактатов гр[афом] Бобринским

  • Выписка из конфиденциального отношения Обер-Прокурора Святейшего Синода к Министру Внутренних Дел от 22 Апреля 1882 г. за № 81

  • Письмо Пашкова к Победоносцеву (неотправленное)

  • Извозчик Никита и жена его Татьяна

  • Жизнь г-жи Поповой

  • Основание «Нашего кружка»

  • Отчет 1 -го года

  • Установление преломления хлеба

  • Письма Уварова

  • Пункты [вероисповедные]

  • [Санкт-Петербургская конференция 1884 года]

  • Конспект Первой Петербургской конференции, составленный одной из присутствовавших

  • Выписка из записной книжки Тифлисского гражданина Василия Гурьева Павлова

  • Записка из дел канцелярии Обер-Прокурора Святейшего Синода о вредной для Православной церкви деятельности Общества поощрения духовно-нравственного чтения и учредителя сего Общества, отставного Полковника Пашкова

  • Выписка из сообщения Епископа Могилевского, от 27 Марта 1884 г. за № 233

  • Распоряжение о закрытии О[бщест]ва поощр[ения] духовно-нравств[енного] чтения

  • Письмо В. А. П[ашко]ва Императору Александру III

  • Письмо [Пашкова] Обер-Прок[урору] Св. Синода К. П. Победоносцеву]

  • Гильтон [его высылка, переписка по этому делу]

  • [Письма, полученные Пашковым]

  • Дело об Орехове

Часть 3. Пашковцы и православие

  • Остались ли пашковцы православными?

  • Пашковцы в лоне православия (1874-1879)

  • Отделение пашковцев от православия (1879-1881)

  • Принятие Православной церковью мер против Пашковского движения (1880)

  • Публичные собеседования православных и пашковцев (1887)

  • Пашковские вопросы Православной церкви (1890-1892)

  • Василий Александрович Пашков

  • Граф Модест Модестович Корф

  • Великосветские дамы

  • Официальное оставление православия (1905-1912)

  • Заключение

Часть 4. Богословская эволюция пашковцев и ее последствия

  • Богословские взгляды Редстока и Пашкова

  • Всемирный Евангельский Альянс

  • Богословие «открытых братьев»

  • Кесвикская конвенция святости

  • Община без Пашкова (1884-1888)

  • Избрание пресвитеров (1888)

  • Отдельное собрание графа А. П. Бобринского (1888-1889)

  • Община после избрания пресвитеров (1888-1890)

  • Отделение баптистов (1890-1891)

  • Разномыслие пашковцев и разделение их на три ветви (1888-1891)

  • Иностранные учителя веры (1890-е годы)

  • Доктор Фридрих Бедекер

  • Пашковцы в поисках самоидентификации (1890-1897)

  • Имели ли пашковцы символ веры в 1897 году?

  • Дрейф пашковцев в сторону баптизма (1897-1903)

  • Установление евхаристического общения между баптистами и пашковцами (1903)

  • Объявление баптистами достигнутого единства и их новое имя (1904-1906)

  • Единство и различие евангельских христиан (пашковцев) и баптистов: итоги периода (1897-1906)

  • Национальная идея И. С. Проханова

  • Русский Евангельский Союз (1906-1909)

  • Объединенный съезд евангельских верующих в Петербурге (1907)

  • Раскол пашковцев и регистрация «С.-Петербургской общины евангельских христиан» (1908)

  • Союз христианской молодежи

  • Создание Всероссийского союза евангельских христиан (1909)

  • Попытка объединения всех евангельских деноминаций на принципах Евангельского Альянса (1909-1910)

  • Вероучение евангельских христиан (1910)

  • Необходимость церковных институтов

  • Церковные институты и жизнь в них Святого Духа

  • Несовместимые парадигмы единства у евангельских христиан и баптистов

  • Различия евангельского христианства и баптизма

  • Критика баптизма видными пашковцами

  • Почему добровольное объединение евангельских христиан и баптистов не состоялось?

  • Евангельское христианство как новая модель церковного строительства

  • Успех реформаторской деятельности Проханова

  • Заключение

Часть 5. Жизнь и служение пашковцев

  • Как уверовала Елизавета Ивановна Черткова

  • Кто пригласил лорда Редстока в Россию?

  • Достоевский и Лесков как свидетели евангельского пробуждения в Санкт-Петербурге (1874-1884)

  • Санкт-Петербургский съезд евангельских верующих 1884 года: факты, мифы, уроки

  • Роль женщин в евангельском движении в Санкт-Петербурге: исторический обзор (1874-1917)

  • Случаи отступничества от веры в общине пашковцев (1874-1905)

  • Новые сведения о Каргеле

  • Каргель в годы веротерпимости (1905-1914)

  • Герман Фаст, жизнь и вклад в евангельское движение в России (1860-1935)

  • Александра Пейкер как благовестница для Императорской фамилии

  • Судьба пашковцев

Послесловие

Приложение

  • О записке О. М. Бороздиной «Почему отделяемся от православной церкви и в чем расходимся с ней?» [1891-1892]

  • Записка О. М. Бороздиной «Почему отделяемся от православной церкви и в чем расходимся с ней?»

Словарь ключевых терминов и понятий

Список сокращений

Список использованных источников и литературы

Об авторе

Added 13.03.2026
