Степанов Владимир - Пашковцы

Начнем с названия книги. Если сегодня провести уличный опрос, то большинство людей затруднится дать ответ на вопрос: кто такие пашковцы. Хотя в российском евангельском сообществе ситуация выглядит лучше, но и здесь трудно рассчитывать на стопроцентную осведомленность. Поэтому начнем с определения.

Пашковцы — сообщество евангельских верующих с центром в Санкт-Петербурге, существовавшее с 1874 по 1920 годы и явившееся одним из истоков возникновения евангельского движения в России. Начало движению пашковцев положил лорд Гренвил Редсток. После Редстока дело проповеди продолжил Василий Александрович Пашков, который сделал движение значительно более масшабным, так что под его именем оно и вошло в историю.

Правда, вопрос названия является непростым. Сами пашковцы, по примеру движения открытых братьев в Англии, изначально отказывались от какого бы то ни было самоназвания, предпочитая говорить о себе как просто о братьях и сестрах, верующих в Господа Тем, кто вопрошал об их вероисповедании, они говорили: «Мы — христиане — и только».

Всё-таки этого было недостаточно. По свидетельству участницы движения Софьи Ливен: «Нас вначале называли Редстокистами, затем Пашковцами, в Прибалтике нас считали Баптистами, и затем мы стали называться Евангельскими Христианами»6. По одним данным, название «евангельские христиане» или «евангелисты» было принято пашковцами еще в самом начале движения и закреплено Петербургской общиной в 1888 году; по другим данным, название евангельские христиане, либо верующие евангельской веры, стало использоваться у пашковцев как самоназвание в 1890-е годы. Позднее в 1908 году оно утвердилось официально при регистрации Санкт-Петербургской общины евангельских христиан.

Следует заметить, что хотя название пашковцы было дана внешними наблюдателями9 и не поощрялось в качестве самоназвания, однако для исторических исследований оно является оптимальным и общепринятым, поскольку позволяет легко отличить исследуемое нами движение от других сообществ верующих, существовавших в одно с ними время. Таким образом, названия «пашковцы» и «евангельские христиане» в целом синонимичны, хотя и с некоторыми оговорками, о которых будет говориться по ходу книги.

Владимир Степанов - Пашковцы - Сборник статей и документов по истории и богословию движения (1874-1920)

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2023. – 800 с., 8 л. ил.

ISBN 978-5-74541782-5־

Владимир Степанов – Пашковцы – Содержание

Предисловие

Введение

Историки — о находке «Летописи пашковцев»

Часть !..Вступительная статья к «Летописи пашковцев»

Общая характеристика источника

Вопрос авторства «Летописи пашковцев»

Другие авторы

Причины написания Летописи

Место, время и процесс работы над Летописью

Судьба русскоязычной «Летописи пашковцев»

Судьба англоязычной «Летописи пашковцев»

Примечательная ошибка Уильяма Стеда

Другие следы «Летописи пашковцев» в англоязычной историографии евангельского движения

Новизна и уникальность «Летописи пашковцев»

Заключение

Часть 2. Летопись пашковцев

Оглавление «Летописи пашковцев»

Введение

Русское общество в [18]60-х годах

Жизнь преступника Смирнова

Статья Попова /студента Духовной Академии/

Письмо Янышева «Религиозные мнения г. Пашкова»

Письмо Янышева «Еще несколько слов о религиозных мнениях г. Пашкова»

Сущность учения г. Пашкова, изложенная им самим

Всепод даннейшая записка Обер-Прокурора Святейшего Синода, представленная Государю Императору в Мае 1880 года

Письмо Пашкова к Александру II

Московская выставка в 1882 г. Раздача трактатов гр[афом] Бобринским

Выписка из конфиденциального отношения Обер-Прокурора Святейшего Синода к Министру Внутренних Дел от 22 Апреля 1882 г. за № 81

Письмо Пашкова к Победоносцеву (неотправленное)

Извозчик Никита и жена его Татьяна

Жизнь г-жи Поповой

Основание «Нашего кружка»

Отчет 1 -го года

Установление преломления хлеба

Письма Уварова

Пункты [вероисповедные]

[Санкт-Петербургская конференция 1884 года]

Конспект Первой Петербургской конференции, составленный одной из присутствовавших

Выписка из записной книжки Тифлисского гражданина Василия Гурьева Павлова

Записка из дел канцелярии Обер-Прокурора Святейшего Синода о вредной для Православной церкви деятельности Общества поощрения духовно-нравственного чтения и учредителя сего Общества, отставного Полковника Пашкова

Выписка из сообщения Епископа Могилевского, от 27 Марта 1884 г. за № 233

Распоряжение о закрытии О[бщест]ва поощр[ения] духовно-нравств[енного] чтения

Письмо В. А. П[ашко]ва Императору Александру III

Письмо [Пашкова] Обер-Прок[урору] Св. Синода К. П. Победоносцеву]

Гильтон [его высылка, переписка по этому делу]

[Письма, полученные Пашковым]

Дело об Орехове

Часть 3. Пашковцы и православие

Остались ли пашковцы православными?

Пашковцы в лоне православия (1874-1879)

Отделение пашковцев от православия (1879-1881)

Принятие Православной церковью мер против Пашковского движения (1880)

Публичные собеседования православных и пашковцев (1887)

Пашковские вопросы Православной церкви (1890-1892)

Василий Александрович Пашков

Граф Модест Модестович Корф

Великосветские дамы

Официальное оставление православия (1905-1912)

Заключение

Часть 4. Богословская эволюция пашковцев и ее последствия

Богословские взгляды Редстока и Пашкова

Всемирный Евангельский Альянс

Богословие «открытых братьев»

Кесвикская конвенция святости

Община без Пашкова (1884-1888)

Избрание пресвитеров (1888)

Отдельное собрание графа А. П. Бобринского (1888-1889)

Община после избрания пресвитеров (1888-1890)

Отделение баптистов (1890-1891)

Разномыслие пашковцев и разделение их на три ветви (1888-1891)

Иностранные учителя веры (1890-е годы)

Доктор Фридрих Бедекер

Пашковцы в поисках самоидентификации (1890-1897)

Имели ли пашковцы символ веры в 1897 году?

Дрейф пашковцев в сторону баптизма (1897-1903)

Установление евхаристического общения между баптистами и пашковцами (1903)

Объявление баптистами достигнутого единства и их новое имя (1904-1906)

Единство и различие евангельских христиан (пашковцев) и баптистов: итоги периода (1897-1906)

Национальная идея И. С. Проханова

Русский Евангельский Союз (1906-1909)

Объединенный съезд евангельских верующих в Петербурге (1907)

Раскол пашковцев и регистрация «С.-Петербургской общины евангельских христиан» (1908)

Союз христианской молодежи

Создание Всероссийского союза евангельских христиан (1909)

Попытка объединения всех евангельских деноминаций на принципах Евангельского Альянса (1909-1910)

Вероучение евангельских христиан (1910)

Необходимость церковных институтов

Церковные институты и жизнь в них Святого Духа

Несовместимые парадигмы единства у евангельских христиан и баптистов

Различия евангельского христианства и баптизма

Критика баптизма видными пашковцами

Почему добровольное объединение евангельских христиан и баптистов не состоялось?

Евангельское христианство как новая модель церковного строительства

Успех реформаторской деятельности Проханова

Заключение

Часть 5. Жизнь и служение пашковцев

Как уверовала Елизавета Ивановна Черткова

Кто пригласил лорда Редстока в Россию?

Достоевский и Лесков как свидетели евангельского пробуждения в Санкт-Петербурге (1874-1884)

Санкт-Петербургский съезд евангельских верующих 1884 года: факты, мифы, уроки

Роль женщин в евангельском движении в Санкт-Петербурге: исторический обзор (1874-1917)

Случаи отступничества от веры в общине пашковцев (1874-1905)

Новые сведения о Каргеле

Каргель в годы веротерпимости (1905-1914)

Герман Фаст, жизнь и вклад в евангельское движение в России (1860-1935)

Александра Пейкер как благовестница для Императорской фамилии

Судьба пашковцев

Послесловие

Приложение

О записке О. М. Бороздиной «Почему отделяемся от православной церкви и в чем расходимся с ней?» [1891-1892]

Записка О. М. Бороздиной «Почему отделяемся от православной церкви и в чем расходимся с ней?»

Словарь ключевых терминов и понятий

Список сокращений

Список использованных источников и литературы

Об авторе