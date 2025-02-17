На поле идеологической битвы 1970-е годы были провозглашены десятилетием очередной консервативной революции. И в Америке, и в Европе ряд интеллектуалов начали атаковать не только предполагаемое зло коммунизма, но также и угрозу эгалитаризма, «велфаризма», «восстания масс» и возрастающее единообразие либеральных обществ. Многие консервативные авторы дошли до публичного осуждения современного либерального общества, якобы дрейфующего к «мягкому» тоталитаризму. Идеи и теории, которые после Второй мировой войны наполовину впали в интеллектуальную спячку или считались идущими на убыль, неожиданно обрели интеллектуальную популярность. С конца 1970-х годов обозначение себя «правым» и неодобрение либеральной демократии больше не воспринимались с пренебрежением или тревогой. Действительно, в некоторых академических кругах идеи тех, кто описывал себя как правых или консерваторов, встречали значительное уважение и сочувствие.

Эта книга преследует двоякую цель. Первая часть описывает возрождающиеся консервативные движения в Европе и их интеллектуальное наследие. Если точнее, в этой книге исследуются идеи и теории авторов и интеллектуалов, которых можно примерно охарактеризовать как европейских революционных консерваторов или новых правых. Их интеллектуальные предшественники, теории и влияние на современное европейское политическое устройство будут рассмотрены в следующих главах.

Однако сначала необходимо решить одну концептуальную и семантическую проблему. Термин «европейские новые правые» используется больше в качестве удобного ярлыка, чем как официальное наименование группы конкретных консервативных авторов. Вскоре станет очевидным, что авторы, представляющие идеи так называемых европейских новых правых или присоединяющиеся к ним, в основном следуют интеллектуальному и философскому наследию более ранних европейских консерваторов, таких как Вильфредо Парето, Карл Шмитт, Освальд Шпенглер и многие другие.

Во-вторых, авторы из новых правых не настаивают на том, чтобы их квалифицировали как консерваторов или правых, не говоря уже о фашистах; скорее, это их идеологические оппоненты и недоброжелатели навешивают на них ярлыки. Я даже немного раздумывал об отказе от названия «новые правые» в пользу «европейских левых консерваторов», ввиду того что авторы и теории, представленные в этой книге, часто охватывают наследие и европейских левых, и крайне правых.

Томислав Сунич - Против демократии и равенства

Перевод с английского К. Жукова. - Санкт-Петербург: «Владимир Даль», 2024. – 460 с.

ISBN 978-5-93615-296-2

Томислав Сунич - Против демократии и равенства – Содержание

Д. Моисеев. Другая Европа: Томислав Сунич и воссоздание правой интеллектуальной традиции

Т. Сунич. Предисловие к русскому изданию

Дж. Б. Морган IV. Предисловие редактора

Т. Сунич. Предисловие к третьему изданию

А. де Бенуа. Новые правые: сорок лет спустя

Т. Сунич. Предисловие и благодарности ко второму изданию (2003)

Д. Дж. Стеннеш. Предисловие ко второму изданию 82 П. Готфрид. Предисловие к первому изданию (1990)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Введение в «Новых правых» Введение

Глава 1. Новые правые: начало

Глава 2. «Грамшизм» справа

Глава 3. Консервативные левые или революционные правые?

Глава 4. Карл Шмитт и политика как судьба

Глава 5. Освальд Шпенглер и история как судьба

Глава 6. Вильфредо Парето и политическая патология

Глава 7. Языческие правые

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Эгалитарная мистика: корни современного кризиса Введение

Глава 1. Метафизика равенства

Глава 2. Новые правые и ускользающее равенство

Глава 3. Ното есопописив: битва всех против всех

Глава 4. Тоталитаризм и эгалитаризм

Глава 5. Homo Sovieticus: коммунизм как эгалитарная энтропия

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приложение 1. Главные фигуры европейских новых правых

Приложение 2. А. де Бенуа, Ш. Шампетъе. Манифест европейского возрождения

Библиография