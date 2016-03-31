История создания одного из первых русских церковно-историографических трудов содержит много загадок. Из-за скудости сохранившихся данных практически невозможно восстановить процесс работы над ним двух ученых иерархов. Остается только оправдаться словами одного из них: “Что касается до замеченных вами недостатков и умолчаний в разных статьях, то сие значит не одну скромность, но и недостаток сведений. Когда полна история, то явный признак, что сочинитель много выдумал, ибо всего не могут знать и современники и даже само действующее лицо. Сердце человеческое есть тайна, а деяния обманчивы.

Составитель Суздальцева Т.В. - Древнерусские иноческие уставы

М.: Северный паломник, 2001 — 304 с.

ISBN 5-94431-001-4

Суздальцева - Древнерусские иноческие уставы - Содержание

«История Российской иерархии» и ее авторы

Уставы российских монастыреначальников

1. Преподобного Варлаама Хутынского Новгородского чудотворца

2. Устав Преподобного Кирилла Белозерского чудотворца

3. Преподобного Ефросина Псковскго чудотворца изложение общежительного предания

4. Иосифа игумена, иже на Волоце Ламском. Духовная Грамота Преподобнаго Игумена Иосифа

5. Даниила Митрополита Всероссийского о иноческом законе и правиле общаго жития в святей обители Преславеныя Богородицы во общем Иосифове монастыре, егда начальство игументва содержа и понудиша его старцы сия написати к спасению душам от свидетельства Божественных Писаний

Общежительный Устав

6. Преподобного Корнилия Комельского

Приложение 1. Краткая редакция Устава прп. Иосифа Волоцкого

Приложение 2. 1387 г. Грамота Суздальского архиепископа Дионисия псковскому Снетогорскому монастырю о соблюдении правил иноческого общежития

1377-1388 г. Послание константинопольского патриарха к русскому игумену об иноческой жизни

Послание архимандрита печерского Досифея священно(иноку) Пахомию о святогорском уставе иноческого келейного правила

О наказании старцем, яко да пребывают в послушании

Прежде 1429 г. апреля 19.

{Митрополита Фотия) благословенная грамота иноку Павлу (Обнорскому) на устроение монастыря и освящение в нем церкви, с увещанием братии о соблюдении иноческих обетов

1433 г. марта 11.

Послание нареченного на митрополию епископа Ионы в нижегородский монастырь о соблюдении иноческих обетов и с известием о поставлении иеромонаха Павла в архимандриты

Приложение 3. Преподобного Никона Радонеджского

Устав Павла Вологодского (Обнорского, Комельского)

Устав и чиноположение Пешношского монастыря

Устав Флорищевой пустыни

Грамота Преосвященного Илариона, митрополита Суздальского, строителю Флорищевой пустыни Иринарху об управлении монастырем...

Из книги “Древне-русские поучения и послания об иноческой жизни

Послесловие