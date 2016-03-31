Суздальцева - Древнерусские иноческие уставы
История создания одного из первых русских церковно-историографических трудов содержит много загадок. Из-за скудости сохранившихся данных практически невозможно восстановить процесс работы над ним двух ученых иерархов.
Остается только оправдаться словами одного из них: “Что касается до замеченных вами недостатков и умолчаний в разных статьях, то сие значит не одну скромность, но и недостаток сведений. Когда полна история, то явный признак, что сочинитель много выдумал, ибо всего не могут знать и современники и даже само действующее лицо.
Сердце человеческое есть тайна, а деяния обманчивы.
Составитель Суздальцева Т.В. - Древнерусские иноческие уставы
М.: Северный паломник, 2001 — 304 с.
ISBN 5-94431-001-4
Суздальцева - Древнерусские иноческие уставы - Содержание
«История Российской иерархии» и ее авторы
Уставы российских монастыреначальников
1. Преподобного Варлаама Хутынского Новгородского чудотворца
2. Устав Преподобного Кирилла Белозерского чудотворца
3. Преподобного Ефросина Псковскго чудотворца изложение общежительного предания
4. Иосифа игумена, иже на Волоце Ламском. Духовная Грамота Преподобнаго Игумена Иосифа
5. Даниила Митрополита Всероссийского о иноческом законе и правиле общаго жития в святей обители Преславеныя Богородицы во общем Иосифове монастыре, егда начальство игументва содержа и понудиша его старцы сия написати к спасению душам от свидетельства Божественных Писаний
Общежительный Устав
6. Преподобного Корнилия Комельского
Приложение 1. Краткая редакция Устава прп. Иосифа Волоцкого
Приложение 2. 1387 г. Грамота Суздальского архиепископа Дионисия псковскому Снетогорскому монастырю о соблюдении правил иноческого общежития
1377-1388 г. Послание константинопольского патриарха к русскому игумену об иноческой жизни
Послание архимандрита печерского Досифея священно(иноку) Пахомию о святогорском уставе иноческого келейного правила
О наказании старцем, яко да пребывают в послушании
Прежде 1429 г. апреля 19.
{Митрополита Фотия) благословенная грамота иноку Павлу (Обнорскому) на устроение монастыря и освящение в нем церкви, с увещанием братии о соблюдении иноческих обетов
1433 г. марта 11.
Послание нареченного на митрополию епископа Ионы в нижегородский монастырь о соблюдении иноческих обетов и с известием о поставлении иеромонаха Павла в архимандриты
Приложение 3. Преподобного Никона Радонеджского
Устав Павла Вологодского (Обнорского, Комельского)
Устав и чиноположение Пешношского монастыря
Устав Флорищевой пустыни
Грамота Преосвященного Илариона, митрополита Суздальского, строителю Флорищевой пустыни Иринарху об управлении монастырем...
Из книги “Древне-русские поучения и послания об иноческой жизни
Послесловие
Древнерусские иноческие уставы - Введение
В наши дни возрождаются и вновь строятся храмы и монастыри, в том числе и в тех новых городах, где раньше никогда не было православных церквей. К вере приходит множество людей — и совсем юных, и убеленных сединами, обладающих большим жизненным опытом. И для тех, кто только переступил порог православного храма, и для тех, кто с младенчества воспитан в вере, очень важно сохранять верность традициям, за тысячелетие сложившимся в Русской Православной Церкви.
Носителями традиции являются люди, перенявшие живой опыт старших, который те, в свою очередь, приняли от своих предшественников. Другой, не менее важный носитель традиции — книги. Особое место среди них занимает Церковный Устав, вобравший в себя опыт благочестивой жизни множества поколений.
Устав говорит в основном о внешних сторонах духовной жизни — о порядке богослужения, о соблюдении поста, о церковной и монашеской дисциплине. Однако внешнее — путь к внутреннему. Свт. Василий Великий в своем Общежительном уставе неоднократно подчеркивает, что не может быть, чтобы внешне небрежный монах был собранным и строгим в духовной жизни.
Именно поэтому и наш русский свт. Феофан Затворник к Добротолюбию, глубочайшей по содержанию книге о духовной жизни, прилагает собрание древних иноческих уставов: прп. Пахомия, свт. Василия Великого, прп Иоанна Кассиана Римлянина и прп. Венедикта. За полвека до того к теме монастырских уставов обратился и епископ Амвросий (Орнатский), посвятив ей отдельный VII том своей “Истории Российской иерархии”. Эта книга, подготовленная почти двести лет назад, только сейчас увидела свет, составив основу предлагаемого нами издания.
Публикация памятников русской церковной литературы, посвященной теме Устава, мы надеемся, поможет нам ощутить себя наследниками того неоценимого богатства тысячелетней традиции русского церковного благочестия, которое досталось нам от наших предков и которое мы должны в целости передать тем, кто будет жить после нас.
Митрополит Волоколамский и Юрьевский ПИТИРИМ
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