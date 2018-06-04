Францисканское наследие Святой Антоний Падуанский — первый францисканец, получивший известность как теолог. Благодаря ему францисканское движение приобрело новое качество: духовность Ордена Меньших Братьев начала проникать в ученое богословие, что впоследствии выразилось в появлении оригинальных богословских школ, представители которых занимались научными исследованиями именно в качестве наследников духовности св. Франциска

Поначалу это явление может показаться некоторым парадоксом: достаточно сравнить известные из предания слова св. Франциска, так ярко характеризующие “рыцаря бедности”, предостерегавшие от стремления к учености как от суетного: “Много на свете тех, кто по доброй воле поднимается до науки, но благосло¬ вен будет тот, кто ради любви к Всевышнему останется несведущим”, — с интеллектуально изысканным стилем такого францисканского теолога, как св. Иоанн Дунс Скотг, заслуживший титул “Тончайшего Доктора” (Doctor Subtilis).

Однако этот парадокс возник почти в самом начале истории Ордена Антоний Падуанский был непосредственным учеником “антиинтеллектуалиста” Франциска, но это не мешало ему превосходно знать не только Библию, но и теологическое наследие своих предшественников. Более того, именно от св. Франциска он получил благословение на образовательную деятельность: “Хочу я, чтобы ты читал святую теологию, лишь бы среди этих трудов ты не погасил дух молитвы и благочестия”.

Св. Антоний Падуанский - Проповеди

Под редакцией В. Л. Задворного

Издательство Францисканцев - Братьев Меньших Конвентуальных

Москва, 1997

«Францисканское наследие» Том II

Св. Антоний Падуанский - Проповеди - Содержание

От составителей

В. Л. Задворный Жизнь и сочинения святого Антония Падуанского

А. С. Горелов Теологическое наследие святого Антония Падуанского

Воскресные проповеди и проповеди на праздники

Первое воскресенье Адвента (пер. и. Лупандина и в. Мамсурова)

На Рождество Господне (пер. А. Горелова)

На Богоявление (пер. А. Горелова)

Шестое воскресенье после Пасхи (пер. к. Клюшникова)

Одиннадцатое воскресенье после Пятидесятницы (пер. И. Лупандина и В. Мамсурова)

Тринадцатое воскресенье после Пятидесятницы (пер. И. Лупандина и В. Мамсурова)

Проповеди на Богородичные праздники (пер. И. Лупандина и В. Мамсурова)

На Рождество Пресвятой Девы Марии

На Благовещение Пресвятой Девы Марии

На Сретение Господне

На Успение Пресвятой Девы Марии

Символическое толкование животных и растений

Глоссарий

Хронология жизни св. Антония Падуанского

Библиография

Св. Антоний Падуанский - Проповеди - От составителей

Второй том серии «Францисканское наследие» посвящен великому проповеднику и Учителю Церкви св. Антонию Падуанскому. В отличие от самого известного из западных святых в России — св. Франциска Ассизского, сочинения которою вошли в первый том серии, Антоний Падуанский — святой, почти не известный в нашей стране. До самого последнего времени на русском языке об этом святом не было ни книг, ни специально посвященных ему статей.

Лишь в 1994 г. появилась публикация в журнале «Истина и жизнь», а в 1995 г. — в год юбилея, 800- летия со дня рождения Антония — отцами францисканцами в Москве были изданы две небольшие книги: Вергилия Гамбосо «Святой Антоний чудотворец» и В. Хунерманна «Св. Антоний Падуанский». Таким образом, настоящее издание — первое представление русскому читателю сочинений св. Антония Падуанского.Традиционное почитание св. Антония — почитание его как чудотворца, ибо чудеса, сопровождавшие его земную жизнь, не прекратились и после кончины Антония, как бы отодвинув на второй план его литературное творчество.

Однако не следует забывать, что именно Антоний стоит у истоков францисканской учености, является первым создателем францисканских школ и организатором образования в Ордене. Литературное наследие св. Антония составляют два собрания проповедей: «Sermones Dominicales» («Воскресные проповеди») и «Sermones Festivi» («Проповеди на праздники»). Имеющие непреходящее нравственное значение, проповеди св. Антония содержат в себе глубокие и тонкие теологические размышления, разнообразные этимологические экскурсы и меткие жизненные наблюдения. Представляя собой разновидность жанра толкования Священного Писания, они дают возможность современному читателю познакомиться с характерным для Средневековья методом аллегорической экзегезы библейских текстов.

Редколлегия серии «Францисканское наследие»