Антоний Падуанский - Проповеди
Францисканское наследие
Святой Антоний Падуанский — первый францисканец, получивший известность как теолог. Благодаря ему францисканское движение приобрело новое качество: духовность Ордена Меньших Братьев начала проникать в ученое богословие, что впоследствии выразилось в появлении оригинальных богословских школ, представители которых занимались научными исследованиями именно в качестве наследников духовности св. Франциска
Поначалу это явление может показаться некоторым парадоксом: достаточно сравнить известные из предания слова св. Франциска, так ярко характеризующие “рыцаря бедности”, предостерегавшие от стремления к учености как от суетного: “Много на свете тех, кто по доброй воле поднимается до науки, но благосло¬ вен будет тот, кто ради любви к Всевышнему останется несведущим”, — с интеллектуально изысканным стилем такого францисканского теолога, как св. Иоанн Дунс Скотг, заслуживший титул “Тончайшего Доктора” (Doctor Subtilis).
Однако этот парадокс возник почти в самом начале истории Ордена Антоний Падуанский был непосредственным учеником “антиинтеллектуалиста” Франциска, но это не мешало ему превосходно знать не только Библию, но и теологическое наследие своих предшественников. Более того, именно от св. Франциска он получил благословение на образовательную деятельность: “Хочу я, чтобы ты читал святую теологию, лишь бы среди этих трудов ты не погасил дух молитвы и благочестия”.
Св. Антоний Падуанский - Проповеди
Под редакцией В. Л. Задворного
Издательство Францисканцев - Братьев Меньших Конвентуальных
Москва, 1997
«Францисканское наследие» Том II
Св. Антоний Падуанский - Проповеди - Содержание
От составителей
В. Л. Задворный Жизнь и сочинения святого Антония Падуанского
А. С. Горелов Теологическое наследие святого Антония Падуанского
Воскресные проповеди и проповеди на праздники
- Первое воскресенье Адвента (пер. и. Лупандина и в. Мамсурова)
- На Рождество Господне (пер. А. Горелова)
- На Богоявление (пер. А. Горелова)
- Шестое воскресенье после Пасхи (пер. к. Клюшникова)
- Одиннадцатое воскресенье после Пятидесятницы (пер. И. Лупандина и В. Мамсурова)
- Тринадцатое воскресенье после Пятидесятницы (пер. И. Лупандина и В. Мамсурова)
Проповеди на Богородичные праздники (пер. И. Лупандина и В. Мамсурова)
- На Рождество Пресвятой Девы Марии
- На Благовещение Пресвятой Девы Марии
- На Сретение Господне
- На Успение Пресвятой Девы Марии
Символическое толкование животных и растений
Глоссарий
Хронология жизни св. Антония Падуанского
Библиография
Св. Антоний Падуанский - Проповеди - От составителей
Второй том серии «Францисканское наследие» посвящен великому проповеднику и Учителю Церкви св. Антонию Падуанскому. В отличие от самого известного из западных святых в России — св. Франциска Ассизского, сочинения которою вошли в первый том серии, Антоний Падуанский — святой, почти не известный в нашей стране. До самого последнего времени на русском языке об этом святом не было ни книг, ни специально посвященных ему статей.
Лишь в 1994 г. появилась публикация в журнале «Истина и жизнь», а в 1995 г. — в год юбилея, 800- летия со дня рождения Антония — отцами францисканцами в Москве были изданы две небольшие книги: Вергилия Гамбосо «Святой Антоний чудотворец» и В. Хунерманна «Св. Антоний Падуанский». Таким образом, настоящее издание — первое представление русскому читателю сочинений св. Антония Падуанского.Традиционное почитание св. Антония — почитание его как чудотворца, ибо чудеса, сопровождавшие его земную жизнь, не прекратились и после кончины Антония, как бы отодвинув на второй план его литературное творчество.
Однако не следует забывать, что именно Антоний стоит у истоков францисканской учености, является первым создателем францисканских школ и организатором образования в Ордене. Литературное наследие св. Антония составляют два собрания проповедей: «Sermones Dominicales» («Воскресные проповеди») и «Sermones Festivi» («Проповеди на праздники»). Имеющие непреходящее нравственное значение, проповеди св. Антония содержат в себе глубокие и тонкие теологические размышления, разнообразные этимологические экскурсы и меткие жизненные наблюдения. Представляя собой разновидность жанра толкования Священного Писания, они дают возможность современному читателю познакомиться с характерным для Средневековья методом аллегорической экзегезы библейских текстов.
Редколлегия серии «Францисканское наследие»
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