Новое сканирование клуба Книга ставит своей целью познакомить читателей с преданиями и легендами, связанными с деятельностью ближайших учеников Иисуса Христа. Деятельность эта описана в различных апокрифических (т.е. не признанных Церковью) деяниях, которые создавались после писаний, вошедших в Новый Завет. Многие из этих деяний апостолов представляют собой своего рода литературные новеллы, часто полные самых фантастических эпизодов. При этом в речах героев этих писаний отражены верования как их создателей, так и аудитории, для которой они были предназначены. В основном читатели таких деяний происходили из низов новообращенных язычников, привнесших в христианство свои прежние тради- ции, фольклорные мотивы, социальную психологию. При анализе апокрифических деяний в данной книге показаны отличия так называемого низового (или массового) христианства от учения первых христианских общин, Евангелий Нового Завета, канонических Деяний апостолов и посланий Павла.

Авторы апокрифических деяний используют и преобразуют исторические реалии в соответствии со своими представлениями о способах христианизации язычников, о конфликтах с иудеями, об отношении апостолов и римской власти. Я стремилась показать соотношение истории и легенды, направление и особенности мифотворчества в апокрифах. В книге сделана попытка выявить историческую подоплеку тех или иных описываемых в апокрифах событий, а также судеб самих апостолов, проследить изменения в содержании и идеологической основе деяний на протяжении II —V веков при сопоставлении относительно ранних сочинений с более поздними.

Основные главы книги посвящены описанию и анализу деяний отдельных апостолов, а также так называемых мужей апостольских. Поскольку все апостолы, согласно преданию, присутствовали при Успении Богородицы, а рассказ в апокрифе ведется от имени апостола Иоанна, в книге также содержится глава об Успении Богородицы (использован текст апокрифа на греческом языке) и Вознесении Марии (латинский вариант).

В книге использованы как цитаты из Синодального перевода Библии, так и переводы автора с Греческого издания. В главах приведены сделанные автором книги переводы с греческого отдельных апокрифических деяний апостолов (или отрывков из них), которым посвящена та или иная глава.

Ирина Сергеевна Свенцицкая - Судьбы апостолов - Мифы и реальность

М.: Вече, 2012. — 336 с.

Великие тайны истории

ISBN 978-5-9533-6264-1

Ирина Сергеевна Свенцицкая - Судьбы апостолов - Мифы и реальность - Содержание

ГЛАВА I АПОСТОЛЫ В НОВОЗАВЕТНЫХ ДЕЯНИЯХ АПОСТОЛОВ

ГЛАВА II ОСОБЕННОСТИ АПОКРИФИЧЕСКИХ ДЕЯНИЙ АПОСТОЛОВ

ГЛАВА III РАННИЕ АПОКРИФИЧЕСКИЕ ДЕЯНИЯ: ДЕЯНИЯ ПАВЛА И ФЕКЛЫ. ДЕЯНИЯ АПОСТОЛА ПАВЛА

ГЛАВА IV СКАЗАНИЯ О ПЕТРЕ. ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА

ГЛАВА V ПИСАНИЯ И ДЕЯНИЯ АПОСТОЛА ИОАННА

ГЛАВА VI ЛЕГЕНДЫ ОБ АПОСТОЛЕ АНДРЕЕ. ДЕЯНИЯ АПОСТОЛА АНДРЕЯ И МУЧЕНИЧЕСТВО АПОСТОЛА АНДРЕЯ

ГЛАВА VII ДЕЯНИЯ АПОСТОЛА МАТФЕЯ

ГЛАВА VIII ПРЕДАНИЯ ОБ АПОСТОЛЕ ФОМЕ, ДЕЯНИЯ АПОСТОЛА ФОМЫ

ГЛАВА IX ПИСАНИЯ И ДЕЯНИЯ АПОСТОЛА ФИЛИППА

ГЛАВА X МАЛЫЕ ДЕЯНИЯ: ИСТОРИИ АПОСТОЛОВ ВАРФОЛОМЕЯ И ФАДДЕЯ

ГЛАВА XI ДЕЯНИЯ СПУТНИКОВ АПОСТОЛОВ (МУЖЕЙ АПОСТОЛЬСКИХ) КЛИМЕНТА И ВАРНАВЫ

ГЛАВА XII РАССКАЗ ИОАННА БОГОСЛОВА ОБ УСПЕНИИ МАРИИ

ГЛАВА XIII СУДЬБА ПОНТИЯ ПИЛАТА В ОПИСАНИИ АПОКРИФОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

РИМСКИЕ ИМПЕРАТОРЫ I - НАЧАЛА II ВЕКА