Свенцицкая - Судьбы апостолов
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Книга ставит своей целью познакомить читателей с преданиями и легендами, связанными с деятельностью ближайших учеников Иисуса Христа. Деятельность эта описана в различных апокрифических (т.е. не признанных Церковью) деяниях, которые создавались после писаний, вошедших в Новый Завет. Многие из этих деяний апостолов представляют собой своего рода литературные новеллы, часто полные самых фантастических эпизодов. При этом в речах героев этих писаний отражены верования как их создателей, так и аудитории, для которой они были предназначены. В основном читатели таких деяний происходили из низов новообращенных язычников, привнесших в христианство свои прежние тради- ции, фольклорные мотивы, социальную психологию. При анализе апокрифических деяний в данной книге показаны отличия так называемого низового (или массового) христианства от учения первых христианских общин, Евангелий Нового Завета, канонических Деяний апостолов и посланий Павла.
Авторы апокрифических деяний используют и преобразуют исторические реалии в соответствии со своими представлениями о способах христианизации язычников, о конфликтах с иудеями, об отношении апостолов и римской власти. Я стремилась показать соотношение истории и легенды, направление и особенности мифотворчества в апокрифах. В книге сделана попытка выявить историческую подоплеку тех или иных описываемых в апокрифах событий, а также судеб самих апостолов, проследить изменения в содержании и идеологической основе деяний на протяжении II —V веков при сопоставлении относительно ранних сочинений с более поздними.
Основные главы книги посвящены описанию и анализу деяний отдельных апостолов, а также так называемых мужей апостольских. Поскольку все апостолы, согласно преданию, присутствовали при Успении Богородицы, а рассказ в апокрифе ведется от имени апостола Иоанна, в книге также содержится глава об Успении Богородицы (использован текст апокрифа на греческом языке) и Вознесении Марии (латинский вариант).
В книге использованы как цитаты из Синодального перевода Библии, так и переводы автора с Греческого издания. В главах приведены сделанные автором книги переводы с греческого отдельных апокрифических деяний апостолов (или отрывков из них), которым посвящена та или иная глава.
Ирина Сергеевна Свенцицкая - Судьбы апостолов - Мифы и реальность
М.: Вече, 2012. — 336 с.
Великие тайны истории
ISBN 978-5-9533-6264-1
Ирина Сергеевна Свенцицкая - Судьбы апостолов - Мифы и реальность - Содержание
- ГЛАВА I АПОСТОЛЫ В НОВОЗАВЕТНЫХ ДЕЯНИЯХ АПОСТОЛОВ
- ГЛАВА II ОСОБЕННОСТИ АПОКРИФИЧЕСКИХ ДЕЯНИЙ АПОСТОЛОВ
- ГЛАВА III РАННИЕ АПОКРИФИЧЕСКИЕ ДЕЯНИЯ: ДЕЯНИЯ ПАВЛА И ФЕКЛЫ. ДЕЯНИЯ АПОСТОЛА ПАВЛА
- ГЛАВА IV СКАЗАНИЯ О ПЕТРЕ. ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА
- ГЛАВА V ПИСАНИЯ И ДЕЯНИЯ АПОСТОЛА ИОАННА
- ГЛАВА VI ЛЕГЕНДЫ ОБ АПОСТОЛЕ АНДРЕЕ. ДЕЯНИЯ АПОСТОЛА АНДРЕЯ И МУЧЕНИЧЕСТВО АПОСТОЛА АНДРЕЯ
- ГЛАВА VII ДЕЯНИЯ АПОСТОЛА МАТФЕЯ
- ГЛАВА VIII ПРЕДАНИЯ ОБ АПОСТОЛЕ ФОМЕ, ДЕЯНИЯ АПОСТОЛА ФОМЫ
- ГЛАВА IX ПИСАНИЯ И ДЕЯНИЯ АПОСТОЛА ФИЛИППА
- ГЛАВА X МАЛЫЕ ДЕЯНИЯ: ИСТОРИИ АПОСТОЛОВ ВАРФОЛОМЕЯ И ФАДДЕЯ
- ГЛАВА XI ДЕЯНИЯ СПУТНИКОВ АПОСТОЛОВ (МУЖЕЙ АПОСТОЛЬСКИХ) КЛИМЕНТА И ВАРНАВЫ
- ГЛАВА XII РАССКАЗ ИОАННА БОГОСЛОВА ОБ УСПЕНИИ МАРИИ
- ГЛАВА XIII СУДЬБА ПОНТИЯ ПИЛАТА В ОПИСАНИИ АПОКРИФОВ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РИМСКИЕ ИМПЕРАТОРЫ I - НАЧАЛА II ВЕКА
Ирина Сергеевна Свенцицкая - Судьбы апостолов - Мифы и реальность - Глава I - Апостолы в новозаветных Деяниях апостолов
Деятельность учеников Иисуса протекала главным образом в пределах восточных провинций огромной Римской империи, сначала в Палестине и соседней Сирии, затем в ряде областей Малой Азии, Греции, важнейшем городе Средиземноморья Александрии Египетской, столице империи — Риме.
Структура державы и ее управление было достаточно сложным. Наряду с крупнейшими экономическими и культурными центрами Восточного Средиземноморья, такими как Афины, Эфес, Александрия, Антиохия Сирийская, в составе державы были области, значительно менее развитые, населенные слабо эллинизованными народностями. У границ восточных провинций существовали небольшие княжества, зависимые от Рима.
Во главе крупных провинций стояли наместники — проконсулы, обладавшие гражданской и военной властью. Но были области, куда император отправлял специальных гражданских чиновников — прокураторов, иноща наделяя их и правом командования военными гарнизонами[1].
Формально область Иудея, находившаяся под непосредственной властью римлян, входила в проконсульскую провинцию Сирию, но прокураторы (префекты с военной властью),
непосредственно назначенные императором, на деле правили в Иудее достаточно самостоятельно; временами они не подчинялись проконсулам Сирии. Историческим и религиозным центром Иудеи был Иерусалим, в котором особым влиянием пользовалось жречество Храма. При этом первосвященники фактически назначались и смещались по воле римских властей, которые выбирали их из узкого круга жреческих родов.
В отдельные периоды римляне использовали в Палестине также местных правителей, которых они называли царями, при этом сильно ограничивали их полномочия. Такие цари (или правители, называемые иначе, например, тетрархами[2]), призванные обеспечить центральной власти поддержку местного населения, не могли вести самостоятельную внешнюю политику, предпринимать военные действия, передавать свою власть по наследству без согласия римлян, которые в любой момент могли лишить таких правителей их призрачной власти. Они были вассалами Рима[3].
В апостольские времена, уже после распятия Иисуса, два потомка царя Ирода Великого правили отдельными областями Палестины, унаследованными от Филиппа, сына Ирода: одним из них был Агриппа I, на короткое время — 41—44 гг. — объявленный императором Калигулой царем Иудеи. При этом в его владения была включена и Галилея. Затем царская власть была снова заменена на управление Иудеей прокуратором, и сын Агриппы I — Агриппа II правил лишь частью Палестины. Царская власть в Палестине была уничтожена после разгрома грандиозного восстания иудеев против римлян, разрушения Иерусалима и Храма (66—70 гг.). В подавлении восстания Агриппа II как преданный вассал оказывал римлянам поддержку.
В Палестине были также и самоуправляющиеся по греческому образцу полисы, составлявшие самостоятельное объединение под названием Десятиградие.
Внутреннее положение в Иудее до восстания было осложнено противостоянием различных группировок, главными из которых были фарисеи и саддукеи. Последние принадлежали к жреческим родам и знати, они требовали точного соблюдения всех предписаний Библии, но при этом поддерживали римлян, воспринимали греко-римскую культуру. Саддукеи отрицали бессмертие души, воскресение мертвых. Фарисеи занимались толкованием Библии, формулируя нормы общественной и частной жизни. Они верили в бессмертие души, загробное воздаяние. При этом фарисеи проповедовали соблюдение чистоты иудаизма, выступали против иноземных влияний и даже контактов с неиудеями. Обе эти группы упомянуты в канонических Деяниях апостолов.Существовала еще секта ессеев, которая находилась в оппозиции иерусалимскому жречеству и храму. Поселение, открытое близ Мертвого моря (район Вади Кумран), и найденные в пещерах рукописи показали, что жители этого поселения, удалившиеся от мира, жили в ожидании последней войны против сил зла. Хотя сами себя они называли по-разному — нищие, сыны света, простецы — ученые отождествляют эту группу с ессеями, о которых писали древние авторы (Иосиф Флавий, Плиний Старший, Филон). В Новом Завете эта группа не упоминается, однако идеологическая связь учения ессеев с ранним христианством проступает достаточно явственно[4].
[1] Так, прокуратор Иудеи Понтий Пилат занимал также должность префекта с военными полномочиями.
[2] Тетрарх — дословно четверовластник. После смерти Ирода Великого римляне разделили Палестину на четыре части между его наследниками. Но в 6 г. н.э. Иудея перешла под прямое управление римских властей и была включена в провинцию Сирия. Положение в Палестине в I веке подробно охарактеризовано в книге Millar F. The Roman Near East. London, 2001, p. 3—79.
[3] К подобным правителям относился тетрарх области Галилея (откуда происходил Иисус) Ирод Антипа, казнивший Иоанна Крестителя.
[4] Община Кумрана охарактеризована в книгах: Амусин И.Д. Кумранская община. М., 1980; Тантлевский И.Р. История и идеология Кумранской общины. СПб., 1996. В отличие от первых христиан кумраниты создали замкнутую организацию. Кумранская община просуществовала до разгрома римлянами Иудейского восствния 66—70 гг.
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