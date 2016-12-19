Свенцицкая Ирина Сергеевна - Запрещенные Евангелия

Христианская религия возникла в первые века нашей эры в Римской империи. Первоначально основы христианского вероучения зародились внутри секты иудейской религии. Но постепенно христианство распространилось по всей империи, а в IV в. н. э. римские императоры признали его единственной религией в государстве. В течение почти всего средневековья христианство было господствующей идеологией в странах Европы. По учению христианской церкви, как оно существует и по сей день, бог послал на землю своего сына Иисуса Христа, чтобы тот указал людям путь к спасению и искупил их грехи.

Люди, поверившие в Иисуса, крестившиеся «во имя его» (обряд крещения представляет собой погружение в воду — символическое очищение от грехов) и выполняющие основные требования христианской религии, прежде всего требования послушания и смирения, и есть истинные христиане. Они после смерти попадут в рай, все же остальные будут наказаны за свои грехи в аду. Если вы спросите любого верующего, откуда ему известно, что сын божий Иисус сходил на землю, был распят и воскрес, он ответит вам: «Ведь об этом сказано в Библии», Библия — собрание самых различных сочинений, объявленных священными христианской церковью. В Библии две части: Ветхий завет, где собраны священные книги древних евреев, и Новый завет, в котором как раз и рассказывается о жизни Иисуса Христа, его проповедях и воскресении, а также о деяниях его учеников— апостолов.

Первыми в Новом завете помещены четыре евангелия: Матфея, Марка, Луки, Иоанна. «Евангелие» по-гречески означает «благая весть»: евангелия представляют собой рассказ о жизни и деятельности Иисуса, который якобы сообщил людям божественное откровение (принес благую весть). Церковники почитают евангелия как самую главную часть Нового завета, они учат, что именно в этих четырех произведениях излагается истинное учение Христа. Матфей и Иоанн, по христианской легенде, были учениками самого Иисуса; Марк якобы был учеником апостола Петра, Лука — Павла. «Как можно сомневаться в том, что Иисус был сыном божиим,— твердят священники своей пастве,— когда все чудеса, им совершенные, вплоть до воскресения из мертвых, описаны самими очевидцами!»

Свенцицкая Ирина Сергеевна - Запрещенные Евангелия

М.. Политиздат, 1965.

143 с. с илл.

Свенцицкая Ирина Сергеевна - Запрещенные Евангелия - Содержание

КАНОНИЧЕСКИЕ СВЯЩЕННЫЕ КНИГИ И АПОКРИФИЧЕСКИЕ ЕВАНГЕЛИЯ

Священные книги христиан

Разделение христианской литературы на каноническую и апокрифическую

ИУДЕО-ХРИСТИАНЕ И ИХ ЕВАНГЕЛИЯ

Иудейские секты

Первые христиане

Бог или пророк?

«ИЗРЕЧЕНИЯ ИИСУСА»

Первые проповедники

Записи изречений Иисуса

Логии из Оксиринха

Как создавались логии

ЕВАНГЕЛИЕ ПЕТРА, НЕ ПРИЗНАННОЕ ЕГО ПРЕЕМНИКАМИ

Апостол Петр и его писания

Отрывок из Ахмима

Сын Звезды

Где было написано Евангелие Петра

ХРИСТОС-ЛОГОС

Маркион

Учения гностиков

ЕВАНГЕЛИЯ ИЗ ХЕНОБОСКИОНА

Египетские гностики

Новооткрытые евангелия

ПОСЛЕКАНОНИЧЕСКИЕ ЕВАНГЕЛИЯ

Детство Иисуса

Как появился культ Богородицы

Оправдание Пилата

ЧТО ДАЮТ АПОКРИФИЧЕСКИЕ ЕВАНГЕЛИЯ ДЛЯ КРИТИКИ НОВОГО ЗАВЕТА

Свенцицкая Ирина Сергеевна - Запрещенные Евангелия - Отрывок из книги

Начало отбора священных книг

Люди, стоявшие во главе христианских объединений, стремились привлечь к своему учению как можно больше людей самых разных народностей и социальных слоев. Они хотели также найти какие-то пути примирения с существующим строем, чтобы укрепить свое положение. Поэтому христианские епископы и идеологи II в. пытались отобрать из массы христианских писаний такие, которые помогли бы им объединить разрозненные христианские группы и заглушить проповеди непримиримого отношения к богатым и власть имущим.

Списки наиболее почитаемых христианских сочинений были составлены в самых больших объединениях, таких, как общины Рима, Карфагена (в Северной Африке), Александрии (в Египте), Антиохии (в Сирии). Первый такой список из дошедших до нас был составлен в Риме около 200 г. В нем упомянуты четыре евангелия (Матфея, Марка, Луки и Иоанна), послания, апокалипсисы (откровения) и т. п.

Интересно, что в нем не упомянуты некоторые послания апостолов, которые вошли в окончательный текст Нового завета (Послание Павла к евреям, Второе послание Петра, Послание Иакова, три послания Иоанна), и в то же время приведены названия произведений, которые церковь впоследствии отказалась признать боговдохновенными (например, Апокалипсис Петра, «Пастырь» Гермы и др.). За признание тех или иных книг священными велась ожесточенная борьба. Еще в начале IV в. некоторые христиане утверждали, что Откровение Иоанна — подделка II в. К III в. появилось несколько канонов, т. е. перечней обязательных для почитания священных книг.

Римский канон, сокращенный по сравнению со списком Муратори, включал в себя основные произведения Нового завета. Он признавался также христианами западных провинций Галлии и Северной Африки. Самый термин «новый завет» по отношению к собранию священных книг стал применяться только в конце II в. Около 192 г. он был употреблен впервые в анонимном сочинении какого-то христианского писателя. Александрийский канон III в. был значительно шире римского: туда были включены Учения двенадцати апостолов (Дидахе), «Пастырь» Гермы, Апокалипсис Петра, послания, написанные Климентом и Варнавой (по христианскому преданию — учениками апостолов).

В Антиохии же сирийские христиане почитали одноединственное евангелие (написанное христианским писателем II в. Татианом и представлявшее собой переработку и пересказ евангелий Матфея, Марка, Луки и Иоанна), которое было известно под названием «Диатессарон» (по четырем). Свое собрание священных книг было у некоторых групп христиан Верхнего (Южного) Египта; они считали священными евангелия Фомы, Филиппа, Евангелие Истины и целый ряд других сочинений.