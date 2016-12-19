Свенцицкая Ирина Сергеевна - Запрещенные Евангелия

Свенцицкая - Запрещенные Евангелия
Христианская религия возникла в первые века нашей эры в Римской империи. Первоначально основы христианского вероучения зародились внутри секты иудейской религии. Но постепенно христианство распространилось по всей империи, а в IV в. н. э. римские императоры признали его единственной религией в государстве. В течение почти всего средневековья христианство было господствующей идеологией в странах Европы. По учению христианской церкви, как оно существует и по сей день, бог послал на землю своего сына Иисуса Христа, чтобы тот указал людям путь к спасению и искупил их грехи.
Люди, поверившие в Иисуса, крестившиеся «во имя его» (обряд крещения представляет собой погружение в воду — символическое очищение от грехов) и выполняющие основные требования христианской религии, прежде всего требования послушания и смирения, и есть истинные христиане. Они после смерти попадут в рай, все же остальные будут наказаны за свои грехи в аду. Если вы спросите любого верующего, откуда ему известно, что сын божий Иисус сходил на землю, был распят и воскрес, он ответит вам: «Ведь об этом сказано в Библии», Библия — собрание самых различных сочинений, объявленных священными христианской церковью. В Библии две части: Ветхий завет, где собраны священные книги древних евреев, и Новый завет, в котором как раз и рассказывается о жизни Иисуса Христа, его проповедях и воскресении, а также о деяниях его учеников— апостолов.
Первыми в Новом завете помещены четыре евангелия: Матфея, Марка, Луки, Иоанна. «Евангелие» по-гречески означает «благая весть»: евангелия представляют собой рассказ о жизни и деятельности Иисуса, который якобы сообщил людям божественное откровение (принес благую весть). Церковники почитают евангелия как самую главную часть Нового завета, они учат, что именно в этих четырех произведениях излагается истинное учение Христа. Матфей и Иоанн, по христианской легенде, были учениками самого Иисуса; Марк якобы был учеником апостола Петра, Лука — Павла. «Как можно сомневаться в том, что Иисус был сыном божиим,— твердят священники своей пастве,— когда все чудеса, им совершенные, вплоть до воскресения из мертвых, описаны самими очевидцами!»
Свенцицкая Ирина Сергеевна - Запрещенные Евангелия
М.. Политиздат, 1965.
143 с. с илл.
Свенцицкая Ирина Сергеевна - Запрещенные Евангелия - Содержание
КАНОНИЧЕСКИЕ СВЯЩЕННЫЕ КНИГИ И АПОКРИФИЧЕСКИЕ ЕВАНГЕЛИЯ
- Священные книги христиан
- Разделение христианской литературы на каноническую и апокрифическую
ИУДЕО-ХРИСТИАНЕ И ИХ ЕВАНГЕЛИЯ
- Иудейские секты
- Первые христиане
- Бог или пророк?
«ИЗРЕЧЕНИЯ ИИСУСА»
- Первые проповедники
- Записи изречений Иисуса
- Логии из Оксиринха
- Как создавались логии
ЕВАНГЕЛИЕ ПЕТРА, НЕ ПРИЗНАННОЕ ЕГО ПРЕЕМНИКАМИ
- Апостол Петр и его писания
- Отрывок из Ахмима
- Сын Звезды
- Где было написано Евангелие Петра
ХРИСТОС-ЛОГОС
- Маркион
- Учения гностиков
ЕВАНГЕЛИЯ ИЗ ХЕНОБОСКИОНА
- Египетские гностики
- Новооткрытые евангелия
ПОСЛЕКАНОНИЧЕСКИЕ ЕВАНГЕЛИЯ
- Детство Иисуса
- Как появился культ Богородицы
- Оправдание Пилата
ЧТО ДАЮТ АПОКРИФИЧЕСКИЕ ЕВАНГЕЛИЯ ДЛЯ КРИТИКИ НОВОГО ЗАВЕТА
Свенцицкая Ирина Сергеевна - Запрещенные Евангелия - Отрывок из книги
Начало отбора священных книг
Люди, стоявшие во главе христианских объединений, стремились привлечь к своему учению как можно больше людей самых разных народностей и социальных слоев. Они хотели также найти какие-то пути примирения с существующим строем, чтобы укрепить свое положение. Поэтому христианские епископы и идеологи II в. пытались отобрать из массы христианских писаний такие, которые помогли бы им объединить разрозненные христианские группы и заглушить проповеди непримиримого отношения к богатым и власть имущим.
Списки наиболее почитаемых христианских сочинений были составлены в самых больших объединениях, таких, как общины Рима, Карфагена (в Северной Африке), Александрии (в Египте), Антиохии (в Сирии). Первый такой список из дошедших до нас был составлен в Риме около 200 г. В нем упомянуты четыре евангелия (Матфея, Марка, Луки и Иоанна), послания, апокалипсисы (откровения) и т. п.
Интересно, что в нем не упомянуты некоторые послания апостолов, которые вошли в окончательный текст Нового завета (Послание Павла к евреям, Второе послание Петра, Послание Иакова, три послания Иоанна), и в то же время приведены названия произведений, которые церковь впоследствии отказалась признать боговдохновенными (например, Апокалипсис Петра, «Пастырь» Гермы и др.). За признание тех или иных книг священными велась ожесточенная борьба. Еще в начале IV в. некоторые христиане утверждали, что Откровение Иоанна — подделка II в. К III в. появилось несколько канонов, т. е. перечней обязательных для почитания священных книг.
Римский канон, сокращенный по сравнению со списком Муратори, включал в себя основные произведения Нового завета. Он признавался также христианами западных провинций Галлии и Северной Африки. Самый термин «новый завет» по отношению к собранию священных книг стал применяться только в конце II в. Около 192 г. он был употреблен впервые в анонимном сочинении какого-то христианского писателя. Александрийский канон III в. был значительно шире римского: туда были включены Учения двенадцати апостолов (Дидахе), «Пастырь» Гермы, Апокалипсис Петра, послания, написанные Климентом и Варнавой (по христианскому преданию — учениками апостолов).
В Антиохии же сирийские христиане почитали одноединственное евангелие (написанное христианским писателем II в. Татианом и представлявшее собой переработку и пересказ евангелий Матфея, Марка, Луки и Иоанна), которое было известно под названием «Диатессарон» (по четырем). Свое собрание священных книг было у некоторых групп христиан Верхнего (Южного) Египта; они считали священными евангелия Фомы, Филиппа, Евангелие Истины и целый ряд других сочинений.
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