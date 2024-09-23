Свинцовые врата алхимии - История, символы, практика

Алхимию сегодня не преподают в университетах. Книги по алхимии, которых в последнее время появляется все больше, предпочитают продавать в эзотерических магазинах. Серьезный человек обычно не заглядывает' в них, полагая алхимию вполне оккультной, да к тому же еще и дьявольской дисциплиной. Это убеждение едва ли не всеобщее, хотя мало кто сможет отчетливо воспроизвести его источник. А между тем алхимия не только не сдала своих позиций за четыре прошедших со дня ее появления тысячелетия, но вновь претендует сегодня, в начале XXI века, на звание единственно подлинной науки. Скептицизм в ее отношении зиждется прежде всего на том, что многие ее частные проявления, например, магия и астрология, как и любая другая прикладная дисциплина, забывшая о полноте своего истока, часто создают превратное о ней представление.

Однако в случае с алхимией необходимость определенных личных качеств исследователя и знания тайных сил природы имеет, как это ни странно слышать, вполне реальные основания. «Неужели старинная мечта алхимиков о превращении простых веществ друг в друга близка к осуществлению? Вот вопрос, который беспрестанно звучит уже три года не только в «популярных» журналах и газетах, но даже в специальных изданиях», — писал в 1909 году Н. А. Морозов, ставший впоследствии одним из первых советских академиков. Этот вопрос с полным правом можно задавать и сегодня.

Алхимики уверяли, что могут осуществлять трансмутацию металлов, то есть превращение одного металла в другой. В реальность этого процесса не верили, да и до сих пор не верят наиболее трезвые умы человечества. Однако множество людей сидели из-за этого в тюрьмах, умирали от ядовитых ртутных паров и от пыток, сгорали на кострах инквизиции. Причем попадали в это число и замечательные ученые. Например, Роджер Бэкон, которому пришлось почти двадцать лет просидеть в одиночной камере по воле его церковных начальников. Р. Бэкон никому не открыл секрета трансмутации. Тем не менее существует множество свидетельств о реальной демонстрации таких превращений, причем одним из таких свидетелей является весьма авторитетный ученый Ван Гельмонт.

Но какие материальные свидетельства могли остаться от этих демонстраций в доказательство столь неординарного умения? Ведь даже если много веков назад кому-то действительно удавалось превращать свинец в золото, то как сегодня можно убедиться в том, что предъявляемый нам слиток или монета являются именно произведением алхимика, а не матушки-природы? А превращать свинец в золото в «домашних условиях» невозможно даже при современных достижениях науки. Однако здесь нельзя не заметить следующее — благодаря современным сверхмощным технологиям, позволяющим расщеплять атом, реальность этого процесса оказалась практически доказанной. Великий физик XX века Резерфорд однажды сказал, что знает, как можно превратить ртуть в золото. Вот только это искусственное золото будет настолько дорогим, что... овчинка не стоит выделки. Тем не менее подобные превращения сегодня происходят в атомном реакторе. Например, радиоактивный плутоний в результате распада частично превращается в более благородный металл рутений. Но процесс этот не радует современных физиков, а, наоборот, лишь затрудняет их работу. Тем не менее сам факт, свидетельствующий о том, что трансмутация металлов — процесс реальный, наводит на определенные размышления.

Свинцовые врата алхимии - История, символы, практика

Сост., предисл., коммент. В. Рохмистрова. — СПб.: Амфора, 2002. — 383 с.

ISBN 5-94278-241-5

Свинцовые врата алхимии - История, символы, практика – Содержание

Предисловие

Часть I. НАУЧНЫЕ РАЗЫСКАНИЯ

Луи Фигье. АЛХИМИЯ В XIX ВЕКЕ

И. И. Канонников. АЛХИМИЯ И СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

Приложение. МЕТАЛЛЫ СУТЬ ТЕЛА СЛОЖНЫЕ

Примечания

Часть II. ТЕОРИЯ АЛХИМИКОВ

Альберт Пуассон. ТЕОРИИ И СИМВОЛЫ АЛХИМИКОВ

Приложение

Василий Валентин. ДВЕНАДЦАТЬ КЛЮЧЕЙ МУДРОСТИ

Примечания

Часть III. ПРАКТИКА АЛХИМИИ

Св. Фома Аквинский. О КАМНЕ ФИЛОСОФОВ И ПРЕЖДЕ ВСЕГО О ТЕЛАХ СВЕРХНЕБЕСНЫХ

ОБ ИСКУССТВЕ АЛХИМИИ

Теофраст Парацельс. ХИМИЧЕСКАЯ ПСАЛТИРЬ, или ФИЛОСОФИЧЕСКАЯ РУЧНАЯ КНИГА

Примечания

Наиболее известные ученые, оставившие свой след в развитии алхимии

Некоторые символические знаки алхимии и герметизма

Послесловие