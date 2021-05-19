Александр Свирелин - Церковнославянский словарь для толкового чтения

Свирелин - Церковнославянский словарь
В Русской Православной Церкви богослужение совершается на церковнославянском языке.
Последний произошел от языка древних славян — болгар, сербов и русских и потому понятен им до сих пор. Славянская письменность появилась в IX веке трудами святых Кирилла и Мефодия, создавших славянскую азбуку и переведших с греческого на славянский язык книги Священного Писания и богослужебные книги. На нашей земле письменность появилась в связи с Крещением Руси в конце X века. Сначала просто переписывались славянские книги, привезенные из Болгарии и Сербии, но вскоре появились свои переводчики с греческого языка и отечественные писатели.
Наш современный церковнославянский язык заметно отличается от старославянского языка и в меньшей степени — от церковнославянского языка XI-XVII веков, поэтому его называют церковнославянским языком нового периода. Он сложился во времена исправлений богослужебных книг при патриархе Никоне (середина XVII века) и в период царствований Петра Первого и Елизаветы Петровны, при которой была издана славянская Библия, читаемая и поныне.
Вследствие этого наши современные богослужебные книги немного отличаются от «дониконовских» книг, которыми и сегодня пользуются старообрядцы.
В дальнейшем церковнославянский язык почти не изменялся. Такой консерватизм обусловлен тем, что церковнославянский был книжным богослужебным языком: на нем писали (и пишут) службы русским святым и их жития, совершают богослужения в храмах и молятся дома, но на нем никогда не разговаривали и не разговаривают; он стал «священным языком», поэтому изменения в нем происходят во много раз медленнее, чем в живом разговорном, литературном, деловом или торговом языке.
Известная трудность при первоначальном знакомстве с церковнославянским возникает не только оттого, что непонятны некоторые слова или их формы, отсутствующие в современном русском языке, но и потому, что многие богослужебные тексты представляют собой по форме поэтические произведения византийской эпохи, которые в славянском переводе стали еще более сложными для восприятия.
Протоиерей Александр Свирелин - Церковнославянский словарь для толкового чтения Святого Евангелия, Часослова, Псалтири, Октоиха (учебных) и других богослужебных книг
Нижний Новгород: Издательство «Христианская библиотека», 2013. — 272 с.
ISBN 978-5-905472-02-2
Александр Свирелин - Церковнославянский словарь для толкового чтения Святого Евангелия, Часослова, Псалтири, Октоиха (учебных) и других богослужебных книг - От издателей
Составленный автором в 1893 году церковнославянский словарь к толковому чтению Евангелия, Часослова, Псалтири и учебного Октоиха был допущен Святейшим Синодом к употреблению в церковно-приходских школах и духовных училищах в качестве учебного пособия для чтения обозначенных книг при обучении церковнославянскому языку. В окончательной редакции протоиерей Александр Свирелин исправил предыдущие издания и дополнил объяснением слов из молитвословий, употребляющихся при богослужении и находящихся в других богослужебных книгах, попутно сообщая иногда исторические и географические сведения о событиях, предметах и лицах священной и церковной истории.
Печатается по изданию 1916 г. с исправлениями. Издатели снабдили словарь указателем цитируемых стихов из Псалтири, составленным И.З. Дьяковой (с. 259) и небольшим пособием для чтения церковнославянского текста современных священных и богослужебных книг и молитвословий, составленным Е.А. Кармановым (с. 263).
Надеемся, что книга будет полезна всем, кто самостоятельно обращается к церковнославянским текстам.
Александр Свирелин - Церковнославянский словарь для толкового чтения Святого Евангелия, Часослова, Псалтири, Октоиха (учебных) и других богослужебных книг - Предварительные сведения
Евангелие содержит в себе благовестия четырех евангелистов: св. Матфея, св. Марка, св. Луки и св. Иоанна. Евангелия разделяются на главы, а главы — на стихи. Для чтения на каждый день, а также на праздники и дни святых Евангелия разделяются на зачала, т. е. отделения, содержащие несколько стихов известной главы.
Часослов есть церковно-богослужебная книга, в которой церковные службы расположены по определенным для них часам суток.
Древние христиане делили сутки на две равные части — на дневную и ночную, по 12 часов в каждой, и в каждую часть собирались для молитвы 4 раза. Так, в дневной части суток они молились в 1-й, 3-й, 6-й и 9-й часы; а в ночной части — (с 6 часов пополудни до 6 часов утра, по нашему счислению) вечером, перед сном, в полночь и утром. Все эти части суток освящены Церковью особыми службами.
Всех церковных служб девять:
1) полунощница, 2) утреня, 3) 1-й час, 4) 3-й час, 5) 6-й час, 6) литургия или последование изобразительных, если по какой-либо причине не бывает литургии, 7) 9-й час, 8) вечерня, 9) повечерие.
Ныне эти службы совершаются не отдельно одна от другой, а в три времени суток: утром, днем и вечером, и каждый раз по три службы. Утром Церковь совершает полунощницу, утреню и последование 1-го часа; днем — перед полуднем — часы: 3-й, 6-й и литургию; вечером — 9-й час, вечерню и повечерие.
В учебном Часослове содержатся:
1) последование полунощницы:
- а) во все дни, т. е. в будни — с понедельника по пятницу;
- б) субботней, т. е. совершаемой в субботу;
- в) по все недели, т. е. совершаемой в воскресные дни;
2) последование утрени;
3) первый час, соответствующий нашему 7-му часу утра;
4) третий час, соответствующий 9-му часу утра;
5) шестой час, соответствующий 12-му часу утра;
6) последование изобразительных;
7) девятый час (3-й час пополудни);
8) последование вечерни;
9) последование повечерия великого, совершаемого в Великий пост, и малого, совершаемого в прочие дни. Часослов нужен, главным образом, для чтецов и певцов для чтения и пения по нему молитв и песнопений.
Псалтирь малая учебная содержит 150 псалмов, разделенных на 20 кафизм, или отделений, собранных для удобного чтения Псалтири при богослужении. Каждая кафизма разделяется на три Славы, или на три части, оканчивающиеся славословием: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. После каждой кафизмы помещаются покаянные тропари и молитвы. «Кафизма» значит «сидение», так как во время чтения ее, как и во время следующих за нею поучений, присутствующим в церкви дозволяется сидеть и сидя слушать чтение.
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