Александр Свирелин - Церковнославянский словарь для толкового чтения

В Русской Православной Церкви богослужение совершается на церковнославянском языке.

Последний произошел от языка древних славян — болгар, сербов и русских и потому понятен им до сих пор. Славянская письменность появилась в IX веке трудами святых Кирилла и Мефодия, создавших славянскую азбуку и переведших с греческого на славянский язык книги Священного Писания и богослужебные книги. На нашей земле письменность появилась в связи с Крещением Руси в конце X века. Сначала просто переписывались славянские книги, привезенные из Болгарии и Сербии, но вскоре появились свои переводчики с греческого языка и отечественные писатели.

Наш современный церковнославянский язык заметно отличается от старославянского языка и в меньшей степени — от церковнославянского языка XI-XVII веков, поэтому его называют церковнославянским языком нового периода. Он сложился во времена исправлений богослужебных книг при патриархе Никоне (середина XVII века) и в период царствований Петра Первого и Елизаветы Петровны, при которой была издана славянская Библия, читаемая и поныне.

Вследствие этого наши современные богослужебные книги немного отличаются от «дониконовских» книг, которыми и сегодня пользуются старообрядцы.

В дальнейшем церковнославянский язык почти не изменялся. Такой консерватизм обусловлен тем, что церковнославянский был книжным богослужебным языком: на нем писали (и пишут) службы русским святым и их жития, совершают богослужения в храмах и молятся дома, но на нем никогда не разговаривали и не разговаривают; он стал «священным языком», поэтому изменения в нем происходят во много раз медленнее, чем в живом разговорном, литературном, деловом или торговом языке.

Известная трудность при первоначальном знакомстве с церковнославянским возникает не только оттого, что непонятны некоторые слова или их формы, отсутствующие в современном русском языке, но и потому, что многие богослужебные тексты представляют собой по форме поэтические произведения византийской эпохи, которые в славянском переводе стали еще более сложными для восприятия.