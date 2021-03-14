Питер Вивчарук - Христианское Руководство - Практическое пособие для духовных работников

Вивчарук - Христианское Руководство - Практическое пособие
В предисловии было указано, что цель данной книги - быть справочным пособием и помощником в обучении основным принципам и навыкам руководства и управления. Поэтому, сразу, очень Полезно было бы рассмотреть, что включает в себя процесс учения и обучения.
В ЧЕМ СОСТОИТ ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ?
Есть много научных определений, пытающихся объяснить функции, обучения. Например:
(а) это процесс передачи знаний,
(б) развития умений,
(в) усвоения понятий
(г) и т.д.
До какой-то степени вое они правильны, но есть еще одно, -более практическое и реалистическое определение, которое мы и рекомендуем.
Первостепенной целью обучения является воспроизводство изменений. Мы обычно признаем, что так оно и есть на самом ·деле, когда речь идет о «технике промывании мозгов» и т.д., но мы менее всего склонны признать, что это постоянный жизненный процесс. Ребенок меняется почти ежедневно, выучивая новые слова, идеи и осваивая навыки и умения. Отсутствие способности учиться означает отсутствие изменений и роста.
А. Изменения в знаниях.
Иными словами, мы изменяемся, если продолжаем добавлять новые знания в наше «хранилище». Но есть один интересный фактор в приобретении новых знаний. Очень часто новые знания перечеркивают и- делают недействительными то, что мы знали прежде. Поэтому очень важно не только приобретать новые знания, но и отбрасывать устаревшие. И это зачастую довольно трудно сделать, потому что приходится признаться, хотя бы перед самим собой, что те знания, на которые мы опирались ранее, неправильны или недостаточно полны.
Например, в то время, когда я учился на специалиста по авиационной технике, для того, чтобы сдать экзамен, нужно было по памяти воспроизвести формулу, "доказывавшую", что самолет никогда не сможет летать со скоростью, выше скорости звука. Я знал эту формулу и сдал экзамен. Но в последующие годы было открыто, что самолет может летать со скоростью, превышающей скорость звука! Мне пришлось выучить новую формулу, «доказывавшую» теперь обратное. Но Для того, чтобы я мог продолжать свою работу в качестве инженера по авиационной технике, я должен был не только выучить новую формулу, но и дисквалифицировать старую. Таким образом, процесс изменений протекает постоянно, по мере того, как мы приспосабливаем свои знания.
Б. Изменения в навыках.
По мере того, как мы осваиваем новые навыки и умения или развиваем и улучшаем уже существующие, мы тем самым превращаемся из подмастерьев в мастеров, из любителей в профессионалов.
В. Изменения в отношении.
Изменения отношения приводит к изменению личности. Это изменение протекает не только внутри человека, но и становится очевидным для окружающих.
Г. · Изменения в поведении.
Изменения в поведении наиболее очевидны и, скорее всего, имеют наибольшее влияние.
Учение и обучение - это две основные характеристики на протяжении всей жизни. Как только мы прекращаем учиться, мы прекращаем расти.
На страницах этого учебника мы делаем ударение на "развитии людей", которое происходит через соответствующую подготовку и необходимый опыт: Мы также указываем, что ранее существовало серьезное пренебрежение подготовкой руководителей. И этот факт подтверждается застывшим руководством, которое не изменяется, не взрослеет духовно и не развивается, но продолжает руководить «по старинке» в совершенно изменившемся мире и окружении.
Первостепенная цель этой книги - помочь нам признать, что учение и обучение являются инструментами, которые, при правильном использовании, способствуют дальнейшему росту и улучшению наших способностей при исполнении нашего служения руководителей и управляющих.
Питер Вивчарук - Христианское Руководство - Практическое пособие для духовных работников
Свет Евангелия - 1992 г. - 253 стр.
Питер Вивчарук - Христианское Руководство - Практическое пособие для духовных работников - Содержание
- Учение и обучение
- Природа человека
- Природа Церкви
- Что такое руководство?
- Важность развития позитивного руководства
- Полномочия
- Ответственность
- Делегирование
- Организационные схемы
- Описание служебных обязанностей
- Организация
Руководство касается всех областей, где есть люди. Книга автора, у которого украинские корни, подробно разбирает тему, руководство и управление в организационных структурах. Руководство не возможно без обучения, а обучение не возможно без изменения. Обучение изменяет знания, навыки, отношение и поведение. Где нет изменения, там преподаватель потерпел неудачу. Поэтому образование это постоянное изменение не только ученика, но и организационной структуры.
Управление и Обучение лучше проходят, когда преподаватель знает природу человека и природу организационной структуры. Человек создан, чтобы быть частью общества (организации), он не может жить в изоляции. Поэтому важно обучать и руководить человеком, чтобы он мог правильно функционировать в социуме. Также преподаватель и руководитель должен понимать свою природу, какие у него способности, дары, темперамент, слабые и сильные стороны. Знание природы человека поможет руководителю учитывать его особенности, чтобы вести к нужным результатам. Любая организация имеет активную и потенциальную силу. Это значит, что при правильном обучении и руководстве, потенциальная сила, т.е. не задействованные люди могут активизироваться и принести плод.
Любое руководство – это искусство, а значит этому можно научиться. И обучение является важным фактором в процессе овладение навыками руководителя организаций. Есть 3 типа руководителей организаций это те, которые что-то делают с людьми, для людей и через людей. Задача хорошего управления организацией, чтобы мобилизовать всех людей на верный результат. Для того, чтобы задействовать потенциальной силы нужны идеи, люди, ресурсы, время и вера. С другой стороны все активные силы встречают противодействие. Это связано с испорченностью человека и несовершенством организации.
Для эффективного управления организациями нужны полномочия. Полномочия это власть и права предпринимать какие-то действия. Полномочия появляются, когда есть поручение (ответственность), поддержка, влияние и вознаграждение. Человек с сильным влиянием обладает большими полномочиями, чем человек облеченный полномочиями. Человек может по-разному использовать свои полномочия, автократически, демократически, пассивно. Ни одна из форм правления не может быть совершенно хорошей, или совершенно плохой. Это зависит от людей и их нужд.
Другой фактор эффективного управления организациями, это ответственность. Ответственность – это долг, нравственная обязанность. Любая ответственность состоит из обязательства, подотчётности и привилегии. Программы христианского образования должны делать особое ударение на теме ответственности, а также развивать руководителей с большим чувством обязательности и готовности держать отчёт. Создавая организационные структуры, мы должны создавать ответственность у подчиненных. Но также важно, чтобы ответственность в организации не была сразу двум людям в равной степени. Руководство и подотчётность не разделимые вещи.
Ещё не маловажный компонент эффективного управления организацией – это делегирование. Делегирование – это поделиться полномочиями с другими. В любой организации есть множество людей, которые могут влиять на принятие решений в управлении работой. Когда передаются полномочия и ответственность, происходит доверие. А когда человек осознаёт, что ему доверяют, то производительность труда увеличивается. Делегирование также подразумевает обучение. Человек, получающий дополнительные полномочия, должен знать, что он должен делать, его права и обязанности. Также его работа основана на его способностях и квалификации.
Серьёзным заблуждением является понимание, что если руководитель занят, то значит, он хорошо выполняет работу. Эффективность заключается не в усилиях, а в результате работы. Когда работа распределяется на разных подготовленных людей, то происходит хороший результат. Если руководитель не желает делегировать свои ответственности, то ему необходимо лучшая подготовка (обучение). Или его нужно переместить на менее ответственную работу. А если он не исправляется, тогда отстранить его от должности. Любой организационный процесс состоит из системы контроля и оценок. Если нет обратной связи, то нет и оценки работы, а значит, не будет роста и как следствие не будет изменение.
Когда правильно понята концепция: полномочия, ответственность и делегирование, тогда можно составлять организационные схемы. Эта схема отражает точную структуру организации и способ, с помощью которой она должна функционировать. Все взаимоотношения организации показываются с помощью организационных схем (органиграмма). Структурные схемы должны включать в себя следующие функции: разбить организацию на различные виды деятельности; определить взаимоотношения между этими видами деятельности; определить меру контроля; звено командования; уровни полномочий и линии ответственности.
В заключение можно подчеркнуть, что книга Питера Вивчарука является хорошим подспорьем, обучающим как руководить какой-то организацией. Автор имеет богатый опыт управления в военной сфере. Поэтому принципы, которые он предлагает – универсальны. Эти принципы применимы как в церкви, бизнесе, так и в академической сфере.