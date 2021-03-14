Питер Вивчарук - Христианское Руководство - Практическое пособие для духовных работников

В предисловии было указано, что цель данной книги - быть справочным пособием и помощником в обучении основным принципам и навыкам руководства и управления. Поэтому, сразу, очень Полезно было бы рассмотреть, что включает в себя процесс учения и обучения.

В ЧЕМ СОСТОИТ ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ?

Есть много научных определений, пытающихся объяснить функции, обучения. Например:

(а) это процесс передачи знаний,

(б) развития умений,

(в) усвоения понятий

(г) и т.д.

До какой-то степени вое они правильны, но есть еще одно, -более практическое и реалистическое определение, которое мы и рекомендуем.

Первостепенной целью обучения является воспроизводство изменений. Мы обычно признаем, что так оно и есть на самом ·деле, когда речь идет о «технике промывании мозгов» и т.д., но мы менее всего склонны признать, что это постоянный жизненный процесс. Ребенок меняется почти ежедневно, выучивая новые слова, идеи и осваивая навыки и умения. Отсутствие способности учиться означает отсутствие изменений и роста.

А. Изменения в знаниях.

Иными словами, мы изменяемся, если продолжаем добавлять новые знания в наше «хранилище». Но есть один интересный фактор в приобретении новых знаний. Очень часто новые знания перечеркивают и- делают недействительными то, что мы знали прежде. Поэтому очень важно не только приобретать новые знания, но и отбрасывать устаревшие. И это зачастую довольно трудно сделать, потому что приходится признаться, хотя бы перед самим собой, что те знания, на которые мы опирались ранее, неправильны или недостаточно полны.

Например, в то время, когда я учился на специалиста по авиационной технике, для того, чтобы сдать экзамен, нужно было по памяти воспроизвести формулу, "доказывавшую", что самолет никогда не сможет летать со скоростью, выше скорости звука. Я знал эту формулу и сдал экзамен. Но в последующие годы было открыто, что самолет может летать со скоростью, превышающей скорость звука! Мне пришлось выучить новую формулу, «доказывавшую» теперь обратное. Но Для того, чтобы я мог продолжать свою работу в качестве инженера по авиационной технике, я должен был не только выучить новую формулу, но и дисквалифицировать старую. Таким образом, процесс изменений протекает постоянно, по мере того, как мы приспосабливаем свои знания.

Б. Изменения в навыках.

По мере того, как мы осваиваем новые навыки и умения или развиваем и улучшаем уже существующие, мы тем самым превращаемся из подмастерьев в мастеров, из любителей в профессионалов.

В. Изменения в отношении.

Изменения отношения приводит к изменению личности. Это изменение протекает не только внутри человека, но и становится очевидным для окружающих.

Г. · Изменения в поведении.

Изменения в поведении наиболее очевидны и, скорее всего, имеют наибольшее влияние.

Учение и обучение - это две основные характеристики на протяжении всей жизни. Как только мы прекращаем учиться, мы прекращаем расти.

На страницах этого учебника мы делаем ударение на "развитии людей", которое происходит через соответствующую подготовку и необходимый опыт: Мы также указываем, что ранее существовало серьезное пренебрежение подготовкой руководителей. И этот факт подтверждается застывшим руководством, которое не изменяется, не взрослеет духовно и не развивается, но продолжает руководить «по старинке» в совершенно изменившемся мире и окружении.

Первостепенная цель этой книги - помочь нам признать, что учение и обучение являются инструментами, которые, при правильном использовании, способствуют дальнейшему росту и улучшению наших способностей при исполнении нашего служения руководителей и управляющих.

Питер Вивчарук - Христианское Руководство - Практическое пособие для духовных работников

Свет Евангелия - 1992 г. - 253 стр.

Питер Вивчарук - Христианское Руководство - Практическое пособие для духовных работников - Содержание