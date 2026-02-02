Принцип публикации собрании свидетельств о славянах с целью осветить историю прежде всего отечественных, национальных земель утвердился в зарубежной славистике с рубежа XIX—XX вв. Этому принципу следовал и словенский издатель Ф.Кос, а спустя два десятилетия также и сербские исследователи С.Станоевич и В.Чорович.

В русской науке, напротив, находил все большее признание принцип сводного издания источников о ранних славянах в целом. В частности, такого рода собранием, хотя и далеко не полным, можно считать последнюю предвоенную публикацию А.В. Мишулина, охватывающую время от I в. н.э. (начиная с Плиния) вплоть до IX столетия (кончая Феофаном Исповедником), включающую старые переводы без оригинальных текстов и практически лишенную комментария.

Свод древнейших письменных известий о славянах. Том I (I-VI вв.)

Изд. 2-е, испр. - М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1994. - 472 с.: карты.

ISBN 5-02-017849-2

Свод древнейших письменных известий о славянах. Том I (I-VI вв.) - Содержание

Предисловие (Л.А. Гиндин, Г.Г. Литаврин)



I. К ПРЕДЫСТОРИИ СЛАВЯНСТВА

Плиний (Ф.В. Шелов-Коведяев)

Тацит (Ф.В. Шелов-Коведяев)

Птолемей (Ф.В. Шелов-Коведяев)

Певтингерова карта (А.В. Подосинов)

Приск (Л.А. Гиндин, А.И. Иванчик)

II. СКЛАВИНЫ И АНТЫ

Прокопий Кесарийский (С.А. Иванов. Л.А. Гиндин, КЛ. Цымбурский)

Псевдо-Кесарий (С.А. Иванов)

Анты в титулатуре византийских императоров (С.А. Иванов)

Иоанн Малала (Г.Г. Литаврин)

Иоанн Эфесский (Н.И. Сериков)

Приложение (Н.И. Сериков)

Агафий Миринейский (И.А. Левинская, С.Р. Тохтасьев)

Менандр Протектор (И.А Левинская, С.Р. Тохтасьев)

Мартин Бракарский (С.А. Иванов)

Анонимный военный трактат (СА. Иванов)

«Сгратегикон» Маврикия (В.В. Кучма)

Иоанн Бикларский (А.Б. Черняк)