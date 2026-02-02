Свод древнейших письменных известий о славянах
Принцип публикации собрании свидетельств о славянах с целью осветить историю прежде всего отечественных, национальных земель утвердился в зарубежной славистике с рубежа XIX—XX вв. Этому принципу следовал и словенский издатель Ф.Кос, а спустя два десятилетия также и сербские исследователи С.Станоевич и В.Чорович.
В русской науке, напротив, находил все большее признание принцип сводного издания источников о ранних славянах в целом. В частности, такого рода собранием, хотя и далеко не полным, можно считать последнюю предвоенную публикацию А.В. Мишулина, охватывающую время от I в. н.э. (начиная с Плиния) вплоть до IX столетия (кончая Феофаном Исповедником), включающую старые переводы без оригинальных текстов и практически лишенную комментария.
Свод древнейших письменных известий о славянах. Том I (I-VI вв.)
Изд. 2-е, испр. - М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1994. - 472 с.: карты.
ISBN 5-02-017849-2
ISBN 5-02-017849-2
Свод древнейших письменных известий о славянах. Том I (I-VI вв.) - Содержание
Предисловие (Л.А. Гиндин, Г.Г. Литаврин)
I. К ПРЕДЫСТОРИИ СЛАВЯНСТВА
I. К ПРЕДЫСТОРИИ СЛАВЯНСТВА
- Плиний (Ф.В. Шелов-Коведяев)
- Тацит (Ф.В. Шелов-Коведяев)
- Птолемей (Ф.В. Шелов-Коведяев)
- Певтингерова карта (А.В. Подосинов)
- Приск (Л.А. Гиндин, А.И. Иванчик)
II. СКЛАВИНЫ И АНТЫ
- Прокопий Кесарийский (С.А. Иванов. Л.А. Гиндин, КЛ. Цымбурский)
- Псевдо-Кесарий (С.А. Иванов)
- Анты в титулатуре византийских императоров (С.А. Иванов)
- Иоанн Малала (Г.Г. Литаврин)
- Иоанн Эфесский (Н.И. Сериков)
- Приложение (Н.И. Сериков)
- Агафий Миринейский (И.А. Левинская, С.Р. Тохтасьев)
- Менандр Протектор (И.А Левинская, С.Р. Тохтасьев)
- Мартин Бракарский (С.А. Иванов)
- Анонимный военный трактат (СА. Иванов)
- «Сгратегикон» Маврикия (В.В. Кучма)
- Иоанн Бикларский (А.Б. Черняк)
Свод древнейших письменных известий о славянах. Том I (I-VI вв.) - Отрывок из книги
§ 1. Гай Плиний Секунд (Старший; далее — Пл.) родился в 23 или 24 г.н.э. в Комо в семье всадника; погиб в 79 г. в Стабиях, наблюдая извержение Везувия (Suet. Vita Plin. Sec.; Plin. Min. Epist. VI. 16. 20). Начал службу префектом вспомогательной фракийской когорты (OGIS, II, 586, 3). С 47 г. участвовал в военных кампаниях в Нижней Германии (Plin. N. h.III.28, XVI.2, XXXI. 19.25, XXXIII. 143; Plin. Min. Epist. III. 5. 3—4; OGIS, II, 586, 6). Был однополчанином Тита, впоследствии императора (Plin. N. h. praef. 3). В 52 г. оставил на время военную карьеру и все правление Нерона держался в тени (Plin. Min. Epist. III. 5. 4). После прихода к власти Веспасиана, к которому он был близок (Plin. Min. Epist. III. 5. 7; 9; 18), в 70 г. Пл., возможно, замещал командующего войсками в кампании против иудеев, затем мог оставаться на Востоке прокуратором Сирии и командующим легионом в Египте (OGIS, II, 586, 5—10). О личном знакомстве Пл. с Востоком говорят многочисленные детали в его «Естественной истории» (Plin. N. h. V. 78, 128; VII. 75; XII. Ill etc.). Светоний пишет, что Пл. неоднократно успешно исполнял должность прокуратора. Но это может относиться к финансовой прокуратуре в Тарраконской Испании, о которой сообщает Плиний Младший (Plin. Min. Epist. III. 5. 17). Пл. бывал также в Нар-боннской Галлии, Африке и Белгике (Plin. N. h. VI. 17. 7). При Веспасиане возглавлял службы императорской корреспонденции и документации. В 77 г. Пл. был назначен на свою последнюю должность — адмирала Мисенского флота (Plin. Min. Epist. III. 5. 6; XVI. 4; Suet. Vita Plin. Sec.).
Свод древнейших письменных известий о славянах. Том II (VII—IX вв.)
М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1995. — 590 с: карты, схемы
ISBN 5-02-017809-8
Свод древнейших письменных известий о славянах. Том II (VII—IX вв.) - Содержание
- Предисловие (Г.Г.Литаврин)
ГРЕЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ
- Феофилакт Симокатта (С.А,Иванов)
- Георгий Писида (С.А.Иванов)
- Пасхальная хроника (С.А.Иванов)
- Феодор Синкелл (С.А.Иванов)
- Чудеса св. Димитрия Солунского (О.В.Иванова)
- Из актов Шестого Вселенского собора (Г.Г.Литаврин) — Указ Юстиниана II о царском дарении в пользу храма св. Димитрия в Фессалонике (Г.Г.Литаврин)
- Печать с упоминанием славян, проживающих в Вифинии (Г.Г.Литаврин)
- Патриарх Никифор (Г.Г.Литаврин)
- Феофан Исповедник (Г.Г.Литаврин)
- Приложение I.
- Монемвасийская хроника (Г.Г.Литаврин)
- Приложение II.
- Схолия Арефы (Г.Г.Литаврин)
ЛАТИНСКИЕ ИСТОЧНИКИ
- Письма папы Григория I (В.К.Ронин)
- Исидор Севильский (О.В.Иванова)
- «Житие св. аббата Колумбана и его учеников»
- Ионы из Боббьо (В.К.Ронин)
- Так называемая Хроника Фредегара (В.К.Ронин)
- Франкская космография (А.В.Подосинов)
- «Космография» Равеннского Анонима (А.В.Подосинов) —
- Житие св. епископа Аманда (В.К.Ронин)
- Продолжения «Хроники Фредегара» (В.К.Ронин)
- «Загадки, посланные сестре» и переписка Бонифация (В.К.Ронин)
- «Житие св. Бонифация» Виллибальда (В.К.Ронин)
- Грамота Тассило III об основании
- Иннихенского монастыря (В.К.Ронин)
- Грамота Пейгири (В.К.Ронин)
- Грамота Тассило III
- Кремсмюнстерскому монастырю (В.К.Ронин)
- Грамота Эгилольфа (В.К.Ронин)
- Бревиарий св. Лулла (В.К.Ронин)
- Житие Виллибальда, епископа Эйхштеттского (В.К.Ронин)
- Лоршские и Мозельские анналы (В.К.Ронин)
- Фрагмент Дюшена (В.К.Ронин)
- Анналы Петау (В.К.Ронин)
- Анналы св. Назария и Алеманнские (В.К.Ронин)
- Вольфенбюттельские анналы (В.К.Ронин)
- Письмо некоего аббата (В.К.Ронин)
- Письмо Алкуина (В.К.Ронин)
- Анналы королевства франков (В.К.Ронин)
- «История лангобардов» Павла Диакона (В.К.Ронин)
- Бревиарные записи (В.К.Ронин)
ВОСТОЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ
- Ал-Ахтал (Т. М.Калинина)
- Ал-Фазари (Т.М.Калинина)
- Продолжатель Мосха (С.А.Иванов)
- Мученичество Орентия и его братьев (Г.В.Цулая, С.А.Иванов)
- Сирийский «Смешанный хроникой» (М.В.Кривое)
Список сокращений периодических и продолжающихся изданий
Библиография
Указатели
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