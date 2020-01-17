Православие на Украине в годы Великой Отечественной войны
Актуальность данной публикации связана с самой сложной и политизированной в православном мире ситуацией, происходящей сегодня в Украине. Еще в конце 1980-х гг. на волне национализма, охватившего Западную Украину, возникло стремление «возрождения» Автокефальной Православной Церкви. Предыдущие попытки провозглашения Автокефальной Православной Церкви на Украине осуществлялись в годы Гражданской войны и Великой Отечественной войны.
Сегодня особенно актуально заглянуть в прошлое и увидеть истоки происходящих процессов и положения православной церкви в Украине, когда она подвергается гонениям со стороны политической элиты Украины. Раскол Украинской Православной Церкви и ее преследование сегодня поддерживают определенные круги и украинского духовенства.
Украинская каноническая Православная Церковь является крупнейшей конфессией на Украине, связывает себя со всем украинским обществом. На 1 января 2014 г. она включала 33 993 религиозные организации.
Вторая мировая война, начавшаяся 1 сентября 1939 г., особым образом повлияла не только на ход политической истории, но и на положение религиозной жизни в мире и Европе. В 1939 г. последовавшее присоединение Прибалтики, Бессарабии, западных областей Белоруссии и Украины к СССР существенно изменило значение религии и положение церкви в Советском Союзе.
На вошедших в СССР территориях действовали самые разные религиозные объединения: православные, католические, грекокатолические и т. д., а также десятки православных, католических монастырей и др.
Эту особенность влияния религии на население территорий отмечали и советские руководители. Так, Е. Ярославский писал, что «в недавно присоединившихся к СССР республиках вопрос о религии имеет особенное значение. Там еще сильна власть религии... Вот почему нам нужно быть очень тактичными при объяснении вреда религии трудящимся...».
Православие на Украине в годы Великой Отечественной войны: сборник документов и материалов - Война. Великая. Отечественная. 1941-1945
г. Москва, Политическая энциклопедия, 2019 г. - 511 с.: ил.
ISBN 978-5-8243-2342
Православие на Украине в годы Великой Отечественной войны: сборник документов и материалов - Война. Великая. Отечественная. 1941-1945 - Содержание
- Историческое предисловие
- Археографическое предисловие
- 1941
- 1942
- 1943
- 1944
- 1945
- Примечания
- Краткие биографические сведения о лицах, упоминаемых в сборнике
Православие на Украине в годы Великой Отечественной войны: сборник документов и материалов - Война. Великая. Отечественная. 1941-1945 - Археографическое предисловие
Настоящее издание впервые вводит в научный оборот документы, выявленные в федеральных и ведомственных архивах Российской Федерации, также впервые введены архивные источники из центральных и региональных архивов Украины. Публикуемые источники были выявлены в процессе работы в 2005-2008 гг. над проектом «Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны».
Концепция и структура сборника. Сборник посвящен исследованию процессов, происходящих в Православии на Украине в годы Великой Отечественной войны.
Настоящее издание относится к типу научного и предназначено для научного исследования. Составители представили наиболее полный корпус документов, их текстов.
Отбору архивных источников по теме сборника предшествовала работа по историографическому освоению документов и составлению библиографии темы. В процессе отбора документов был определен круг источников.
Документы сборника иллюстрируют два периода в истории Православия на Украине в годы Великой Отечественной войны: 1-й - начало оккупации земель Украины и так называемое возрождение Православия; 2-й - начало 1944 г., т. е. время наступления Красной армии и освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков.
Архивные источники в структуре сборника размещены хронологически. Хронологические рамки публикации охватывают период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
В этих рамках публикуются архивные источники, подготовленные в ведомствах немецкого командования, учреждениях немецких оккупационных властей; составители посчитали нецелесообразным публикацию их в отдельном блоке, как это было предпринято нами в сборнике документов «Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны» (М., 2009 г.). Такой принцип не дает возможности читателю последовательно входить в проблему и выстраивать факты в хронологии событий, решений немецкой власти по проблемам религиозной жизни и анализировать отношение как духовенства, так и мирян к происходящим процессам. Хронологическое расположение документов, вышедших из структур оккупационных властей, позволяет читателю концентрированно исследовать ту или иную проблему.
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