Православие на Украине в годы Великой Отечественной войны

Актуальность данной публикации связана с самой сложной и политизированной в православном мире ситуацией, происходящей сегодня в Украине. Еще в конце 1980-х гг. на волне национализма, охватившего Западную Украину, возникло стремление «возрождения» Автокефальной Православной Церкви. Предыдущие попытки провозглашения Автокефальной Православной Церкви на Украине осуществлялись в годы Гражданской войны и Великой Отечественной войны.

Сегодня особенно актуально заглянуть в прошлое и увидеть истоки происходящих процессов и положения православной церкви в Украине, когда она подвергается гонениям со стороны политической элиты Украины. Раскол Украинской Православной Церкви и ее преследование сегодня поддерживают определенные круги и украинского духовенства.

Украинская каноническая Православная Церковь является крупнейшей конфессией на Украине, связывает себя со всем украинским обществом. На 1 января 2014 г. она включала 33 993 религиозные организации.

Вторая мировая война, начавшаяся 1 сентября 1939 г., особым образом повлияла не только на ход политической истории, но и на положение религиозной жизни в мире и Европе. В 1939 г. последовавшее присоединение Прибалтики, Бессарабии, западных областей Белоруссии и Украины к СССР существенно изменило значение религии и положение церкви в Советском Союзе.

На вошедших в СССР территориях действовали самые разные религиозные объединения: православные, католические, грекокатолические и т. д., а также десятки православных, католических монастырей и др.

Эту особенность влияния религии на население территорий отмечали и советские руководители. Так, Е. Ярославский писал, что «в недавно присоединившихся к СССР республиках вопрос о религии имеет особенное значение. Там еще сильна власть религии... Вот почему нам нужно быть очень тактичными при объяснении вреда религии трудящимся...».