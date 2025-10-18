Христианская вера основана на действительных исторических событиях. Главное из них — само пришествие Сына Божия в человеческом образе — Иисуса Христа. Обещанный пророками и Желаемый всеми народами (Агг. 2,7), Мессия родился на земле, учил людей, пострадал за наши грехи и воскрес из мертвых. Он явил себя нашим Господом и Спасителем. Но какое бы великое событие ни происходило на земле, видят его лишь те, кто оказался в определенное время в конкретном месте. Христос же пришел в мир спасти не только тех, кто станет свидетелем Его земной жизни, ибо Он есть Господь и Спаситель всех. Благую весть о пришествии Мессии и о даруемом Им спасении надлежало пронести во все концы земли. Услышав эту весть, люди должны были принять новую веру, которая изменила бы всю их жизнь. Это было делом не только учеников Христа, но во многом и Его Самого. Вот об этом важнейшем деле Иисуса Христа и Его учеников — об утверждении христианской веры в мире — и будет идти речь во второй части нашей книги. Как вы помните, святой Иоанн так определил цель написания своего Евангелия: сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его (Ин. 20, 31). В первой части книги мы повторяли эти слова многократно и сами следовали именно этой цели. Такова же общая задача и нашей второй части.

Священник Тимофей - Желаемый всеми народами - История Апостольского века

издатель: Паломник, год издания: 2010. страниц: 432 ISBN: 5-88060-024-6

Священник Тимофей - Желаемый всеми народами - История Апостольского века - Содержание

Предисловие Глава 1. ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ Иисус Христос не покинул мир

Великое поручение апостолам

Пятидесятница

• Вопросы и задания

Всемирная проповедь апостолов в Иерусалиме

Исцеление хромого и вторая проповедь апостола Петра

Гонение на апостолов

• Вопросы и задания

Первомученик Стефан

• Вопросы и задания Глава 2. ПРИЗВАНИЕ ЯЗЫЧНИКОВ Гонения на христиан после гибели Стефана

Вельможа эфиопской царицы

• Вопросы и задания

Петр и Корнилий сотник

• Вопросы и задания

Обращение Савла

Немного об исторических датах

Начало проповеди апостола Павла

• Вопросы и задания

Второе гонение в Иерусалиме

Первое путешествие апостола Павла

• Вопросы и задания

Деятельность лжеапостолов

История написания Послания к Галатам

Послание к Галатам. Основные доводы Павла против иудеиствующих

Послание к Галатам. Наше оправдание во Христе

Послание к Галатам. Обращение к духовному опыту верующих

Послание к Галатам. Пастырство апостола Павла

Послание к Галатам. Обязательность закона нравственного и плод духовный

• Вопросы и задания

Послание к Галатам и церковное благочестие

Апостольский Собор

• Вопросы и задания

Послание апостола Иакова. Возможная история написания

Послание апостола Иакова

• Вопросы и задания Глава 3. ПОСЛЕ СОБОРА Предание о проповеди апостолов

Новые спутники апостола Павла

Второе путешествие апостола Павла

• Вопросы и задания

Послания к Фессалоникийцам

• Вопросы и задания

Третье путешествие апостола Павла

Аполлос в Ефесе. Вопрос о крещении

Апостол Павел в Ефесе

• Вопросы и задания

Послания к Коринфянам. Отношения Павла с этой общиной

Первое послание к Коринфянам. Врачевание коринфских беспорядков в церкви

Первое послание к Коринфянам. Ответ Павла о браке и об идоложертвенных яствах

Первое послание к Коринфянам. Слово Крестное

Первое послание к Коринфянам. О воскресении мертвых

• Вопросы и задания

Второе послание к Коринфянам

Некоторые вероучительные положения Второго послания к Коринфянам

Вопросы и задания

Послание апостола Павла к Римлянам. Обстоятельства написания

Моисеев Закон и оправдание человека верою во Христа

Спасение в надежде

Судьба Израиля

Вопрос о покорности властям

• Вопросы и задания

Завершение третьего путешествия апостола Павла

«Учение двенадцати апостолов». Общие сведения об этом документе

Учение двенадцати апостолов

• Вопросы и задания

«Палестинское Евангелие»

Путь жизни: что это, или Кто это? Глава 4. ПОСЛАНИЯ АПОСТОЛА ПАВЛА ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ Апостол Павел в Иерусалиме

Пустой дом

Арест апостола Павла

• Вопросы и задания

Появление первых лжеучителей-гностиков

Основные идеи гностиков

Послание к Ефесянам. Вероучительная часть

Послание к Ефесянам. Нравственные наставления

• Вопросы и задания

Послание к Колоссянам

• Вопросы и задания

Послание к Филимону. Проблема рабства

Послание к Филиппийцам

• Вопросы и задания Глава 5. ПОСЛЕДНИЕ ПОСЛАНИЯ АПОСТОЛА ПАВЛА Гонение на христиан в Риме

Приближение Иудейской войны

Послание к Евреям. Авторство и адресаты

Послание к Евреям. Увещание о верности Христу

Послание к Евреям. Первосвященник по чину Мелхиседека

Послание к Евреям. Первосвященническое служение Иисуса Христа

Послание к Евреям. Перемена Завета

Послание к Евреям. Ожидание грозы и суда Божия

Послание к Евреям. Вера святых

• Вопросы и задания

Пастырские послания апостола Павла

Пастырские послания. Борьба с гностицизмом

Пастырские послания. Соотношение между харизмой и иерархией

Пастырские послания. Условия священнического служения

Пастырские послания. Вопрос о церковных вдовах

• Вопросы и задания

Послания апостола Петра. Время и обстоятельства их написания

Первое послание апостола Петра. Основные темы и мысли

• Вопросы и задания

Второе послание апостола Петра

• Вопросы и задания Глава 6. КАТАСТРОФА Иосиф Флавий и его хроника

Начало восстания

Пожар разгорается

Иосиф попадает в плен

Перерыв в войне. Усобицы в Иерусалиме

Осада Иерусалима

Призывы Иосифа

Трагедия Храма

Окончание войны

За что?

О чем умолчал Иосиф?

Иисус Христос над пепелищем Святого Града

Осознание причин катастрофы

«Сын звезды»

Светися, светися, Иерусалиме! (Ис. 60,1)

• Вопросы и задания

Иерусалим Глава 7. ОТ ПЕТРА И ПАВЛА К ИОАННУ Разрыв христианства с иудаизмом

Послание Варнавы

• Вопросы и задания

Положение христианской Церкви в конце I века

Апостол Иоанн и подлинность его писаний

Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис). Послание к семи церквам

• Вопросы и задания

Откровение Иоанна Богослова. Важнейшие пророческие образы Откровение Иоанна Богослова. Тысяча лет

• Вопросы и задания

Когда были записаны четыре Евангелия?

Создание Евангелия от Иоанна

Ответы иудеям и гностикам из Евангелия от Иоанна

• Задание

Первое послание апостола Иоанна

• Вопросы и задания

Краткие письма апостола Иоанна

• Вопросы и задания Глава 8. СТАНОВЛЕНИЕ ЦЕРКОВНОГО ПРЕДАНИЯ Послание Климента к Коринфянам

Повод к написанию Послания Климента

Установление о церковной иерархии

Корни коринфской церковной смуты

Постепенное становление иерархии

Харизматическое наставничество и пастырство

• Вопросы и задания

Священномученик Игнатий Богоносец

Послания св. Игнатия

Святой Игнатий опровергает гностиков

Учение святого Игнатия о церковной иерархии

Святой Игнатий о мученичестве

Послание святого Игнатия к Римлянам (Перевод с греч. прот. П. Преображенского)

• Вопросы и задания

Предание Церкви о почитании мучеников

Чудеса святых и жития святых

Искаженное почитание святых

Почитание в Церкви Пресвятой Богородицы

Церковное Предание о Евхаристии

Как сложился канон книг Нового Завета

Становление канона Нового Завета (продолжение) Глава 9. СТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ХРИСТИАНСКИХ ДОГМАТОВ Бог Отец, Сын Божий и Святой Дух

Богословие апостолов

Логос — шаг к греческой философии

Божие Слово и творение мира. Савеллианство

Арианская смута

Единство естества и различие Лиц

Бог Любовь и есть Бог Троица

Споры о Лице Иисуса Христа и Его воплощении

Вопрос о смысле Искупления

Христово сострадание

• Вопросы и задания

Последняя возможность человека Литература

Священник Тимофей - Желаемый всеми народами - История Апостольского века - Предисловие

Вниманию читателя предлагается вторая часть книги по священной истории для юношества. В первой части рассматривались события от сотворения мира до Вознесения Господня. Темой второй части стала история апостольского века и памятники христианской письменности этого периода.

Обе части нашего единого труда связаны ссылками друг на друга. Работая над второй частью, мы предполагаем, что читатель знаком и с первой. Вторая часть несколько сложнее первой и рассчитана на подростков и юношей, уже представляющих себе общий ход евангельских событий.

Главная же цель нашей работы — возбудить у православного читателя интерес к временам Нового Завета, к документам и истории той эпохи. Большинству современных людей мир мысли апостолов, их понятия, их заботы, радости и скорби, недостаточно понятны. Задача автора: повернуть сердце читателя к Новому Завету, а тем самым к его Основоположнику. Вернуть живой интерес к времени рождения Церкви.

Кроме того, юного читателя хочется ввести в мир библеистики Нового Завета, так сказать, православной дверью. Протестантская наука о Библии несправедливо игнорирует некоторые письменные памятники христианства I века, которые не вошли в канон Нового Завета и стали известны у православных и католиков под названием Писаний мужей (отцов) апостольских. Эти документы представляют для библеистики на самом деле большой интерес, расширяют горизонты нашего понимания Нового Завета, но при этом в популярной литературе почти не обсуждаются. Мы попытаемся отчасти заполнить этот пробел и вместе с тем показать ход становления Предания Церкви.

В заключение книги приводится краткий исторический обзор становления основных христианских догматов, разделяемых большинством современных христианских конфессий. Мы пытаемся раскрыть и показать нравственный смысл этих догматов — то незаслуженно забытое достояние русской православной богословской школы двух прошлых веков, которое наиболее ярко выражено в трудах митрополита Антония (Храповицкого).

12/09/2015