Адам и Ева жили в райском саду – Эдеме, который создал Господь. Выполняя волю Бога, Адам ухаживал за садом и хранил его, а Ева помогала мужу. Первые люди были рядом с Богом, видели Его и говорили с Ним. Они были невинны и бессмертны, не боялись свирепых зверей и ядовитых животных, которые были им подвластны. Так заповедал Господь.

Адам и Ева жили в простоте и непорочности, одежда была им не нужна, в прелестном саду было тепло, и воздух наполняли чудесные ароматы цветов. Много деревьев насадил Господь в Эдеме, их плоды вкушали Адам и Ева. Лишь с одного дерева Бог запретил Адаму срывать и есть плоды. Это было дерево познания добра и зла, растущее в самой середине сада.

Но Адам и Ева нарушили заповедь Бога – сорвали и вкушали запретный плод. Когда Господь узнал об этом, он изгнал первых людей из рая. И вернуться обратно они не могли: защищать вход в Эдемский сад Бог повелел Херувиму с огненным мечом. Так люди лишились подобия Божия. В мир вошел грех, а через него – смерть

И. Гюбнер - Священные истории Ветхого и Нового Завета с нравоучениями и Благочестивыми размышлениями

Москва, Эксмо, 2017

ISBN 978-5-699-93555-0

Издание иллюстрировано миниатюрами из Лицевого летописного свода Ивана Грозного XVI века

И. Гюбнер - Священные истории Ветхого и Нового Завета с нравоучениями и Благочестивыми размышлениями - Содержание

Предисловие

Часть первая Пятьдесят две священные истории из Ветхого Завета

История 1 О сотворении мира

История 2 О создании человека

История 3 О невинном состоянии Адама и Евы в раю

История 4 О грехопадении Адама и Евы

История 5 О Каине, убившем своего брата Авеля

История 6 О потопе

История 7 О Вавилонском столпотворении

История 8 Об Аврааме и Сарре

История 9 О Содоме и Гоморре

История 10 Об аВрааме, приносящем своего сына в жертву Богу

История 11 О женитьбе Исаака

История 12 Об Исааке, благословляющем своих сыновей

История 13 О лестнице, которую видел во сне Иаков

История 14 О женитьбе Иакова

История 15 Об Иакове, боровшемся с Богом

История 16 Об Иосифе, проданном его братьями

История 17 Об Иосифе, заключенном в темницу

История 18 Об освобождении Иосифа из темницы

История 19 О братьях Иосифа, прибывших в Египет

История 20 О том, как Иосиф открылся своим братьям

История 21 О работе Египетской и о рождении Моисея

История 22 О жестоком фараоне и о наказаниях, посланных Богом Египту

История 23 О том, как Моисей вывел сынов израилевых из Египта

История 24 О даровании Господом Богом Моисею Закона на Горе Синайской

История 25 О том, как Бог вел израильтян пустыней в Землю обетованную

История 26 О Самсоне

История 27 О рождении Самуила и посвящении его Богу

История 28 О первосвященнике Илии

История 29 О царе Сауле

История 30 О Голиафе

История 31 О Давиде, гонимом от Саула

История 32 О вИрсавии и царе Давиде

История 33 Об Авессаломе, восставшем против своего отца

История 34 О моровой язве, бывшей при Давиде

История 35 О царе Соломоне

История 36 О пророке Илье и лжепророках Вааловых

История 37 О Навуфеевом винограднике

История 38 О взятии пророка Ильи на небо

История 39 О вдове и сосудах с елеем

История 40 О ниспровержении Израильского и Иудейского царств

История 41 О Есфири

История 42 О царице Есфири, Амане и Мардохее

История 43 Об Иове

История 44 О трех отроках, брошенных в горящую печь

История 45 О Данииле в львином рве

История 46 О пророке Ионе

История 47 О Иудифи и Олоферне

История 48 О бедствии Товита

История 49 О путешествии юного Товия

История 50 О браке Товии

История 51 О возвращении Товия к родителям

История 52 О Сусанне

Часть вторая Пятьдесят две священные истории из Нового Завета

История 1 О священнике Захарии

История 2 О благовещении святой Деве

История 3 О посещении Марией Елисаветы

История 4 Об Иосифе и Марии

История 5 О рождестве Иоанна Крестителя

История 6 О рождестве Господа нашего Иисуса Христа

История 7 О пастырях Вифлеемских

История 8 Сретение Господне

История 9 О волхвах, пришедших поклониться новорожденному Иисусу

История 10 Об избиении младенцев в Вифлееме

История 11 О двенадцатилетнем Иисусе, оставшемся в Иерусалиме

История 12 Об Иоанне Крестителе, начавшем проповедовать

История 13 О крещении Господа нашего Иисуса Христа

История 14 Об искушении Иисуса Христа дьяволом в пустыне

История 15 Об избрании апостолов

История 16 О беседе Иисуса Христа с самарянкой у колодца

История 17 О сотнике Капернаумском

История 18 О купели, именуемой Вифезда

История 19 О наинской вдове

История 20 Притча о сеятеле

История 21 О бесноватом

История 22 О сухоруком

История 23 Заповеди блаженства

История 24 Притча о плевелах

История 25 Об усекновении главы святого Иоанна Крестителя

История 26 О насыщении Иисусом Христом пяти тысяч человек

История 27 О хождении апостола Петра по водам

История 28 О жене хананейской

История 29 О преображении Иисуса Христа на горе Фаворе

История 30 О бесноватом немом

История 31 О слепорожденном

История 32 О Марфе и Марии

История 33 О блудном сыне

История 34 О некоем богаче и нищем Лазаре

История 35 О детях, которых приводили и приносили к Иисусу Христу

История 36 О воскресении Лазаря

История 37 О Закхее мытаре

История 38 О высохшей смоковнице

История 39 О двух лептах вдовы

История 40 О десяти девах

История 41 О последнем суде

История 42 Вход Иисуса Христа в Иерусалим

История 43 О тайной вечере

История 44 О том, как Иисус Христос был предан Иудой

История 45 О Петровом отречении от Христа

История 46 О том, как и кем был судим и осужден Иисус Христос на смерть

История 47 О страданиях и смерти Господа нашего Иисуса Христа

История 48 О снятии со креста и положении во гроб Господа нашего Иисуса

История 49 О воскресении из мертвых Господа нашего Иисуса Христа

История 50 О вознесении господа нашего Иисуса Христа на небо

История 51 О сошествии Святого духа на Апостолов

История 52 Об обращении святого Павла

И. Гюбнер - Священные истории Ветхого и Нового Завета с нравоучениями и Благочестивыми размышлениями - Предисловие

«Детский возраст нежный, он скоро усвояет то, что ему говорят, и, как печать на воске, в душе детей запечатлевается то, что они слышат».

Святитель Иоанн Златоуст

Сколько полярных мнений существует о воспитании детей, сколько бушует споров, сколько копий сломано, сколько написано книг! А истина проста: детей надо воспитывать так, чтобы они приучались с ранних лет вести жизнь, подчиненную христианским законам. В этом родителям и духовным наставникам помогут библейские повествования и хорошим помощником станет книга, которую вы держите в руках.

В ней представлены сто четыре истории из Священного Писания. Они изложены просто и увлекательно – так, чтобы дети легко могли сделать первый шаг к пониманию вечных библейских истин. Сюжеты следуют в той же последовательности, в какой развиваются события на страницах Библии. Однако искусному учителю нет необходимости придерживаться этого порядка. Он, как мудрый садовник, знает, какие семена посеять в том или в другом детском сердце. Младших лучше сначала познакомить с самыми известными героями Библии, выбрать для них короткие и простые рассказы, а старшие могут постепенно, страница за страницей погружаться в чудную глубину, единство и божественную стройность Священного Писания.

Предлагаем родителям и учителям способ, которому можно следовать при обучении детей. Не заставляйте детей учить наизусть библейские истории, просто каждый день читайте вслух по одному рассказу. А для того чтобы узнать, хорошо ли ребенок запомнил сюжет, воспользуйтесь вопросами – они помещены внизу каждого повествования. Отвечая на вопросы, юным читателям легко будет запомнить прочитанное и подготовить пересказ. Чтобы научить детей рассуждать и извлекать из рассказа скрытые в нем истины, в конце каждой истории приведены несколько нравоучений.

Краткие благочестивые размышления, которыми заканчиваются повествования, помогут отвратить детские сердца от зла и привести их к выбору всего доброго и светлого. Следуя таким рекомендациям, можно быть уверенными, что ребенок будет взрослеть и укрепляться не только телом, но и духом.

На страницах этой книги дети познакомятся с библейскими сюжетами и героями, узнают о том, как люди жили и мыслили, в какие западни попадали те, кто уклонялся от Бога и Его заповедей, и какую славную и достойную жизнь вели те, которые всегда были Ему верны. Зная истории из Ветхого и Нового Завета, юным читателям многое станет понятно и в мировом, и в русском искусстве.

Как перед началом любого дела, перед чтением библейских историй детей следует научить произносить краткие молитвы. Святые отцы советуют перед началом чтения Священного Писания непременно просить у Господа помощи. А после чтения надо молитвенно поблагодарить Бога. Тексты молитв тоже можно найти в книге.

Библейские истории в нашем издании гармонично дополняют уникальные миниатюры из Лицевого летописного свода Ивана Грозного XVI века – памятника древнерусского книжного искусства. Миниатюры средневековых русских художников расскажут юным читателям о событиях, происходивших на страницах Библии, о том, как выглядели в древности одежда, воинские доспехи, церковные облачения, оружие, орудия труда, предметы обихода и многое другое.

Надеемся, что это издание станет для детей хорошим помощником в знакомстве с великой книгой книг – Библией. По словам святого Иоанна Златоуста, чтение библейских историй «есть духовная пища, которая укрепляет ум и делает душу сильной, твердой и мудрой, не позволяя ей увлекаться неразумными страстями».