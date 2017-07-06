Гюбнер - Священные истории Ветхого и Нового Завета
Адам и Ева жили в райском саду – Эдеме, который создал Господь. Выполняя волю Бога, Адам ухаживал за садом и хранил его, а Ева помогала мужу. Первые люди были рядом с Богом, видели Его и говорили с Ним. Они были невинны и бессмертны, не боялись свирепых зверей и ядовитых животных, которые были им подвластны. Так заповедал Господь.
Адам и Ева жили в простоте и непорочности, одежда была им не нужна, в прелестном саду было тепло, и воздух наполняли чудесные ароматы цветов. Много деревьев насадил Господь в Эдеме, их плоды вкушали Адам и Ева. Лишь с одного дерева Бог запретил Адаму срывать и есть плоды. Это было дерево познания добра и зла, растущее в самой середине сада.
Но Адам и Ева нарушили заповедь Бога – сорвали и вкушали запретный плод. Когда Господь узнал об этом, он изгнал первых людей из рая. И вернуться обратно они не могли: защищать вход в Эдемский сад Бог повелел Херувиму с огненным мечом. Так люди лишились подобия Божия. В мир вошел грех, а через него – смерть
И. Гюбнер - Священные истории Ветхого и Нового Завета с нравоучениями и Благочестивыми размышлениями
Москва, Эксмо, 2017
ISBN 978-5-699-93555-0
Издание иллюстрировано миниатюрами из Лицевого летописного свода Ивана Грозного XVI века
И. Гюбнер - Священные истории Ветхого и Нового Завета с нравоучениями и Благочестивыми размышлениями - Содержание
Предисловие
Часть первая Пятьдесят две священные истории из Ветхого Завета
- История 1 О сотворении мира
- История 2 О создании человека
- История 3 О невинном состоянии Адама и Евы в раю
- История 4 О грехопадении Адама и Евы
- История 5 О Каине, убившем своего брата Авеля
- История 6 О потопе
- История 7 О Вавилонском столпотворении
- История 8 Об Аврааме и Сарре
- История 9 О Содоме и Гоморре
- История 10 Об аВрааме, приносящем своего сына в жертву Богу
- История 11 О женитьбе Исаака
- История 12 Об Исааке, благословляющем своих сыновей
- История 13 О лестнице, которую видел во сне Иаков
- История 14 О женитьбе Иакова
- История 15 Об Иакове, боровшемся с Богом
- История 16 Об Иосифе, проданном его братьями
- История 17 Об Иосифе, заключенном в темницу
- История 18 Об освобождении Иосифа из темницы
- История 19 О братьях Иосифа, прибывших в Египет
- История 20 О том, как Иосиф открылся своим братьям
- История 21 О работе Египетской и о рождении Моисея
- История 22 О жестоком фараоне и о наказаниях, посланных Богом Египту
- История 23 О том, как Моисей вывел сынов израилевых из Египта
- История 24 О даровании Господом Богом Моисею Закона на Горе Синайской
- История 25 О том, как Бог вел израильтян пустыней в Землю обетованную
- История 26 О Самсоне
- История 27 О рождении Самуила и посвящении его Богу
- История 28 О первосвященнике Илии
- История 29 О царе Сауле
- История 30 О Голиафе
- История 31 О Давиде, гонимом от Саула
- История 32 О вИрсавии и царе Давиде
- История 33 Об Авессаломе, восставшем против своего отца
- История 34 О моровой язве, бывшей при Давиде
- История 35 О царе Соломоне
- История 36 О пророке Илье и лжепророках Вааловых
- История 37 О Навуфеевом винограднике
- История 38 О взятии пророка Ильи на небо
- История 39 О вдове и сосудах с елеем
- История 40 О ниспровержении Израильского и Иудейского царств
- История 41 О Есфири
- История 42 О царице Есфири, Амане и Мардохее
- История 43 Об Иове
- История 44 О трех отроках, брошенных в горящую печь
- История 45 О Данииле в львином рве
- История 46 О пророке Ионе
- История 47 О Иудифи и Олоферне
- История 48 О бедствии Товита
- История 49 О путешествии юного Товия
- История 50 О браке Товии
- История 51 О возвращении Товия к родителям
- История 52 О Сусанне
Часть вторая Пятьдесят две священные истории из Нового Завета
- История 1 О священнике Захарии
- История 2 О благовещении святой Деве
- История 3 О посещении Марией Елисаветы
- История 4 Об Иосифе и Марии
- История 5 О рождестве Иоанна Крестителя
- История 6 О рождестве Господа нашего Иисуса Христа
- История 7 О пастырях Вифлеемских
- История 8 Сретение Господне
- История 9 О волхвах, пришедших поклониться новорожденному Иисусу
- История 10 Об избиении младенцев в Вифлееме
- История 11 О двенадцатилетнем Иисусе, оставшемся в Иерусалиме
- История 12 Об Иоанне Крестителе, начавшем проповедовать
- История 13 О крещении Господа нашего Иисуса Христа
- История 14 Об искушении Иисуса Христа дьяволом в пустыне
- История 15 Об избрании апостолов
- История 16 О беседе Иисуса Христа с самарянкой у колодца
- История 17 О сотнике Капернаумском
- История 18 О купели, именуемой Вифезда
- История 19 О наинской вдове
- История 20 Притча о сеятеле
- История 21 О бесноватом
- История 22 О сухоруком
- История 23 Заповеди блаженства
- История 24 Притча о плевелах
- История 25 Об усекновении главы святого Иоанна Крестителя
- История 26 О насыщении Иисусом Христом пяти тысяч человек
- История 27 О хождении апостола Петра по водам
- История 28 О жене хананейской
- История 29 О преображении Иисуса Христа на горе Фаворе
- История 30 О бесноватом немом
- История 31 О слепорожденном
- История 32 О Марфе и Марии
- История 33 О блудном сыне
- История 34 О некоем богаче и нищем Лазаре
- История 35 О детях, которых приводили и приносили к Иисусу Христу
- История 36 О воскресении Лазаря
- История 37 О Закхее мытаре
- История 38 О высохшей смоковнице
- История 39 О двух лептах вдовы
- История 40 О десяти девах
- История 41 О последнем суде
- История 42 Вход Иисуса Христа в Иерусалим
- История 43 О тайной вечере
- История 44 О том, как Иисус Христос был предан Иудой
- История 45 О Петровом отречении от Христа
- История 46 О том, как и кем был судим и осужден Иисус Христос на смерть
- История 47 О страданиях и смерти Господа нашего Иисуса Христа
- История 48 О снятии со креста и положении во гроб Господа нашего Иисуса
- История 49 О воскресении из мертвых Господа нашего Иисуса Христа
- История 50 О вознесении господа нашего Иисуса Христа на небо
- История 51 О сошествии Святого духа на Апостолов
- История 52 Об обращении святого Павла
И. Гюбнер - Священные истории Ветхого и Нового Завета с нравоучениями и Благочестивыми размышлениями - Предисловие
«Детский возраст нежный, он скоро усвояет то, что ему говорят, и, как печать на воске, в душе детей запечатлевается то, что они слышат».
Святитель Иоанн Златоуст
Сколько полярных мнений существует о воспитании детей, сколько бушует споров, сколько копий сломано, сколько написано книг! А истина проста: детей надо воспитывать так, чтобы они приучались с ранних лет вести жизнь, подчиненную христианским законам. В этом родителям и духовным наставникам помогут библейские повествования и хорошим помощником станет книга, которую вы держите в руках.
В ней представлены сто четыре истории из Священного Писания. Они изложены просто и увлекательно – так, чтобы дети легко могли сделать первый шаг к пониманию вечных библейских истин. Сюжеты следуют в той же последовательности, в какой развиваются события на страницах Библии. Однако искусному учителю нет необходимости придерживаться этого порядка. Он, как мудрый садовник, знает, какие семена посеять в том или в другом детском сердце. Младших лучше сначала познакомить с самыми известными героями Библии, выбрать для них короткие и простые рассказы, а старшие могут постепенно, страница за страницей погружаться в чудную глубину, единство и божественную стройность Священного Писания.
Предлагаем родителям и учителям способ, которому можно следовать при обучении детей. Не заставляйте детей учить наизусть библейские истории, просто каждый день читайте вслух по одному рассказу. А для того чтобы узнать, хорошо ли ребенок запомнил сюжет, воспользуйтесь вопросами – они помещены внизу каждого повествования. Отвечая на вопросы, юным читателям легко будет запомнить прочитанное и подготовить пересказ. Чтобы научить детей рассуждать и извлекать из рассказа скрытые в нем истины, в конце каждой истории приведены несколько нравоучений.
Краткие благочестивые размышления, которыми заканчиваются повествования, помогут отвратить детские сердца от зла и привести их к выбору всего доброго и светлого. Следуя таким рекомендациям, можно быть уверенными, что ребенок будет взрослеть и укрепляться не только телом, но и духом.
На страницах этой книги дети познакомятся с библейскими сюжетами и героями, узнают о том, как люди жили и мыслили, в какие западни попадали те, кто уклонялся от Бога и Его заповедей, и какую славную и достойную жизнь вели те, которые всегда были Ему верны. Зная истории из Ветхого и Нового Завета, юным читателям многое станет понятно и в мировом, и в русском искусстве.
Как перед началом любого дела, перед чтением библейских историй детей следует научить произносить краткие молитвы. Святые отцы советуют перед началом чтения Священного Писания непременно просить у Господа помощи. А после чтения надо молитвенно поблагодарить Бога. Тексты молитв тоже можно найти в книге.
Библейские истории в нашем издании гармонично дополняют уникальные миниатюры из Лицевого летописного свода Ивана Грозного XVI века – памятника древнерусского книжного искусства. Миниатюры средневековых русских художников расскажут юным читателям о событиях, происходивших на страницах Библии, о том, как выглядели в древности одежда, воинские доспехи, церковные облачения, оружие, орудия труда, предметы обихода и многое другое.
Надеемся, что это издание станет для детей хорошим помощником в знакомстве с великой книгой книг – Библией. По словам святого Иоанна Златоуста, чтение библейских историй «есть духовная пища, которая укрепляет ум и делает душу сильной, твердой и мудрой, не позволяя ей увлекаться неразумными страстями».
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