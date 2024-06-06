Справжній переклад підготовлений з метою донести слово Боже до сучасного читача, користуючись ясною й доступною мовою, водночас зберігаючи повний сенс оригінального тексту. Дане видання буде особливо корисно для тих людей, у яких виникають труднощі з розумінням або читанням Біблії українською мовою, а також дітей і тих, для кого українська мова не є мовою повсякденного спілкування.

Автори Писання, особливо автори Нового Заповіту, користуючись повсякденною мовою, показали нам, що вони керувалися бажанням ефективно передати біблійні ідеї своїм слухачам і читачам. Саме з цієї причини перекладачі даного видання дотримувалися тих самих принципів. Вони працювали над тим, щоб виразити сенс біблійного тексту в стилі, який був би простим і природним. Перекладачі користувалися мовою, яка, як правило, перешкоджає розумінню, в даному ж випадку дасть ключ для розкриття істини Письма будь-якому читачеві Біблії.

Прагнення древніх авторів до доступності та легкості розуміння було сприйнято перекладачами цього видання як гідний приклад для наслідування. Тому особлива увага була приділена тому, щоб донести до читача глибокий сенс біблійного тексту в простій і зрозумілій формі. З цією метою мову і стиль цього видання Нового Заповіту українською мовою було навмисно спрощено, з огляду на той факт, що більшість сучасних читачів далека від численних архаїзмів старих видань.

Перекладачі насамперед прагнули до того, щоб текст був доступний сучасному читачеві. Зрозуміло, при цьому точність перекладу не втрачає своєї першорядної важливості. Однак під точністю тут мається на увазі точна передача сенсу, а не сліпе відтворення застарілих мовних норм.

Даний переклад зроблений з оригінальних мов Письма. Новий Заповіт ґрунтується на тексті United Bible Societies Creek New Testament (4-е видання, 1993 p.), та Nestle-Aland Novum Testamentum Graece (27-е видання, 1993 p.). Старий Заповіт, Псалтир і Приказки перекладені з староєврейських масоретських текстів, що містяться в Biblia Hebraica Stuttgartensia (1984 г.). У деяких випадках першоджерелом є текст сувоїв, знайдених у Мертвого моря, а також Septuagint (LXX), але тільки в тих випадках, коли текст передував всім відомим староєврейським рукописам. Нечисленні текстуальні відмінності від перерахованих вище видань засновані на більш пізніх наукових дослідженнях. Перекладачі дотримувалися традицій Синодального перекладу стосовно імені YHWH, вживаючи слово «Господь».

Свята Біблія – УСП Сучасною мовою

Bible League International, 2019. – 1328 с.

Свята Біблія – УСП Сучасною мовою – Зміст

Список скорочень

Передмова

Вступ

Старий Заповіт

Буття

Вихід

Левит

Числа

Повторення Закону

Книга Ісуса Навина

Книга Суддів

Рут

1 Книга Самуїла

2 Книга Самуїла

1 Книга Царів

2 Книга Царів

1 Книга Хронік

2 Книга Хронік

Езри

Книга Неемії

Книга Естер

Йов

Псалми

Книга Приказок

Екклезіаст

Пісня над Піснями

Книга Пророка Ісаї

Книга Пророка Єремії

Плач Єремії

Книга Пророка Езекиїла

Даниїла

Осії

Йоїла і

Амоса

Овдія

Йони

Михея

Наума

Аваккума

Софонії

Оґія

Захари

Малахії

Новий Заповіт

Від Матвія

Від Марка

Від Луки

Від Іоана

Діяння Апостолів :

До Римлян

Перше Послання до Коринтян ...

Друге Послання до Коринтян

До Галатів

До Ефесян

ДО ФИЛИП’ЯН

До Колосян

Перше Послання до Солунян

Друге Послання до Солунян

Перше Послання до Тимофія

Друге Послання до Тимофія

До Тита

Филимона

До Євреїв

Якова

Перше Послання Петра

Друге Послання Петра

Перше Послання Іоана

Друге Послання Іоана

Третє Послання Іоана

Послання Юди

Одкровення Апостола Іоана

Додаткові матеріали