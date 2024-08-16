Книга Ісуса Навина - Давньослов’янський четій текст за списками XIV-XVI століть

Загальним місцем славістичних праць стало визнання того факту, що слов’янські біблійні переклади поклали початок книжній культурі, формували літературну мову та світосприйняття. Під однією обкладинкою вся Біблія з’явилася в руських землях не раніше XV ст., до того зберігаючись у масі найрозмаїтіших текстів. Книга Ісуса Навина є складовою частиною збірника, що обіймав перші вісім книг Старого Завіту і називається, відповідно, Восьмикнижжям. Однак перші п’ять із них (П’ятикнижжя) могли існувати окремо й іноді шоста книга Біблії відкривала окремі збірки-продовження П’ятикнижжя. Вона також входить у хронографи - давньоруські компіляції з біблійних і парабіблійних текстів та витягів з перекладних візантійських хронік.

У публікованому виданні пропонується текст давньослов’янського повного або четієвого перекладу Книги Ісуса Навина, зроблений на матеріалі сімнадцяти рукописів. Не в стані охопити вичерпно збережену рукописну традицію, що налічує, за приблизними підрахунками, близько сотні манускриптів, вони, втім, складають репрезентативний корпус ранніх представників усіх трьох збережених до наших днів редакцій. Попередня едиція (зі серії «Die Methodbibel» 1996 p.), підготовлена Діліаною Атанасовою, брала до уваги тексти лише трьох списків поряд з пізньою Острозькою Біблією. Хоча сдого часу ця праця заповнила лакуну і була корисною, вона має доволі значні недоліки. Головним із них є бідна представленість рукописів та невиправдані виправлення-емендації, про частину з яких читача навіть не поінформовано. Як відомо, що більше списків різних груп та редакцій зіставлено з текстом, тим точніше наше розуміння текстології пам’ятки. Загалом німецько-болгарський проект кінця 1990-х pp. ставив за мету реконструювати біблійний переклад св. Методія, зроблений у Моравії наприкінці IX ст., але нині четій переклад Восьмикнижжя пов’язують радше з пізнішим періодом і давньоболгарським преславським літературним осередком (див. далі).

Тексти Восьмикнижжя неодноразово залучалися в різноманітних творах оригінальної й перекладної літератури, що побутували в Давній Русі та інших слов’янських землях кола Slavia Orthodoxa або кириличної книжності. Зокрема це стосується історичних творів - хронік, історій, літописів - для яких Книга Ісуса Навина слугувала взірцем у написанні військових наративів. Припускають, що четій, чи повний, переклад Восьмикнижжя з’явився у Болгарії в епоху царя Симеона - в першій чверті X ст., а в давнішу добу, за слов’янських апостолів Кирила та Методія, були перекладені службові (літургійні) біблійні тексти. Утім, атрибуція ранніх давньослов’янських перекладів Святого Письма - справа вкрай складна і спірна. Вже в перші десятиліття слов’янської книжності виникла легенда, нібито сам св. Методій після смерті брата Кирила, тобто десь між 869 та 884 pp., «посажь два попы скорописця» (посадив за роботу двох попів-скорописців) і за шість місяців «преложи» всю Біблію, «развѣ Макавѣи» (окрім Макавейських книг). Насправді ж переклад біблійних книг був тривалим процесом, що розтягнувся на декілька віків, від IX по XII ст. Паралельно здійснювалося редагування й вивірення, а з ХІІІ-ХІѴ ст. бачимо нові переклади. Восьмикнижжя, як і інші частини Біблії, репрезентоване у слов’янських землях трьома типами текстів: 1) четіїм, або повним, 2) службовим, для Старого Завіту - паримійним (Паремійник - це збірник фрагментів переважно старозавітних книг, що прочитувалися під час служб), 3) інтерпретованим, або тлумачним. У четіїх версіях є вставки з Паремійника, а також небіблійних, передусім палейних текстів.

Книга Ісуса Навина - Давньослов’янський четій текст за списками XIV-XVI століть

Упорядкування та вступна стаття Тетяни Вілкул. – Львів: Видавницво УКУ, 2017. - 288 с. - (Серія «Київське християнство», т. 9).

ISBN 978-966-2778-92-2

Книга Ісуса Навина - Давньослов’янський четій текст за списками XIV-XVI століть – Зміст

Перелік скорочень

Давньослов’янський переклад Книги Ісуса Навина: свідки тексту, редакції, співвідношення з грецьким оригіналом

Бібліографія

Книга Ісуса Навина за Архівським списком Іудейського хронографа, з різночитаннями: Текст

Глава 1

Глава 2

Глава 3

Глава 4

Глава 5

Глава 6

Глава 7

Глава 8

Глава 9

Глава 10

Глава 11

Глава 12

Глава 13

Глава 14

Глава 15

Глава 16

Глава 17

Глава 18

Глава 19

Глава 20

Глава 21

Глава 22

Глава 23

Глава 24

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