Брянчанинов, святитель Игнатий - Особенная судьба народа русского
У Александра Семеновича и Софьи Афанасьевны было 16 детей, семь из которых в разное время и по разным причинам умерли еще в младенчестве. После смерти первых двух молодая чета оставалась бездетной. Глубоко сокрушаясь о продолжительном бесчадии, супруги обратились к помощи Божией. «Они предприняли путешествие по окрестным святым местам, – рассказывали ближайшие ученики свт. Игнатия, – чтобы усердными молитвами и благотворением исходатайствовать себе разрешение неплодия.
Благочестивое предприятие увенчалось успехом: плодом молитв скорбящих супругов был сын, нареченный Димитрием в честь одного из первых чудотворцев вологодских – преподобного Димитрия Прилуцкого».
Дмитрий родился 5 февраля 1807 г. (здесь и в дальнейшем все даты приводятся по старому стилю) в родовом имении своего отца – с. Покровском Грязовецкого у. Вологодской губ. Следующим ребенком супругов была Александра (род. в 1808 г.), в замужестве Жандр, затем самый близкий по духу старшему брату Петр (род. в 1809 г.), очень любимая Дмитрием Софья (род. в 1810 г.) – Боборыкина, Михаил (род. в 1811 г.), Елизавета (род. в 1813 г.) – Паренсова, Александр (род. в 1814 г.), Семен (род. в 1815 г.) и Мария (род. в 1817 г.) – в замужестве Купреянова.
Святитель Игнатий - Брянчанинов - Особенная судьба народа русского
Сост., предисл., примеч. А. Д. Каплина
Отв. ред. О. А. Платонов.
М.: Институт русской цивилизации, 2013. — 752 с.
ISBN 978-5-4261-0066-4
Святитель Игнатий - Брянчанинов - Особенная судьба народа русского - Содержание
Предисловие
РАЗДЕЛ I АСКЕТИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ
- Предисловие
- О чтении Евангелия
- О чтении Святых Отцов
- Об удалении от чтения книг, содержащих в себе лжеучение
- Истина и Дух
- Дума на берегу моря
- Кладбище
- О молитве Иисусовой. Беседа старца с учеником. Отдел II. О прелести
- Чин внимания себе для живущего посреди мира
- Крест свой и крест Христов
- Житейское море
- Совесть
- О рассеянной и внимательной жизни
- О навыках
- Размышление о смерти
- Слава Богу!
- Сети миродержца
- Посещение Валаамского монастыря
- Вера и дела
- Плач мой
РАЗДЕЛ II АСКЕТИЧЕСКАЯ ПРОПОВЕДЬ
- Предисловие к первому изданию «Аскетической проповеди»
- Поучение в неделю мясопустную. О втором пришествии Христовом
- Слово в первую неделю Великого поста. О Православии
- Поучение в третью неделю Великого поста. О крестоношении
- Поучение в неделю четвертую по Пасхе, о расслабленном. О наказаниях Божиих
- Поучение в понедельник двадцать шестой недели. О Царстве Божием
- Беседа в понедельник двадцать девятой недели. О чудесах и знамениях
- Поучение к простому народу при посещении епархии. О спасении
РАЗДЕЛ III БОГОСЛОВСКИЕ, ЦЕРКОВНО- ИСТОРИЧЕСКИЕ, ЛИТЕРАТУРНЫЕ, ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ
- Слово о человеке
- Отечник. Заключение
- О необходимости Собора по нынешнему состоянию Российской Православной Церкви. Записки епископа Игнатия Брянчанинова 1862–1866 гг. Действия, существенно нужные для Российской Церкви
- Жизнь схимонаха Феодора
- Лютеранизм. На вопрос – ответ настоятеля Сергиевой пустыни отца архимандрита Игнатия (Брянчанинова) 1 марта 1844 г.
- Понятие о ереси и расколе
- Воспоминание о Бородинском монастыре
- Благополучный день
- Предисловие к повести «Иосиф»
- Христианский пастырь и христианин художник
- О книге Н. В. Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями»
- О живописи церковной
РАЗДЕЛ IV ВОЗЗВАНИЯ, РЕЧИ, ЗАМЕЧАНИЯ, РАПОРТ, ЗАПИСКА
- Архипастырское воззвание по вопросу освобождения крестьян от крепостной зависимости от 17 января 1859 г.
- Архипастырское воззвание по вопросу освобождения крестьян от крепостной зависимости от 6 мая 1859 г.
- Замечания на отзыв журнала «Колокол» к Кавказскому епископу Игнатию
- Речь при освящении Георгиевского знамени Линейного казачьего войска 12 мая 1858 г.
- Рапорт Святейшему Синоду от 13 мая 1858 г. № 95 (О торжествах по случаю освящения знамени)
- Речь на покорение Кавказа в Ставропольском кафедральном соборе 25 августа 1859 г.
- Записка о чудотворной иконе Иверской Божией Матери в Моздокской Успенской церкви и о необходимости деревянную церковь заменить каменною
- Замечания на Проект преобразования морских учебных заведений. Декабрь 1860 г. (Ответ Великому князю Константину Николаевичу)
РАЗДЕЛ V ПИСЬМА
- Письма к разным лицам
- Письма к мирянам
- Письма к игумену Антонию (Бочкову) (1843–1867)
- Письма к Н. Н.Муравьеву-Карскому
- Примечания
Святитель Игнатий - Брянчанинов - Особенная судьба народа русского - О чтении Евангелия
При чтении Евангелия не ищи наслаждения, не ищи восторгов, не ищи блестящих мыслей: ищи увидеть непогрешительно святую Истину.
Не довольствуйся одним бесплодным чтением Евангелия; старайся исполнять его заповедания, читай его делами. Это – книга жизни, и надо читать ее жизнию.
Не думай, что без причины священнейшая из книг, Четвероевангелие, начинается Евангелием от Матфея, а оканчивается Евангелием от Иоанна. Матфей научает более как исполнять волю Божию, и его наставления особенно приличествуют начинающим путь Божий; Иоанн излагает образ соединения Бога с человеком, обновленным заповедями, что доступно одним преуспевшим на пути Божием.
Раскрывая для чтения книгу – Святое Евангелие, вспомни, что она решит твою вечную участь. По ней мы будем судимы и, смотря по тому, каковы были здесь на земле по отношению к ней, получим в удел или вечное блаженство, или вечные казни (Ин. 12:48).
Бог открыл свою волю ничтожной пылинке – человеку! Книга, в которой изложена эта великая и всесвятая воля, – в твоих руках. Ты можешь и принять, и отвергнуть волю Создателя и Спасителя твоего, смотря по тому, как тебе угодно. Твои вечная жизнь и вечная смерть в руках твоих: рассуди же, сколько нужно тебе быть осторожну, благоразумну. Не играй своею участью вечною!
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