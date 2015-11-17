У Александра Семеновича и Софьи Афанасьевны было 16 детей, семь из которых в разное время и по разным причинам умерли еще в младенчестве. После смерти первых двух молодая чета оставалась бездетной. Глубоко сокрушаясь о продолжительном бесчадии, супруги обратились к помощи Божией. «Они предприняли путешествие по окрестным святым местам, – рассказывали ближайшие ученики свт. Игнатия, – чтобы усердными молитвами и благотворением исходатайствовать себе разрешение неплодия.

Благочестивое предприятие увенчалось успехом: плодом молитв скорбящих супругов был сын, нареченный Димитрием в честь одного из первых чудотворцев вологодских – преподобного Димитрия Прилуцкого».

Дмитрий родился 5 февраля 1807 г. (здесь и в дальнейшем все даты приводятся по старому стилю) в родовом имении своего отца – с. Покровском Грязовецкого у. Вологодской губ. Следующим ребенком супругов была Александра (род. в 1808 г.), в замужестве Жандр, затем самый близкий по духу старшему брату Петр (род. в 1809 г.), очень любимая Дмитрием Софья (род. в 1810 г.) – Боборыкина, Михаил (род. в 1811 г.), Елизавета (род. в 1813 г.) – Паренсова, Александр (род. в 1814 г.), Семен (род. в 1815 г.) и Мария (род. в 1817 г.) – в замужестве Купреянова.

Святитель Игнатий - Брянчанинов - Особенная судьба народа русского

Сост., предисл., примеч. А. Д. Каплина

Отв. ред. О. А. Платонов.

М.: Институт русской цивилизации, 2013. — 752 с.

ISBN 978-5-4261-0066-4

Святитель Игнатий - Брянчанинов - Особенная судьба народа русского - Содержание

Предисловие

РАЗДЕЛ I АСКЕТИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ

Предисловие

О чтении Евангелия

О чтении Святых Отцов

Об удалении от чтения книг, содержащих в себе лжеучение

Истина и Дух

Дума на берегу моря

Кладбище

О молитве Иисусовой. Беседа старца с учеником. Отдел II. О прелести

Чин внимания себе для живущего посреди мира

Крест свой и крест Христов

Житейское море

Совесть

О рассеянной и внимательной жизни

О навыках

Размышление о смерти

Слава Богу!

Сети миродержца

Посещение Валаамского монастыря

Вера и дела

Плач мой

РАЗДЕЛ II АСКЕТИЧЕСКАЯ ПРОПОВЕДЬ

Предисловие к первому изданию «Аскетической проповеди»

Поучение в неделю мясопустную. О втором пришествии Христовом

Слово в первую неделю Великого поста. О Православии

Поучение в третью неделю Великого поста. О крестоношении

Поучение в неделю четвертую по Пасхе, о расслабленном. О наказаниях Божиих

Поучение в понедельник двадцать шестой недели. О Царстве Божием

Беседа в понедельник двадцать девятой недели. О чудесах и знамениях

Поучение к простому народу при посещении епархии. О спасении

РАЗДЕЛ III БОГОСЛОВСКИЕ, ЦЕРКОВНО- ИСТОРИЧЕСКИЕ, ЛИТЕРАТУРНЫЕ, ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

Слово о человеке

Отечник. Заключение

О необходимости Собора по нынешнему состоянию Российской Православной Церкви. Записки епископа Игнатия Брянчанинова 1862–1866 гг. Действия, существенно нужные для Российской Церкви

Жизнь схимонаха Феодора

Лютеранизм. На вопрос – ответ настоятеля Сергиевой пустыни отца архимандрита Игнатия (Брянчанинова) 1 марта 1844 г.

Понятие о ереси и расколе

Воспоминание о Бородинском монастыре

Благополучный день

Предисловие к повести «Иосиф»

Христианский пастырь и христианин художник

О книге Н. В. Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями»

О живописи церковной

РАЗДЕЛ IV ВОЗЗВАНИЯ, РЕЧИ, ЗАМЕЧАНИЯ, РАПОРТ, ЗАПИСКА

Архипастырское воззвание по вопросу освобождения крестьян от крепостной зависимости от 17 января 1859 г.

Архипастырское воззвание по вопросу освобождения крестьян от крепостной зависимости от 6 мая 1859 г.

Замечания на отзыв журнала «Колокол» к Кавказскому епископу Игнатию

Речь при освящении Георгиевского знамени Линейного казачьего войска 12 мая 1858 г.

Рапорт Святейшему Синоду от 13 мая 1858 г. № 95 (О торжествах по случаю освящения знамени)

Речь на покорение Кавказа в Ставропольском кафедральном соборе 25 августа 1859 г.

Записка о чудотворной иконе Иверской Божией Матери в Моздокской Успенской церкви и о необходимости деревянную церковь заменить каменною

Замечания на Проект преобразования морских учебных заведений. Декабрь 1860 г. (Ответ Великому князю Константину Николаевичу)

РАЗДЕЛ V ПИСЬМА

Письма к разным лицам

Письма к мирянам

Письма к игумену Антонию (Бочкову) (1843–1867)

Письма к Н. Н.Муравьеву-Карскому

Примечания

Святитель Игнатий - Брянчанинов - Особенная судьба народа русского - О чтении Евангелия

При чтении Евангелия не ищи наслаждения, не ищи восторгов, не ищи блестящих мыслей: ищи увидеть непогрешительно святую Истину.

Не довольствуйся одним бесплодным чтением Евангелия; старайся исполнять его заповедания, читай его делами. Это – книга жизни, и надо читать ее жизнию.



Не думай, что без причины священнейшая из книг, Четвероевангелие, начинается Евангелием от Матфея, а оканчивается Евангелием от Иоанна. Матфей научает более как исполнять волю Божию, и его наставления особенно приличествуют начинающим путь Божий; Иоанн излагает образ соединения Бога с человеком, обновленным заповедями, что доступно одним преуспевшим на пути Божием.

Раскрывая для чтения книгу – Святое Евангелие, вспомни, что она решит твою вечную участь. По ней мы будем судимы и, смотря по тому, каковы были здесь на земле по отношению к ней, получим в удел или вечное блаженство, или вечные казни (Ин. 12:48).

Бог открыл свою волю ничтожной пылинке – человеку! Книга, в которой изложена эта великая и всесвятая воля, – в твоих руках. Ты можешь и принять, и отвергнуть волю Создателя и Спасителя твоего, смотря по тому, как тебе угодно. Твои вечная жизнь и вечная смерть в руках твоих: рассуди же, сколько нужно тебе быть осторожну, благоразумну. Не играй своею участью вечною!