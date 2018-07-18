Францисканское наследие

Бонавентура является одним из наиболее выдающихся представителей средневекового августинизма, при этом его теоретические размышления проникнуты духовностью святого Франциска. Убежденный противник разделения философии и богословия, Бонавентура стремился создать цельную мировоззренческую концепцию, в которой рациональное знание органично соединено с догматами веры. Если Бог не только сотворил мироздание, но и в каждый момент времени поддерживает его, то, по мнению Бонавентуры, автономия науки от богословия только затрудняет процесс познания мироздания. Бог дал человеку две книги: книгу природы, то есть сотворенного Им мира, и книгу Священного Писания. Так как обе эти книги происходят из одного источника – Бога, то между ними не может быть противо речия.

Центральное место в философском осмыслении мироздания у Бонавентуры занимает метафизика света. Не касаясь рассмотрения древних – как библейских, так и небиблейских – источников, оказавших влияние на формирование средневековой метафизики света, укажем лишь то, что она во многом была заимствована из неоплатонизма и введена в христианскую философию Августином и Псевдо-Дионисием Ареопагитом, философская рефлексия которых лежала в русле платоновской традиции. Августин в своем знаменитом трактате «О граде Божием» прямо писал: «Относительно иллюминации между нами и этими превосходнейшими философами [то есть неоплатониками] существует полное согласие» («О граде Божием», 10, 2). Первым из средневековых мыслителей, кто обратился к разработке метафизики света, был выдающийся английский ученый епископ Роберт Гроссетест. В XIII веке вследствие необычайного интереса к метафизике света произошло как бы расширение ее за границы собственно «метафизики».

Мыслители пытались включить в единую стройную теорию, во-первых, теорию о природном свете, то есть физику – в современном, а не аристотелевском понимании этого слова. В философии Аристотеля под «физикой» понималось учение о движении, хотя и в более широком смысле, чем сейчас, включая, помимо, собственно, локального движения, рост и убыль, возникновение и уничтожение. Во-вторых, они стремились включить в нее также учение о познании (то есть философию), а в-третьих – мис ти ку озарения (то есть теологию Божественного света). Таким образом, эта теория должна была охватывать все три этажа мироздания: мир материальный, воспринимаемый чувствами, мир интеллигибельный, то есть мир разума, и мир сверхприродный, то есть Божественный.

Святой Бонавентура - Бревилоквий

Перевод И. В. Лупандина

Под научной редакцией В. Л. Задворного

Издательство Францисканцев, Москва, 2018. - 420 с.

«Францисканское наследие», том V

ISBN 978-5-89208-136-8

Святой Бонавентура - Бревилоквий - Содержание

Виталий Задворный. Жизнь и учение святого Бонавентуры

СЕРАФИЧЕСКОГО ДОКТОРА СВЯТОГО БОНАВЕНТУРЫ «БРЕВИЛОКВИЙ»

ПРОЛОГ

1. О широте Священного Писания

2. О долготе Священного Писания

3. О высоте Священного Писания

4. О глубине Священного Писания

5. О способе изложения в самом Священном Писании

6. О способе толкования Священного Писания

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ О ТРОИЧНОСТИ ЛИЦ И ЕДИНСТВЕ БОГА

Глава I О семи частях теологии вкратце

Глава II Чего следует придерживаться в вопросе о троичности Лиц и единстве сущности

Глава III О здравом уразумении веры

Глава IV О католическом формулировании веры

Глава V О единстве Божественной природы во множественности явлений

Глава VI О единстве Божественной природы во множественности апроприаций

Глава VII О всемогуществе Божием

Глава VIII О премудрости, предопределении и предузнании Божием

Глава IX О воле Божией и провидении

ЧАСТЬ ВТОРАЯ О СОТВОРЕНИИ МИРА

Глава I О сотворении всего мира

Глава II О телесной природе в становлении

Глава III О телесной природе в бытии

Глава IV О телесной природе в том, что касается ее действия и влияния

Глава V О способе описания вышесказанного в Священном Писании

Глава VI О сотворении высших духов

Глава VII Об отпадении демонов

Глава VIII Об утверждении добрых ангелов

Глава IX О сотворении человека в том, что касается [его] духа

Глава Х О сотворении человека в том, что касается его тела

Глава XI О сотворении человека как единого целого

Глава XII О восполнении и упорядочении всего завершенного мира

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ О РАСТЛЕНИИ ГРЕХА

Глава I О происхождении зла в целом

Глава II Об искушении прародителей

Глава III О преступлении прародителей

Глава IV О наказании прародителей

Глава V О растлении первородного греха

Глава VI О передаче первородного греха

Глава VII Об исцелении первородного греха

Глава VIII О происхождении актуальных грехов

Глава IX О происхождении и различии главных грехов

Глава Х О происхождении и свойствах грехов, содержащих кару в самих себе

Глава XI О происхождении непростительных грехов, каковы суть грехи против Святого Духа

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ О ВОПЛОЩЕНИИ СЛОВА

Глава I О причине, по которой Слову Божиему должно было или подобало воплотиться

Глава II О Воплощении как о соединении природ

Глава III О способе Воплощения

Глава IV О Воплощении как о полноте времен

Глава V О полноте благодати Христа в том, что касается даров чувственных

Глава VI О полноте премудрости в разуме [Христа]

Глава VII О совершенстве заслуги [Христа] в действии

Глава VIII О страданиях Христа в том, что касается состояния претерпевающего

Глава IX О страданиях Христа в том, что касается способа претерпевания

Глава X О страданиях Христа в том, что касается их исхода

ЧАСТЬ ПЯТАЯ О БЛАГОДАТИ СВЯТОГО ДУХА

Глава I О благодати как даре Божественном

Глава II О благодати как вспомоществующей заслуженному благу

Глава III О благодати как о целительном средстве от греха

Глава IV О разветвлении благодати в навыках добродетелей

Глава V О разветвлении благодати на навыки даров

Глава VI О разветвлении благодати на навыки [заповедей] блаженств и, вследствие этого, плодов и чувств

Глава VII О действии благодати в том, во что должно веровать

Глава VIII О действии благодати в том, что должно любить

Глава IX О действии благодати в поступках, заповедях и советах

Глава Х О действии благодати в прошениях и молитвах

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ, В КОТОРОЙ РЕЧЬ ИДЕТ О ЦЕЛИТЕЛЬНОМ ДЕЙСТВИИ ТАИНСТВ

Глава I О происхождении таинств

Глава II О различии таинств

Глава III О числе и классификации таинств

Глава IV Об установлении таинств

Глава V Об уделении таинств

Глава VI О повторении таинств

Глава VII О целостности крещения

Глава VIII О целостности таинства миропомазания

Глава IX О целостности Евхаристии

Глава Х О целостности [таинства] покаяния

Глава XI О целостности [таинства] соборования

Глава XII О целостности [таинства] священства

Глава XIII О целостности [таинства] брака

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ, В КОТОРОЙ РАССМАТРИВАЕТСЯ СОСТОЯНИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО СУДА

Глава I О суде в целом

Глава II О вещах, предваряющих суд, к которым относится кара чистилища

Глава III О вещах, предваряющих суд, к которым относятся ходатайства Церкви

Глава IV О вещах, сопровождающих суд, к которым относится возгорание огня

Глава V О вещах, сопровождающих суд, к которым относится воскресение тел

Глава VI О вещах, следующих за судом, а именно, об адском огне

Глава VII О вещах, следующих за судом, а именно, о райской славе

Примечания к переводу

Библиография

Сочинения св. Бонавентуры

Сочинения, приписываемые св. Бонавентуре

Источники

Литература

Именной указатель

Святой Бонавентура - Бревилоквий - «Breviloquium»

«Breviloquium» («Бревилоквий», 1257). Трактат «Бревилоквий» – это краткое изложение католического богословия. Датировка устанавливается на основании свидетельства самого раннего его манускрипта: «Заканчивается «Бревилоквий» брата Бонавентуры из Ордена братьев-миноритов, посвященный пониманию Священного Писания и христиан ской веры. От Рождества Христова MCCLVII».

В прологе к «Бревилоквию» Бонавентура говорит о Священном Писании – том фундаменте, на котором выстраивается система богословского учения. Бонавентура утверждает, что экзегет, подходя к толкованию богодухновенных текстов, должен руководствоваться различными видами его толкования, а именно, наряду с толкованием в буквальном смысле, еще аллегорически, тропологически (в моральном смысле) и анагогически (в мистическом смысле).

«Бревилоквий» начинается с размышления о Первоначале. Поэтому первая часть сочинения посвящена рассмотрению тринитологии – учения о Святой Троице. «В единстве природы Бога существуют три Лица: Отец, Сын и Святой Дух. Из них Первое Лицо ни от кого не происходит, Второе Лицо – от Первого через рождение, Третье Лицо – от Первого и Второго посредством духновения или исхождения; так что троичность лиц не исключает наличия у Божественной сущности в превосходной степени таких свойств, как единство, простота, безмерность, вечность, несообщаемость, необходимость, а также первичность» («Бревилоквий», 1, 2). Далее Бонавентура исследует вопрос всемогущества Бога.

Во второй части «Бревилоквия» Бонавентура переходит от рас смотре ния Первоначала, то есть Бога, к сотворению Им мира. Бонавентура отрицает вечность мира и утверждает, что он сотворен Богом «из ничего». Говоря о строении вселенной, Бонавентура излагает общепринятую в Средние века аристотелевскую концепцию мироздания. Так, он пишет: «... материальная вселенная в целом состоит из природы небесной и природы элементов, так что небесная подразделяется на три главные небесные сферы, а именно, эмпирей, хрустальный свод и твердь. Внутри тверди, которая есть сфера звезд, содержатся семь сфер семи планет, которые суть: Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, Венера, Меркурий, Луна. Природа же элементов разделяется на четыре сферы, а именно, огня, воздуха, воды и земли; и таким образом, если идти от высшего круга до центра земли, то встречены будут десять небесных сфер и четыре сферы элементов» («Бревилоквий»). Что же касается небесных тел или звезд, Бонавентура отвергает астрологию, допуская при этом, что небесные тела могут определенным образом влиять на жизнь на Земле, но никогда не предопределять происходящие события. Бонавентура, объясняя видимую вселенную, использует учение о свете Роберта Гроссетеста.

В третьей части Бонавентура переходит к рассмотрению сотворения человека Богом, а также искажению первоначальной природы человека первородным грехом. Говоря о грехе и о зле в целом, Бонавентура излагает традиционный тезис св. Августина о том, что зло не имеет самостоятельного бытия, но является отсутствием добра. Однако он не согласен с крайними положениями Августина, высказанными им в полемике с пелагианами, которые можно трактовать таким образом, что Бог одних людей предопределил к спасению, а других – к осуждению.

Четвертая часть посвящена Воплощению Слова и искуплению человека, совершенного Иисусом Христом. Там также излагается христологическое учение Католической Церкви, в том числе и учение о соединении в Иисусе Христе двух природ, Божественной и человеческой, которое было сформулировано Папой Римским Львом I Великим в его знаменитом «Томосе» – послании к Константинопольскому архиепископу Флавиану.

Пятая часть посвящена учению о благодати как целительном средстве очищения от греха. Бонавентура исследует благодать в разных аспектах: как Божественный дар, соотношение благодати и свободы воли, сопоставление с семью добродетелями, действие благодати в молитвах.

Шестая часть – это изложение сакраменталогии – учения о церковных таинствах, которые были установлены Иисусом Христом. Бонавентура последовательно рассматривает семь таинств, их действенность, а также вопрос о том, кто может совершать различные таинства.

Седьмая, заключительная часть посвящена эсхатологии, то есть учению о завершении времен и Страшном суде, после чего произойдет преображение мироздания. В этой части Бонавентура также полно излагает учение о чистилище.