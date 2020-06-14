Дмитрий Федчук - Голос Единого - Альберт Великий - Фома Аквинский и Дунс Скот

Аспект проблемы "единого" связан с истоком происхождения мира. Что служит первой причиной универсума? Ей является некое беспричинное начало. Характеристики такого принципа явно свидетельствуют о его божественной природе: тождественное себе, не возникающее и не уничтожимое, не подверженное изменению, нематериальное, единое и простое. Что платоновское Благо, что Перводвигатель Аристотеля, что неоплатоническое Единое - все они соответствуют - этому описанию и рассматриваются как причина Космоса - либо действующая, либо целевая. Это начало космологическое. В нем сознание усматривает основание для единства множественного по числу сущего, которое оформляется в единство целого.

В христианской теологии как иной форме существования античной философии свойства платоновского и аристотелевского первоначала с соответствующими изменениями переносятся на Бога. Мышление хочет постигнуть природу бесконечного сущего и учреждает разные способы его понимания: апофатический (через негацию), катафатический, аналогический. Из анализа сущности бесконечного постепенно будут учиться тому, как работать с такими предметами. Важнейшие концепты философии Нового времени возникнут именно из этого контекста естественной теологии Средневековья.

Дмитрий Аркадьевич Федчук - Голос "Единого": Альберт Великий, Фома Аквинский и Дунс Скот

СПб.: Издательство РХГА, 2019. - 304 с.

ISBN 978-5-88812-969-2

Дмитрий Аркадьевич Федчук - Голос "Единого": Альберт Великий, Фома Аквинский и Дунс Скот - Содержание

Введение

ГЛАВА 1. ЕДИНСТВО CAUSA PRIMA И БЫТИЯ В МЕТАФИЗИКЕ АЛЬБЕРТА ВЕЛИКОГО: СИНТЕЗ НЕОПЛАТОНИЗМА И АРИСТОТЕЛИЗМА

§ 1.1. Влияние "Книги о причинах" и арабской философии на мысль Альберта Великого

§ 1.2. Смыслы бытия, сущего и сущности в метафизике Альберта Великого 1.2.1. Альберт Великий о сотворении и материи в трактате "О четырех совечных сущих" 1.2.2. Бытие в значении сущности 1.2.3. Бытие в значении существования (existentia) 1.2.4. Бытие в значении акта сущности (actus essentiae) 1.2.5. Бытие в значении Акта бытия (actus essendi) 1.2.6. Об особенностях понимания esse Альбертом Великим и связь с "единым": дополнительные пояснения и выводы из рассмотренного

§ 1.3. Альберт Великий о различии сущности и бытия в вещи

§ 1.4. Понятие субстанции

§ 1.5. Первая причина, бытие как первое сотворенное и единство сущего в трактате "Libeг de causis et pгocessu universitatis" 1.5.1. Esse как первое сотворенное 1.5.2. Истечение (influere) первых сущих и иерархия интеллигенций 1.5.3. Бог как достаточное основание бытия мира



ГЛАВА 2. "ЕДИНОЕ" КАК ТРАНСЦЕНДЕНТАЛИЯ: ФОМА АКВИНСКИЙ И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

§ 2.1. "Единое" как трансценденталия: Филипп Канцлер и Александр Гэльский

§ 2.2. Альберт Великий и трансценденталии 2.2.1. Альберт Великий о "едином"

§ 2.3. Историко-философские экскурсы: античные влияния и Авиценна 2.3.1 "Единое" у Аристотеля 2.3.2. Плотин и "единое" 2.3.3. Авиценна о первых понятиях

§ 2.4. "Единое" в философии Фомы Аквинского 2.4.1. "Единое" и трансценденталии 2.4.2. О связи между единством науки и сущего у Фомы Аквинского 2.4.3. Единство Бога и множественность лиц

§ 2.5. Подведение итогов: единое метафизическое и единое космологическое

ГЛАВА 3. ЕДИНОЕ И УНИВОКАЛЬНОСТЬ СУЩЕГО В МЕТАФИЗИКЕ ДУНСА СКОТА. СВЯЗЬ ИДЕИ ЕДИНСТВА С СОВРЕМЕННОЙ МЫСЛЬЮ

§ 3.1. Трансценденталии в метафизике Дунса Скота 3.1.1 . Унивокация сущего как центральная идея трансцендентальной науки Дунса Скота 3.1.2. Первичность сущего

§ 3.2. Единое в философии Дунса Скота 3.2.1. Трансцендентальное единое 3.2.2. Трансцендентальная наука о понятии сущего 3.2.3. Божественная сущность 3.2.4. Дизъюнктивные трансценденталии 3.2.5. Критические замечания о едином, касающиеся метафизики Дунса Скота в целом

§ 3.3. Обобщающие размышления над концепциями "единого" Альберта Великого, Фомы Аквинского и Дунса Скота 3.3.1. Николай Кузанский: возврат от трансцендентального единого к генологии

§ 3.4. Судьба "единого" в онтологии ХХ века: Ален Бадью и Квентин Мейясу 3.4.1. Онтология Бадью и тезис о небытии единого 3.4.2. Онтология Квентина Мейясу как отрицание фундаментальных онтологических установок



Заключение

Библиография

Дмитрий Аркадьевич Федчук - Голос "Единого": Альберт Великий, Фома Аквинский и Дунс Скот - Понятие субстанции

АЛЬБЕРТ ВЕЛИКИЙ подходит к пониманию субстанции (сущности) особым образом, и его толкование создает интепретационные трудности. Посвященные этому основные тексты: "О четырех совечных сущих", комментарий к "Катеrориям" и трактат "О чтойности и бытии".

Субстанция - то, что стоит под (substat) чем-либо. Определение субстанции показывает, что "она образована из того, что сущностным образом совершенствует и того, что сущностно способно к совершенствованию". Последний названный компонент относится к материи, если речь идет о составном целом. Изабель Мулен в статье "Учение Альберта о субстанции" дает важный комментарий к приведенному определению: в определении два раза повторяется "сущностно", чтобы отличить совершенство компонентов субстанции от совершенств, вносимых акциденциями, ибо акциденции совершенствуют не субстанцию, а субъект, который определяется как завершённое в себе сущее. То есть к субстанции как бы добавляется понятие, дающее возможность другому - акциденции - существовать в ней. Находящееся под акциденциями subtus iactum (лежащее внизу) имеется после того, как субстанция достигла совершенства:

"Субъект - это законченное в себе сущее, повод для существования в нем другого. Например, человек есть законченное в себе сущее, потому что в нем присутствуют совершенствующее и способное к совершенству, соединенные в единое [целое] . И это целое тем, что существует неизменно (substat) само по себе, словно завершенное, служит поводом для существования в нем его акциденций, потому что акциденции обладают бытием лишь через то, в чем существуют, - а это их субъект, посредством законченности как бы лежащий внизу".

В комментарии Альберта на "Категории" Аристотеля (11 трактат) речь идет о трех модусах понимания субстанции, которые мы проанализируем подробнее.