Дмитрий Федчук - Голос Единого - Альберт Великий - Фома Аквинский и Дунс Скот

Федчук - Голос "Единого"
Аспект проблемы "единого" связан с истоком происхождения мира. Что служит первой причиной универсума? Ей является некое беспричинное начало. Характеристики такого принципа явно свидетельствуют о его божественной природе: тождественное себе, не возникающее и не уничтожимое, не подверженное изменению, нематериальное, единое и простое. Что платоновское Благо, что Перводвигатель Аристотеля, что неоплатоническое Единое - все они соответствуют - этому описанию и рассматриваются как причина Космоса - либо действующая, либо целевая. Это начало космологическое. В нем сознание усматривает основание для единства множественного по числу сущего, которое оформляется в единство целого.
В христианской теологии как иной форме существования античной философии свойства платоновского и аристотелевского первоначала с соответствующими изменениями переносятся на Бога. Мышление хочет постигнуть природу бесконечного сущего и учреждает разные способы его понимания: апофатический (через негацию), катафатический, аналогический. Из анализа сущности бесконечного постепенно будут учиться тому, как работать с такими предметами. Важнейшие концепты философии Нового времени возникнут именно из этого контекста естественной теологии Средневековья.
Дмитрий Аркадьевич Федчук - Голос "Единого": Альберт Великий, Фома Аквинский и Дунс Скот
СПб.: Издательство РХГА, 2019. - 304 с.
ISBN 978-5-88812-969-2
Дмитрий Аркадьевич Федчук - Голос "Единого": Альберт Великий, Фома Аквинский и Дунс Скот - Содержание
Введение
ГЛАВА 1. ЕДИНСТВО CAUSA PRIMA И БЫТИЯ В МЕТАФИЗИКЕ АЛЬБЕРТА ВЕЛИКОГО: СИНТЕЗ НЕОПЛАТОНИЗМА И АРИСТОТЕЛИЗМА
- § 1.1. Влияние "Книги о причинах" и арабской философии на мысль Альберта Великого
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§ 1.2. Смыслы бытия, сущего и сущности в метафизике Альберта Великого
- 1.2.1. Альберт Великий о сотворении и материи в трактате "О четырех совечных сущих"
- 1.2.2. Бытие в значении сущности
- 1.2.3. Бытие в значении существования (existentia)
- 1.2.4. Бытие в значении акта сущности (actus essentiae)
- 1.2.5. Бытие в значении Акта бытия (actus essendi)
- 1.2.6. Об особенностях понимания esse Альбертом Великим и связь с "единым": дополнительные пояснения и выводы из рассмотренного
- § 1.3. Альберт Великий о различии сущности и бытия в вещи
- § 1.4. Понятие субстанции
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§ 1.5. Первая причина, бытие как первое сотворенное и единство сущего в трактате "Libeг de causis et pгocessu universitatis"
- 1.5.1. Esse как первое сотворенное
- 1.5.2. Истечение (influere) первых сущих и иерархия интеллигенций
- 1.5.3. Бог как достаточное основание бытия мира
ГЛАВА 2. "ЕДИНОЕ" КАК ТРАНСЦЕНДЕНТАЛИЯ: ФОМА АКВИНСКИЙ И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКИ
- § 2.1. "Единое" как трансценденталия: Филипп Канцлер и Александр Гэльский
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§ 2.2. Альберт Великий и трансценденталии
- 2.2.1. Альберт Великий о "едином"
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§ 2.3. Историко-философские экскурсы: античные влияния и Авиценна
- 2.3.1 "Единое" у Аристотеля
- 2.3.2. Плотин и "единое"
- 2.3.3. Авиценна о первых понятиях
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§ 2.4. "Единое" в философии Фомы Аквинского
- 2.4.1. "Единое" и трансценденталии
- 2.4.2. О связи между единством науки и сущего у Фомы Аквинского
- 2.4.3. Единство Бога и множественность лиц
- § 2.5. Подведение итогов: единое метафизическое и единое космологическое
ГЛАВА 3. ЕДИНОЕ И УНИВОКАЛЬНОСТЬ СУЩЕГО В МЕТАФИЗИКЕ ДУНСА СКОТА. СВЯЗЬ ИДЕИ ЕДИНСТВА С СОВРЕМЕННОЙ МЫСЛЬЮ
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§ 3.1. Трансценденталии в метафизике Дунса Скота
- 3.1.1 . Унивокация сущего как центральная идея трансцендентальной науки Дунса Скота
- 3.1.2. Первичность сущего
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§ 3.2. Единое в философии Дунса Скота
- 3.2.1. Трансцендентальное единое
- 3.2.2. Трансцендентальная наука о понятии сущего
- 3.2.3. Божественная сущность
- 3.2.4. Дизъюнктивные трансценденталии
- 3.2.5. Критические замечания о едином, касающиеся метафизики Дунса Скота в целом
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§ 3.3. Обобщающие размышления над концепциями "единого" Альберта Великого, Фомы Аквинского и Дунса Скота
- 3.3.1. Николай Кузанский: возврат от трансцендентального единого к генологии
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§ 3.4. Судьба "единого" в онтологии ХХ века: Ален Бадью и Квентин Мейясу
- 3.4.1. Онтология Бадью и тезис о небытии единого
- 3.4.2. Онтология Квентина Мейясу как отрицание фундаментальных онтологических установок
Заключение
Библиография
Дмитрий Аркадьевич Федчук - Голос "Единого": Альберт Великий, Фома Аквинский и Дунс Скот - Понятие субстанции
АЛЬБЕРТ ВЕЛИКИЙ подходит к пониманию субстанции (сущности) особым образом, и его толкование создает интепретационные трудности. Посвященные этому основные тексты: "О четырех совечных сущих", комментарий к "Катеrориям" и трактат "О чтойности и бытии".
Субстанция - то, что стоит под (substat) чем-либо. Определение субстанции показывает, что "она образована из того, что сущностным образом совершенствует и того, что сущностно способно к совершенствованию". Последний названный компонент относится к материи, если речь идет о составном целом. Изабель Мулен в статье "Учение Альберта о субстанции" дает важный комментарий к приведенному определению: в определении два раза повторяется "сущностно", чтобы отличить совершенство компонентов субстанции от совершенств, вносимых акциденциями, ибо акциденции совершенствуют не субстанцию, а субъект, который определяется как завершённое в себе сущее. То есть к субстанции как бы добавляется понятие, дающее возможность другому - акциденции - существовать в ней. Находящееся под акциденциями subtus iactum (лежащее внизу) имеется после того, как субстанция достигла совершенства:
"Субъект - это законченное в себе сущее, повод для существования в нем другого. Например, человек есть законченное в себе сущее, потому что в нем присутствуют совершенствующее и способное к совершенству, соединенные в единое [целое] . И это целое тем, что существует неизменно (substat) само по себе, словно завершенное, служит поводом для существования в нем его акциденций, потому что акциденции обладают бытием лишь через то, в чем существуют, - а это их субъект, посредством законченности как бы лежащий внизу".
В комментарии Альберта на "Категории" Аристотеля (11 трактат) речь идет о трех модусах понимания субстанции, которые мы проанализируем подробнее.
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