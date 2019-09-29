Сюзюмов - Византийские этюды
Идея о публикации сборника трудов Михаила Яковлевича Сюзюмова, создателя кафедры истории древнего мира и средних веков Уральского университета, основателя Уральской школы византинистики, возникла давно. Ученики профессора Сюзюмова первого и второго поколений надеялись осуществить такое издание к 100-летнему юбилею своего Учителя. Ряд обстоятельств не позволил воплотить эту идею в жизнь в 1993 г. Сегодня мы представляем читателям сборник, в котором помещены труды Михаила Яковлевича, опубликованные преимущественно в кафедральном сборнике «Античная древность и средние века», который из-за малочисленности тиражей стал труднодоступным для тех, кто хотел бы вернуться к изучению творческого наследия М. Я. Сюзюмова.
Вместе с тем в сборник включены отдельные статьи профессора, издававшиеся ранее в центральных изданиях, но именно те, в которых наиболее ярко представлен его талант полемиста.
Михаил Яковлевич Сюзюмов - Византийские этюды
Издательство Уральского университета, 2002. - 396 с.
ISBN 5-7996-0137-8
Михаил Яковлевич Сюзюмов - Византийские этюды - Содержание
- Предисловие
- Поляковская М. А. Михаил Яковлевич Сюзюмов: ученый и время
- Публикации источников
- О трактате Юлиана Аскалонита
- Морской закон
- Исследования и статьи
- Византийский город: середина VII в. - середина IX в
- О функциях раннесредневекового города
- Зачатки будущего в социально-экономической сфере Римской империи и ранней Византии: к постановке вопроса
- К вопросу о кризисе в Римской империи в III в. (в соавт. с Н. Н. Беловой)
- Дофеодальный период
- О «самостоятельном пути» становления феодализма у германцев
- Возрождение, гуманизм и феодализм
- Суверенитет, налог и земельная рента в Византии
- О понятии «трудящийся» в Византии
- Социальная сущность движения зилотов в Фессалонике в 1342-1349 гг.
- Трудовые конфликты в Византии
- Борьба за пути развития феодальных отношений в Византии
- Мировоззрение Льва Дьякона
- Об источниках Льва Дьякона и Скилицы
Список сокращений
Михаил Яковлевич Сюзюмов - Византийские этюды - Поляковская М. А. - Михаил Яковлевич Сюзюмов: ученый и время
Если византинисты, начиная со времени появления работы об иконоборчестве, относились к Сюзюмову с глубоким уважением, «прощая» ему отступления от официальной концепции исторического развития, то для медиевистов Москвы после сессии 1966 г. он был persona non grata. Сюзюмов писал одному из коллег: «...После выступления против господствующей школы самобытного перепрыгивания в феодализм от родоплеменного общества против меня начинает действовать аракчеевский режим». Многие, судя по материалам архива Сюзюмова, либо вообще не отвечали ему на письма, либо высокомерно и немногословно отвергали, не приводя аргументов, его концепцию. Один из названных Сюзюмовым сотрудников журнала «Вопросы истории», по замечанию ученого, не отвечал на его письма «как екатерининский вельможа». Видимо, обращаясь к потомкам, задетый изоляцией Сюзюмов написал о «полном надменности» письме московской ученой дамы: «Письмо храню, - может быть, после смерти в архиве кто-либо прочитает». Вскоре после дискуссии 1966 г. Сюзюмов написал в дружеском письме А. Д. Люблинской: «Вспоминаю о наших спорах в Москве. Я думаю, что в настоящее время спор романистов и германистов должен перейти в новую фазу, не открещиваться от этого спора. В настоящее время, когда к социализму подходят и капиталистические, и отсталые страны, делается ясно, что перейти к социализму можно, только переняв все основное, что сделано в капиталистических странах Европы... Не так ли было и в IV-VI веках?... а если кто из "восторженных" историков последний этап родоплеменного общества старается признать феодальным, то вряд ли можно восторгаться этими восторгами».
Нетерпимое отношение к инакомыслию, которым характеризуется брежневское время, сказалось и в Уральском университете. В начале 70-х гг. по письму одного из профессоров в партийное бюро исторического факультета создается комиссия, расследовавшая вопрос о том, пропагандирует ли Сюзюмов в своих лекциях буржуазные взгляды. Автор этих строк также назван в письме человеком, разделявшим буржуазные взгляды Сюзюмова. К счастью, в комиссию умышленно были включены люди, осознававшие значимость таланта Сюзюмова: они свели свою работу лишь к соблюдению необходимого в те времена «протокола».
Однако ситуация не могла заставить Сюзюмова отказаться от его склонности к научным спорам. Когда приказом ректора на кафедрах университета создаются научные семинары, профессор, восторженно надеясь на ежемесячные научные баталии, предложил коллегам вывешивать на дверях кафедры тезисы докладов - «как Лютер». В большинстве случаев докладчиком являлся сам Сюзюмов. В день семинара у него обычно было великолепное, приподнятое настроение. Он садился на краешек стола и самозабвенно боролся за свои идеи. Правда, его оппоненты находились далеко от Свердловска, а слушатели были его учениками и единомышленниками.
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