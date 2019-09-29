Идея о публикации сборника трудов Михаила Яковлевича Сюзюмова, создателя кафедры истории древнего мира и средних веков Уральского университета, основателя Уральской школы византинистики, возникла давно. Ученики профессора Сюзюмова первого и второго поколений надеялись осуществить такое издание к 100-летнему юбилею своего Учителя. Ряд обстоятельств не позволил воплотить эту идею в жизнь в 1993 г. Сегодня мы представляем читателям сборник, в котором помещены труды Михаила Яковлевича, опубликованные преимущественно в кафедральном сборнике «Античная древность и средние века», который из-за малочисленности тиражей стал труднодоступным для тех, кто хотел бы вернуться к изучению творческого наследия М. Я. Сюзюмова.

Вместе с тем в сборник включены отдельные статьи профессора, издававшиеся ранее в центральных изданиях, но именно те, в которых наиболее ярко представлен его талант полемиста.

Михаил Яковлевич Сюзюмов - Византийские этюды

Издательство Уральского университета, 2002. - 396 с.

ISBN 5-7996-0137-8

Михаил Яковлевич Сюзюмов - Византийские этюды - Содержание

Предисловие

Поляковская М. А. Михаил Яковлевич Сюзюмов: ученый и время

Публикации источников

О трактате Юлиана Аскалонита

Морской закон

Исследования и статьи

Византийский город: середина VII в. - середина IX в

О функциях раннесредневекового города

Зачатки будущего в социально-экономической сфере Римской империи и ранней Византии: к постановке вопроса

К вопросу о кризисе в Римской империи в III в. (в соавт. с Н. Н. Беловой)

Дофеодальный период

О «самостоятельном пути» становления феодализма у германцев

Возрождение, гуманизм и феодализм

Суверенитет, налог и земельная рента в Византии

О понятии «трудящийся» в Византии

Социальная сущность движения зилотов в Фессалонике в 1342-1349 гг.

Трудовые конфликты в Византии

Борьба за пути развития феодальных отношений в Византии

Мировоззрение Льва Дьякона

Об источниках Льва Дьякона и Скилицы

Список сокращений

Михаил Яковлевич Сюзюмов - Византийские этюды - Поляковская М. А. - Михаил Яковлевич Сюзюмов: ученый и время

Если византинисты, начиная со времени появления работы об иконоборчестве, относились к Сюзюмову с глубоким уважением, «прощая» ему отступления от официальной концепции исторического развития, то для медиевистов Москвы после сессии 1966 г. он был persona non grata. Сюзюмов писал одному из коллег: «...После выступления против господствующей школы самобытного перепрыгивания в феодализм от родоплеменного общества против меня начинает действовать аракчеевский режим». Многие, судя по материалам архива Сюзюмова, либо вообще не отвечали ему на письма, либо высокомерно и немногословно отвергали, не приводя аргументов, его концепцию. Один из названных Сюзюмовым сотрудников журнала «Вопросы истории», по замечанию ученого, не отвечал на его письма «как екатерининский вельможа». Видимо, обращаясь к потомкам, задетый изоляцией Сюзюмов написал о «полном надменности» письме московской ученой дамы: «Письмо храню, - может быть, после смерти в архиве кто-либо прочитает». Вскоре после дискуссии 1966 г. Сюзюмов написал в дружеском письме А. Д. Люблинской: «Вспоминаю о наших спорах в Москве. Я думаю, что в настоящее время спор романистов и германистов должен перейти в новую фазу, не открещиваться от этого спора. В настоящее время, когда к социализму подходят и капиталистические, и отсталые страны, делается ясно, что перейти к социализму можно, только переняв все основное, что сделано в капиталистических странах Европы... Не так ли было и в IV-VI веках?... а если кто из "восторженных" историков последний этап родоплеменного общества старается признать феодальным, то вряд ли можно восторгаться этими восторгами».

Нетерпимое отношение к инакомыслию, которым характеризуется брежневское время, сказалось и в Уральском университете. В начале 70-х гг. по письму одного из профессоров в партийное бюро исторического факультета создается комиссия, расследовавшая вопрос о том, пропагандирует ли Сюзюмов в своих лекциях буржуазные взгляды. Автор этих строк также назван в письме человеком, разделявшим буржуазные взгляды Сюзюмова. К счастью, в комиссию умышленно были включены люди, осознававшие значимость таланта Сюзюмова: они свели свою работу лишь к соблюдению необходимого в те времена «протокола».

Однако ситуация не могла заставить Сюзюмова отказаться от его склонности к научным спорам. Когда приказом ректора на кафедрах университета создаются научные семинары, профессор, восторженно надеясь на ежемесячные научные баталии, предложил коллегам вывешивать на дверях кафедры тезисы докладов - «как Лютер». В большинстве случаев докладчиком являлся сам Сюзюмов. В день семинара у него обычно было великолепное, приподнятое настроение. Он садился на краешек стола и самозабвенно боролся за свои идеи. Правда, его оппоненты находились далеко от Свердловска, а слушатели были его учениками и единомышленниками.