Свобода совести никогда не относилась Российским государством к числу приоритетных ценностей, что отражало отсутствие интереса и уважения к человеку как таковому безотносительно его положения в общественной системе, его причастности к значимым социальным процессам.

Сегодня в России думать, говорить и писать о достоинстве человека и свободе совести немодно, а защищать эти ценности - значит, рисковать быть обвиненным в экстремизме, антипатриотизме или непонимании существа современной жизни. И мало кто задумывается о том, что глубинное «стратегическое» пренебрежение этими ценностями разрушает ткань истинно человеческих отношений, раскалывая общество на бесконечное число групп маргиналов всех сортов и расцветок, лишая страну достойной элиты, благосостояния и перспективы устойчивого развития, погружая ее в мерзость тотальной коррупции.

Татьяна Тагиева – О свободе совести, о правах человека и человеческом достоинстве

Книга издана при финансовой поддержке Церкви Христиан веры евангельской «Новое поколение» г. Благовещенск и содействии общественной организации Центр поддержки гражданских инициатив «Открытое общество»

г. Екатеринбург, 2008 год — 302 с.

ISBN 9901639-1-1-5

Татьяна Тагиева – О свободе совести, о правах человека и человеческом достоинстве- Содержание

Предисловие

Вступление

ГЛАВА 1 Теоретические основы свободы совести

Раздел 1. Свобода совести: предмет регулирования

Раздел 2. Свобода совести: проблемы терминологии

Раздел 3. Свобода совести и достоинство личности

Раздел 4. Юридическая природа свободы совести как основной свободы человека, ее место в классификациях прав и свобод

ГЛАВА 2 Свобода совести как правовое образование (институт)

Раздел 1. Базовое определение

Раздел 2. Принципы

Раздел 3. Коллективные свободы

Раздел 4. Проблема меньшинств

Раздел 5. Система ограничительных норм

Раздел 6. Нормы, определяющие модели церковно-государственных отношений

Раздел 7. Гарантии свободы совести

Раздел 8. Проблема системного единства международной и национальной составляющих института свободы совести

ГЛАВА 3. Становление и развитие современной российской модели свободы совести

Раздел 1. Предпосылки формирования современного российского института свободы совести

Раздел 2. Становление российского института свободы совести в первой половине 1990-х гг.

Раздел 3. Развитие российской конституционной модели свободы совести во второй половине 1990-х гг.

ГЛАВА 4. Законодательство о свободе совести в контексте новых российских реалий

Раздел 1. Совершенствование российского федерального законодательства о свободе совести в рамках существующей концепции

Раздел 2. Российский институт свободы совести и законодательство об экстремизме

Раздел 3. Российский институт свободы совести в контексте процессов глобализации

Раздел 4. Должностной лоббизм в сфере свободы совести

Раздел 5. Концепция как инструмент регулирования общественных отношений

Раздел 6. Свобода совести и гражданское общество

Заключение

Приложение № 1 Краткий самоучитель по правам человека

Приложение № 2 Словарь терминов

Татьяна Тагиева – О свободе совести, о правах человека и человеческом достоинстве - Введение

В досоветский период в России главенствовала модель православного религиозного абсолютизма: до начала революционных событий 1905 г. в стране не были признаны ни внеконфессиональное состояние граждан, ни право граждан на переход из православия в другие конфессии. Все лица, остававшиеся вне пространства доминирующей религии, имели реальные шансы остаться социальными маргиналами, если только талант и сила личности не позволяли вырваться из этой ситуации, предъявив обществу цельность и глубину человека, способного противостоять социуму. Вершиной дореволюционного подъема в сфере свободы совести можно считать Указ 1905 г. «Об укреплении начал веротерпимости», общий смысл которого выражен в преамбуле «...Мы всегда имели сердечное стремление обеспечить каждому из наших подданных свободу верования и молитв по велениям его совести. Озабочиваясь выполнением таковых намерений, Мы в число намеченных... преобразований включили принятие действительных мер к устранению стеснений в области религии».

С установлением советской власти последовал переход к другой форме абсолютизма - светского с монопольным доминированием одной - коммунистической - мировоззренческой доктрины, имевшей характер квазирелигии, исповедание которой предполагало полное пренебрежение к свободе личности, приносимой в жертву интересам социума, строившего коммунизм.

«Золотой век» свободы совести в России большинство специалистов связывают с 90-ми годами прошлого века. Однако то, что происходило в стране в этот период, едва ли возможно уверенно назвать периодом последовательного развития мировоззренческой толерантности и расширения пространства свободы социально ответственной личности. Скорее это был период хаотического поиска своей новой идентичности как отдельными людьми, так и социумом в целом. В числе наиболее заметных тенденций периода 1990- 1995 гг. в сфере свободы совести представляется возможным отметить следующие: