Тагиева – О свободе совести, о правах человека и человеческом достоинстве
Свобода совести никогда не относилась Российским государством к числу приоритетных ценностей, что отражало отсутствие интереса и уважения к человеку как таковому безотносительно его положения в общественной системе, его причастности к значимым социальным процессам.
Сегодня в России думать, говорить и писать о достоинстве человека и свободе совести немодно, а защищать эти ценности - значит, рисковать быть обвиненным в экстремизме, антипатриотизме или непонимании существа современной жизни. И мало кто задумывается о том, что глубинное «стратегическое» пренебрежение этими ценностями разрушает ткань истинно человеческих отношений, раскалывая общество на бесконечное число групп маргиналов всех сортов и расцветок, лишая страну достойной элиты, благосостояния и перспективы устойчивого развития, погружая ее в мерзость тотальной коррупции.
Татьяна Тагиева – О свободе совести, о правах человека и человеческом достоинстве
Книга издана при финансовой поддержке Церкви Христиан веры евангельской «Новое поколение» г. Благовещенск и содействии общественной организации Центр поддержки гражданских инициатив «Открытое общество»
г. Екатеринбург, 2008 год — 302 с.
ISBN 9901639-1-1-5
Татьяна Тагиева – О свободе совести, о правах человека и человеческом достоинстве- Содержание
Предисловие
Вступление
ГЛАВА 1 Теоретические основы свободы совести
- Раздел 1. Свобода совести: предмет регулирования
- Раздел 2. Свобода совести: проблемы терминологии
- Раздел 3. Свобода совести и достоинство личности
- Раздел 4. Юридическая природа свободы совести как основной свободы человека, ее место в классификациях прав и свобод
ГЛАВА 2 Свобода совести как правовое образование (институт)
- Раздел 1. Базовое определение
- Раздел 2. Принципы
- Раздел 3. Коллективные свободы
- Раздел 4. Проблема меньшинств
- Раздел 5. Система ограничительных норм
- Раздел 6. Нормы, определяющие модели церковно-государственных отношений
- Раздел 7. Гарантии свободы совести
- Раздел 8. Проблема системного единства международной и национальной составляющих института свободы совести
ГЛАВА 3. Становление и развитие современной российской модели свободы совести
- Раздел 1. Предпосылки формирования современного российского института свободы совести
- Раздел 2. Становление российского института свободы совести в первой половине 1990-х гг.
- Раздел 3. Развитие российской конституционной модели свободы совести во второй половине 1990-х гг.
ГЛАВА 4. Законодательство о свободе совести в контексте новых российских реалий
- Раздел 1. Совершенствование российского федерального законодательства о свободе совести в рамках существующей концепции
- Раздел 2. Российский институт свободы совести и законодательство об экстремизме
- Раздел 3. Российский институт свободы совести в контексте процессов глобализации
- Раздел 4. Должностной лоббизм в сфере свободы совести
- Раздел 5. Концепция как инструмент регулирования общественных отношений
- Раздел 6. Свобода совести и гражданское общество
Заключение
- Приложение № 1 Краткий самоучитель по правам человека
- Приложение № 2 Словарь терминов
Татьяна Тагиева – О свободе совести, о правах человека и человеческом достоинстве - Введение
В досоветский период в России главенствовала модель православного религиозного абсолютизма: до начала революционных событий 1905 г. в стране не были признаны ни внеконфессиональное состояние граждан, ни право граждан на переход из православия в другие конфессии. Все лица, остававшиеся вне пространства доминирующей религии, имели реальные шансы остаться социальными маргиналами, если только талант и сила личности не позволяли вырваться из этой ситуации, предъявив обществу цельность и глубину человека, способного противостоять социуму. Вершиной дореволюционного подъема в сфере свободы совести можно считать Указ 1905 г. «Об укреплении начал веротерпимости», общий смысл которого выражен в преамбуле «...Мы всегда имели сердечное стремление обеспечить каждому из наших подданных свободу верования и молитв по велениям его совести. Озабочиваясь выполнением таковых намерений, Мы в число намеченных... преобразований включили принятие действительных мер к устранению стеснений в области религии».
С установлением советской власти последовал переход к другой форме абсолютизма - светского с монопольным доминированием одной - коммунистической - мировоззренческой доктрины, имевшей характер квазирелигии, исповедание которой предполагало полное пренебрежение к свободе личности, приносимой в жертву интересам социума, строившего коммунизм.
«Золотой век» свободы совести в России большинство специалистов связывают с 90-ми годами прошлого века. Однако то, что происходило в стране в этот период, едва ли возможно уверенно назвать периодом последовательного развития мировоззренческой толерантности и расширения пространства свободы социально ответственной личности. Скорее это был период хаотического поиска своей новой идентичности как отдельными людьми, так и социумом в целом. В числе наиболее заметных тенденций периода 1990- 1995 гг. в сфере свободы совести представляется возможным отметить следующие:
- Вопрос о свободе совести почти с самого начала был подменен властью вопросом о свободе вероисповедания и тем самым снят с повестки дня в качестве ключевого для статуса личности в новой России.
- Российское законодательство, управленческая и правоприменительная практика в целом более или менее последовательно следовали принципу отделения церкви от государства в манере, мало отличающейся от принятой в советский период: негосударственные мировоззренческие институты не рассматривались в качестве естественных механизмов гармонизации личности и стабилизации общества, зато при необходимости использовались в интересах главенствующей идеологии.
- Русская Православная Церковь (Московский Патриархат) постепенно формировала свою новую стратегию, двигаясь к статусу доминирующей церкви через расширение сферы взаимодействия с властями и бизнесом всех уровней и фактическое утверждение статуса «культурообразующего» вероисповедания.
- Быстро росло число последователей нетрадиционных для России религиозных движений, свободных церквей и приходов, а также новых синкретических (объединяющих различные доктрины) мировоззренческих течений как зарубежного, так и российского происхождения, несмотря на растущее сопротивление со стороны Русской Православной Церкви.
- Большинство религиозных объединений значительно укрепили свои материальные и организационные основы, став заметными участниками некоторых социальных процессов, протекавших в публичном пространстве, в то время как другие мировоззренческие течения бесследно исчезли с общественной арены современной России.
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