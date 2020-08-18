Антоний-Эмилий Тахиаос - Кирилл и Мефодий

Дело их осуществилось в России, можно сказать, в наиболее законченном и совершенном виде. Именно там, на просторах великой и бескрайней славянской страны, наследие святых Кирилла и Мефодия воспринято было во всей полноте, глубоко усвоялось на протяжении столетий и принесло плоды сторицею. Народная память признательно хранит воспоминание о городе, который произвел на свет этих великих достопамятных мужей. Совсем не случайно, что отмечаемое в житиях святых братьев особое почитание святого Димитрия Солунского никогда не было забыто на Руси, утвердившись в церковном сознании русских людей, сразу же после приобщения их к христианству. Роль солунских братьев Константина-Кирилла и Мефодия в деле просвещения славянских народов состоит прежде всего в том, что своими трудами они заложили незыблемый фундамент только еще зарождавшейся тогда и обретавшей свою письменность культуры славянского мира. Создание святым Кириллом азбуки и, главным образом, перевод священных книг на старославянский, ставший с тех пор языком книжным, привели к возникновению в Восточной Европе многовековой культурной и духовной традиции. Новая письменность продолжает оставаться неотъемлемой частью жизни большинства славянских народов, благодаря ей они научились выражать в согласии со складом своего характера идеи, мысли и чувства.

Предисловие к русскому изданию

Братья Кирилл и Мефодий родились в Фессалониках в многодетной семье, всего в ней было семь братьев и сестер. Имя Кирилл дано было Константину всего за несколько дней до смерти, при его монашеском постриге. Константин, самый младший, родился около 826 или 827 г. Хотя не известно, каким по счету был Мефодий в ряду детей, он, несомненно, был старше Константина и родился около 815 г. Мы не знаем также, было ли имя Мефодий крещальным или данным ему при пострижении в монашество. Отец братьей, Лев, был друнгарием, то есть занимал достаточно высокую должность в военно-административной иерархии, в подчинении у него была тысяча воинов. В конце VIII или в начале IX в. была учреждена фема Фессалоники, административное подразделение, охватывавшее весьма обширную окрестную территорию.

Правителем фемы был стратег, в распоряжении которого состояли турмарх, друнгарий и комес. Хотя чин друнгария и не предполагал непременно лицо высокого происхождения — но, конечно, и не исключал — источники вполне ясно и уверенно сообщают о происхождении Константина и Мефодия из знатной семьи. В славянском житии Константина говорится, что их отец Лев был «богатого и славного рода», и в житии Мефодия, также славянском, подчеркивается, что «был же он с обеих сторон не из худого рода, но доброго и бывшего в чести» . Свидетельства этих источников о благородном происхождении братьев подтверждаются и другими частными подробностями, упоминаемыми в житиях, например, что внешний облик Мефодия являл человека утонченного, а их семья была хорошо известна во всей окрестности Фессалоник. Следует особо отметить упоминание о том, что семью друнгария Льва знал и сам император. Дальнейший жизненный путь солунских братьев вполне подтверждает достоверность этих свидетельств.