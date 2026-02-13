Такер Рут - Тайна веры и неверия - Почему люди теряют веру

«Верую, Господи! помоги моему неверию». Это хорошо известные слова из Мк. 9:24, произнесенные человеком, который привел своего сына к Иисусу и просил исцелить его от эпилептических припадков. На это Иисус ответил, что верующему все по силам. Тот человек мог бы сказать Иисусу о своей вере, но не сделал этого, ибо знал свое сердце. Иисус, несмотря на неверие просящего, вознаградил его: Он исцелил его сына.

«Верую, Господи! помоги моему неверию» — именно так я решила назвать первую главу своей книги. Прочитав ее черновой вариант, мой друг спросил меня: «Для чего это? Ты что, хочешь шокировать публику?» Я сказала ему, что это не так, что я просто стараюсь быть честной. Но потом, перечитывая главу и размышляя над его репликой, я поняла то, что, казалось бы, знала и так: читателю не всегда понятна мысль автора. Тем не менее я верю, что читатель правильно оценит сущность моего противостояния вере и в то же время мой искренний и честный поиск Бога.

Где проходит водораздел между верой и неверием? Этого я не знаю. Вера каждого из нас пребывает в какой-то точке огромного и субъективного по своей природе спектра, простирающегося от безграничной веры до глубокого скептицизма. Одни исповедуют неколебимую веру в Бога, никогда не подвергаемую сомнениям; другие держатся за свою веру, отягощенную непониманием и сомнениями и находящуюся в миллиметре от неверия. Одних мучает чувство незащищенности, порожденное их собственным неверием, а другие чувствуют себя вполне комфортно в своей твердой уверенности в том, что Бога нет. К какой бы из этих категорий мы ни относились, мы обязаны прислушиваться к голосам других людей и воздерживаться от поспешных суждений.

Журналистка Мэри Кингсли, в 1893 году открывшая для себя Африку и впоследствии описавшая свои впечатления в книге «Travels in West Africa» («Путешествие по Западной Африке»), встречалась там с Мэри Слессор, великой пресвитерианской миссионеркой-первопроходцем в Калабаре. Вот что об этих встречах написала Кингсли: «Она подарила мне несколько прекраснейших дней моей жизни». Они много говорили на духовные темы, хотя и с противоположных позиций. Гостья сделала следующее признание своей новой подруге-миссионерке: «Я многое бы отдала, чтобы иметь такую веру, как Ваша, но я не могу так верить, не могу. Наверное, Бог, создавая меня, забыл вложить в меня тот орган, который отвечает за веру»1.

Я очень сочувствую этой женщине и всем другим Мэри Кингсли в этом мире. Я не могу их осуждать.

Почему она и многие другие не могут верить? И почему некоторые верующие не могут сохранить своей веры, несмотря на отчаянные усилия? Я размышляла над этими вопросами многие годы, и мне кажется, что сегодня я готова предложить читателю некоторые свои, еще не очень отчетливые, размышления на эту тему — в основном с опорой на свидетельства тех, кто, если можно так сказать, испытал все это на себе.

Такер Рут - Тайна веры и неверия - Почему люди теряют веру

Пер. с англ. — СПб.: Шандал, 2005. — 224 с. — (Интеллектуальное христианство).

ISBN 5-93925-082-3

Такер Рут - Тайна веры и неверия – Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава 1. «Верую, Господи! помоги моему неверию»

Глава 2. Повесть о двух проповедниках Билли Грэм и Чак Темплтон

Глава 3. Семья Смитов Исследование типичного случая утраты веры

Глава 4. Познание Бога Тайна или обыденность?

Глава 5. Темная ночь души Тонкая грань между верой и неверием



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава 6. Сомнения и неверие в библейском и историческом аспектах

Глава 7. Естественные науки и философия — вызов вере

Глава 8. Богословские проблемы и критика Библии — вызов вере

Глава 9. Психология и социология — вызов вере

Глава 10. Разочарование в Боге и Его служителях

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава 11. Новая жизнь без веры Поиск счастья вне общины

Глава 12. Миссионеры неверия Благая весть и ее глашатаи

Глава 13. Ответ сомнениям и неверию Лицом к лицу с трудными вопросами

Глава 14. Подлинные истории возвращения к вере

Послесловие

Примечания

Указатель имен