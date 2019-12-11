Николай Тальберг - История христианской Церкви

Тальберг - История христианской Церкви
Ко времени пришествия Христа Спасителя в мир почти все народы тогдашнего политического мира соединены были в одно государство — Римское. Рим назывался столицей всей вселенной. За немного лет до явления Спасителя Римское государство из республики стало империей. Императоры обладали деспотической властью. Таковыми были и их представители в отдельных областях. Все раболепствовали перед императорами. Резко разнилось имущественное и социальное положение высших классов. Особенно тяжелым было положение многочисленных рабов, которые в руках своих господ были не более как одушевленной вещью, которой те распоряжались по произволу.
Иудея, под управлением князей из фамилии Маккавеев, составляла еще отчасти самостоятельное государство (167-63 гг. до Р. X.) и находилась даже в дружественных сношениях с Римом. Но за 64 года до Р. X. произошел раздор в фамилии Маккавеев между братьями Гирканом II и Аристовулом II. Они обратились с жалобами друг на друга к римскому полководцу Помпею, пребывавшему тогда на Востоке. Помпей после трехмесячной кровопролитной борьбы с иудеями занял в 63 г. Иудею, Иерусалим и уничтожил независимость иудейского народа, заставив его платить дань Риму. Помпей предоставил Гиркану первосвященническое достоинство и титул народоначальника. Но на самом деле всем заведовал преданный римлянам идумея- нин Антипатр, принявший иудейство, со своими сыновьями Фасаилом и Иродом. В 37 г., правя после отца, Антипатра, Ирод получил титул царя иудейского при содействии триумвира Антония. Последний Маккавей, Антигон, сын Аристовула, отправлен был в Рим и подвергнут бичеванию, как преступник.
Со вступлением Ирода на престол царская власть в Иудее отошла от колена Иудина.
Ирод, прозванный Великим, расширил пределы Иудеи, восстановил разрушенное государство, украсил Иерусалимский храм. Но его не любил народ за жестокость и введение в Иудее языческих обычаев и римских зрелищ. По смерти Ирода, последовавшей в первые годы по Рождестве Христовом, начались волнения в Иудее против римлян. В Иерихоне предводители разбойничьих шаек присваивали себе царский титул. Римский же император Август отдал управление Иудеей детям Ирода. Но они настоящей власти не имели. Всеми делами заведовали римские прокураторы, предоставляя иудейским царям пользоваться только титулом. Ревнители национальной свободы под предводительством Иуды Галилеянина подняли восстание, которое было быстро подавлено римскими легионами.
Ко времени пришествия Христа Спасителя иудеи жили и вне Палестины. Во время постоянных нападений на Иудею и опустошений жители ее были отводимы в плен и поселяемы между победителями, так что не было страны, входившей в состав Римского государства, в которой не было бы евреев. Там положение их было спокойнее, чем в Палестине. По своему предприимчивому характеру евреи занимались торговлей и промышленностью, приобретали богатства, а через последние иногда независимость и привилегии. Особенно много евреев было в Александрии. Были они также в Риме, куда попали в первый раз как пленники при Помпее.
Истинного богопознания не было ни у одного народа, за исключением еврейского. Понятия о едином истинном Боге и об отношении к Нему людей, сообщенные человечеству первобытной религией, в течение многих веков, прошедших от падения прародителей, затмились окончательно. Человечество успело создать свои религиозные системы, в которых сначала заметны были следы истинной первобытной религии. Но чем больше уходило времени, тем меньше оставалось истинных религиозных понятий. Люди все более погружались в жизнь окружающей их природы и совсем потеряли представление о высшем духовном мире. Явились так называемые языческие религиозные системы, с обоготворением всей природы или только некоторых частей ее, сил и явлений. На место единого Бога первобытной религии явилось множество богов: небесные светила, стихии, произведения земли, разные животные, люди чем-нибудь знаменитые, добродетели, пороки, страсти и т.п. Все было предметом обоготворения в язычестве.
Николай Дмитриевич Тальберг - История христианской Церкви
2-е изд. — М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2017. — 560 с.
ISBN 978-5-7533-1313-3
Николай ДмитриевичТальберг - История христианской Церкви - Содержание
Часть первая
- Условия, благоприятствовавшие распространению Церкви
- Первые десятилетия после Вознесения Господня
- Апостольский Собор в Иерусалиме (51 г. по Рождестве Христовом)
- Дальнейшие труды апостола Павла
- Благовестнические труды апостола Петра и прочих апостолов
- Распространение Церкви после апостолов в первые два века христианства
- Гонение на Церковь со стороны иудеев
- Причины гонений со стороны язычников
- Гонения на христиан со стороны языческих императоров
- Святые мученики
- Эдикт Константина Великого в пользу христиан
- Нападения на христиан со стороны языческих ученых и философов
- Христианские апологеты
- Источники вероучения новозаветной Церкви
- Канон св. книг и Св. Предание
- Краткое изложение церковного учения в символах
- Частные догматы, раскрывавшиеся Св. Церковью
- Происхождение ересей и лжеучений
- Еретики иудействующие
- Гностицизм
- Манихейство
- Ересь антитринитариев
- Монтанизм
- Хилиазм
- Мужи апостольские
- Богословская наука послеапостольского времени
- Устройство и управление Церкви
- Неиерархические церковные должности
- Избрание и посвящение духовных лиц
- Положение клира в первые века
- Взаимоотношения поместных Церквей
- Споры о времени празднования Пасхи
- Совершение Таинств
- Споры о крещении еретиков
- Церковная дисциплина. Расколы
- Святость и чистота жизни христиан первых веков
- Христианские обычаи
- Положение Церкви при Константине Великом и его сыновьях
- Положение Церкви при Юлиане Отступнике
- Положение Церкви при последующих императорах
- Распространение Церкви вне пределов Римской империи
- Усилия ученых-язычников защитить падающее язычество. Опровержение их со стороны христиан
- Бедствия Церкви
- Общий взгляд на характер ересей IV и последующих веков
- Первый Вселенский Собор
- Второй Вселенский Собор. Окончательное поражение арианства с его отраслями
- Ересь Нестория и Третий Вселенский Собор
- История несторианства после Собора
- Ересь Евтихия или монофизитов и Четвертый Вселенский Собор
- Продолжение монофизитской ереси после Собора
- Попечение Юстиниана I о мире Церкви. Спор о трех главах и Пятый Вселенский Собор
- Упорство монофизитов и монофизитские секты
- Ересь монофелитов и Шестой Вселенский Собор
- Ересь иконоборческая и Седьмой Вселенский Собор
- Продолжение иконоборческой ереси после Собора
- Filioque
- Евхиты (мессалиане)
- Ересь павликиан
- Общий взгляд на состояние духовного просвещения во второй период
- Главные богословские школы на Востоке в IV и V веках и направление их
- Великие святители Восточной Церкви того времени
- Духовное просвещение на Западе в IV и V веках
- Состояние духовного просвещения в VI-VIII веках на Востоке и Западе
- Состояние духовного просвещения на Востоке в IX и X веках
- Состояние духовного просвещения на Западе в IX и X веках
- Взаимные отношения между Церковью и государством в IV-XI веках
- Церковная иерархия
- Умножение церковных должностей
- Церковное управление - епископское, митрополичье и патриаршее
- Возвышение константинопольского патриарха
- Вселенское соборное управление и церковное законодательство
- Папские притязания на главенство в Церкви и история папства
- Места общественного богослужения
- Богослужебные времена, праздники и посты
- Богослужебные действия и обряды
- Особенности, допущенные Западною
- Церковью в богослужении
- Церковная дисциплина касательно покаяния и раскол донатистов
- Христианская жизнь вообще
- Жизнь монашеская на Востоке
- Монашество на Западе
- Христианская жизнь в Западной Церкви в IX-XI веках
- Причины, подготовившие разделение церквей
- Начало разделения
- Окончательное разделение Церквейв середине XI века
- Сокращение пределов греко-восточной Церкви
- Попытки к соединению Церквей
- Управление патриаршее
- Отношение императоров к патриархам.
- Замечательнейшие из патриархов этого времени
- Имущества Церквей. Содержание духовенства
- Состояние просвещения при Комнинах и Палеологах
- Замечательные церковные писатели в век Комнинов (1050-1250)
- Замечательные церковные писатели в век Палеологов (1250-1453)
- Ересь богомильская
- Споры варлаамитов и паламитов
- Состояние богослужения
- Состояние христианской жизни
- История Римской Церкви.
- Миссионерская деятельность латинян
- Папство и монашество. Борьба пап с государями за независимость в церковных делах
- Борьба пап с государями за преобладание в делах светских
- Постепенный упадок папского могущества
- Попытки ограничения папской власти в церковных делах
- Западное монашество в X-XV веках
- Богослужение и жизнь. Новые уклонения Рима в богослужении от порядка Вселенской Церкви
- Состояние нравственно-религиозной жизнив Римской Церкви
- Учение, ереси и секты. Главные богословские направления на Западе: схоластика и мистика
- Новые догматы в Римской Церкви
- Секты в Римской Церкви в XI-XV веках
Часть вторая
- Подготовление Реформации
- Реформаторские движения в Германии
- Распространение лютеранства в других странах Европы
- Реформация в Швейцарии
- Распространение кальвинского учения в других странах
- Протестантские секты до Вестфальского мира
- Реформаторские движения в Англии и основание Англиканской Церкви
- Римская Церковь в борьбе с протестанством
- Состояние протестантских обществ
- Православный Восток
- Папство и католические государства в их взаимных отношениях
Николай Дмитриевич Тальберг - История христианской Церкви - Апостольский Собор в Иерусалиме (51 г. по Рождестве Христовом)
«По возвращении апостола Павла в Антиохию пришли туда некоторые христиане из иудеев и начали учить христиан, обратившихся из язычников: «Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». По сему поводу произошло разногласие и немалое состязание с ними у Павла и Варнавы. Возник вопрос трудный, грозивший разделением Церкви: нужно ли христианам соблюдать обрядовый закон Моисеев? Для разрешения его антиохийские христиане обратились к апостолам и пресвитерам в Иерусалиме, а они по заповеди Спасителя (см.: Мф. 18:17) собрались вместе для рассмотрения сего дела. По долгом (предварительном) рассуждении апостол Петр сказал, что его первого Бог избрал для проповеди язычникам и, «очистив сердца их верою, даровал им Святого Духа, как и нам. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на выи учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы?». Варнава и Павел, со своей стороны, рассказали, какие знамения и чудеса Бог сотворил через них среди язычников. В заключение говорил святой апостол Иаков, и слова его как бы выразили решение (резолюцию) Собора. Апостольский Собор освободил христиан от соблюдения обрядового закона Моисеева и внушил им ревностно заботиться об исполнении нравственного закона, сущность которого была выражена в следующих словах: «Чтобы не делать другим того, чего сами себе не желаете». Решение собора было изложено письменно, запечатлено словами: «Изволися Духу Святому и нам» и послано с доверенными лицами (Силой и Иудой, имевшими дар пророчества) в Антиохию.
Апостолу Иакову предоставлено было последнее решающее слово и как бы председательство на Соборе, хотя он был не из 12, а из 70 апостолов. Такое значение, как думают, было предоставлено ему как предстоятелю местной Иерусалимской Церкви. В такое достоинство апостол, по преданию, возведен был Самим Господом Иисусом Христом, явившимся ему по воскресении. Здесь видим начало третьей высшей священной степени епископа. Через епископов в особенности продолжается в Церкви служение апостольское: им принадлежит право рукополагать в священные степени, учить и судить в Церкви» (прот. Петр Смирнов).
Спасибо