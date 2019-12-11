Николай Тальберг - История христианской Церкви

Иудея, под управлением князей из фамилии Маккавеев, составляла еще отчасти самостоятельное государство (167-63 гг. до Р. X.) и находилась даже в дружественных сношениях с Римом. Но за 64 года до Р. X. произошел раздор в фамилии Маккавеев между братьями Гирканом II и Аристовулом II. Они обратились с жалобами друг на друга к римскому полководцу Помпею, пребывавшему тогда на Востоке. Помпей после трехмесячной кровопролитной борьбы с иудеями занял в 63 г. Иудею, Иерусалим и уничтожил независимость иудейского народа, заставив его платить дань Риму. Помпей предоставил Гиркану первосвященническое достоинство и титул народоначальника. Но на самом деле всем заведовал преданный римлянам идумея- нин Антипатр, принявший иудейство, со своими сыновьями Фасаилом и Иродом. В 37 г., правя после отца, Антипатра, Ирод получил титул царя иудейского при содействии триумвира Антония. Последний Маккавей, Антигон, сын Аристовула, отправлен был в Рим и подвергнут бичеванию, как преступник.

Со вступлением Ирода на престол царская власть в Иудее отошла от колена Иудина.

Ирод, прозванный Великим, расширил пределы Иудеи, восстановил разрушенное государство, украсил Иерусалимский храм. Но его не любил народ за жестокость и введение в Иудее языческих обычаев и римских зрелищ. По смерти Ирода, последовавшей в первые годы по Рождестве Христовом, начались волнения в Иудее против римлян. В Иерихоне предводители разбойничьих шаек присваивали себе царский титул. Римский же император Август отдал управление Иудеей детям Ирода. Но они настоящей власти не имели. Всеми делами заведовали римские прокураторы, предоставляя иудейским царям пользоваться только титулом. Ревнители национальной свободы под предводительством Иуды Галилеянина подняли восстание, которое было быстро подавлено римскими легионами.

Ко времени пришествия Христа Спасителя иудеи жили и вне Палестины. Во время постоянных нападений на Иудею и опустошений жители ее были отводимы в плен и поселяемы между победителями, так что не было страны, входившей в состав Римского государства, в которой не было бы евреев. Там положение их было спокойнее, чем в Палестине. По своему предприимчивому характеру евреи занимались торговлей и промышленностью, приобретали богатства, а через последние иногда независимость и привилегии. Особенно много евреев было в Александрии. Были они также в Риме, куда попали в первый раз как пленники при Помпее.

Истинного богопознания не было ни у одного народа, за исключением еврейского. Понятия о едином истинном Боге и об отношении к Нему людей, сообщенные человечеству первобытной религией, в течение многих веков, прошедших от падения прародителей, затмились окончательно. Человечество успело создать свои религиозные системы, в которых сначала заметны были следы истинной первобытной религии. Но чем больше уходило времени, тем меньше оставалось истинных религиозных понятий. Люди все более погружались в жизнь окружающей их природы и совсем потеряли представление о высшем духовном мире. Явились так называемые языческие религиозные системы, с обоготворением всей природы или только некоторых частей ее, сил и явлений. На место единого Бога первобытной религии явилось множество богов: небесные светила, стихии, произведения земли, разные животные, люди чем-нибудь знаменитые, добродетели, пороки, страсти и т.п. Все было предметом обоготворения в язычестве.