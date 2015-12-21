Тарас Анатоль - Орша
А что неизвестно о Оршанской битвы во время московско-литовской войны 1512-1522 гг.?
Так ставить вопрос неправильно. В общем виде известно всё. Споры между историками разных стран (Беларуси, Польши, Летувы, России, Украины) идут вокруг совсем других вопросов.
Первый: действительно ли Москва обладала «историческим правом» на те земли, которые ее великие князья и цари (начиная с Ивана III) называли своими «вотчинами»?
Второй: было ли сражение на Крапивинском поле под Оршей «грандиозным»?
Третий: можно ли говорить о крутом переломе в войне после Оршанской победы в пользу Великого Княжества Литовского?
Соответственно, весь материал разделен на три основные части: 1) причины и первый этап войны, включая захват Смоленска войсками Москвы; 2) собственно сражение под Оршей; 3) последствия Оршанской победы.
Тарас Анатоль - Орша, 8 сентября 1514 года
Орша, 8 сентября 1514 года / Анатоль Тарас
Минск: Харвест, 2014. — 160 с.: ил.
Неизвестная история
ISBN 978-985-18-2947-3
Тарас Анатоль - Орша, 8 сентября 1514 года - Содержание
Часть I
-
Глава I Из истории конфликта
-
Война в 1444-1445 гг
-
Начало широкой агрессии Москвы
-
Война 1486-1494 гг
-
Война 1500-1503 гг
-
Клецкая битва (август 1506 г)
-
Война 1507-1508 гг
-
-
Глава 2 Начало очередной войны в1512г
-
Битва под Лопушной и ее последствия
-
Начало войны: вторжение Москвы
-
Войско ВКЛ
-
Московское войско
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Глава 3 Первый этап войны (1512—1514 гг)
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Первый поход на Смоленск
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Вторая осада Смоленска
-
Создание международной коалиции против ВКЛ
-
Третья осада и падение Смоленска
-
Сытый хищник настроен благодушно
-
Часть II
-
Глава 4 Битва под Оршей
-
События августа — сентября 1514 года
-
Силы сторон
-
Расстановка войск
-
Битва
-
Итоги сражения
-
Причины поражения московитов
-
Поход Острожского на Смоленск
-
-
Глава 5. Второй этап войны (1515-1520 гг.)
-
Кампания 1515 года
-
Кампания 1516 года
-
Кампания 1517 года
-
Кампания 1518—1519 гг.
-
Часть III
-
Глава 6. Перемирие 1522 года и последующие события .
-
Немцы!
-
Крымцы!
-
Перемирие
-
Стародубская война (1534—1537 гг.)
-
-
Глава 7. Память
-
Князь Острожский и Острая брама
-
Православные храмы в Вильне
-
Картина «Битва под Оршей»
-
Тексты в память о битве
-
Оршанская битва в книге М. Стрыйковкого.
-
Аршанская бггва
-
-
Глава 7. Память
-
Князь Острожский и Острая брама
-
Православные храмы в Вильне
-
Картина «Битва под Оршей»
-
Тексты в память о битве
-
Оршанская битва в книге М. Стрыйковкого.
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Аршанская бггва
-
-
Глава 8. Споры о значении битвы.
-
Заключение
-
Использованная литература
-
Коротко об авторе
Тарас Анатоль - Орша, 8 сентября 1514 года - Из истории конфликта
В 1408 году великий князь Литвы Витовт Кейстутович, с одной стороны, и московский великий князь Василий I Дмитриевич, с другой, вывели свои войска на противоположные берега реки Уфа. Однако столкновения между ними не произошло, а был заключён договор, по которому Василий признал Витовта «отцом». Этот договор надолго установил мир между Москвой и Литвой.
Но во второй половине XV века Великое Княжество Московское (ВКМ) стало быстро превращаться в мощную военно-политическую силу. Не удивительно, что вскоре оно перешло к агрессивной внешней политике.
Война в 1444-1445 гг.
Сын Василия I, великий князь Василий II «Темный» (правил в 1425-1462 гг.) едва ли не половину своего царствования вел ожесточенную борьбу за трон с претендентами из младшей династической линии. Однако уже в конце 1444 года он послал служивших ему в это время сыновей Улу-Мухаммеда, хана Казанского, «царевичей» Бердедата и Касыма в поход на Брянск, Рославль, Вязьму и другие литовские города. Татары «много потратиша, и въ полон сведоша и пожьгоша» почти до Смоленска. Домой они вернулись с богатой добычей.
Казимир IV Ягайлович (великий князь Литовский, Русский и Жамойтский с 1440 г.) решил отомстить. Летом 1445 года он отправил войско ВКЛ в поход на западные земли ВКМ. Великий князь сам прибыл в Смоленск, чтобы лично организовать поход и наблюдать за происходившими событиями.
Войска ВКЛ (по московским данным до 7 тысяч человек) возглавили ковенский староста Волимунт Судивой, виленский воевода Радивил Остикович, смоленский наместник Николай Немиров, полоцкий наместник Андрей Сакович и другие паны.
Но во второй половине XV века Великое Княжество Московское (ВКМ) стало быстро превращаться в мощную военно-политическую силу. Не удивительно, что вскоре оно перешло к агрессивной внешней политике.
Война в 1444-1445 гг.
Сын Василия I, великий князь Василий II «Темный» (правил в 1425-1462 гг.) едва ли не половину своего царствования вел ожесточенную борьбу за трон с претендентами из младшей династической линии. Однако уже в конце 1444 года он послал служивших ему в это время сыновей Улу-Мухаммеда, хана Казанского, «царевичей» Бердедата и Касыма в поход на Брянск, Рославль, Вязьму и другие литовские города. Татары «много потратиша, и въ полон сведоша и пожьгоша» почти до Смоленска. Домой они вернулись с богатой добычей.
Казимир IV Ягайлович (великий князь Литовский, Русский и Жамойтский с 1440 г.) решил отомстить. Летом 1445 года он отправил войско ВКЛ в поход на западные земли ВКМ. Великий князь сам прибыл в Смоленск, чтобы лично организовать поход и наблюдать за происходившими событиями.
Войска ВКЛ (по московским данным до 7 тысяч человек) возглавили ковенский староста Волимунт Судивой, виленский воевода Радивил Остикович, смоленский наместник Николай Немиров, полоцкий наместник Андрей Сакович и другие паны.
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