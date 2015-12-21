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Тарас Анатоль - Орша

Тарас Анатоль - Орша
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Category ESXATOS BOOKS, History, **History of GDL and Slavs
А что неизвестно о Оршанской битвы во время московско-литовской войны 1512-1522 гг.?
Так ставить вопрос неправильно. В общем виде известно всё. Споры между историками разных стран (Беларуси, Польши, Летувы, России, Украины) идут вокруг совсем других вопросов.
Первый: действительно ли Москва обладала «историческим правом» на те земли, которые ее великие князья и цари (начиная с Ивана III) называли своими «вотчинами»?

Второй: было ли сражение на Крапивинском поле под Оршей «грандиозным»?

Третий: можно ли говорить о крутом переломе в войне после Оршанской победы в пользу Великого Княжества Литовского?

Соответственно, весь материал разделен на три основные части: 1) причины и первый этап войны, включая захват Смоленска войсками Москвы; 2) собственно сражение под Оршей; 3) последствия Оршанской победы.

Тарас Анатоль - Орша, 8 сентября 1514 года

Орша, 8 сентября 1514 года / Анатоль Тарас
Минск: Харвест, 2014. — 160 с.: ил.
Неизвестная история
ISBN 978-985-18-2947-3

Тарас Анатоль - Орша, 8 сентября 1514 года - Содержание

Часть I
  • Глава I Из истории конфликта
    • Война в 1444-1445 гг
    • Начало широкой агрессии Москвы
    • Война 1486-1494 гг
    • Война 1500-1503 гг
    • Клецкая битва (август 1506 г)
    • Война 1507-1508 гг
  • Глава 2 Начало очередной войны в1512г
    • Битва под Лопушной и ее последствия
    • Начало войны: вторжение Москвы
    • Войско ВКЛ
    • Московское войско
  • Глава 3 Первый этап войны (1512—1514 гг)
    • Первый поход на Смоленск
    • Вторая осада Смоленска
    • Создание международной коалиции против ВКЛ
    • Третья осада и падение Смоленска
    • Сытый хищник настроен благодушно
Часть II
  • Глава 4 Битва под Оршей
    • События августа — сентября 1514 года
    • Силы сторон
    • Расстановка войск
    • Битва
    • Итоги сражения
    • Причины поражения московитов
    • Поход Острожского на Смоленск
  • Глава 5. Второй этап войны (1515-1520 гг.)
    • Кампания 1515 года
    • Кампания 1516 года
    • Кампания 1517 года
    • Кампания 1518—1519 гг.
Часть III
  • Глава 6. Перемирие 1522 года и последующие события .
    • Немцы!
    • Крымцы!
    • Перемирие
    • Стародубская война (1534—1537 гг.)
  • Глава 7. Память
    • Князь Острожский и Острая брама
    • Православные храмы в Вильне
    • Картина «Битва под Оршей»
    • Тексты в память о битве
    • Оршанская битва в книге М. Стрыйковкого.
    • Аршанская бггва
  • Глава 7. Память
    • Князь Острожский и Острая брама
    • Православные храмы в Вильне
    • Картина «Битва под Оршей»
    • Тексты в память о битве
    • Оршанская битва в книге М. Стрыйковкого.
    • Аршанская бггва
  • Глава 8. Споры о значении битвы.
  • Заключение
  • Использованная литература
  • Коротко об авторе

Тарас Анатоль - Орша, 8 сентября 1514 года - Из истории конфликта

В 1408 году великий князь Литвы Витовт Кейстутович, с одной стороны, и московский великий князь Василий I Дмитриевич, с другой, вывели свои войска на противоположные берега реки Уфа. Однако столкновения между ними не произошло, а был заключён договор, по которому Василий признал Витовта «отцом». Этот договор надолго установил мир между Москвой и Литвой.

Но во второй половине XV века Великое Княжество Московское (ВКМ) стало быстро превращаться в мощную военно-политическую силу. Не удивительно, что вскоре оно перешло к агрессивной внешней политике.

Война в 1444-1445 гг.

Сын Василия I, великий князь Василий II «Темный» (правил в 1425-1462 гг.) едва ли не половину своего царствования вел ожесточенную борьбу за трон с претендентами из младшей династической линии. Однако уже в конце 1444 года он послал служивших ему в это время сыновей Улу-Мухаммеда, хана Казанского, «царевичей» Бердедата и Касыма в поход на Брянск, Рославль, Вязьму и другие литовские города. Татары «много потратиша, и въ полон сведоша и пожьгоша» почти до Смоленска. Домой они вернулись с богатой добычей.

Казимир IV Ягайлович (великий князь Литовский, Русский и Жамойтский с 1440 г.) решил отомстить. Летом 1445 года он отправил войско ВКЛ в поход на западные земли ВКМ. Великий князь сам прибыл в Смоленск, чтобы лично организовать поход и наблюдать за происходившими событиями.

Войска ВКЛ (по московским данным до 7 тысяч человек) возглавили ковенский староста Волимунт Судивой, виленский воевода Радивил Остикович, смоленский наместник Николай Немиров, полоцкий наместник Андрей Сакович и другие паны.
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Rating 5.0 / 5
Added 21.12.2015
Author denpon
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5.0/5 (2)

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