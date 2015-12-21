А что неизвестно о Оршанской битвы во время московско-литовской войны 1512-1522 гг.?

Так ставить вопрос неправильно. В общем виде известно всё. Споры между историками разных стран (Беларуси, Польши, Летувы, России, Украины) идут вокруг совсем других вопросов.

Первый: действительно ли Москва обладала «историческим правом» на те земли, которые ее великие князья и цари (начиная с Ивана III) называли своими «вотчинами»?



Второй: было ли сражение на Крапивинском поле под Оршей «грандиозным»?



Третий: можно ли говорить о крутом переломе в войне после Оршанской победы в пользу Великого Княжества Литовского?



Соответственно, весь материал разделен на три основные части: 1) причины и первый этап войны, включая захват Смоленска войсками Москвы; 2) собственно сражение под Оршей; 3) последствия Оршанской победы.

Тарас Анатоль - Орша, 8 сентября 1514 года

Орша, 8 сентября 1514 года / Анатоль Тарас

Минск: Харвест, 2014. — 160 с.: ил.

Неизвестная история

ISBN 978-985-18-2947-3

Тарас Анатоль - Орша, 8 сентября 1514 года - Содержание

Часть I

Глава I Из истории конфликта Война в 1444-1445 гг Начало широкой агрессии Москвы Война 1486-1494 гг Война 1500-1503 гг Клецкая битва (август 1506 г) Война 1507-1508 гг



Глава 2 Начало очередной войны в1512г Битва под Лопушной и ее последствия Начало войны: вторжение Москвы Войско ВКЛ Московское войско



Глава 3 Первый этап войны (1512—1514 гг) Первый поход на Смоленск Вторая осада Смоленска Создание международной коалиции против ВКЛ Третья осада и падение Смоленска Сытый хищник настроен благодушно



Часть II

Глава 4 Битва под Оршей События августа — сентября 1514 года Силы сторон Расстановка войск Битва Итоги сражения Причины поражения московитов Поход Острожского на Смоленск

Глава 5. Второй этап войны (1515-1520 гг.) Кампания 1515 года Кампания 1516 года Кампания 1517 года Кампания 1518—1519 гг.



Часть III

Глава 6. Перемирие 1522 года и последующие события . Немцы! Крымцы! Перемирие Стародубская война (1534—1537 гг.)

Глава 7. Память Князь Острожский и Острая брама Православные храмы в Вильне Картина «Битва под Оршей» Тексты в память о битве Оршанская битва в книге М. Стрыйковкого. Аршанская бггва

Глава 7. Память Князь Острожский и Острая брама Православные храмы в Вильне Картина «Битва под Оршей» Тексты в память о битве Оршанская битва в книге М. Стрыйковкого. Аршанская бггва

Глава 8. Споры о значении битвы.

Заключение

Использованная литература

Коротко об авторе

Тарас Анатоль - Орша, 8 сентября 1514 года - Из истории конфликта

В 1408 году великий князь Литвы Витовт Кейстутович, с одной стороны, и московский великий князь Василий I Дмитриевич, с другой, вывели свои войска на противоположные берега реки Уфа. Однако столкновения между ними не произошло, а был заключён договор, по которому Василий признал Витовта «отцом». Этот договор надолго установил мир между Москвой и Литвой.



Но во второй половине XV века Великое Княжество Московское (ВКМ) стало быстро превращаться в мощную военно-политическую силу. Не удивительно, что вскоре оно перешло к агрессивной внешней политике.



Война в 1444-1445 гг.



Сын Василия I, великий князь Василий II «Темный» (правил в 1425-1462 гг.) едва ли не половину своего царствования вел ожесточенную борьбу за трон с претендентами из младшей династической линии. Однако уже в конце 1444 года он послал служивших ему в это время сыновей Улу-Мухаммеда, хана Казанского, «царевичей» Бердедата и Касыма в поход на Брянск, Рославль, Вязьму и другие литовские города. Татары «много потратиша, и въ полон сведоша и пожьгоша» почти до Смоленска. Домой они вернулись с богатой добычей.



Казимир IV Ягайлович (великий князь Литовский, Русский и Жамойтский с 1440 г.) решил отомстить. Летом 1445 года он отправил войско ВКЛ в поход на западные земли ВКМ. Великий князь сам прибыл в Смоленск, чтобы лично организовать поход и наблюдать за происходившими событиями.



Войска ВКЛ (по московским данным до 7 тысяч человек) возглавили ковенский староста Волимунт Судивой, виленский воевода Радивил Остикович, смоленский наместник Николай Немиров, полоцкий наместник Андрей Сакович и другие паны.