Территории Великих княжеств Московского и Литовского долгое время лишь только соприкасались в отдельных местах. Формирование же общей линии московско-литовской границы происходит в начале XV в., когда Великое княжество Литовское приобрело на востоке обширную территорию, состоявшую из Великого княжества Смоленского с Вяземским княжеством и комплекса так называемых Верховских (Верхнеокских) княжеств. В итоге литовские владения плотно приблизились к московским и, таким образом, сложилась московско-литовская граница, просуществовавшая затем без существенных изменений почти столетие (до войны 1486—1494 гг.).

Но и до этого времени между двумя государствами, проводившими активную политику собирания русских земель, возникали территориальные связи. С середины XIV в. интересы обеих сторон пересекались в Ржевской земле и на некоторых территориях в районе Верхней Оки (Серенск — совместное московско-литовское владение96, Любутск и Козельск — кратковременные московские держания), шла борьба за влияние на разделявшие оба государства княжества (Смоленское и Брянское). Еще в середине XIV в. между московскими князьями Семеном Ивановичем, а затем Иваном Ивановичем, с одной стороны, и литовским князем Ольгердом, с другой стороны, были заключены соглашения, основным содержанием которых, очевидно, было распределение сфер влияния в русских землях.

Уже тогда, как утверждал князь Семен Иванович Ряполовский в конце XV в., было решено, «что при них прислухало к нашему государьству, к великому княжству (Московскому. — В. Т.), и к их государьству, к великому княжству Литовскому»98. Литовской стороне предлагалось вернуться к ситуации полуторавековой давности и на тех условиях заключить соглашение («по тому с ним (великим князем Литовским Александром. — В. Т.) хотим любви и докончанья и доброго пожитья»). Конечно, для московской стороны было весьма заманчиво возвратиться к тому положению, при кото ром Смоленск и Брянск находились в сфере ее господства. Воспоминание об уже существовавшем некогда разграничении сфер влияния между Мос квой и Вильной слу жило обоснованием московских претензий на многие земли ВКЛ. Характерно, что эти претензии действительно имели свое основание, опору на традицию, историческую реальность XIV в., и литовская сторона не могла их отрицать.

Темушев Виктор - Русско-литовское пограничье. Гомельская земля в конце XV — первой половине XVI в.

М.: Центрполиграф, 2018. 255 с.

Новейшие исследования по истории России

ISBN 978-5-227-08422-4

Темушев Виктор - Русско-литовское пограничье. Гомельская земля в конце XV — первой половине XVI в. - Содержание

Введение

Глава 1. Формирование московско-литовской границы в XV — начале XVI в.

Глава 2. Гомельская волость до конца XV в.

Глава 3. Гомельская волость под властью Москвы и формирование уезда в 1500—1535 гг.

Глава 4. Гомельский уезд к началу московско-литовской войны 1534—1537 гг.

Глава 5. Вопрос о Гомье на переговорах 1537 г.

Глава 6. Гомельская земля в первые годы после возвращения в состав ВКЛ (1535—1560 гг.)

Глава 7. Изменения в составе Гомельской волости после 1537 г.

Заключение

Примечания

Поселения Гомельской земли в XV — первой половине XVI в. Географический указатель-комментарий

Список сокращений

Библиография

Темушев Виктор - Русско-литовское пограничье. Гомельская земля в конце XV — первой половине XVI в. - Введение

К середине XV в. русские земли, составлявшие некогда территорию Древнерусского государства, были разделены на сферы влияния между двумя основными центрами — Вильной и Москвой. В конце XV в. началась борьба за перераспределение владений. В силу ряда причин (рассмотрение которых выходит за рамки представленной работы) Великое княжество Литовское (далее: ВКЛ) оказалось значительно слабее своего конкурента Московского великого княжества. За короткое время в результате двух войн (1486—1494 и 1500—1503 гг.) ВКЛ потеряло огромные пространства, а пределы московских владений приблизились к тем районам, которые в настоящее время составляют часть территории Республики Беларусь. Единственным регионом современной Беларуси, который в первой трети XVI в. побывал под московской властью, была Гомельская земля. Этим обобщенным названием будет обозначен ряд территорий, в разное время административно принадлежавших Гомелю. За треть столетия Гомельская земля несколько раз весьма существенно меняла свои очертания. Гомельские волость (повет), уезд и староство (волость) хоть и преемственны в большей части своей территории, но тем не менее далеко не равнозначны.

Так, в 1500 г. вместе с собственно Гомельской волостью (иногда именовавшейся поветом) осколки нескольких соседних волостей вошли в состав Московского великого княжества и составили отдельную административную единицу — уезд. В результате Гомельский уезд сложился из части стрешинских, горвольских и чечерских сел (все на территории современной Беларуси) и всех гомельских поселений. Он просуществовал до 1535 г., когда в результате похода гетмана Юрия Николаевича Радзивилла 16 июля Гомель был возвращен в состав ВКЛ. Окончательно город был признан в литовской стороне по перемирию 1537 г. Характерно, что Гомель в московско-литовских договорах между 1500 и 1537 гг. последовательно обозначен как город, к которому, согласно обычной системе административного деления восточной окраины ВКЛ и значительной части Московского великого княжества, должны были «тянуть» волости. В договорных грамотах обычно использовалась формула «Гомей с волостми». Однако спецификой, видимо, именно Гомеля было то, что его территориальную структуру составляли села. До начала XVI в. существовала Гомельская волость, иногда называемая поветом, но ни одной гомельской волости не было известно.

Представляется, что значение Гомеля переросло уровень волостного центра. Город занимал очень важное стратегическое положение и являлся центром густонаселенной округи. Немногие волости имели столько сел, сколько относилось к Гомелю. После присоединения к Москве в состав Гомельской земли было включено большое количество новых сел, стали также появляться и волости. Гомель, таким образом, приобрел значение настоящего города (в административном отношении), центра московского уезда. Впрочем, обозначение гомельской округи уездом в сравнительно короткий период московского господства (между 1500 и 1535 гг.) в источниках не встречается. Причину этому отчасти можно видеть в том, что до конца второго десятилетия XVI в. Гомель по-прежнему оставался в составе Стародубского удела князей Семена Ивановича и Василия Семеновича Можайских, между тем как уездами в Московском великом княжестве становились территории, принадлежавшие государю (правда, были и исключения). Уезд — формирование именно великокняжеской, стремящейся к централизации власти. Оставаясь во владении стародубских князей, Гомель не мог получить статус уездного центра. Получил ли он его после 1518 г. (год присоединения выморочного Стародубского удела к московским великокняжеским владениям)? Источники не дают ответ на этот вопрос. Однако тот факт, что Гомель имел своих наместников, прямо свидетельствует о его уездном статусе. В данной работе условно на весь период московского господства, по аналогии с другими подобными административными единицами, Гомельская земля будет называться уездом.