Присёлков Михаил - Очерки по церковно-политической истории киевской Руси X-XII вв

Вопрос о зависимости нашей церкви от церкви и царства Нового Рима принадлежит к коренным вопросам русской истории. Идеал вселенского царства, постоянно предносившийся взорам византийских политиков и вселявший им веру в лучшее будущее даже в периоды тяжких политических падений Империи, при безграничном презрении ромеев к варварам, сводился в итоге к огречиванию и порабощению всех народов, входивших в формах той или иной зависимости в состав Империи Нового Рима. Отсюда быстрое развитие национального сознания варварских народов и их упорная борьба с Империей, приводившая при искусной дипломатической игре византийской политики, умевшей мириться, по необходимости, с существующим до первых благоприятных условий, и при известной превратности судеб второго Рима к постоянной смене форм церковной и политической зависимости варваров от Империи.

Русской церкви и державе пришлось испытать в своей исторической жизни и эту борьбу с Империей, и эту смену форм зависимости, пришлось вытерпеть на себе идеал вселенского царства, чтобы впоследствии взять его в свои руки и сделать как идеал третьего Рима политическим лозунгом не на одно поколение. В русской исторической науке, вследствие особых условий разработки вопросов церковной истории, с одной стороны, направления внимания русских историков на иные стороны исторического процесса, с другой, нашему вопросу не посчастливилось, и здесь дальше самых общих и приблизительных схем не шли. Предлагаемая работа является попыткою пересмотра некоторых сторон церковно-политической жизни Киевской Руси X—XII вв. в связи с указанным выше вопросом при наличности тех новых и важных результатов, к каким пришел в исследованиях над русскими летописными сводами и памятниками дотатарской Руси академик А. А. Шахматов, особенно в своих «Разысканиях о древнейших русских летописных сводах» (СПб., 1908).

Автор не скрывает от себя, что многое в предлагаемой работе окажется неприемлемым или неубедительным, но если она вызовет потребность новых пересмотров затронутых здесь тем, он будет считать себя удовлетворенным. Заключая труд свой, оглядываясь на пережитое, испытываю потребность благодарно вспомнить ту неоценимую словом помощь, какую встретил в советах и указаниях глубокоуважаемого А. А. Шахматова, в личном общении с которым питал увлечение к научной работе. Искренние благодарность и признательность профессору С. Ф. Платонову, внимательности и содействию которого обязан подготовкой к ученой деятельности, академику А. С. Лаппо-Данилевскому, профессорам И. Д. Андрееву, В. Н. Бенешевичу, Н. К. Никольскому, А. Е. Преснякову, Н. В. Ястребову и дорогому другу Л. В. Щербе, советами и сочувствием которых легко переживал тяжелое время первых шагов. Составление указателя взял на себя А. Ф. Малов, которому за то сердечное спасибо.

Присёлков Михаил - Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X-XII вв

Москва : Издательство Юрайт, 2018, 232 с.

Серия "Антология мысли"

ISBN 978-5-534-06445-2

Присёлков Михаил - Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X-XII вв - Содержание

Предисловие