Анатолий Тарас - Грюнвальд - 15 июля 1410 года

Летом 2010 года (15 июля) общественность стран-соседей Восточной Европы - Беларуси, Польши, Украины и Летувы — отмечает 600-летие битвы под Грюнвальдом.

В жестоком кровопролитном сражении наши предки положили конец военной экспансии Тевтонского ордена на Восток.

Эта битва стала кульминацией в его противоборстве с Великим княжеством Литовским и Польским королевством.

Для того, чтобы расставить в нашем повествовании все точки над «i», начнем с первопричины — с экспансии.



Анатолий Ефимович Тарас - Грюнвальд - 15 июля 1410 года

ФУАинформ; Минск; 2010

ISBN 978-985-6868-27-12

Анатолий Ефимович Тарас - Грюнвальд - 15 июля 1410 года - Содержание



Часть I DRANG NACH OSTEN

1. Духовно-рыцарские ордены

2. Тевтонский орден

3. Завоевание Пруссии

4. Агрессия крестоносцев против ВКЛ

5. Война ордена с Польшей

6. Продолжение войны ордена с ВКЛ

7. Ягайло, Кейстут и Витовт

8. Кревская уния (1385 г.)

9. Борьба Витовта со Скиргайло

10. Островский договор (1392 г.)

Часть II ВЕЛИКАЯ ВОЙНА

1. Приближение Великой войны

2. Накануне… Последний предвоенный год

3. Первый этап войны август — октябрь 1409 г.

4. Перемирие октябрь 1409 — июнь 1410 гг.

5. Брестская встреча декабрь 1409 г.

6. Второй этап войны

Как тогда сражались

Передвижение войск до битвы

Место решающего сражения

Часть III БИТВА

1. Силы противников

2. Ход сражения

Часть IV ДАЛЬНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ В РЕГИОНЕ

1. После Грюнвальда

2. Последствия Грюнвальда

Часть V ВЫДУМКИ И РЕАЛЬНОСТЬ

1. Споры о заслугах предков

2. Мифы

Анатолий Ефимович Тарас - Грюнвальд - 15 июля 1410 года - Духовно-рыцарские орден

В последней трети XI века турки-сельджуки захватили многие владения Восточной Римской империи (Византии), в том числе «святую землю» — Палестину и «священный город» — Иерусалим.Несмотря на конфликт, произошедший в 1054 году между легатом папы римского Гумбертом и константинопольским патриархом Михаилом Керуларием, обе ветви христианства — Восточная (Православная) и Западная (Католическая) — продолжали считать себя единым организмом. Поэтому церковные иерархи Византии обратились к христианам Европы с призывом оказать военную помощь в борьбе с захватчиками. В ответ на этот призыв папа римский Урбан II в 1095 году торжественно провозгласил в городе Клермон на юге Франции поход во имя спасения «гроба Господа нашего Иисуса Христа» от «неверных» и ради поддержки братьев — христиан Востока.

В следующем году отряды из ряда стран Европы разными маршрутами добрались до Константинополя. Ими командовали герцог Готфрид Бульонский из Лотарингии, граф Раймунд IV из Тулузы, герцог Боэмунд Тарентский, герцог Нормандский, граф Фландрский. Участники похода нашивали на свою одежду кресты — как обозначение цели похода, отсюда произошло название — крестоносцы. Когда они объединились, в войске оказалось несколько десятков тысяч воинов (историки определяют его общую численность в диапазоне от 50 до 100 тысяч)



Переправившись через Босфор, христиане в ряде сражений в Малой Азии нанесли сокрушительные поражения туркам и освободили от них значительную часть малоазиатского полуострова. А в 1099 году они взяли штурмом Иерусалим.



На территории, отвоеванной у «неверных», крестоносцы создали несколько государств: графство Эдесса (существовало до 1144 г.), княжество Антиохия (до 1268 г.), графство Триполи (до 1289 г.) и королевство Иерусалимское (до 1291 г.).