Книга, которую держит в руках читатель, необычна, хотя она посвящена хорошо известному, многократно описанному сюжету— возникновению и развитию Российского государства в XV -XVI веках. Прежде всего, вместо традиционного рассказа о военных походах и присоединении тех или иных земель я сделал акцент на внутренних аспектах государственного строительства: обретении суверенитета, формировании структур управления, функциях монарха и его советников, выработке ключевых понятий и идеологии, роли выборных органов и т. д.

Кроме того, впервые этот процесс рассматривается в широкой сравнительной перспективе, и поэтому, хотя на обложке значится лишь Московская Русь, в тексте книги делаются многочисленные экскурсы в историю других стран — от Испании на западе до Османской империи на востоке.

Михаил Маркович Кром - Рождение государства: Московская Русь XV - XVI веков

Серия «Что такое Россия»

Москва: Новое литературное обозрение, 2018 г.— 256 с.

ISBN 978-5-4448-0769-9

Михаил Маркович Кром - Рождение государства: Московская Русь XV - XVI веков - Содержание

От автора

Русское государство XV -XVI веков в зеркале европейского опыта (Вместо введения)

Глава 1. Великое княжество Московское и его соседи в 1425 году

Глава 2. Династическая война 30-40-х годов XV века и рождение «господарства/государства»

Глава 3. Иван III: обретение государственного суверенитета

Глава 4. Хан или басилевс: было ли Московское государство наследником Золотой Орды и Византии?

Глава 5. Московия в 1517 и 1526 годах глазами австрийского дипломата

Глава 6. Бюрократизация управления. Формирование приказов

Глава 7. Царство Ивана Грозного

Глава 8. Финансы Московского государства

Глава 9. Идейные основы Московского государства

Глава 10. «Наше Росийское государство»: рождение государственного патриотизма

Московское царство как государство раннего Нового времени (Вместо заключения)

Благодарности

Краткая библиография

Михаил Маркович Кром - Рождение государства: Московская Русь XV - XVI веков – Собирание земель или собирание власти?

Знакомый нам по многим историческим трудам и учебникам образ московских князей — «собирателей Русской земли» восходит к средневековой традиции. Уже автор «Слова о житии великого князя Дмитрия Ивановича» (памятник первой половины X V века) назвал деда своего героя, Ивана Калиту, «собирателем русской земли». Этот образ, очевидно, пришелся по душе московским книжникам: живший в эпоху Ивана Грозного составитель обширного исторического труда — Степенной книги царского родословия — не только включил в свое повествование упомянутую выше характеристику Ивана Калиты, но и использовал тот же эпитет в панегирике великому князю Ивану III, назвав последнего «достохвальным супостатов победителем и собирателем Богом дарованного ему отечества». Иными словами, великий князь Иван Васильевич, по мысли книжника X V I века, «собирал» то, что по Божьей воле составляло его наследственное достояние («отечество»), т. е. земли предков.

В Степенной книге содержится целостная доктрина династического государства, основанного на непрерывной цепи поколений князей — предков царствующего монарха, Ивана IV. Заметное место в этом ряду отведено князю Георгию (Юрию) Владимировичу Долгорукому, при котором была основана Москва, и родоначальнику московских князей Даниилу Александровичу (младшему сыну Александра Невского).

О первом из них сказано:

сий великий князь Георгий Владимерич, в богоспасаемом граде Москве господъствуя, обновляя в нем первоначалъственое скипетродержание благочестивого царствия, идеже ныне благородное их царское семя преславно царствуют, десницею божественного промысла укрепляеми и благодатью его соблюдаеми.

сей великий князь Георгий Владимирович, правя в богоспасаемом граде Москве, возрождая в нем первоначальное скипетродержание благочестивого царства, где ныне благородные их царские потомки славно царствуют, десницей божественного промысла укрепляемые и благодатью его хранимые.

Та же вера в провидение, предопределяющее ход событий, присутствует и в характеристике князя Даниила Московского, которому Богом поручено было «в наследие богоснабдимое державство (хранимая Богом держава. — М.К.) преименитаго града Москвы». И хотя, как признает автор, в те времена «царство Московское не толико бысть многовластно», т. е. не было столь могущественно, но и тогда Богом хранимый князь Даниил «ни от кого же ратуем не бываше» (ни от кого не подвергался нападениям).

При таком — провиденциальном и генеалогическом— осмыслении прошлого, когда история страны излагалась как родословие богоспасаемой правящей династии, вопрос о времени и обстоятельствах образования Московского государства даже не мог возникнуть. Самодержавная монархия мыслилась изначальной и неизменной (в Степенной книге Рюрик, Владимир Святой, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, Юрий Долгорукий — все именуются «самодержцами»), а при основании новых стольных городов (Владимира, затем Москвы) «скипетродержание», по выражению искусного в плетении словес автора, лишь «обновлялось».