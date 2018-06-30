Кром - Рождение государства
Книга, которую держит в руках читатель, необычна, хотя она посвящена хорошо известному, многократно описанному сюжету— возникновению и развитию Российского государства в XV -XVI веках. Прежде всего, вместо традиционного рассказа о военных походах и присоединении тех или иных земель я сделал акцент на внутренних аспектах государственного строительства: обретении суверенитета, формировании структур управления, функциях монарха и его советников, выработке ключевых понятий и идеологии, роли выборных органов и т. д.
Кроме того, впервые этот процесс рассматривается в широкой сравнительной перспективе, и поэтому, хотя на обложке значится лишь Московская Русь, в тексте книги делаются многочисленные экскурсы в историю других стран — от Испании на западе до Османской империи на востоке.
Михаил Маркович Кром - Рождение государства: Московская Русь XV - XVI веков
Серия «Что такое Россия»
Москва: Новое литературное обозрение, 2018 г.— 256 с.
ISBN 978-5-4448-0769-9
Михаил Маркович Кром - Рождение государства: Московская Русь XV - XVI веков - Содержание
От автора
Русское государство XV -XVI веков в зеркале европейского опыта (Вместо введения)
- Глава 1. Великое княжество Московское и его соседи в 1425 году
- Глава 2. Династическая война 30-40-х годов XV века и рождение «господарства/государства»
- Глава 3. Иван III: обретение государственного суверенитета
- Глава 4. Хан или басилевс: было ли Московское государство наследником Золотой Орды и Византии?
- Глава 5. Московия в 1517 и 1526 годах глазами австрийского дипломата
- Глава 6. Бюрократизация управления. Формирование приказов
- Глава 7. Царство Ивана Грозного
- Глава 8. Финансы Московского государства
- Глава 9. Идейные основы Московского государства
- Глава 10. «Наше Росийское государство»: рождение государственного патриотизма
Московское царство как государство раннего Нового времени (Вместо заключения)
Благодарности
Краткая библиография
Михаил Маркович Кром - Рождение государства: Московская Русь XV - XVI веков – Собирание земель или собирание власти?
Знакомый нам по многим историческим трудам и учебникам образ московских князей — «собирателей Русской земли» восходит к средневековой традиции. Уже автор «Слова о житии великого князя Дмитрия Ивановича» (памятник первой половины X V века) назвал деда своего героя, Ивана Калиту, «собирателем русской земли». Этот образ, очевидно, пришелся по душе московским книжникам: живший в эпоху Ивана Грозного составитель обширного исторического труда — Степенной книги царского родословия — не только включил в свое повествование упомянутую выше характеристику Ивана Калиты, но и использовал тот же эпитет в панегирике великому князю Ивану III, назвав последнего «достохвальным супостатов победителем и собирателем Богом дарованного ему отечества». Иными словами, великий князь Иван Васильевич, по мысли книжника X V I века, «собирал» то, что по Божьей воле составляло его наследственное достояние («отечество»), т. е. земли предков.
В Степенной книге содержится целостная доктрина династического государства, основанного на непрерывной цепи поколений князей — предков царствующего монарха, Ивана IV. Заметное место в этом ряду отведено князю Георгию (Юрию) Владимировичу Долгорукому, при котором была основана Москва, и родоначальнику московских князей Даниилу Александровичу (младшему сыну Александра Невского).
О первом из них сказано:
- сий великий князь Георгий Владимерич, в богоспасаемом граде Москве господъствуя, обновляя в нем первоначалъственое скипетродержание благочестивого царствия, идеже ныне благородное их царское семя преславно царствуют, десницею божественного промысла укрепляеми и благодатью его соблюдаеми.
- сей великий князь Георгий Владимирович, правя в богоспасаемом граде Москве, возрождая в нем первоначальное скипетродержание благочестивого царства, где ныне благородные их царские потомки славно царствуют, десницей божественного промысла укрепляемые и благодатью его хранимые.
Та же вера в провидение, предопределяющее ход событий, присутствует и в характеристике князя Даниила Московского, которому Богом поручено было «в наследие богоснабдимое державство (хранимая Богом держава. — М.К.) преименитаго града Москвы». И хотя, как признает автор, в те времена «царство Московское не толико бысть многовластно», т. е. не было столь могущественно, но и тогда Богом хранимый князь Даниил «ни от кого же ратуем не бываше» (ни от кого не подвергался нападениям).
При таком — провиденциальном и генеалогическом— осмыслении прошлого, когда история страны излагалась как родословие богоспасаемой правящей династии, вопрос о времени и обстоятельствах образования Московского государства даже не мог возникнуть. Самодержавная монархия мыслилась изначальной и неизменной (в Степенной книге Рюрик, Владимир Святой, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, Юрий Долгорукий — все именуются «самодержцами»), а при основании новых стольных городов (Владимира, затем Москвы) «скипетродержание», по выражению искусного в плетении словес автора, лишь «обновлялось».
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