Таунсенд Джон - Лидерство на грани фантастики

В определенном смысле результат должен измеряться в тех же величинах, которые создает процесс. Вы верите тому, что увидели или прочитали. Вам нужны показатели, которые можно измерить и оценить. Например, отчет о прибылях и убытках — надежный документ. В нем факты, в нем информация. Отчет дает вам достоверные данные, они не изменятся вдруг по чьему-то желанию. Цифры написаны черным по белому и не раз подтверждены. Они понятны рассудку, ясно воспринимаются сознанием. Но если игнорировать лежащее за гранью рассудка, то можно оказаться в опасности. В этой книге я постараюсь показать: руководители, которые не уделяют достаточно внимания своему внутреннему чутью, дешифровке подсознательного, могут упустить нечто важное. А ведь за гранью рассудка лежат и ваши чувства (как показал случай с Джеффом), и ваша способность по-настоящему понимать тех, кто с вами работает, и многое другое. Если не обращать внимания на информацию, исходящую из вашего подсознания, то это скажется на качестве ваших оценок и решений. Если игнорировать лежащее за гранью рассудка, можно оказаться в опасности. Есть и вторая причина, по которой большинство руководителей любят опираться на информацию, которая поддается логическому анализу, измерению и исчислению. Считается, что тот, кто чрезмерно прислушивается к своим внутренним ощущениям, неспособен быстро реагировать на изменения ситуации, неизбежно отклоняется от цели, становится чрезмерно мягким и чувствительным. Руководители опасаются, что анализ своих чувств, помыслов и прочих душевных состояний начнет отвлекать от их внешнего — от конкретных целей и задач. Они думают, что самосозерцание делает человека менее решительным. В подобных выводах есть своя логика. Если вы — руководитель — хотите всегда идти впереди конкурентов, то разве можно останавливаться? Нужно действовать, а не копаться в себе, стараясь понять, что вы чувствуете и ощущаете, во что верите и что знаете в глубине души! Разве самоанализ не отнимает у вас время? Не замедляет ваше продвижение вперед? В краткосрочной перспективе — да, так оно и есть. Вам понадобится дополнительное время, чтобы уделять больше внимания своему внутреннему миру. Но в долгосрочной перспективе, стратегически, чело век, наладивший хорошие отношения со своим «я», получает большую «прибыль на вложенные средства». Именно по этой причине столь популярны книги о лидерстве, которые затрагивают темы мудрости сердца и духовного роста. Иррациональные сферы нашей психики оказывает поддержку рассудку — и тогда рождается великолепный результат.

Таунсенд Джон - Лидерство на грани фантастики

Пер. с англ. / Дж. Таунсенд. М.: Триада, 2010. - 235 с.

ISBN 978-5-86181-424-9

Таунсенд Джон - Лидерство на грани фантастики - Содержание

Предисловие