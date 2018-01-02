Тайны Агады - Пасхальная Агада с переводом на русский язык
В этой книге говорится не только и не столько о том, как надо устраивать Пасхальный Седер с технической стороны дела, но гораздо более - о внутреннем смысле Седера, т. е. о при чинах каждого действия Седера.
Кто он - главный враг человека? Зависть соседа? Ненависть конкурента? Нет! Сам человек, его "эго". Потому что, зная своего врага, можно проявлять осторожность и предостеречься от его козней. Но никогда не придет мне в голову, что во мне самом есть нечто, что заставляет меня желать того, что было бы мне во зло.
Хамец (квасное) символизирует человеческое "эго", которое распухает и поднимается, как тесто. Это оно заставляет меня идти за ним до тех пор, пока я полностью не попаду в его сеть, и тогда я спрашиваю сам себя, как это могло случиться, и почему я не мог спастись от самого себя, когда это было необходимо?
Наше поколение находится во власти "распухшего эго". Средства массовой информации и модернизация всего образа жизни привели к тому, что молодые люди хотят полной свободы - чтобы никто це указывал им, что они должны делать. Они добиваются этой пресловутой свободы, но, получив ее, внезапно обнаруживают, что та самая свобода, которой они с такой страстью добивались, делает из них заложников навязанного им образа жизни, противоречащего морали и совести. Бывает, что все это заканчивается полным саморазрушением человека и его семьи, и тогда он спрашивает себя: "И этой свободы я добивался??? Не попал ли я вместо свободы в настоящее рабство?"
В этой Агаде мы увидим, каков настоящий рецепт свободы - и в материальном, и в духовном смысле. Когда в Песах мы едим мацу - хлеб, который не поднялся, не распух, хлеб нашей бедности, мы начинаем понимать, что такое вкус настоящей свободы!
Тайны Агады - Пасхальная Агада с переводом на русский язык и транслитерацией
В Агаде объясняются обычаи Пасхального седера согласно Каббале, и приводятся истории, связанные с праздником Песах.
В тексте Агады приводятся как ашеназский, так и сефардский варианты.
Комментарии взяты из книг великих знатоков Торы: сочинения АРиЗаЛя, книги рава Цемах-Цедека "Леванат сапир" и "Дерех мицво-теха", Пасхальная Агада Любавичского Ребе, Пасхальная Агада Раби Нахмана из Бреслава, Пасхальная Агада рава Бен Иш Хай, сочинения МаЬараля и книги рава Абарбанеля.
Редактор: рав Ицхак Ниязов
Главный раввин бухарской общины в Вене, Австрия.
Перевод и транслитерация:
Рав Арье бен Эфраим
Р. Аарон Фрадкин
Л. Шухман
R Йосеф Мойн
С. Мойн
Лея Аланай
Издательство: "Яхад" -Йосеф Демиховский
2011 – 201 с.
Тайны Агады - Пасхальная Агада с переводом на русский язык и транслитерацией - Проверка хамеца
Вечером 14 нисана нужно проверить, не осталось ли в доме хамеца. Перед началом проверки произносят благословение. Мудрецы обязали нас искать хамец даже в самых сокрытых местах и щелях и ликвидировать весь хамец, найденный в своих владениях. После проверки хамец не уничтожается — определенное количество можно оставить для утренней трапезы, а хамец, обнаруженный в ходе самой проверки откладывают до утра, чтобы выполнить заповедь "срефат хамец" (сжигание хамеца). После благословения и до окончания проверки мож но говорить только о вещах, связанных с самим поиском.
Что такое хамец? Хлеб и мацу делают из одних и тех же продуктов - муки и воды. Разница только в том, что в хлеб добавляют дрожжи, которые заставляют тесто подняться и набухнуть. То есть маца не имеет свойств заквашенного хлеба - символа горделивости и бунтарства. Кроме того, слова "ХаМеЦ" и "МеЦаХ" (лоб) состоят из одних и тех же букв, что тоже указывает на "азут мецах" - наглость и нахальство (не имеется в виду лоб, как таковой, а такие качества, как, например, упрямство, когда человек не готов принять никаких других мнений).
Слова "хамец и "маца" на иврите - пап и упп, пишутся практически одинаково. Вся разница в том, что в слове "хамец" есть буква "хет", а в слове "маца" - буква "heu". Эти две буквы очень похожи: буква "хет" закрыта и сверху и с боков, а в букве "heu" одна из ножек отдалена от верхней линии. Мудрецы объясняют, что буква "хет" в слове "хамец" символизирует отсутствие "выхода" наверх и всякой возможности соединиться с Божественным светом. Гордыня и бунт - это и есть то, что перекрывает все духовные каналы.
Смысл проверки хамеца в том, чтобы человек внимательно проверил свою душу и очистил ее от своего эго, (гордости и т.п.), самого большого нашего врага, который не позволяет исправлять допущенные ошибки. Все процессы в материальном мире происходят параллельно тем изменениям, которые происходят в духовных мирах и в нашей душе. Именно поэтому многие заповеди Торы являются ключом к началу нашей внутренней работы.
* Аризаль (великий каббалист рабби Ицхак Лурия Ашкенази) говорил, что всякий, кто остерегается есть хамец в праздник Песах, будет убережен от греха весь год, а также не умрет тяжелой смертью.
* По мнению Аризаля, человек, который прикладывает настолько большие усилия при подготовке к Песаху и при проверке, что даже начинает потеть, получает дополнительную возможность исправить те нарушения, которые произошли в результате нечаянного пролития семени.
Есть обычай, перед проверкой прятать десять маленьких кусочков хлеба, завернутых в фольгу. Но заповедь считается выполненной, лишь если мы тщательно проверяем, не осталось ли еще где-нибудь забытого хамеца, а не только собираем эти спрятанные кусочки хлеба.
У этого обычая есть своя тайна. В книгах по каббале объясняется, что есть десять "сфирот" (сфер, духовных каналов), через которые спускается духовный свет.
Кетер - непроявленный свет (зарождение идеи)
Хохма - мудрость, познание (передача света)
Бина - понимание, детализация и классификация
Даат - знание
Хесед - проявление любви, распространение добра, положительное воздействии.
Гвура - мужество, сокращение света, контроль
Тиферет - все детали гармонично соединяются вместе
Нецах - вечность hod - величие
Йесод - основа. Здесь сосредотачивается весь свет, перед тем как на чинается процесс реализации.
Малхут - (ивр. - царство) Воплощение идеи и ее реализация.
Тайны Агады - Пасхальная Агада с переводом на русский язык и транслитерацией - Поиски хамеца накануне праздника Песах
Перед тем как начать поиски забытого хамеца, произносят:
Благословен Ты, Ашем, Бог наш, Царь вселенной, Который выделил нас Своими заповедями, и заповедал нам уничтожить хамец.
После окончание поиска произносят:
Коль хами'ра вэхами'а деи'ка виршути' дело' хамитэ' удло' виартэ' удло' йеда'на лэ либа'тель велэпэ'вэй Ьэ'фкэр кеа'фра деа'ра.
Любой хамец и закваска, находящиеся в моем владении, которые я не заме тил, не уничтожил и о которых не знал, пусть считаются аннулированными и никому не принадлежащими, как прах земной.
Утром накануне Пэсаха сжигают остатки хамеца. При этом произносят:
Коль хами'ра вэхами'а деи'ка виршути' дахазитэ' удло' хазитэ' дэхами-тэ' удло' хамитэ' девиартэ удло' виартэ' либа'тэль велэЬэ'вэй Ьэ'фкэр кеа'фра деа'ра.
Любой хамец и закваска, находящиеся в моем владении, которые я увидел и не увидел, заметил и не заметил, уничтожил и не уничтожил, пусть счи таются аннулированными и никому не принадлежащими, как прах земной.
Праведник рабби Моше из Чорткова рассказывал, что основатель рода Ротшильдов рабби Меир-Аншель разбогател в ночь проверки хамеца (квасного).
Вот как это было. Когда рабби Меир-Аншель был юношей, он служил у Святого Гаона рабби Цви-Гирша из Чорткова, отца Святого Гаона рабби Шмелке из Никольсбурга. Позже Меир-Аншель женился на женщине из города Снятина, открыл магазин и немного преуспел.
У рабби Цви-Гирша было пятьсот золотых дукатов, которые он со брал на приданое для своей дочери. Деньги хранились в ящике его стола. Во все дни года рабби почти не открывал этот ящик. Только 14 нисана во время проверки хамеца перед Песахом он открывал ящик, чтобы проверить его.
Это произошло в год, когда Меир-Аншель женился. Когда пришла ночь 14 нисана, рабби Цви-Гирш пришел проверить ящик - нет ли в нем хамеца - и вдруг он увидел, что кошелька с деньгами нет. Ис пугался рабби, испугались все его домашние.
Семья рабби решила, что нет никого другого, кроме служителя Ме-ира-Аншеля, кто мог бы украсть деньги. Ведь известно, что его жена открыла магазин, и, по слухам, он разбогател, и все это, конечно, на наши деньги. Рабби приказал им замолчать. Он сказал, что напрасно они подозревают Меира-Аншеля, потому что все знают этого юношу
- он прямой, честный, и Б-гобоязненный, и ему можно было всегда доверять. Но домашние продолжали досаждать рабби своими подо зрениями, и в конце концов заставили его поехать в Снятии.
Когда Меир-Аншель и его жена увидели Святого рабби, обрадовались, оказали ему уважение и приняли его с большим почетом.
С разбитым сердцем рассказал рабби тому, кто был прежде его служителем, о случившемся в его доме. Стараясь говорить как можно мягче, раби намекнул, что подозревают Меира-Аншеля.
Меир-Аншель, услышав слова своего рабби, тут же сказал:
- Так уж случилось, я действительно взял эти деньги. Только у меня осталось немного - всего 200 дукатов. Но в самое ближайшее время я верну остальное.
Поехал рабби домой в большой радости. Это была двойная радость: во-первых, что не было напрасных подозрений, а во-вторых, что вскоре он вернет утерянное.
Меир-Аншель посылал постепенно небольшие суммы денег, так что вскоре вернул всю сумму.
Но на самом деле Меир-Аншель не брал этих денег. Что же произошло на самом деле? В тот год, как обычно, в доме рабби стали чистить, убирать и красить дом к Песаху, и наняли для помощи одну нееврейку из ближней деревни. Когда она обнаружила, что в доме есть стол с запертым ящиком, она "положила глаз" на этот ящик, достала к нему ключ, открыла его и взяла кошелек, а прийдя домой, показала его своему мужу. Муж прятал кошелек долгое время, но вот ему показалось, что все забыли о происшествии, и он, наконец, решил воспользоваться ворованными деньгами. Взял он один золотой, пошел в деревенскую корчму, накупил вина и водки, выпил, как следует, с друзьями, и стало ему на сердце хорошо и приятно. Когда пришло время рассчитываться, дал он корчмарю один золотой и сказал:
- Это я нашел. Иди в город, разменяй его, возьми себе, сколько я тебе должен, а остальное вернешь мне.
Корчмарь так и сделал.
На следующей неделе снова крестьянин пришел в корчму, опять накупил вина и водки и напился допьяна. Как и в прошлый раз, дал корчмарю золотой дукат и сказал, что нашел его. Так же поступил он и в третий раз.
Когда корчмарь увидел и услышал все это несколько раз, он сообразил, что не могут золотые дукаты валяться на дороге, как камни, чтобы каждый мог найти их и взять себе. Он быстро понял, что крестьянин украл эти деньги, пошел к польскому правителю, воеводе, и рассказал ему всю эту историю.
И сказал ему воевода:
- Когда он приедет к тебе в следующий раз, налей ему побольше, чтоб он напился хорошенько со своими дружками, и когда войдет в него вино, то выйдет секрет. Так ты узнаешь правду.
Корчмарь так и поступил.
Когда крестьянин напился допьяна, стали приставать к нему дружки, чтоб рассказал, откуда у него золотые дукаты. И он рассказал им под большим секретом, что его жена украла кошелек у рабби, и что в таком-то месте в его доме спрятаны эти деньги.
Трактирщик взял с собой свидетелей, которые слышали эти разговоры, и поспешил к воеводе. Тот немедленно послал в дом крестьянина своих слуг, которые тут же начали копать в указанном хозяином месте. Там они нашли кошелек, в котором в целости и сохранности лежали все 500 дукатов, кроме нескольких, потраченных на спиртное. Крестьянина арестовали и привели к воеводе, который срочно послал за рабби.
Рабби испугался. Кто знает, какой навет, какую клевету нашептали воеводе на него и его общину ненавистники евреев. Но выхода нет - он пошел к правителю.
Воевода начал издалека. Он расспрашивал рабби о том, сколько у него сыновей, сколько дочерей, сколько он зарабатывает в неделю - и так далее, и тому подобное... В конце концов, воевода спросил:
- А есть ли у тебя средства, чтобы выдать дочку замуж?
Рабби рассказал, что были у него деньги на приданое для дочери и на свадьбу, 500 дукатов, но их украли. Однако вор, вроде бы, уже, признался во всем и вернул деньги.
Тем не менее, правитель спросил рабби, какие приметы были у кошелька. Рабби ответил, и тогда воевода отдал ему кошелек и рассказал всю историю о краже и крестьянине-пьянице.
Вернулся рабби домой в радости и горе. В радости - потому, что его бывший служитель оказался честным человеком, и в горе - по тому, что подозревал честного человека в воровстве. Он поспешил в Снятии, чтобы узнать, что же заставило Меира-Аншеля признаться в грехе, которого он не совершал, и возвращать деньги, которых он не брал.
Меир-Аншель объяснил, что не мог спокойно видеть, как мучается его учитель. И тогда он взял все, что удалось ему скопить на тот день, и отдал своему рабби, чтоб не страдала его святая душа и души его любимых домочадцев. А потом он продавал или закладывал все свое имущество и посылал своему праведному учителю еще деньги, чтоб восполнить недостающую сумму.
No comments yet. Be the first!