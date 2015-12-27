Историк, интересующийся возникновением христианства, становлением его вероучения, должен изучить самые разнообразные источники: произведения античных писателей, которые упоминали о христианах, сочинения христианских богословов и их противников,

а также, конечно, те книги, которые сами христиане почитают священными и боговдохновенными, где изложены основные догмы христианской религии, легенды о жизни ее основателя ‑ Иисуса, приведены его слова и поучения. Какие же книги называли священными первые христиане, жившие в Римской империи в I‑II вв.?

На первый взгляд ответ на этот вопрос прост: это те же самые книги, которые христианские церкви и поныне почитают таковыми, т. е. произведения, включенные в Новый завет: четыре евангелия (от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна), Деяния апостолов, двадцать одно послание апостолов (автором четырнадцати из них считается Павел;

среди остальных семи, так называемых католических или соборных, адресованных всем христианам, ‑ одно послание Иакова, два послания Петра, три послания Иоанна, одно послание Иуды); последнее по порядку расположения произведение Нового завета ‑ Апокалипсис (Откровение) Иоанна.

Тайные писания первых христиан – Ирина Свенцицкая

Издательство политической литературы. – М.; 1980 – с.137

ISBN: 5-250-00992-1

Тайные писания первых христиан – Ирина Свенцицкая – Содержание

I. Новый Завет и апокрифы

Сколько "священных" книг почитали первые христиане

Первые записи христианского учения

Отбор "священных писаний"

II. Первые христианские общины

Кумранская община и христиане

Обстановка в Римской империи в I в.

Религиозные поиски

Учение первых христиан и состав их общин

Организация христианских общин

III. Ранние апокрифы: речения и Евангелия

Неканонические речения в христианской литературе

Логии из Оксиринха

Иудео-христианские евангелия

IV. Писания Петра и "Пастырь" Гермы

Евангелие Петра

Апокалипсис Петра

"Пастырь" Гермы

V. Борьба течений в христианстве II в.

Кризис общественный и кризис духовный

Учение о логосе

Христиане-гностики

Монтанисты

VI. Евангелия из Хенобоскиона

Христианство в Египте

Евангелие Истины

Евангелие Филиппа

Евангелие Фомы

VII. Апокрифические сказания о детстве Иисуса и евангельских персонажах

Евангелие детства

Сказания о Марии

Оправдание Понтия Пилата

Тайные писания первых христиан – Ирина Свенцицкая – Кумранская община и христиане

В 1947 г. арабскими пастухами были случайно найдены фрагменты рукописей, спрятанных в одной из пещер местности Вади‑Кумран {Произведения кумранской общины в русском переводе опубликованы в изданиях: Амусин И. Д. Тексты Кумрана. М., 1971; в отрывках ‑ Старкова К. Б. Литературные памятники кумранской общины. ‑ Палестинский сборник. Л., 1973, вып. 24/87.}. С этого времени в прилегающих местностях проводятся исследования и раскопки. Здесь найдено множество фрагментов рукописей и несколько полных сочинений. Раскопаны поселения сектантов в местности Хирбет‑Кумран. Жители поселений составляли религиозную общину. Члены ее удалились от мира в Иудейскую пустыню. Они не признавали власти и авторитета иудейских первосвященников и называли свою общину Новым союзом ‑ новым союзом с богом, поскольку в их представлениях старый союз, закрепленный в Библии, был нарушен иудейским жречеством и вообще сторонниками ортодоксального иудаизма.

В основе учения кумранской общины лежало представление о непримиримой борьбе добра и зла, борьбе "сынов света", как называли себя кумраниты, с "сынами тьмы". Они верили, что в последней решающей схватке между "сынами света" и "сынами тьмы" примут участие космические духи добра и зла, ангелы и сатана. "Сыны света" в конце концов должны победить, а их враги должны быть наказаны. В кумранской рукописи "Устав войны" говорится, что после победы "в руки бедняков передашь ты врагов всех стран, в руки склоненных к праху (предашь их), чтобы унизить могущественных из народов, чтобы воздать воздаяние нечестивцам...". В ожидании этих последних битв "сыны света" жили замкнутой общиной. Они ввели общность имущества, совместный труд, осуждали рабство. Основатель общины назван в рукописях Учителем праведности. В них рассказывается, что он подвергался преследованиям со стороны "нечестивого жреца" (установить конкретно, какие именно исторические лица имеются здесь в виду, пока не удается).

Цель, к которой стремились члены кумранской общины, заключалась в том, чтобы подготовить себя к решающей схватке с "сынами тьмы" ‑ носителями злого начала. Зло в мире мыслилось ими как присущее всем народам стремление к обогащению и угнетению других народов. Жители Кумрана, выступая против угнетения и богатства, называли себя не только "сынами света", но и "общиной бедных", "простецами", бедняками. Так впоследствии называлась и одна из иудео‑христианских групп ‑ "эвионим" (в греческой передаче ‑ эбиониты).

Кумранская община очень близка секте ессеев, о которой сообщают древние авторы. Так, римский ученый (I в. н. э.) Плиний Старший писал, что ессеи "племя уединенное и наиболее удивительное во всем мире: у них нет ни одной женщины, они отвергают плотскую любовь, не знают денег и живут среди пальм. Изо дня в день число их увеличивается за счет утомленных жизнью пришельцев, которых волны фортуны влекут к обычаям ессеев" ("Естественная история", V, 17, 73). Но попасть в общины ессеев было не так просто: община носила замкнутый характер, необходимо было пройти своего рода "послушание", чтобы стать полноправным ее членом.

Изолированность и замкнутость ессеев была естественным следствием тех идеалов, которые они пытались воплотить в жизнь: отказ от частной собственности, обязательное участие в труде, коллективный быт. Эти принципы находились в коренном противоречии с отношениями, господствовавшими в окружающем их обществе, где люди были разделены на рабов и свободных, на эллинов и варваров, на иудеев и неиудеев, где развитие товарно‑денежных отношений способствовало обогащению одних и обнищанию других, где классовые, сословные, этнические предрассудки прочно вошли в психологию подавляющего большинства людей. В этих условиях ессейский "эксперимент" мог быть осуществлен только вне общества, в полной изоляции от него, и каждый новый член общины должен был подвергаться тщательной проверке, воспитываться и перевоспитываться.