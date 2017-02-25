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Теилим с подстрочным переводом

Теилим с подстрочным переводом
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Bible Translations, Bible Commentaries
Книга Теилим известна своим уникальным авторским составом.
В нее вписали свои строки Адам а-Ришон, Шем (сын Ноаха, свидетель Всемирного потопа и один из первых «мэров» Иерусалима), Авраам-авину, Моше-рабейну и шесть других легендарных людей.

Теилим с подстрочным переводом

Переводчик: Андрущак, Шауль-Айзик, р.
Редактор: Чернозатонски, Элишева
Издательство Тора Жизнь
ISBN: 978-965-555-494-6
Год Издания: 2010
Язык: Русский, Иврит
Страниц: 272

Теилим

Уникальные тексты передавались от поколения к поколению вплоть до 29 века (о.с.м.), когда знаменитый израильский руководитель Давид а-Мелех собрал их, а также свои собственные произведения в одну общую книгу, получившую название «Теhилим», что значит «восхваления».

В таком виде книга пережила еще три тысячелетия и, нисколько не потеряв своей актуальности, дошла до сегодняшнего читателя.

Составить общее впечатление о Теилим помогает добрый десяток современных переводов на русский язык. Однако ничто так не располагает к знакомству с оригиналом, как издание с подстрочным переводом, адаптированным для изучающих иврит.

Теилим с подстрочным переводом - 7 ФАКТОВ ОБ ЭТОЙ ВЕРСИИ ПЕРЕВОДА КНИГИ ТЕhИЛИМ


1 ЭТОТ ПЕРЕВОД - КОРНЕВОЙ Это значит, что однокоренные слова на иврите, встречающиеся в разных местах книги Теhилим, будут почти всегда переводиться соответствующими им однокоренными словами на русском языке. Исключение составляют ситуации, в которых перевод не является дословным и объясняется специфическим контекстом (подробнее об этом — дальше). Или же перед нами антропорфизм, описывающий некое «действие» Всевышнего. Его не всегда уместно перевести словом, которое мы используем при описании действий человека.

В остальных случаях мы старались придерживаться корневой системы перевода. Например, в 107-й главе ТеЬилим мы встречаем образ источника воды:
ומצאי/מים

Когда, спустя две строки, этот образ используется вторично, для перевода берется однокоренное слово.
Освоение наиболее частотных корней, способность выделить в любом слове его основу являются важной частью изучения языка. Надеемся, что наш подход к переводу Теhилим сослужит хорошую службу тем, кто хочет не только читать эту книгу на иврите, но и понимать ее.
2 ЭТОТ ПЕРЕВОД - ПОДСТРОЧНЫЙ

Это значит, что его основной задачей является не поэтическая интерпретация текста Теhилим, а буквальная передача значения каждого слова. Например, если фраза שאפני אנוש (см. главу 56) означает «принюхивается ко мне человечище», мы, отбросив попытки облагородить звучание перевода, так об этом и пишем. Почему?

Любой художественный перевод, сколь бы удачным он не был, отражает лишь одно возможных пониманий книги. В свою очередь, подстрочный перевод — это не столько самостоятельное произведение, сколько ключ, по-могающий открыть для себя мир Теhилим на иврите, полный новых граней смысла и идей.
25/02/2013
Views 8 924
Rating 4.9 / 5
Added 25.02.2017
Author Tov
Rate this publication:
4.9/5 (49)

Comments (10 comments)

7
7aliaksei7 4 years ago

Хорошая книга. Молодцы!
B
brat librarian 9 years ago

Спасибо
A
AlexKan 9 years ago

Как ознакомиться?
K
kino511 10 years ago

Спасибо!
G
Glorik 11 years ago
Я наконец то купил оригинал книги. Она в А4 формате. Ценный экземпляр. Если бы здесь не увидел то и не знал бы что такое существует. Книга просто "жемчужина"
C
Cristafari 13 years ago
Большое спасибо
Владимир П 13 years ago
Рад что понравилось.Спасибо Вадиму! Баллов вроде хватает чтоб продержаться в клубе )
S
SamuelAKim 13 years ago
Превосходная работа, колосальный труд проделан. Я за такой труд готов подарить свои 20 балов.
B
brat Artem 13 years ago
Большое спасибо, наконец то появился весь Тегилим а то все время не хватало именно тех псалмов которых не было в до этого выложенном варианте. :)
P
pikalov 13 years ago
Спасибо!

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