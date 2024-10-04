Тэн - Философия искусства

Исходная точка данного метода состоит в признании того, что произведение искусства не есть нечто обособленное, и поэтому предметом исследования является целое, которым оно объясняется и обусловливается.

Первый шаг не представляет никаких трудностей. Прежде всего всякому ясно, что произведения искусства — картина, трагедия, статуя — составляют часть целого, я хочу сказать, часть всего творчества создавшего их художника. Это — азбучная истина. Каждый знает, что различные произведения одного и того же художника родственны между собой, как дети одного отца, т. е. они имеют резко выраженное сходство. Вам известно, что у каждого художника есть свой стиль, которым отмечены все его произведения. Если это живописец, то у него свой колорит, богатый или тусклый, свои излюбленные типы, благородные или низменные, свои положения, своя композиция, даже собственные технические приемы — грунтовка, мазок, краски, отделка. Если это писатель, то у него свои герои, склонные к насилию или Миролюбивые, свои завязки, запутанные или простые, свои развязки, трагические или комические, свои эффекты стиля, свои периоды и даже собственный словарь. Это настолько верно, что если вы покажете знатоку произведение сколько-нибудь известного мастера без всякой подписи, то он почти безошибочно определит, кто является творцом его, и даже скажет, если у него достаточный опыт и тонкое чутье, к какой эпохе жизни художника, к какому периоду его развития принадлежит данное произведение.

Вот то первое целое, к которому должно быть отнесено произведение искусства? А вот и второе.

Сам художник, если брать его творчество в совокупности, не стоит особняком. Есть целое, в которое он входит, целое, более обширное, чем он сам, — художественная школа той страны и эпохи, к которой он принадлежит. Например, Шекспир, который с первого взгляда кажется чудом, упавшим с неба, метеором, прилетевшим из другого мира, окружен дюжиной превосходных драматургов; среди них мы находим Уэбстера, Форда, Мессенджера, Марло, Бен-Джонсона, Флетчера и Бьюмонта, которые писали тем же языком и в том же духе, как и он. Их пьесы отличаются теми же особенностями; вы найдете здесь тех же необузданных и страшных действующих лиц, те же неожиданные, кровавые развязки, вспышки тех же бурных страстей, тот же беспорядочный, причудливый, вычурный и блестящий стиль, то же утонченное поэтическое понимание природы и пейзажа, те же нежные и глубоко любящие типы женщин. Равным образом Рубенс кажется единственным в своем роде, не имеющим ни предшественников, ни преемников, но достаточно отправиться в Бельгию и посетить церкви в Генте, Брюсселе, Брюгге и Антверпене, чтобы увидеть целую группу художников с однородным талантом: прежде всего Крайера, который в свое время считался соперником Рубенса, Адама ван-Ноорта, Герарда Зегерса, Ромбоутса, Авраама Янсена, ван-Роозе, ван-Тюльдена, Яна ван-Оста и других, известных вам Иорданса, ван-Дейка, которые одинаково понимали живопись и, несмотря на все различия, неизменно сохраняют родственные черты. Подобно Рубенсу они любили изображать цветущее, здоровое тело, богатство и трепет жизни, полную крови, восприимчивую к ощущениям буйную плоть, облекающую одушевленное существо, реальные и часто грубые типы, порыв и непринужденность свободного движения, пышные или пестрые блестящие ткани, переливы пурпура и шелка, роскошные, развевающиеся и свернутые драпировки. В настоящее время они утонули в лучах славы своего великого современника; но тем не менее остается истиной, что для понимания его необходимо собрать вокруг него этот сноп талантов, где он лишь самый высокий колос, и школу художников, самым знаменитым представителем которой он был.

Тэн, И. - Философия искусства - Краткий курс лекций

Переводчик Н. Соболевский. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 351 с. — (Антология мысли). — Текст: непосредственный.

ISBN 978-5-534-07455-0

Тэн, И. - Философия искусства - Содержание

Предисловие

Часть первая. ПРИРОДА И ВОЗНИКНОВЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Первая глава. Природа художественного произведения

Вторая глава. Возникновение художественного произведения

Часть вторая. ЖИВОПИСЬ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ В ИТАЛИИ

Первая глава. Характерные черты итальянской живописи

Вторая глава. Основное условие

Третья глава. Вторичные условия

Четвертая глава. Вторичные условия. Продолжение

Пятая глава. Вторичные условия. Продолжение

Шестая глава. Вторичные условия. Продолжение

Часть третья. ЖИВОПИСЬ В НИДЕРЛАНДАХ

Первая глава. Основные причины

Вторая глава. Исторические периоды

Часть четвертая. ВАЯНИЕ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

Первая глава. Народ

Вторая глава. Эпоха

Третья глава. Установления

Часть пятая. ИДЕАЛ В ИСКУССТВЕ

Первая глава. Виды и степени идеала

Вторая глава. Степень важности характера

Третья глава. Степень благотворности характера

Четвертая глава. Степень координации производимых впечатлений

Перечень иллюстраций

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