Тэн - Философия искусства
Исходная точка данного метода состоит в признании того, что произведение искусства не есть нечто обособленное, и поэтому предметом исследования является целое, которым оно объясняется и обусловливается.
Первый шаг не представляет никаких трудностей. Прежде всего всякому ясно, что произведения искусства — картина, трагедия, статуя — составляют часть целого, я хочу сказать, часть всего творчества создавшего их художника. Это — азбучная истина. Каждый знает, что различные произведения одного и того же художника родственны между собой, как дети одного отца, т. е. они имеют резко выраженное сходство. Вам известно, что у каждого художника есть свой стиль, которым отмечены все его произведения. Если это живописец, то у него свой колорит, богатый или тусклый, свои излюбленные типы, благородные или низменные, свои положения, своя композиция, даже собственные технические приемы — грунтовка, мазок, краски, отделка. Если это писатель, то у него свои герои, склонные к насилию или Миролюбивые, свои завязки, запутанные или простые, свои развязки, трагические или комические, свои эффекты стиля, свои периоды и даже собственный словарь. Это настолько верно, что если вы покажете знатоку произведение сколько-нибудь известного мастера без всякой подписи, то он почти безошибочно определит, кто является творцом его, и даже скажет, если у него достаточный опыт и тонкое чутье, к какой эпохе жизни художника, к какому периоду его развития принадлежит данное произведение.
Вот то первое целое, к которому должно быть отнесено произведение искусства? А вот и второе.
Сам художник, если брать его творчество в совокупности, не стоит особняком. Есть целое, в которое он входит, целое, более обширное, чем он сам, — художественная школа той страны и эпохи, к которой он принадлежит. Например, Шекспир, который с первого взгляда кажется чудом, упавшим с неба, метеором, прилетевшим из другого мира, окружен дюжиной превосходных драматургов; среди них мы находим Уэбстера, Форда, Мессенджера, Марло, Бен-Джонсона, Флетчера и Бьюмонта, которые писали тем же языком и в том же духе, как и он. Их пьесы отличаются теми же особенностями; вы найдете здесь тех же необузданных и страшных действующих лиц, те же неожиданные, кровавые развязки, вспышки тех же бурных страстей, тот же беспорядочный, причудливый, вычурный и блестящий стиль, то же утонченное поэтическое понимание природы и пейзажа, те же нежные и глубоко любящие типы женщин. Равным образом Рубенс кажется единственным в своем роде, не имеющим ни предшественников, ни преемников, но достаточно отправиться в Бельгию и посетить церкви в Генте, Брюсселе, Брюгге и Антверпене, чтобы увидеть целую группу художников с однородным талантом: прежде всего Крайера, который в свое время считался соперником Рубенса, Адама ван-Ноорта, Герарда Зегерса, Ромбоутса, Авраама Янсена, ван-Роозе, ван-Тюльдена, Яна ван-Оста и других, известных вам Иорданса, ван-Дейка, которые одинаково понимали живопись и, несмотря на все различия, неизменно сохраняют родственные черты. Подобно Рубенсу они любили изображать цветущее, здоровое тело, богатство и трепет жизни, полную крови, восприимчивую к ощущениям буйную плоть, облекающую одушевленное существо, реальные и часто грубые типы, порыв и непринужденность свободного движения, пышные или пестрые блестящие ткани, переливы пурпура и шелка, роскошные, развевающиеся и свернутые драпировки. В настоящее время они утонули в лучах славы своего великого современника; но тем не менее остается истиной, что для понимания его необходимо собрать вокруг него этот сноп талантов, где он лишь самый высокий колос, и школу художников, самым знаменитым представителем которой он был.
Тэн, И. - Философия искусства - Краткий курс лекций
Переводчик Н. Соболевский. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 351 с. — (Антология мысли). — Текст: непосредственный.
ISBN 978-5-534-07455-0
Тэн, И. - Философия искусства - Содержание
Предисловие
Часть первая. ПРИРОДА И ВОЗНИКНОВЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
- Первая глава. Природа художественного произведения
- Вторая глава. Возникновение художественного произведения
Часть вторая. ЖИВОПИСЬ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ В ИТАЛИИ
- Первая глава. Характерные черты итальянской живописи
- Вторая глава. Основное условие
- Третья глава. Вторичные условия
- Четвертая глава. Вторичные условия. Продолжение
- Пятая глава. Вторичные условия. Продолжение
- Шестая глава. Вторичные условия. Продолжение
Часть третья. ЖИВОПИСЬ В НИДЕРЛАНДАХ
- Первая глава. Основные причины
- Вторая глава. Исторические периоды
Часть четвертая. ВАЯНИЕ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ
- Первая глава. Народ
- Вторая глава. Эпоха
- Третья глава. Установления
Часть пятая. ИДЕАЛ В ИСКУССТВЕ
- Первая глава. Виды и степени идеала
- Вторая глава. Степень важности характера
- Третья глава. Степень благотворности характера
- Четвертая глава. Степень координации производимых впечатлений
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