Тенни, Меррилл - Обзор Нового Завета

Неотъемлемой частью любого серьезного образования, по мнению христиан, является хорошее знание Библии. Многие христианские просветительские учреждения создают специальные библейские курсы, которые должен пройти каждый поступающий в них студент.

Обзор Библии является основой ее изучения. Невозможно понять какую-нибудь библейскую доктрину, не зная, что представляет собой все Писание в целом. Каждая отдельная книга Библии — это лишь часть единого божественного откровения, которое начинается с книги Бытие и кончается книгой Откровение Иоанна Богослова.

Приступая к изучению Нового Завета, прежде всего необходимо узнать, каким был мир, в котором этот Завет появился впервые. Мы должны изучить политический, социальный, культурный и религиозный фон, на котором произошло это великое событие. Слова и выражения, которыми пользовались апостолы и их помощники, были хорошо знакомы любому прохожему на улицах Александрии, Антиохии или Рима. Чем понятнее будут эти слова современному читателю, тем яснее станет для него содержание Нового Завета.

Однако для правильного понимания Нового Завета необходимо не только знание древнего мира. Необходимо понимание того, что его предписания обязательны для нас, т.к. отношение человека к Богу всегда одинаково, а вечный Бог неизменен в Своем отношении к человеку. Жизненность Слова Божьего не зависит от того, насколько похожи различные эпохи. Его вечное значение не ограничено географическими или историческими факторами. Писание не может уподобиться отжившим книгам какой-либо погибшей цивилизации. Однажды правильно понятые слова Священного Писания останутся истинными навсегда. Они всегда передают жаждущим спасения грешникам Благую Весть, исходящую от Бога.

Автор настоящей книги не имел цели подменить своими взглядами ту точку зрения, которая будет формироваться у студента по мере изучения Нового Завета. Он хотел лишь представить наиболее важные факты, с помощью которых читатель сам мог бы понимать Библию. Подобно эфиопскому евнуху, нуждавшемуся в объяснении слов Писания, современный студент нуждается в помощнике, который помог бы ему разобраться в возникающих при чтении сложностях.

Эта книга не может рассматриваться как подробный комментарий к Новому Завету. Нет здесь и подробного обсуждения богословских вопросов. Для исследования проблем такого рода студент должен обратиться к специальным трудам. Наша цель — дать общий подход, который помог бы понять и полюбить Новый Завет. Глядя на то, как Слово Божье действовало в I веке, всякий искренне верующий человек сможет применить полученные знания в своей реальной жизни.

Тенни, Меррилл - Обзор Нового Завета

Самара: Благая весть, 2025. — 510 с.

ISBN 978-5-7454-1918-8

Тенни, Меррилл - Обзор Нового Завета – Содержание

Содержание

Предисловие

Часть I. МИР НОВОГО ЗАВЕТА

Глава 1. Политическая жизнь новозаветного периода

Римская империя

Управление провинциями

Эллинистические царства

Еврейское государство

Глава 2. ОБЩЕСТВЕННАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ НОВОЗАВЕТНОГО ПЕРИОДА

Общественная жизнь

Еврейское общество

Языческое общество

Культурные достижения

Нравственное состояние общества

Экономическая жизнь

Глава 3. Религии и культы

Греко-римский Пантеон

Поклонение императору

Религии таинств

Оккультизм

Философские учения

Глава 4. Иудаизм

Происхождение

Богословие

Храм

Синагога

Иудейский религиозный календарь

Система образования

Литература

Секты иудаизма

Диаспора

Глава 5. Предпосылки Нового Завета в иудаизме

Природа иудаизма

Апокрифы

Свитки Мертвого моря

Характерные черты Кумранской общины

Сравнение с Новым Заветом

Часть II. ЕВАНГЕЛИЯ: ПОВЕСТВОВАНИЯ О ЖИЗНИ ИИСУСА ХРИСТА

Глава 6. Новый Завет. Название и содержание

Название

Содержание

Глава 7. Евангелия как литературные произведения

Проблема синоптических Евангелий

Предлагаемое решение

Глава 8. Евангелие от Матфея

Происхождение

Время и место написания

Содержание

План

Наиболее важные моменты

Действующие лица повествования

Некоторые характерные черты повествования

Глава 9. Евангелие от Марка

Происхождение

Время и место написания

Содержание

План

Наиболее важные моменты

Действующие лица повествования

Глава 10. Евангелие от Луки

Происхождение

Автор повествования

Время и место написания

Содержание

План

Наиболее важные моменты

Действующие лица повествования

Глава 11. Евангелие от Иоанна

Происхождение

Автор повествования

Время и место написания

Содержание

План

Наиболее важные моменты

Цель написания

Действующие лица повествования

Глава 12. Жизнь Иисуса Христа

Светские источники

Периоды жизни Христа

География времен Иисуса Христа

Учение Иисуса Христа

Часть III. ИСТОРИЯ РАННЕЙ ЦЕРКВИ

Глава 13. Основание церкви: Деяния Апостолов 1:1 - 8:3

История: Деяния Апостолов

Основание церкви: Деяния Апостолов 1:1 — 8:3

Первое рассеяние

Глава 14. Переходный период: Деяния Апостолов 8:4 -11:18

Проповедь в Самарии

Эфиопский евнух

Обращение Павла

Проповедь Петра

Глава 15. Церковь из язычников и служение апостола Павла: Деяния Апостолов 11:19 - 15:35

Церковь в Антиохии

Миссия к язычникам

Иерусалимский собор

Литература протеста

Послание Иакова

Послание Галатам

Глава 16. Программа апостола Павла: Деяния Апостолов 15:36-21:16

Второе миссионерское путешествие в Малую Азию

Миссионерское путешествие в Македонию

Послания Фессалоникийцам

1-е Послание Фессалоникийцам

2-е Послание Фессалоникийцам

Миссионерское путешествие в Ахаию

Миссионерское путешествие в Асию

Переписка с Коринфянами

1-е Послание Коринфянам

2-е Послание Коринфянам

Последнее посещение Коринфа

Миссионерские планы на будущее

Послание к Римлянам

Завершение миссии

Глава 17. Заключение апостола Павла: Деяния Апостолов 21:17 - 28:31

Иерусалим

Тюремные послания

Послание Филимону

Послание Ефесянам

Послание Колоссянам

Послание Филиппийцам

Последствия тюремного заключения апостола Павла

Часть IV. ПРОБЛЕМЫ РАННЕЙ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ

Глава 18. Учрежденная церковь: пасторские послания

Общий фон

1-е Послание к Тимофею

Послание к Титу

2-е Послание к Тимофею

Оценка

Глава 19. Страдающая церковь: 1-е Послание Петра

Общий фон

Автор

План

Содержание

Оценка

Глава 20. Разрыв с иудаизмом: Послание к Евреям

Общий фон

Автор

Время написания

План

Содержание

Оценка

Глава 21. ОПАСНОСТЬ ЕРЕСЕЙ: 2-Е ПОСЛАНИЕ Петра, ПОСЛАНИЕ Иуды, 1-е, 2-е и З-e Послания Иоанна

Общий фон

2-е Послание Петра

Послание Иуды

1 -е, 2-е и 3-є Послания Иоанна

1-е Послания Иоанна

2-е Послания Иоанна

3-є Послания Иоанна

Глава 22. Ожидающая церковь: Откровение

Общий фон

Толкования

Содержание

План

Оценка

Часть V. КАНОН И ТЕКСТ НОВОГО ЗАВЕТА

Глава 23. Канон Нового Завета

Определение

Внутреннее свидетельство

Внешнее свидетельство

Заключение

Глава 24. Текст Нового Завета и его передача

Передача текста Нового Завета

Источники текста Нового Завета

Переводы Библии

Краткая история русской Библии

Часть VI. ПРИЛОЖЕНИЕ