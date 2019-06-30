Теология - встреча Востока и Запада - Труды кафедры теологии РГСУ
Тексты коллектива авторов, объединенные общей тематикой: рассмотрением в координатах христианской мысли наиболее сложных и проблемных аспектов диалога Востока и Запада, в рамках которого совершается развитие всей цивилизации. Издание призвано содействовать повышению взаимного интереса участников диалога в вопросах религиозной, общественно-политической жизни, в сфере культуры, а также в темах личного бытия и общения человека.
Теология - встреча Востока и Запада - Труды кафедры теологии РГСУ
СПб.: Алетейя, 2018. - 294 с.
ISBN 978-5-907115-15-6
Теология - встреча Востока и Запада - Труды кафедры теологии РГСУ
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ВОСТОК
- Ковшов М.В. Свобода человека с точки зрения святого апостола Павла
- Ковшов М.В. Усыновление, прославление, божественное наследство: ключевые идеи богословия апостола Павла в структуре и композиции послания к Римлянам
- Бирюкова К.В. Российская Духовная Миссия в Китае после революции 1917 г
- Иеромонах Фаддей (Головных). Джихад как форма общественно-религиозной защиты в Исламе
- Кузьмин П.А. Семиотические аспекты христианской проповеди
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ЗАПАД
- Иерей Евгений Шилов. Рецепция блаж. Августина в сочиненияхМайстера Экхарта: разум и мышление как предпосылкиьбогопознания
- Кузьмин П.А. Католический модернизм и содержание христианской миссии
- Уваров А. Каролинские книги и западное иконоборчество
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ВСТРЕЧА
- Агапов О.Д. Современные дискуссии о взаимовлиянии религизного на социальное
- Николай Ким, протоиерей. История русской эмиграции
- Первые русские православные приходы в Будапеште
- Филипп Шеррард. Учение о любви между мужчиной и женщиной в произведениях трех русских писателей
- Глазистов Дионисий. Миссионерский приход
- Иерей Евгений Шилов. Платон и Соловьев: учение о любви
- Сергеев А.Д. Особенности современной православной проповеди и образ современных миссионеров в Русской Церкви
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ЦЕРКОВЬ ВО ВРЕМЕНИ
- Рупова Р.М. Вселенские соборы
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СВЯТООТЕЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
- Малер А.М. Вопрос об онтологическом статусе нравственных ценностей
- Кузьмин П.А. Семиотический аспект поэзии Свт. Григория Богослова как языка богословствования
- Кузьмин П.А. Соотношение методологии тартуско-московской школы и подходов С.С. Аверинцева к изучению литературы
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РОССИЯ ПЕРЕД БОГОМ
- Епископ Петергофский Серафим (Амельченков). Солидарность пастыря и народа в эпоху перемен. «Открытое письмо московскому духовенству» сщмч. Серафима (Остроумова), епископа Бельского 18 апреля/1 мая 1917 года
- Сидельникова-Вербицкая О.Р. Столетие Октябрьской революции. Размышления в Русском Доме о свидетельствах русской эмиграции.
- Энрике Бонет. Русская эмиграция и проблема зла. Одна библейская типология
- Кузнецов Ф.А. «За веру и верность!» (девиз российского ордена Святого Андрея Первозванного)
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ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ЭПОХИ
- Бялик В.М. Портрет художника на фоне эпохи — Зинаида Серебрякова
- Солонченко А.А. Персонализм в западной философии
- Рупова Р.М. Человек как место встречи философии, богословия, культуры
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ЛАБОРАТОРИЯ МЫСЛИ
- Меликов И.М. К вопросу о синтезе философского и богословского толкований культуры
- Дмитрий Михалевский. Фрактальность бытия
- Кузьмин П.А. Применимость семиозиса Умберто Эко в богословии
- Сачкова М. Язык как антропологический фактор
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ПОИСКИ-НАХОДКИ
- Бекорюков А.В. Дереализация как элемент контркультуры (на примере творчества Вадима Сидура)
Теология - встреча Востока и Запада - Труды кафедры теологии РГСУ - Ковшов М.В. - Свобода человека с точки зрения святого апостола Павла
Свобода человека является важнейшей категорией как современной культуры, так и богословия и философии. Для любой циви-лизационной модели ее определяющей характеристикой является предлагаемое в рамках данной модели понимание человеческой свободы. Западный либеральный жизненный стандарт предлагает понимать свободу личности как вседозволенность, единственным ограничителем для которой становится свобода другого человека. В условиях агрессивного доминирования западного цивилизаци-онного стандарта единственной приемлемой альтернативой, которая позволит России сохранить свою самобытность, становится возврат к традиционным христианским ценностям, и в частности, к христианскому пониманию свободы. Для осмысления последней в настоящем докладе предлагается обратиться к библейскому учению о свободе человека. При этом особое внимание будет обращено на новозаветное понимание свободы, в особенности в эсхатологии св. апостола Павла.
Понимание свободы (греч. eleutheria — «свобода, независимость» [1]) в пространстве Священного Писания можно разделить на три условных типа. Это «свобода от», «свобода для или ради» и «свобода в».
В мире, в котором писались книги Ветхого Завета, несвобода была состоянием большей части его обитателей. До-греческий мир, как отмечает Мозес Финли (Moses I. Finley), был миром несвободных людей [2]. В Шумере, Вавилоне, Ассирии и Египте, даже в древних Микенах — везде рабскому труду не придавалось важного значения, он был делом само собой разумеющимся. Впервые категория свободы приобрела центральное значение в греческом мире в период греко-персидских войн [3]. Понимание войны с персами как защиты свободы и закона от деспотизма особенно характерно для «Истории» Геродота [4]. Для Платона быть свободным означает свободно распоряжаться самим собой [5]. Подобное понимание свободы как независимого самоопределения человека и является базовым формальным значением термина в греческой традиции самоосмысления человека [6].
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