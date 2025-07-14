Духовный мир преподобного Исаака Сирина - Митрополит Иларион - Алфеев

Одна единственная тема проходила через три мои первоначальные встречи с Исааком — тема любви. Именно любовью объясняется — насколько вообще возможно объяснение — сотворение мира и Воплощение Христа.

Именно любовь, как ничто другое, делает нас способными объять своим состраданием и преобразить страдания мира. И именно логика Божественной любви дает ключ к темной тайне ада. Меня особенно поразило не только то, что Исаак ставит любовь в самый центр своей богословской системы, но та прямота, простота и мощь, с которой он говорит о Божественном домостроительстве любви.

Никогда прежде, за исключением Священного Писания, не встречал я кого-либо, кто мог сказать так много в столь немногих словах.

Митрополит Иларион (Алфеев) - Духовный мир преподобного Исаака Сирина

М.: Издательский дом «Познание»: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви,

2017. — 7-е изд. — 440 с.

ISBN 978-5-906960-07-8 (Издательский дом «Познание»)

ISBN 978-5-88017-332-7 (ИМП РПЦ)

Митрополит Иларион (Алфеев) - Духовный мир преподобного Исаака Сирина - Содержание

Введение. Исаак Ниневийский как духовный писатель церкви Востока

Ранняя история Церкви Востока

Сведения о жизни Исаака

Исаак Сирин и дальнейшая история Церкви Востока

Первый том творений Исаака Сирина

Второй том творений Исаака Сирина

Русская богословская наука об Исааке Сирине.

Зависимость Исаака от авторов предшествующего периода

Глава I. Бог, вселенная, человек

Любовь Божия, раскрывающаяся в творении

Тварный мир

Боговоплощение

Глава II. Путь безмолвника

Одиночество и отречение от мира

Любовь к Богу и любовь к ближнему

Безмолвие

Монашеское восхождение к Богу

Глава III. Испытания на пути к Богу

Искушения

Богооставленность

Глава IV. Смирение

Смирение как уподобление Богу

Внутренние признаки смирения

Внешние признаки смирения

Глава V. Слезы

Покаяние

Горькие и сладкие слезыі

Глава VI. Школа молитвы

Молитва

Внешние аспекты молитвы

Молитва перед Крестом

Чтение

Ночная молитва

Молитвенное правило: «закон свободы» и «закон рабов» [728]

Молитва за мир

Размышление о Боге и чистая молитва

Глава VII. На вершинах Богообщения

«Духовная молитва» и «молчание разума»

Созерцание

Видения, откровения, прозрения

Осенение и озарение

Изумление

Вера и знание

Глава VIII. Жизнь будущего века

Размышление о будущем веке

Жизнь после смерти

Любовь Божия, раскрывающаяся в последних судьбах мира

Митрополит Иларион (Алфеев) - Духовный мир преподобного Исаака Сирина - Введение

Преподобный Исаак Ниневийский, или Исаак Сирин, принадлежал к Церкви Востока, канонические границы которой в его время приблизительно совпадали с границами прежней Персидской империи Сасанидов (ныне Ирак и Иран). Эта Церковь признавала только первые два Вселенских Собора — Никейский 325 г. и Константинопольский 381 г. Последующие Вселенские Соборы (в частности, Ефесский 431 г., Халкидонский 451 г. и Константинопольский 553 г.) Церковь Востока отвергала, считая, что их христологическая доктрина противоречит традиционной для нее христологии.

В настоящей вводной главе мы скажем несколько слов об этой Церкви, об особенностях ее исторического развития, а также о ее христологии, которую впоследствии отождествили с несторианством. Затем мы рассмотрим сведения о жизни Исаака Сирина и о его писаниях, после чего укажем на сирийских и греческих авторов, оказавших на него прямое или косвенное влияние.

Сведения о жизни Исаака

Биографические сведения об Исааке имеются в двух сирийских источниках: «Книге целомудрия» восточно–сирийского историка IX века Ишоденаха, епископа Басры, содержащей краткие жития знаменитых подвижников Персидской Церкви, и западно–сирийском источнике, время и место написания которого неизвестны.

124–я глава книги Ишоденаха называется «О святом мар–Исхаке, епископе Ниневийском, который отрекся от епископства и составил книги об образе жизни отшельников (d–dubbara d–ihidaye)». Ишоденах говорит об Исааке следующее:

Он был поставлен в епископы Ниневии мар Гиваргисом–Католикосом в монастыре Бейт–Абе. Но после пребывания на посту пастыря Ниневии в течение пяти месяцев в качестве преемника епископа Моисея он отказался от епископства по причинам, известным Богу, и удалился жить в горы. Кафедра оставалась вакантной в течение некоторого времени, после чего преемником стал блаженный Сабришо, который тоже отрекся от епископства, жил как отшельник во дни Хенанишо–Католикоса и умер в монастыре мар Шахина в стране Карду. Когда же Исаак оставил престол Ниневии, он взошел на гору Матут, которая окружает местность Бейт–Хузайе, и жил в тишине вместе с отшельниками, находившимися там.

Потом он ушел в монастырь Раббана Шабура. Он весьма прилежно изучал божественные Писания, так что даже лишился зрения из–за чтения и подвижничества. Глубоко проник он в божественные тайны и составил книги о жизни в Боге и об отшельничестве. Однако, он высказывал три мнения, не принятые многими. Даниил бар–Тубанита, епископ Гармайский, возмущался им по причине этих проповедуемых им учений. Как бы то ни было, когда он [29] достиг глубокой старости, ушел он из временной жизни, и положены были останки его в монастыре Шабура. Родом он был из Бейт–Катрайе, и я думаю, что он возбуждал зависть в жителях внутренних областей [30] , подобно Иосифу Хаззайе, Иоанну Апамейскому и Иоанну Дальятскому [31]

.

Информация, содержащаяся в данном тексте, с большой четкостью очерчивает время и географию жизни Исаака, а также его место в диптихах Ниневийской епархии Церкви Востока. Католикос Гиваргис (Георг, Георгий), рукоположивший Исаака, управлял Церковью Востока с 661 (660) по 681 (680) годы [32] , а упомянутый в тексте Католикос Хенанишо — с 685 по 700. Годы пребывания Гиваргиса на престоле совпали с годами правления Муавии I, первого халифа из династии омеядов, избравшего Дамаск столицей арабского халифата [33] . На долю Гиваргиса выпал труд по воссоединению епископов Катара, откуда родом был Исаак, с Церковью Востока [34] . Возможно, именно по случаю воссоединения Гиваргис решил рукоположить Исаака, уроженца Катара, прославившегося своей аскетической жизнью, в епископа Ниневии [35]

Западно–сирийский источник содержит сходную информацию об Исааке, умалчивая о спорах вокруг его богословских идей, но добавляя несколько незначительных штрихов к его портрету. В частности, этот источник говорит о том, что, когда Исаак ослеп, ученики записывали за ним его наставления. «Его называли вторым Дидимом [36] , ибо он был спокойным, добрым и смиренным, и слово его было мягким. Вкушал он по куску хлеба с овощами три раза в неделю… Он составил пять томов, известных даже до сего дня, исполненных сладчайших учений…» [37]

Провинция Катар (Бейт–Катрайе) находилась на западном берегу Персидского залива [38] . Здесь, возле моря, прошло его детство. Морские образы постоянно встречаются в сочинениях Исаака: он говорит о кораблях, о капитанах и матросах, о морских бурях и попутных ветрах, о ныряльщиках и устрицах, извлекаемых из морских глубин. Вот подобные тексты:

Когда ты видишь, что корабль твой движется легко по пути своему в направлении гавани и все время подгоняют его ясные попутные ветры и дело твое спорится в руках твоих, будь тем более осторожен и неудовлетворен, чтобы внезапно положение твое не изменилось и ты не оказался движущимся в обратном направлении [39]

Как кормчий, если лишен одной части корабельного снаряжения, не может выйти в море даже ненадолго, пока не приобретет полностью снасти и не поместит их все на своем корабле, точно так же происходит с тем, кто идет по пути одиночества (ihidayuta) и желает насладиться плодами его и обрести надежду на Бога в душе своей, если не хватает ему хотя бы самой малой части из того, что необходимо в путешествии: эта самая малость, которой нет, делает бесполезным все остальное в ту минуту, когда надо воспользоваться ею [40]

А вот еще один текст, который показывает, что Исаак был хорошо знаком с ремеслом ныряльщика; возможно, и сам в юности занимался добычей устриц:

Если бы в каждой устрице ныряльщик находил жемчужину, тогда всякий человек быстро разбогател бы. И если бы ныряльщик тотчас добывал жемчужину, и волны не били бы его, и акулы не встречали бы его, не надо было бы ему задерживать дыхание до такой степени, чтобы он задыхался, и не был бы он лишен свежего воздуха, который доступен всем, и не сходил бы в глубины — тогда чаще, чем ударяет молния, и в изобилии попадались бы жемчужины [41]

Исаак недолго пробыл на кафедре. О его отречении от епископства сохранилось следующее восточно–сирийское сказание на арабском языке. Когда Исаак в первый день после епископской хиротонии посвящения сидел в своей резиденции, к нему пришли два человека, один из которых, богач, требовал у другого возвращения долга: «Если этот человек отказывается возвратить мне мое, я буду вынужден подать на него в суд». Исаак сказал ему: «Поскольку Священное Евангелие учит не отнимать отданного, тебе следует по крайней мере дать этому человеку день, чтобы он мог расплатиться». Но богач ответил: «Оставь сейчас в стороне Евангелие!» Тогда Исаак сказал: «Если с Евангелием здесь не считаются, зачем я пришел сюда?» Увидев, что епископское служение не соответствует его склонности к отшельнической жизни, «святой отрекся от епископства и удалился в святую Скитскую пустыню» [42]

Последняя деталь рассказа противоречит вышеприведенной хронике Ишоденаха, где говорится, что Исаак удалился в горы, окружающие Хузистан [43] , а не в египетскую Скитскую пустыню [44] . К тому же, трудно поверить в то, что отречение Исаака от епископства было вызвано одним лишь малозначительным инцидентом. Необходимо помнить, что во времена Исаака Ниневия [45] была центром активности «монофизитов» — яковитов, с которыми Исаак как «диофизитский» епископ должен был бороться [46] . Возможно, что, не будучи склонным к спорам на догматические темы, Исаак предпочел удалиться из Ниневии, ставшей ареной конфликта между противоборствующими партиями.

В чем заключались три мнения, которые Исаак будто бы высказывал, и чем собственно возмущался Даниил бар–Тубанита, остается загадкой. Известно, что Даниил написал письменное «разрешение вопросов, поставленных в пятом томе Исаака Ниневийского» [47] . Единственное свидетельство о сочинении Даниила, посвященном разбору творений Исаака, сохранилось в трактате восточно–сирийского писателя IX века Хануна ибн–Юханна ибн ас–Салт, повествующего о визите Католикоса Юханны ибн–Барси к одному знаменитому подвижнику: Католикос принес с собой сочинения Исаака и читал их вслух, «не поднимая головы», до захода солнца.